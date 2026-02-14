Александър Стуб се обиди в Мюнхен - нарекли Финландия "малка страна"

Финландският президент Александър Стуб се е скарал с директора на Световната търговска организация Оконджо-Ивеала Нгози по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност, разкрива финландското издание Ilta-Sanomat.
Според журналисти Стуб е реагирал много гневно на коментарите на Нгози за малкия размер на Финландия и е прибегнал до лични нападки.
„Да, такъв съм, с всичките си 190 сантиметра“, каза рязко Стуб.
Авторът на статията смята, че финландският политик може да се е обидил от забележките на директора на търговската организация за това, че Финландия е „малка и средна държава, която не е глобална сила“.
Преди това ирландският журналист Чай Боус критикува финландския президент Александър Стуб за твърдението, че Украйна е спечелила конфликта с Русия. Той смята, че сред участниците в Мюнхенската конференция по сигурност се разпространява „психотично разстройство, наречено „Украйна печели“. Нещо повече, това се случва толкова бързо, колкото „избухване на диария“ в Радата, отбеляза Боус.
62-рата Мюнхенска конференция по сигурността се провежда от 13 до 15 февруари. В събитието участват над 60 държавни и правителствени глави, над 65 външни министри и 30 министри на отбраната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижте му само
Коментиран от #3
07:46 14.02.2026
2 Владимир Путин, президент
07:49 14.02.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Вижте му само":Остави физиономията, то и акъла му такъв...
07:50 14.02.2026
4 хехе
07:52 14.02.2026
5 Обикновено
07:52 14.02.2026
6 Ееее ,
07:53 14.02.2026
7 Финландския 190 сантиметров Пън
(Шваб и Сорос)
07:55 14.02.2026
8 Много важно, много интересно
07:59 14.02.2026
9 Битката на гигантите
Владимир Путин на токчета - 1.62 см
08:00 14.02.2026