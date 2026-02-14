Новини
Александър Стуб се обиди в Мюнхен - нарекли Финландия "малка страна"

Александър Стуб се обиди в Мюнхен - нарекли Финландия "малка страна"

„Да, такъв съм, с всичките си 190 сантиметра“, отвърнал рязко президента

Финландският президент Александър Стуб се е скарал с директора на Световната търговска организация Оконджо-Ивеала Нгози по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност, разкрива финландското издание Ilta-Sanomat.

Според журналисти Стуб е реагирал много гневно на коментарите на Нгози за малкия размер на Финландия и е прибегнал до лични нападки.

„Да, такъв съм, с всичките си 190 сантиметра“, каза рязко Стуб.

Авторът на статията смята, че финландският политик може да се е обидил от забележките на директора на търговската организация за това, че Финландия е „малка и средна държава, която не е глобална сила“.

Преди това ирландският журналист Чай Боус критикува финландския президент Александър Стуб за твърдението, че Украйна е спечелила конфликта с Русия. Той смята, че сред участниците в Мюнхенската конференция по сигурност се разпространява „психотично разстройство, наречено „Украйна печели“. Нещо повече, това се случва толкова бързо, колкото „избухване на диария“ в Радата, отбеляза Боус.

62-рата Мюнхенска конференция по сигурността се провежда от 13 до 15 февруари. В събитието участват над 60 държавни и правителствени глави, над 65 външни министри и 30 министри на отбраната.


