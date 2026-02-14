Няма предпоставки за обективно разследване на саботажните атаки срещу газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ в Германия, заяви руският посланик в Берлин Сергей Нечаев в интервю за РИА „Новости“.
"Три години и половина са изминаха от терористичната атака, но все още няма ясни отговори на въпросите за извършителите и организаторите на атаката. Националните разследвания в Швеция и Дания са прекратени, докато германското разследване „се отлага във времето“, отбеляза дипломатът.
Нечаев подчерта, че „изтичанията“ за хода на разследването насърчават неправдоподобна теория за участието на група украински шофьори, за които се твърди, че са действали сами. Според посланика мълчанието на Германия в отговор на фактическото оправдание на Полша за терористичната атака и отказа ѝ да екстрадира украинския заподозрян в Германия е много показателно.
Експлозиите на газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ станаха на 26 септември 2022 г. По време на инцидента изпомпването на газ по първия маршрут беше спряно за поддръжка, а вторият все още не бе започнал търговска експлоатация.
В резултат на това три от четирите тръбопровода бяха сериозно повредени. Операторът Nord Stream AG заяви, че щетите са безпрецедентни и отказа да прогнозира евентуалния срок за възстановяване.
1 Дзак
07:36 14.02.2026
2 Европеец
07:38 14.02.2026
3 8888
А Полша за пореден път показва защо в големите войни първо нея завладяват
07:39 14.02.2026
4 Наблюдател
Едното отверстие смазано и отворено, другото със стиснати зъби и затворено.
07:41 14.02.2026
5 Мислех, че са рапанаджии
=-Сиймоур Хърш
07:42 14.02.2026
6 Владимир Путин, президент
07:43 14.02.2026
7 Хич не са наивни
До коментар #2 от "Европеец":и знаят много добре.
Но не ги допуснаха до разследването да съберат доказателствата!
Шведските и датските разследващи събраха доказателствата, но им затвориха устите и заявиха, че резултатите са секретни!
07:48 14.02.2026
9 Механик
До коментар #2 от "Европеец":Мотивът на е ясен.Среден и мазен за путин.
07:52 14.02.2026
10 Европеец
До коментар #7 от "Хич не са наивни":Така е, прав си.... Но аз коментирах само заглавието.....
07:53 14.02.2026
11 Крайцера Москва
07:53 14.02.2026
12 ДрБр
са безполезни
07:54 14.02.2026
13 12340
07:54 14.02.2026