Страните от НАТО кроят планове за частична или пълна морска блокада на Русия и въвеждат Балтийско-Арктическия регион в „казармено положение“, заяви в интервю за РИА Новости посланикът на Русия в Осло Николай Корчунов.

„Страните от Алианса разполагат своите „часови“ навсякъде и ограничават свободата на корабоплаване в нарушение на международното право“, каза той.

Посланикът добави, че страните от блока кроят планове за частична или пълна морска блокада на Русия.

Миналия август Николай Патрушев, помощник на президента и председател на Морската колегия, заяви, че Западът, след като не успя да победи Русия на бойното поле, съсредоточава усилията си върху икономическа война, предимно блокирайки морското корабоплаване.

В края на юли Николай Патрушев, помощник на президента и председател на Морската колегия, съобщи, че Европейският съюз е стартирал мисията „Baltic Guardian“ за блокиране на руското търговско корабоплаване в Балтийско море. Той подчерта, че тя може да бъде разширена до мисия за блокада по всяко време.

Патрушев предупреди за военни провокации, които се подготвят и вече са в ход, на които руският флот се противопоставя. Според него ЕС разбира, че по-голямата част от руските външнотърговски морски товари преминават през Северозападна Русия, поради което се започва истинско преследване на кораби под руски флаг, както и на чуждестранни кораби, превозващи руски товари.