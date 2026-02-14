Новини
Матю Уитакър: Русия постига малък, но ежедневен напредък в Украйна - може въобще да не се съгласи на мир
  Тема: Украйна

Матю Уитакър: Русия постига малък, но ежедневен напредък в Украйна - може въобще да не се съгласи на мир

14 Февруари, 2026 06:29, обновена 14 Февруари, 2026 07:24 1 620 41

Мисля, че украинците са готови да го направят още сега, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО

Матю Уитакър: Русия постига малък, но ежедневен напредък в Украйна - може въобще да не се съгласи на мир - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър призна, че Русия постига ежедневен напредък в Украйна.

„Знаете ли, всеки ден, очевидно, руснаците постигат малки, постепенни успехи“, каза той на Мюнхенската конференция по сигурност.

Уитакър изрази мнение, цитиран от БТА, че Русия може никога да не бъде готова да сключи споразумение за край на войната в Украйна, започната преди четири години от Москва.

"Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства", каза посланик Матю Уитакър по време на кръгла маса в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. "Но не съм убеден, че и Русия е готова да сключи споразумение или че изобщо някога ще бъде."

Това послание контрастира със заявката на президента на САЩ Доналд Тръмп от по-рано през вчерашния ден, отбелязва Франс прес.

Той призова украинския си колега Володимир Зеленски "да се задейства" за сключване на споразумение с Русия. През новата седмица предстои пореден кръг преговори за уреждане на конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рюте

    33 5 Отговор
    ЕС ще воюва до последния украински гражданин!

    Коментиран от #12

    06:35 14.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    45 4 Отговор
    Тия още споразумения бълнуват, Русия ви разби, това което трябва да направите е да се молите. Някой от вас англосаксонска измет, споразумяваше ли се 8 години с рускоговорящите в украйна, които бяха подложени на геноцид.

    06:35 14.02.2026

  • 3 Kaлпазанин

    32 5 Отговор
    Докато има нечовешка алчност към чуждото и някой не ви залости в обора с вашите ценности и лицемерна култура ,светът никога няма да е мирен ,животните убиват докато се нахранят ,ама вие нямате надяждане ,убивате вече за удоволствие

    Коментиран от #13

    06:37 14.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 войната ше бъде дълга

    13 1 Отговор
    ама нооогу длъга...ходете на казарма....

    06:46 14.02.2026

  • 7 войната ше бъде дълга

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    ама нооогу.....тъй пишат учебниците...тъй тряба....и ше е...

    06:48 14.02.2026

  • 8 АМАH OT ИДИOTИ

    29 1 Отговор
    TOBA O3HAЧАВА, ЧЕ УKPAЙНА НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА 😁 "ЩОТО СЛЕД КАТО НЕ СЪЩЕСТВУВА НЯМА С КОГО ДА СКЛЮЧВА КАКВОТО И ДА БИЛО 😝🤣😆

    06:49 14.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дедо

    14 1 Отговор
    Едни и същи глупости всеки ден.

    07:02 14.02.2026

  • 11 Българин

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "чикчирик":

    Това държава ли е, бе? Никой не може да ти даде държава. Или си я правиш сам или си роб.

    Коментиран от #18

    07:02 14.02.2026

  • 12 Европеец

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "Рюте":

    Заглавието е симпатично и може би е вярно.... Защото Русия иска да сключи споразумение, за прекратяване на войната, но не по условията, които предлагат за падащите пудели...... Мисля че войната ще продължи още дълго време, докато украинската хунта и нейните помагачи не разберат, че срещу Русия не могат да воюват и да я победят..... Русия направи компромиси 15-ти август в Аляска, мисля че повече компромиси няма да прави....

    Коментиран от #17, #30

    07:04 14.02.2026

  • 13 Монгол улус

    5 21 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Затова Русия е най-голямата и най-празна територия. Няма наяждане - заграбване, избиване, заграбване, избиване и така векове.

    07:04 14.02.2026

  • 14 Защото руZката орда

    3 19 Отговор
    Са охлюви

    07:10 14.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор
    108 лет от деня на ообявяването на Донецко-Криворожската Республика.


    14 февруари 1918 г (по нов стил, стария стил е прекратил существуването си в России с 31 януари1918 г, а февруари започнал с

    от14, ако някой не знает) в Харьков торжественно е была провъзглашена Донецко-Криворожская республика.
    Е ТАКА, СО-РОСНЯ, УЧЕТЕ ИСТОРИЯ

    07:13 14.02.2026

  • 17 Разликата

    1 20 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Приятелите на Украйна помагат с каквото могат.
    Приятелите на Русия лежат в леглото с телефон и обясняват, колко велика била Русия и че нямала нужда от помощ.


    Кой ли в края ще спечели?

    Коментиран от #23

    07:13 14.02.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Каквото сте си направили...
    Ракета- космос, нали?

    07:14 14.02.2026

  • 19 АМА ВЕРНО ЛИ ????

    17 3 Отговор
    Тоя лъже !!!!! Сирски каза , че укрофашистите правят контра офанзива и почти са изтласкали Руснаците от покрайна и зелника потвърди !!!! Уитакър защо не ги попита за това ????????

    Коментиран от #21

    07:15 14.02.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 4 Отговор
    Марк Рубио е отменил днешната среща в Мюнхен с евролидерите по въпрос - УКРАЙНА. Хахахахахахах, а ся живете с това, хахаха

    Коментиран от #22

    07:19 14.02.2026

  • 21 Руснак без крак

    3 17 Отговор

    До коментар #19 от "АМА ВЕРНО ЛИ ????":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #28

    07:19 14.02.2026

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 17 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?





    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #26, #32

    07:20 14.02.2026

  • 23 А ти

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Разликата":

    С какво помогна на твоите приятели? Поне прати една доза на клоуна!

    07:23 14.02.2026

  • 24 Тя Русия като искаше мир

    13 1 Отговор
    Вие пратихте онзи малоумник Борката Джонсън да им мъти главите на укрите. Сега изходът е само един. Бой до пълно заличаване на тази измислена държава.

    07:26 14.02.2026

  • 25 8888

    14 0 Отговор
    Е как, нали Украйна печели, има ракети и интернет, русия е слаба и загубила милиони хора, без оръжие, така казват статиите тук, няма да лъжат и да пропагандират я.

    07:28 14.02.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Задаването на един и същи тп въпрос, с надежда отговора да се промени издава капацитета- (няма да пиша умствения, щото ум нямаш) на глава та ти.
    Главата трябва да се ползва не само за ядене, хахахах

    07:31 14.02.2026

  • 27 8888

    9 0 Отговор
    Иначе посланието му е ясно: Русия не се плаши от санкции и натиск, и не можем да ги накараме на сила да се споразумяват, така че задействайте се вие че вас можем, защото без нас нямате оръжие и комуникации, а и знаем всичките ви корупционни схеми.

    07:31 14.02.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Руснак без крак":

    Виж коментар 26.
    Отнеся се и за тпи коментари като твоя.

    07:32 14.02.2026

  • 29 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 9 Отговор
    Алооо стига с тези лъжи тоя да си смени информатора

    Коментиран от #34

    07:35 14.02.2026

  • 30 Анти-ЕС

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Обаче народите в ЕС и най-вече въшльовци като нас биват занулявани бавни и сугурно с проточването на тоя конфликт. Няма да ти изброятвам причните, ще допусна, че сам можеш да се сетиш какво, защо и как се случва. Единствените, които печелят на 100% от тоя конфликт са САЩ, а най губещите сме ние (укрите изобщо не ги броя - те сами си го нахлузиха със слугинажа си).

    Коментиран от #31

    07:35 14.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Над хиляда дни стават! 1000 дни и повече перушина и памперси фърчат от Западняците! Бавно и методично русите си взимат своето, пазейки цивилните! А вий си лайте тук!

    Коментиран от #41

    07:50 14.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 така така

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Обясни им истината на Уитъкър и останалите заслепени, а именно че храбрите укранци в момента чупят отбраната при Магадан и до седмица ще са стигнали до Камчатка.

    07:52 14.02.2026

  • 35 Ъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "Матю Уитакър: Русия постига малък, но ежедневен напредък в Украйна...."

    Сега на кой да вярваме? На Сирски или на Уитакър?

    07:53 14.02.2026

  • 36 Джони

    0 0 Отговор
    Хоризонта е далеч. Орбан не е сигурно, че остава на власт.

    07:54 14.02.2026

  • 37 Мишел

    0 0 Отговор
    Военни от университета на Бундесвера са моделирали конфликт НатО- Русия в Европа. Резултатът е, че участието на 15 000 руска армия в конфликта води до колапс на НатО.
    В НатО смятат, че такъв конфликт ще има до 2029 г.

    07:56 14.02.2026

  • 38 мъка

    0 1 Отговор
    хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Аман от закани вече - та и до това да карате разни първи "дами" - бивши простит...манекенки писма-послания до Путин да пишат се стигна! До тук ли го докарахте? Нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Гледам искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната, че и искали пълна гаранция за сигурността на военния си контингент хахаха! Не ви ли писна да сте толкова жалки? Тръмп бил молел Путин поне за седмица да спре огъня в 404 че ония прекалено бързо ги връщали към ранното средновековие

    07:56 14.02.2026

  • 39 Бат Петьо Парчето

    1 0 Отговор
    НА БОТОКСОВИЯ ДЖУДЖАК ЩЕ МУ СКИНАТ БЕЗСРАМНИТЕ УСТНИ

    07:56 14.02.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Сто пъти е прав Уитакър !!!
    Русия ежедневно напредва към Руския Мир с по 1000 умрели. За месец януари Росстат отчете 35 000 загинали и инвалидизирани, записани 28 000 нови контрактници.
    Пабеда за нами !!! 🍌

    07:58 14.02.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Те не го разбират това. Така, с банного напредване, Киев има възможност да евакуира всички цивилни, които веднага натоварват бюджета на Украйна, щото в повече то случаи не работят. И принудително евакуираните,с отнетите деца,сеят омраза към бандеровците. Допълнително укрите освобождават територии те от своя агентура и саботьори+ информатора" Партизани- терористи"Хората заминават в Европа и там натоварват бюджетите. А който иска, много иска, на мира път от Европа към Шереметьево.

    07:59 14.02.2026