Матю Уитакър: Русия постига малък, но ежедневен напредък в Украйна - може въобще да не се съгласи на мир

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър призна, че Русия постига ежедневен напредък в Украйна.
„Знаете ли, всеки ден, очевидно, руснаците постигат малки, постепенни успехи“, каза той на Мюнхенската конференция по сигурност.
Уитакър изрази мнение, цитиран от БТА, че Русия може никога да не бъде готова да сключи споразумение за край на войната в Украйна, започната преди четири години от Москва.
"Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства", каза посланик Матю Уитакър по време на кръгла маса в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. "Но не съм убеден, че и Русия е готова да сключи споразумение или че изобщо някога ще бъде."
Това послание контрастира със заявката на президента на САЩ Доналд Тръмп от по-рано през вчерашния ден, отбелязва Франс прес.
Той призова украинския си колега Володимир Зеленски "да се задейства" за сключване на споразумение с Русия. През новата седмица предстои пореден кръг преговори за уреждане на конфликта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рюте
Коментиран от #12
06:35 14.02.2026
2 Вашето мнение
06:35 14.02.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #13
06:37 14.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 войната ше бъде дълга
06:46 14.02.2026
7 войната ше бъде дълга
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":ама нооогу.....тъй пишат учебниците...тъй тряба....и ше е...
06:48 14.02.2026
8 АМАH OT ИДИOTИ
06:49 14.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дедо
07:02 14.02.2026
11 Българин
До коментар #9 от "чикчирик":Това държава ли е, бе? Никой не може да ти даде държава. Или си я правиш сам или си роб.
Коментиран от #18
07:02 14.02.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Рюте":Заглавието е симпатично и може би е вярно.... Защото Русия иска да сключи споразумение, за прекратяване на войната, но не по условията, които предлагат за падащите пудели...... Мисля че войната ще продължи още дълго време, докато украинската хунта и нейните помагачи не разберат, че срещу Русия не могат да воюват и да я победят..... Русия направи компромиси 15-ти август в Аляска, мисля че повече компромиси няма да прави....
Коментиран от #17, #30
07:04 14.02.2026
13 Монгол улус
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Затова Русия е най-голямата и най-празна територия. Няма наяждане - заграбване, избиване, заграбване, избиване и така векове.
07:04 14.02.2026
14 Защото руZката орда
07:10 14.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14 февруари 1918 г (по нов стил, стария стил е прекратил существуването си в России с 31 януари1918 г, а февруари започнал с
от14, ако някой не знает) в Харьков торжественно е была провъзглашена Донецко-Криворожская республика.
Е ТАКА, СО-РОСНЯ, УЧЕТЕ ИСТОРИЯ
07:13 14.02.2026
17 Разликата
До коментар #12 от "Европеец":Приятелите на Украйна помагат с каквото могат.
Приятелите на Русия лежат в леглото с телефон и обясняват, колко велика била Русия и че нямала нужда от помощ.
Кой ли в края ще спечели?
Коментиран от #23
07:13 14.02.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Българин":Каквото сте си направили...
Ракета- космос, нали?
07:14 14.02.2026
19 АМА ВЕРНО ЛИ ????
Коментиран от #21
07:15 14.02.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #22
07:19 14.02.2026
21 Руснак без крак
До коментар #19 от "АМА ВЕРНО ЛИ ????":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
Коментиран от #28
07:19 14.02.2026
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #26, #32
07:20 14.02.2026
23 А ти
До коментар #17 от "Разликата":С какво помогна на твоите приятели? Поне прати една доза на клоуна!
07:23 14.02.2026
24 Тя Русия като искаше мир
07:26 14.02.2026
25 8888
07:28 14.02.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Задаването на един и същи тп въпрос, с надежда отговора да се промени издава капацитета- (няма да пиша умствения, щото ум нямаш) на глава та ти.
Главата трябва да се ползва не само за ядене, хахахах
07:31 14.02.2026
27 8888
07:31 14.02.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Руснак без крак":Виж коментар 26.
Отнеся се и за тпи коментари като твоя.
07:32 14.02.2026
29 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #34
07:35 14.02.2026
30 Анти-ЕС
До коментар #12 от "Европеец":Обаче народите в ЕС и най-вече въшльовци като нас биват занулявани бавни и сугурно с проточването на тоя конфликт. Няма да ти изброятвам причните, ще допусна, че сам можеш да се сетиш какво, защо и как се случва. Единствените, които печелят на 100% от тоя конфликт са САЩ, а най губещите сме ние (укрите изобщо не ги броя - те сами си го нахлузиха със слугинажа си).
Коментиран от #31
07:35 14.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Над хиляда дни стават! 1000 дни и повече перушина и памперси фърчат от Западняците! Бавно и методично русите си взимат своето, пазейки цивилните! А вий си лайте тук!
Коментиран от #41
07:50 14.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 така така
До коментар #29 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Обясни им истината на Уитъкър и останалите заслепени, а именно че храбрите укранци в момента чупят отбраната при Магадан и до седмица ще са стигнали до Камчатка.
07:52 14.02.2026
35 Ъъъъъъ
Сега на кой да вярваме? На Сирски или на Уитакър?
07:53 14.02.2026
36 Джони
07:54 14.02.2026
37 Мишел
В НатО смятат, че такъв конфликт ще има до 2029 г.
07:56 14.02.2026
38 мъка
07:56 14.02.2026
39 Бат Петьо Парчето
07:56 14.02.2026
40 Владимир Путин, президент
Русия ежедневно напредва към Руския Мир с по 1000 умрели. За месец януари Росстат отчете 35 000 загинали и инвалидизирани, записани 28 000 нови контрактници.
Пабеда за нами !!! 🍌
07:58 14.02.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Гост":Те не го разбират това. Така, с банного напредване, Киев има възможност да евакуира всички цивилни, които веднага натоварват бюджета на Украйна, щото в повече то случаи не работят. И принудително евакуираните,с отнетите деца,сеят омраза към бандеровците. Допълнително укрите освобождават територии те от своя агентура и саботьори+ информатора" Партизани- терористи"Хората заминават в Европа и там натоварват бюджетите. А който иска, много иска, на мира път от Европа към Шереметьево.
07:59 14.02.2026