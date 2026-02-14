В Мюнхен обсъдиха изземането на танкери от "сенчестия флот" на Русия

Британският министър на отбраната Джон Хийли обсъди с колегите си от балтийските и северноевропейските страни изземването на танкери, за които на Запад се смята, че са свързани с руския „сенчест флот“, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свой източник.

Срещата на група от 10 държави със споделени ангажименти в Северния Атлантик и Балтийско море се е състояла в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.

Агенцията отбеляза, че срещата е подчертала нарастващата готовност на Европа да направи повече за намаляване на приходите на Русия.

The Guardian научи, че Великобритания е обсъждала изземването на танкер, принадлежащ към „сенчестия флот“.

Наред с министъра на отбраната на срещата е присъствал и началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън. Той очерта варианти за справяне с танкерите, включително съвместни операции по изземване, каза източник от Bloomberg пред изданието, пожелал анонимност.

Степента, до която САЩ ще участват в този процес, не е ясна, продължи един от източниците. Той предположи, че ще има „известна координация“ с Вашингтон. В интервю след срещата, естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че страните, „предоставящи знамена на кораби на скрит флот, трябва да са наясно, че други държави могат да предприемат действия“. Той обаче добави, че конкретното решение изисква допълнително обсъждане. Някои страни остават предпазливи, опасявайки се от ескалация, каза Певкур.

През януари френският военноморски флот задържа петролния танкер Grinch в Средиземно море. Президентът Еманюел Макрон заяви, че корабът „е дошъл от Русия“, плавал е под фалшив флаг и е бил обект на санкции. По-късно френските власти поставиха танкера под административен арест. Според френските прокурори всички членове на екипажа на Grinch са индийски граждани. Москва отрече всякаква връзка между задържания танкер и Русия.

През юни 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че опитите за нанасяне на „каквито и да е щети или вреди“ на Русия, включително на така наречения скрит флот, биха довели до общи проблеми – предимно за тези, които се опитват да „създадат проблеми“.

Британският министър на външните работи Ивет Купър не изключва възможността британските войски да превземат кораби на руския "сенчест флот", предаде БНР.



В интервю за "Скай нюз" Купър най-напред похвали украинците за тяхната "смелост и издръжливост".



"Мисля, че Путин на всеки етап е подценявал Украйна и украинския народ, а също така е подценявал решимостта на приятелите на Украйна", заяви британският дипломат номер едно.



Тя каза, че европейците знаят, че "трябва да инвестират повече в отбрана", но предупреди, че вярва, че мирът не може да бъде постигнат без гаранции за сигурност. Министърът добави, че е "изключително скептична, че Путин е ангажиран с мира" и продължава да смята, че ще трябва да бъде засилен икономическият натиск върху Русия.



На въпрос дали британските войски биха могли да конфискуват кораби на руския "сенчест флот" в бъдеще, Ивет Купър отговори, че Обединеното кралство "вече е предоставило подкрепа за действия срещу този флот". Тя не се ангажира да уточни дали британските войски биха били склонни да спрат, нападнат и конфискуват кораб, но утвърдително заяви, че се търси всякаква възможност да се окаже натиск върху "сенчестия флот", свързан с нарушенията на наложените санкции на Русия.