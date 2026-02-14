В Бургас лекуват пациенти с помощта на виртуална реалност

Рехабилитация чрез виртуална реалност вече е възможна и в България. Университетската многопрофилна болница в Бургас въвежда за първи път у нас иновативна VR система, а лекарите вече отчитат много добри резултати от терапията, съобщава бТВ.

До скоро пациенти като Недка Вълчева са преминавали през стандартната, често болезнена рехабилитация след тежки травми. Преди три месеца тя пада и чупи рамото си за втори път, а след операция за смяна на раменна става започва възстановяване по традиционния метод.

„Стандартната – малко по-болезнена е. Започнах с нея, защото тогава още машината я нямаше“, разказва тя.

С пилотното въвеждане на VR системата в отделението по физиотерапия и рехабилитация в бургаската болница Недка завършва терапията си с новия метод под ръководството на сертифициран старши-рехабилитатор.

Пациентите поставят VR очила, получават собствен дигитален аватар и под контрола на специалист се потапят във виртуална среда – сред звезди, в парк или плодна градина. Там изпълняват различни задачи – местят предмети, пазят баланс, прескачат препятствия или „пазаруват“.

„За болната ръка е малко уморително, но по време на играта не усещаш болката. Имаш чувството, че се занимаваш с нещо приятно. Вече мога да вдигам ръката нагоре“, казва Недка Вълчева.

По думите на доц. Светла Шопова от катедра „Рехабилитационна и морска медицина“ към Бургаския държавен университет, системата позволява терапията да бъде напълно индивидуализирана.

Специалистите задават конкретни протоколи според функционалния дефицит, ограничението в движенията или необходимостта от когнитивно възстановяване. В реално време терапевтът може да анализира напредъка – обем на движение, градуси и темп на възстановяване.

Виртуалната рехабилитация показва особено добри резултати при пациенти с неврологични заболявания – множествена склероза, Паркинсон или хемипареза.

„Представете си удоволствието за пациент с двигателен дефицит да бъде на морския бряг и да лови риба“, обяснява доц. Шопова.

Методът се използва в Европа от около три години и подпомага лечението при ортопедични, неврологични и дихателни заболявания – както при възрастни, така и при деца.

С навлизането на виртуалната реалност в медицината специалистите в Бургас се надяват технологията да достигне не само до болниците, но и до хосписите, за да помогне на още пациенти да се възстановяват по-лесно и мотивирано.