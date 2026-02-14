Новини
Свят »
Руският посланик в Осло: Страните от НАТО кроят планове за блокада на флота ни

Руският посланик в Осло: Страните от НАТО кроят планове за блокада на флота ни

14 Февруари, 2026 06:46, обновена 14 Февруари, 2026 06:52 883 28

  • русия-
  • блокада-
  • кораби-
  • нато

Те разполагат своите „часови“ навсякъде и ограничават свободата на корабоплаване в нарушение на международното право, заяви Никола Корчунов

Руският посланик в Осло: Страните от НАТО кроят планове за блокада на флота ни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от НАТО кроят планове за частична или пълна морска блокада на Русия и въвеждат Балтийско-Арктическия регион в „казармено положение“, заяви в интервю за РИА Новости посланикът на Русия в Осло Николай Корчунов.

„Страните от Алианса разполагат своите „часови“ навсякъде и ограничават свободата на корабоплаване в нарушение на международното право“, каза той.

Посланикът добави, че страните от блока кроят планове за частична или пълна морска блокада на Русия.

Миналия август Николай Патрушев, помощник на президента и председател на Морската колегия, заяви, че Западът, след като не успя да победи Русия на бойното поле, съсредоточава усилията си върху икономическа война, предимно блокирайки морското корабоплаване.

В края на юли Николай Патрушев, помощник на президента и председател на Морската колегия, съобщи, че Европейският съюз е стартирал мисията „Baltic Guardian“ за блокиране на руското търговско корабоплаване в Балтийско море. Той подчерта, че тя може да бъде разширена до мисия за блокада по всяко време.

Патрушев предупреди за военни провокации, които се подготвят и вече са в ход, на които руският флот се противопоставя. Според него ЕС разбира, че по-голямата част от руските външнотърговски морски товари преминават през Северозападна Русия, поради което се започва истинско преследване на кораби под руски флаг, както и на чуждестранни кораби, превозващи руски товари.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не знам за руския флот..... Ама се чудя руснаците като имат оръжие, защото сега не го използват по предназначение..... Този Путин явно има много здрави нерви, чудя се до кога ще издържат.....

    Коментиран от #5, #6, #13, #19

    06:57 14.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Граф Сен Жермен

    4 5 Отговор
    Сами сте си виновни с вашата пасивност! Трябвало е да пребиете натовците овреме. Моят съсед граф Сен КуриЛапание така не реагираше докато жена му графинята ме канеше на гости, и сега се чуди защо детето му е със зелени очи.

    Коментиран от #20

    06:58 14.02.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    то и за ,,оръжията,., им толкоз знаеш

    06:59 14.02.2026

  • 6 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Кой го интересува па ти какво по знаеш:))

    07:00 14.02.2026

  • 7 Руцкий мир

    8 12 Отговор
    Нали Кремълският режим искаше нов световен ред "Силният прави, каквото си иска", защо реват, че НАТО ги бие? Каквото повикало, такова се обадило, ребята!

    07:00 14.02.2026

  • 8 А защо руснаците се управляват от

    8 9 Отговор
    Идиоти?

    Коментиран от #23

    07:01 14.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    15 8 Отговор
    Руснаците имат 20 атомни подводници, тъпкани с ракети и торпеда. Натовските корита отиват на дъното. Не зная защо още се помотават ами не приключат с Кригсмарине и Кралския флот. Май е време натовския флот в Балтика да замине на дъното.

    Коментиран от #12

    07:02 14.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 крейсера

    7 6 Отговор
    моцква булк булк

    07:04 14.02.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    хм..то Украина няма нито една , пък потопи ФЛАГМАНа им

    07:04 14.02.2026

  • 13 Дедо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Нарича се ескалация. Ако Русия ескалира с оръжия и ракети , това автоматично води до ескалация и на НАТО.

    07:05 14.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пламен

    6 2 Отговор
    Тез кво ривът ?
    Моряк бях на германски кораб преди 10 години. Товарът беше за Литва .На борда имаше двама фитери поляци.Правиха моточистка на единия агрегат.
    Посред нощ край Калининград ни спря руски катер и свали поляците от кораба . Простотия !
    Агрегата трябваше сам да го събера .

    Хак ви е сега .

    07:07 14.02.2026

  • 16 Аааааа нема,нема.

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха":

    На ботоксовият бункерен генералисимус още ми се живее.

    07:07 14.02.2026

  • 17 Добре

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ще мълчите и ще си траете.":

    Аз ще мълча и ще ти го вкарвам тихичко, а ти ще викаш! А бе, а вие ЛГБТ -тата като как точно получавате оргазми?

    Коментиран от #18

    07:08 14.02.2026

  • 18 бая са ти вкарвали

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Добре":

    торпедото

    Коментиран от #25

    07:12 14.02.2026

  • 19 евгъзиатец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    цуди сидокога щи издържи каверната

    07:13 14.02.2026

  • 20 маркиз дьо сад

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Граф Сен Жермен":

    графиньо тет-а-тет?

    Коментиран от #24

    07:14 14.02.2026

  • 21 Черната перла

    3 2 Отговор
    Пиратите, станали миротворци, бухаха сърове съдрани. Сандокан, ще Ви го ... познайте от три пъти!

    07:17 14.02.2026

  • 22 Бат Петьо Парчето

    2 4 Отговор
    НА БОТОКСОВИЯ ДЖУДЖАК ЩЕ МУ СКИНАТ БЕЗСРАМНИТЕ УСТНИ

    07:18 14.02.2026

  • 23 Маргарет Тачър

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "А защо руснаците се управляват от":

    Защото спът върху печки

    07:21 14.02.2026

  • 24 Граф Сен Жермен

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "маркиз дьо сад":

    Уважаеми господин геафе, заинтересован съм от вашето предложение да ви кормя като риба, и да ви тъпча като агне. Моля, пишете на лични!

    07:24 14.02.2026

  • 25 Добре

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "бая са ти вкарвали":

    Разбрах, че отговаряш уклончиво колкото да се сетя, че вие от паветата яхате торпеда. Но пак не отговори как оргазмирате - нали нямате нито матка, нито килиритор? Психическа повреда??

    07:29 14.02.2026

  • 26 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:38 14.02.2026

  • 27 Дзак

    0 0 Отговор
    Всичко е в сферата на клеветите и пъклените планове някой да му свърши мръсната работа чрез тормоз. При реални действия става Престъпник!

    07:41 14.02.2026

  • 28 Рускините като спрът да раждат

    0 1 Отговор
    И до 100 години руснаците ще останат 20-30 милиона

    07:53 14.02.2026