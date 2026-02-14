Reuters: Американската армия се готви за няколкоседмична военна операция срещу Иран

Американската армия се готви за евентуална дългосрочна военна операция срещу Иран, която ще продължи няколко седмици, съобщи Reuters, позовавайки се на двама неназовани американски служители.

Според тяхната информация вече са разработени планове за по-сложна операция от тази, проведена през юни 2025 г. По-конкретно, ударите могат да бъдат насочени не само към ядрената инфраструктура на Ислямската република, но и към нейните държавни институции и агенции за сигурност.

Вашингтон очаква ответни атаки от Иран, което може да увеличи риска от регионален конфликт, отбелязва агенцията.

На 26 януари САЩ обявиха, че към Иран настъпва „масивна армада“. Американската страна изрази надежда, че Техеран ще седне на масата за преговори и ще постигне „справедлива и равноправна“ сделка, която ще включва пълен отказ от ядрени оръжия. САЩ предупредиха, че „следващата атака ще бъде още по-лоша“, визирайки ударите срещу Ислямската република през лятото на 2025 г., и призоваха за „предотвратяване на това“.

На 6 февруари в Маскат се проведе нов кръг от преговори между Техеран и Вашингтон за разрешаване на кризата около ядрената програма на Иран. Иранската делегация беше водена от външния министър Абас Арагчи, а американската делегация - от специалния президентски пратеник Стивън Уиткоф.