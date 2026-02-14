Новини
Руският посланик в Германия: Тук няма шанс за обективно разследване на саботажа срещу „Северен поток“

14 Февруари, 2026 07:26, обновена 14 Февруари, 2026 07:33

Три години и половина след атаката още няма ясни отговори, отбеляза Сергей Нечаев

Руският посланик в Германия: Тук няма шанс за обективно разследване на саботажа срещу „Северен поток“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няма предпоставки за обективно разследване на саботажните атаки срещу газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ в Германия, заяви руският посланик в Берлин Сергей Нечаев в интервю за РИА „Новости“.

"Три години и половина са изминаха от терористичната атака, но все още няма ясни отговори на въпросите за извършителите и организаторите на атаката. Националните разследвания в Швеция и Дания са прекратени, докато германското разследване „се отлага във времето“, отбеляза дипломатът.

Нечаев подчерта, че „изтичанията“ за хода на разследването насърчават неправдоподобна теория за участието на група украински шофьори, за които се твърди, че са действали сами. Според посланика мълчанието на Германия в отговор на фактическото оправдание на Полша за терористичната атака и отказа ѝ да екстрадира украинския заподозрян в Германия е много показателно.

Експлозиите на газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ станаха на 26 септември 2022 г. По време на инцидента изпомпването на газ по първия маршрут беше спряно за поддръжка, а вторият все още не бе започнал търговска експлоатация.

В резултат на това три от четирите тръбопровода бяха сериозно повредени. Операторът Nord Stream AG заяви, че щетите са безпрецедентни и отказа да прогнозира евентуалния срок за възстановяване.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дзак

    3 0 Отговор
    Зависи каква е целта. Ако е оклеветяване, някой дописник е насреща! За друго не става.

    07:36 14.02.2026

  • 2 Европеец

    5 0 Отговор
    От заглавието разбирам, че руснаците продължава да бъдат наивни.... Във всяко престъпление е важен мотива, А тук мотива го знаят дори и малките деца....

    Коментиран от #7, #8, #9

    07:38 14.02.2026

  • 3 8888

    5 0 Отговор
    отиваш в къщата на крадеца да ги питаш кой краде... ясно е че евроатлантиците са видели парите които ще дойдат от конфликта. Единствения път в който Урсула дойде в България бе за да говори за завода на реинметал за оръжие.
    А Полша за пореден път показва защо в големите войни първо нея завладяват

    07:39 14.02.2026

  • 4 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Когато си марионетка е така:
    Едното отверстие смазано и отворено, другото със стиснати зъби и затворено.

    07:41 14.02.2026

  • 5 Мислех, че са рапанаджии

    4 0 Отговор
    пък те били шофьори???

    =-Сиймоур Хърш

    07:42 14.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    Това не им харесвам на моите узкоглази съграждани, че постоянно хленчат, реват и оплакват вместо работа да вършат !!! Въпроса ми към руското МО е пачему не осигуриха самолетоносач, крайцер, патрулиращи кораби около Северните потоци, след като конкретно ни бяха предупредили че ще ги унищожат. Ако С.А.Щ бяха на наше място целия Шести флот щеше се изсипе тук.

    07:43 14.02.2026

  • 7 Хич не са наивни

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    и знаят много добре.
    Но не ги допуснаха до разследването да съберат доказателствата!
    Шведските и датските разследващи събраха доказателствата, но им затвориха устите и заявиха, че резултатите са секретни!

    Коментиран от #10

    07:48 14.02.2026

  

  • 9 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Мотивът на е ясен.Среден и мазен за путин.

    07:52 14.02.2026

  • 10 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хич не са наивни":

    Така е, прав си.... Но аз коментирах само заглавието.....

    07:53 14.02.2026

  • 11 Крайцера Москва

    0 0 Отговор
    Ами да сте си го пазили бе😁

    07:53 14.02.2026

  • 12 ДрБр

    0 0 Отговор
    Тези потоци така и така вече
    са безполезни

    07:54 14.02.2026

  • 13 12340

    0 0 Отговор
    Снимката е като "бой на негри в тунел" :))

    07:54 14.02.2026

Новини по държави:
