В Мюнхен обсъдиха изземането на танкери от "сенчестия флот" на Русия
  Тема: Украйна

В Мюнхен обсъдиха изземането на танкери от "сенчестия флот" на Русия

14 Февруари, 2026 03:22, обновена 14 Февруари, 2026 06:28 1 800 32

Лондон не изключва британските войски могат да превземат подобни плавателни съдове

В Мюнхен обсъдиха изземането на танкери от "сенчестия флот" на Русия - 1
Ивет Купър, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският министър на отбраната Джон Хийли обсъди с колегите си от балтийските и северноевропейските страни изземването на танкери, за които на Запад се смята, че са свързани с руския „сенчест флот“, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свой източник.

Срещата на група от 10 държави със споделени ангажименти в Северния Атлантик и Балтийско море се е състояла в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.

Агенцията отбеляза, че срещата е подчертала нарастващата готовност на Европа да направи повече за намаляване на приходите на Русия.

The Guardian научи, че Великобритания е обсъждала изземването на танкер, принадлежащ към „сенчестия флот“.

Наред с министъра на отбраната на срещата е присъствал и началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън. Той очерта варианти за справяне с танкерите, включително съвместни операции по изземване, каза източник от Bloomberg пред изданието, пожелал анонимност.

Степента, до която САЩ ще участват в този процес, не е ясна, продължи един от източниците. Той предположи, че ще има „известна координация“ с Вашингтон. В интервю след срещата, естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че страните, „предоставящи знамена на кораби на скрит флот, трябва да са наясно, че други държави могат да предприемат действия“. Той обаче добави, че конкретното решение изисква допълнително обсъждане. Някои страни остават предпазливи, опасявайки се от ескалация, каза Певкур.

През януари френският военноморски флот задържа петролния танкер Grinch в Средиземно море. Президентът Еманюел Макрон заяви, че корабът „е дошъл от Русия“, плавал е под фалшив флаг и е бил обект на санкции. По-късно френските власти поставиха танкера под административен арест. Според френските прокурори всички членове на екипажа на Grinch са индийски граждани. Москва отрече всякаква връзка между задържания танкер и Русия.

През юни 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че опитите за нанасяне на „каквито и да е щети или вреди“ на Русия, включително на така наречения скрит флот, биха довели до общи проблеми – предимно за тези, които се опитват да „създадат проблеми“.

Британският министър на външните работи Ивет Купър не изключва възможността британските войски да превземат кораби на руския "сенчест флот", предаде БНР.

В интервю за "Скай нюз" Купър най-напред похвали украинците за тяхната "смелост и издръжливост".

"Мисля, че Путин на всеки етап е подценявал Украйна и украинския народ, а също така е подценявал решимостта на приятелите на Украйна", заяви британският дипломат номер едно.

Тя каза, че европейците знаят, че "трябва да инвестират повече в отбрана", но предупреди, че вярва, че мирът не може да бъде постигнат без гаранции за сигурност. Министърът добави, че е "изключително скептична, че Путин е ангажиран с мира" и продължава да смята, че ще трябва да бъде засилен икономическият натиск върху Русия.

На въпрос дали британските войски биха могли да конфискуват кораби на руския "сенчест флот" в бъдеще, Ивет Купър отговори, че Обединеното кралство "вече е предоставило подкрепа за действия срещу този флот". Тя не се ангажира да уточни дали британските войски биха били склонни да спрат, нападнат и конфискуват кораб, но утвърдително заяви, че се търси всякаква възможност да се окаже натиск върху "сенчестия флот", свързан с нарушенията на наложените санкции на Русия.


  • 3 А РУСИЯ ЩЕ ВИ "РЪКОПЛЯДСКА "

    44 27 Отговор
    И НИКОЙ НЕ ИЗКЛЮЧВА ВЪЗМОЖНОСТА, В ЕДИН НЕЧАКВАНО ХУБАВ ДЕН , ОСТРОВА ДА ПОТЪНЕ !

    Коментиран от #29

    03:43 14.02.2026

  • 5 Знаещ

    42 7 Отговор
    Москва не изключва възможността да взриви едно атомно торпедо Посейдон със 100 мегатонна термоядрена бойна глава в устието на Темза и така да дезинфикцира не само Лондон но и Британия от живеещите там пирати .

    Коментиран от #16, #31

    03:53 14.02.2026

  • 8 Досега

    13 44 Отговор
    американците им завзеха 8 кораба и всеки път руснаците гледаха и мигаха на парцали. Даже подводници пратиха да гледат отблизо безпомощно. Та така с мятането на орешници и не знам си какво си

    Коментиран от #15

    04:06 14.02.2026

  • 11 Калин

    20 1 Отговор
    Нова шивачка ли,акушерка ли....Аман!

    04:28 14.02.2026

  • 12 Хмм

    35 3 Отговор
    "Ние сме пирати, крадци, разбойници и се гордеем с това" (Марк Твен - "Ние, англосаксонците")

    04:30 14.02.2026

  • 13 нннн

    28 4 Отговор
    Били са пирати, пирати са и сега. Жив е в Британия духът на Дрейк, Фробишър, Черната брада.

    04:31 14.02.2026

  • 15 Ами..

    35 4 Отговор

    До коментар #8 от "Досега":

    Само да не стане един хубав ден от кораба да излезат няколко салдата с лопати ...

    Коментиран от #18

    04:44 14.02.2026

  • 16 Кирпича

    5 27 Отговор

    До коментар #5 от "Знаещ":

    Москва тези торпеда ги изстрелва отдавна, но екшъна е само в твоята глава и там ще си остане завинаги .

    05:01 14.02.2026

  • 17 войната ше бъде дълга

    18 3 Отговор
    тъй пише у книгите...отивайте у казарма....полезно е....

    05:11 14.02.2026

  • 18 Хмм

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ами..":

    солдати с лопати

    05:53 14.02.2026

  • 19 Защо

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Много рускиГoвна хапваш!":

    И на теб ли ти се хапват

    06:17 14.02.2026

  • 20 Икономист

    2 18 Отговор
    Русия фалира.Хватката е смъртоносна.

    06:30 14.02.2026

  • 22 БИХ РЕКЪЛ ЧЕ............

    8 1 Отговор
    ....ПИ КАЕТЕ СРЕЩУ ВЕТЪРА И ....ЯКО ЩЕ СЕ НАМОКРИТЕ.........!

    06:54 14.02.2026

  • 23 Георгиев

    15 2 Отговор
    Тази игра с танкерите е игра с огъня. Как мислите, докога Русия ще търпи това държавно пиратство? Скоро ще се чуе за въоръжена съпротива и потопени пирати. Натам вървят нещата. Бавят се заради протокола, миролюбивия уж руски тон, но всяко нещо има граници. Когато НАТО скочи да конфискува стотици танкери, това е война и до ТСВ е една стъпка. Все едно сме в 2022 г, когато Байдън провокираше нападението на Русия. Свидетели сме.

    Коментиран от #27

    06:55 14.02.2026

  • 24 защо

    8 1 Отговор
    И после се чудим, защо се увеличава процента на вярващите, че ще има 3та световна война в западна Европа. Е как да е?

    06:57 14.02.2026

  • 25 ежко

    8 1 Отговор
    Тези дали не си ходят по здравните книжки?Какво е "сенчест флот"?Флот които не играе по свирката на западняците ли?Аха!

    06:57 14.02.2026

  • 26 Ала Бала

    6 1 Отговор
    Думи като конспирации, сенчестият флот, диктатори за лидери които не подскачат по твойта музика, са създадени за да всяват страх и параноя в малоумните глави.

    06:57 14.02.2026

  • 27 Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Георгиев":

    Дали?

    06:57 14.02.2026

  • 29 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "А РУСИЯ ЩЕ ВИ "РЪКОПЛЯДСКА "":

    Мика и Коментара ти за интересни.... Заглавието ми звучи, че Мюнхен са се събрали съвременните Пирати..... Но къде отидоха така наречените "европейски ценности", с които се опитваха да ни промиват мозъците...... Фригидната Европа,е на път да запали Нова европейска война.....

    07:09 14.02.2026

  • 30 Морски

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Ядреното оръжие на Британия е американско и под контрола на НАТО.В пример!На британските подводници в които са разположени ракети с ядрени бойни глави,за тях отговаря офицер от арнията на САЩ,които служи на тази подводница и заповеди получава и изпълнява само от Пентагона.Единствената европейска държава която има ядрено оръжие и е изцяло под неин контрол това е Франция.

    07:22 14.02.2026

  • 31 А с евраците и зелените гущери

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Знаещ":

    що ще стане в Лондонското сити .А и ония нивинни дечица на кремълската арестрокрация .Много си лош мисли атрактивно.Кат бай Дончо шоуто да върви.

    07:24 14.02.2026

  • 32 Някой

    1 0 Отговор
    Това се нарича грабеж. Сенчести флот си е тяхна измишльотина и няма нищо общо с право и закони.
    Дай да обявя някой за санкциониран, че да го ограбя. Само че ще има последици и някога ще плащат. Както и международно отвращение и отдръпване на капитали.

    07:25 14.02.2026