Ван И призова Пекин и Берлин да засилят стратегическия диалог

14 Февруари, 2026 04:20, обновена 14 Февруари, 2026 06:10 1 140 2

  • ван и-
  • рубио-
  • мюнхен

Китайският външен министър говори и с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Мюнхен

Ван И призова Пекин и Берлин да засилят стратегическия диалог - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският външен министър Ван И призова Пекин и Берлин да засилят стратегическия диалог и заедно да се борят срещу едностранчивия подход в международните отношения и блоковото противопоставяне, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Ван, който е и член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, отправи апела на среща с германския си колега Йохан Вадефул в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

Китай и Германия трябва твърдо да следват смисъла и основните начала в Устава на ООН, да се борят за замяна на "закона на джунглата" с глобална управляемост и да работят заедно като стабилизиращ фактор в турбулентния свят, посочи ръководителят на дипломацията на Пекин.

Сходни послания Ван отправи и на срещата си с френския си колега Жан-Ноел Баро. Китай и Франция са независими и отговорни големи страни, затова многостранната (мултилатералната) координация е важен елемент от двустранните им отношения, посочи китаецът. Той призова двете страни да работят за запълване на дефицита на глобална управляемост и да подкрепят взаимно мултилатералните си инициативи.

По думите на китайския дипломат развитието на Китай е възможност за Европа, затова по думите му те трябва да изгладят различията си и да задълбочат взаимодействието помежду си. Ван подчерта пред колегите си от ЕС, че предизвикателствата, пред които са изправени европейците, не произтичат от Пекин.

Ван се срещна и с външния министър на третата голяма европейска сила, Великобритания, Ивет Купър. Пред колегата си той заяви, че Пекин и Лондон трябва да продължат консенсуса, постигнат на неотдавнашната среща между лидерите на двете страни, с реални резултати, както и да проучат възможностите за разширяване на потенциала за сътрудничество.

Китай и Съединените щати трябва да преодолеят различията си и да търсят сътрудничество, а не конфликт, заяви Ван И.

„Диалогът между Китай и Съединените щати е за предпочитане пред конфронтацията, сътрудничеството е по-добро от конфликта, а ситуацията, в която всички печелят, е по-добра от играта с нулев резултат“, цитира информационна агенция Синхуа думите на Уан след срещата му с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Мюнхен на 13 февруари.

Китайският дипломат поясни, че Пекин и Вашингтон трябва да се придържат към принципите на равенство, уважение и реципрочност, тъй като това ще им позволи да „намерят решения на взаимните си проблеми и да разрешат правилно различията“.

Ван И заяви, че Китай и Съединените щати трябва да надграждат консенсуса, постигнат между двамата лидери, така че до 2026 г. отношенията между Китай и САЩ да се развиват на принципите на уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество. Той потвърди необходимостта от непрекъснато разширяване на обхвата на сътрудничеството между Китай и Съединените щати и „намаляване на списъка с проблеми“.

Китайският външен министър също така подчерта необходимостта от „стабилно, здравословно и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ и повече положителни сигнали към света“.

Ван И и Рубио потвърдиха конструктивния характер на срещата си в Мюнхен. Те се съгласиха да изпълнят споразуменията, постигнати между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп, да използват политически и дипломатически канали, да засилят диалога и да развият сътрудничеството във всички области, както и да насърчат стабилното развитие на отношенията между Китай и САЩ.

Китайският външен министър обсъди отделно украинската криза в Мюнхен със своите германски и британски колеги Йохан Вадефул и Ивет Купър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 анализиращ

    1 0 Отговор
    Незабелязано се въвличаме в реализирането на пророчеството от библията, че "жълтата раса, ще завладее света" и причината за това е, огромното им производство на материални блага!

    06:51 14.02.2026

