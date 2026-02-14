Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Berliner Zeitung: Конфликтът между Орбан и Зеленски може да спре Украйна за ЕС
  Тема: Украйна

Berliner Zeitung: Конфликтът между Орбан и Зеленски може да спре Украйна за ЕС

14 Февруари, 2026 05:46, обновена 14 Февруари, 2026 05:55 1 047 13

  • орбан-
  • зеленски-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • унгария

Правителствените кръгове смятат, че ускореното присъединяване на Киев ще провокира конфликт с Русия и сериозни щети на европейската икономика

Berliner Zeitung: Конфликтът между Орбан и Зеленски може да спре Украйна за ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфликтът между унгарския премиер Виктор Орбан и Володимир Зеленски може да попречи на плановете на Украйна за присъединяване към Европейския съюз, съобщи вестник Berliner Zeitung.

Според изданието правителствените кръгове на ЕС смятат, че ускореното присъединяване на Украйна към съюза ще провокира конфликт с Русия и ще причини сериозни щети на европейската икономика. Суровата позиция на унгарския премиер относно интеграцията на Украйна в ЕС се основава отчасти на подобни мнения. Орбан заяви, че „държавите членки определят условията, а не страните кандидатки“.

Още новини от Украйна

Зеленски по-рано заяви, че Украйна трябва да направи „всичко възможно, за да бъде технически готова да се присъедини към ЕС до 2027 г.“. Той добави, че това трябва да бъде включено в споразумението за уреждане на конфликта в Украйна, което би искал да подпише с лидерите на САЩ, Русия и Европа. В противен случай, твърди Зеленски, „Русия ще направи всичко, за да блокира този процес“.

Унгарското правителство многократно е заявявало, че няма да позволи прибързаното присъединяване на Украйна към Европейския съюз, тъй като това би създало заплаха от пряка военна конфронтация с Русия и би причинило значителни щети на европейската икономика. Будапеща също така предупреди, че Брюксел и Киев възнамеряват да прибегнат до различни трикове, които биха били крещящо нарушение на правото на ЕС.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    14 3 Отговор
    НПО петрохан, на това прилича ес в момента. Скоро урсули ще ни поведе към ритуално прочистване с гол в ръката пищоф.

    05:58 14.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    У нас се очертава правителство ПП ДБ "Петрохан". Дано само ни обгрижват, че да не вземат и да ни изпотрепят. Орбан и Украйна са последния ни проблем.

    06:32 14.02.2026

  • 10 Буквално и преносно

    3 0 Отговор
    Ако Русия влезе в ЕС и Украйна ще влезе.

    07:34 14.02.2026

  • 11 нпо агент

    0 0 Отговор
    "ускореното присъединяване на Украйна към съюза ще провокира конфликт с Русия" ЕС и НАТО води война с Русия вече 4 години..но се притесняват да не провокират конфликт..Такива урсули ни управляват..

    07:48 14.02.2026

  • 12 катран

    0 0 Отговор
    идите все в ЖОПУ..и возьмите урсулу и все политбюро на ЕС..

    07:50 14.02.2026

  • 13 Този процес

    0 0 Отговор
    не е необходимо да бъде блокиран от Русия, както твърди лицето, защото не само Унгария ,но и много други членки на ЕС виждат реална опасност за мира в Европа от приемането й.

    07:55 14.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания