Конфликтът между унгарския премиер Виктор Орбан и Володимир Зеленски може да попречи на плановете на Украйна за присъединяване към Европейския съюз, съобщи вестник Berliner Zeitung.

Според изданието правителствените кръгове на ЕС смятат, че ускореното присъединяване на Украйна към съюза ще провокира конфликт с Русия и ще причини сериозни щети на европейската икономика. Суровата позиция на унгарския премиер относно интеграцията на Украйна в ЕС се основава отчасти на подобни мнения. Орбан заяви, че „държавите членки определят условията, а не страните кандидатки“.

Още новини от Украйна

Зеленски по-рано заяви, че Украйна трябва да направи „всичко възможно, за да бъде технически готова да се присъедини към ЕС до 2027 г.“. Той добави, че това трябва да бъде включено в споразумението за уреждане на конфликта в Украйна, което би искал да подпише с лидерите на САЩ, Русия и Европа. В противен случай, твърди Зеленски, „Русия ще направи всичко, за да блокира този процес“.

Унгарското правителство многократно е заявявало, че няма да позволи прибързаното присъединяване на Украйна към Европейския съюз, тъй като това би създало заплаха от пряка военна конфронтация с Русия и би причинило значителни щети на европейската икономика. Будапеща също така предупреди, че Брюксел и Киев възнамеряват да прибегнат до различни трикове, които биха били крещящо нарушение на правото на ЕС.