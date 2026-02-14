Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Шестима българи в три различни спорта стартират днес на Олимпийските игри

14 Февруари, 2026 08:26 791 0

Първи ще е алпиецът Калин Златков

Шестима българи в три различни спорта стартират днес на Олимпийските игри - 1
Снимка: Фейсбук
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шестима български състезатели в три различни спорта ще стартират днес в надпреварите от програмата на зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, предава БТА. Първи от българите на старт ще застане алпиецът Калин Златков, който ще участва в гигантския слалом в Бормио. Първият манш е насрочен за 11:00 часа, а вторият – за 14:30 часа.

След 15:00 часа в Антхолц-Антерселва в спринта на 7.5 километра ще се включат четирите ни биатлонистки – Мария Здравкова, Лора Христова, Милена Тодорова и Валентина Димитрова.

Надеждите за силно представяне са оправдани, след като Христова завоюва бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 20 километра на 11 февруари.

В 19:45 часа на голямата шанца в Предацо Владимир Зографски ще се бори за по-предно класиране, след като преди пет дни завърши 32-ри на малката шанца.

Освен дисциплините с българско участие, в състезателния ден на 14 февруари ще бъдат раздадени още пет комплекта медали – в паралелните бабуни при жените (ски-свободен стил), в щафетата на 4 по 7.5 км в ски бягането при жените, в бързото пързаляне с кънки на 500 метра при мъжете, в скелетона при жените и в шорттрека на 1500 метра при мъжете.

В програмата фигурират още стартове в дисциплината биг еър (ски-свободен стил) при жените, както и срещи от турнирите по кърлинг за мъже и по хокей на лед за мъже и жени.


Италия
