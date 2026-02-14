В Мюнхен обсъдиха изземането на танкери от "сенчестия флот" на Русия

Британският министър на отбраната Джон Хийли обсъди с колегите си от балтийските и северноевропейските страни изземването на танкери, за които на Запад се смята, че са свързани с руския „сенчест флот“, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свой източник.
Срещата на група от 10 държави със споделени ангажименти в Северния Атлантик и Балтийско море се е състояла в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.
Агенцията отбеляза, че срещата е подчертала нарастващата готовност на Европа да направи повече за намаляване на приходите на Русия.
The Guardian научи, че Великобритания е обсъждала изземването на танкер, принадлежащ към „сенчестия флот“.
Наред с министъра на отбраната на срещата е присъствал и началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън. Той очерта варианти за справяне с танкерите, включително съвместни операции по изземване, каза източник от Bloomberg пред изданието, пожелал анонимност.
Степента, до която САЩ ще участват в този процес, не е ясна, продължи един от източниците. Той предположи, че ще има „известна координация“ с Вашингтон. В интервю след срещата, естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че страните, „предоставящи знамена на кораби на скрит флот, трябва да са наясно, че други държави могат да предприемат действия“. Той обаче добави, че конкретното решение изисква допълнително обсъждане. Някои страни остават предпазливи, опасявайки се от ескалация, каза Певкур.
През януари френският военноморски флот задържа петролния танкер Grinch в Средиземно море. Президентът Еманюел Макрон заяви, че корабът „е дошъл от Русия“, плавал е под фалшив флаг и е бил обект на санкции. По-късно френските власти поставиха танкера под административен арест. Според френските прокурори всички членове на екипажа на Grinch са индийски граждани. Москва отрече всякаква връзка между задържания танкер и Русия.
През юни 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че опитите за нанасяне на „каквито и да е щети или вреди“ на Русия, включително на така наречения скрит флот, биха довели до общи проблеми – предимно за тези, които се опитват да „създадат проблеми“.
Британският министър на външните работи Ивет Купър не изключва възможността британските войски да превземат кораби на руския "сенчест флот", предаде БНР.
В интервю за "Скай нюз" Купър най-напред похвали украинците за тяхната "смелост и издръжливост".
"Мисля, че Путин на всеки етап е подценявал Украйна и украинския народ, а също така е подценявал решимостта на приятелите на Украйна", заяви британският дипломат номер едно.
Тя каза, че европейците знаят, че "трябва да инвестират повече в отбрана", но предупреди, че вярва, че мирът не може да бъде постигнат без гаранции за сигурност. Министърът добави, че е "изключително скептична, че Путин е ангажиран с мира" и продължава да смята, че ще трябва да бъде засилен икономическият натиск върху Русия.
На въпрос дали британските войски биха могли да конфискуват кораби на руския "сенчест флот" в бъдеще, Ивет Купър отговори, че Обединеното кралство "вече е предоставило подкрепа за действия срещу този флот". Тя не се ангажира да уточни дали британските войски биха били склонни да спрат, нападнат и конфискуват кораб, но утвърдително заяви, че се търси всякаква възможност да се окаже натиск върху "сенчестия флот", свързан с нарушенията на наложените санкции на Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А РУСИЯ ЩЕ ВИ "РЪКОПЛЯДСКА "
Коментиран от #29
03:43 14.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Знаещ
Коментиран от #16, #31
03:53 14.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Досега
Коментиран от #15
04:06 14.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Калин
04:28 14.02.2026
12 Хмм
04:30 14.02.2026
13 нннн
04:31 14.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами..
До коментар #8 от "Досега":Само да не стане един хубав ден от кораба да излезат няколко салдата с лопати ...
Коментиран от #18
04:44 14.02.2026
16 Кирпича
До коментар #5 от "Знаещ":Москва тези торпеда ги изстрелва отдавна, но екшъна е само в твоята глава и там ще си остане завинаги .
05:01 14.02.2026
17 войната ше бъде дълга
05:11 14.02.2026
18 Хмм
До коментар #15 от "Ами..":солдати с лопати
05:53 14.02.2026
19 Защо
До коментар #4 от "Много рускиГoвна хапваш!":И на теб ли ти се хапват
06:17 14.02.2026
20 Икономист
06:30 14.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 БИХ РЕКЪЛ ЧЕ............
06:54 14.02.2026
23 Георгиев
Коментиран от #27
06:55 14.02.2026
24 защо
06:57 14.02.2026
25 ежко
06:57 14.02.2026
26 Ала Бала
06:57 14.02.2026
27 Тръмп
До коментар #23 от "Георгиев":Дали?
06:57 14.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Европеец
До коментар #3 от "А РУСИЯ ЩЕ ВИ "РЪКОПЛЯДСКА "":Мика и Коментара ти за интересни.... Заглавието ми звучи, че Мюнхен са се събрали съвременните Пирати..... Но къде отидоха така наречените "европейски ценности", с които се опитваха да ни промиват мозъците...... Фригидната Европа,е на път да запали Нова европейска война.....
07:09 14.02.2026
30 Морски
До коментар #28 от "оня с коня":Ядреното оръжие на Британия е американско и под контрола на НАТО.В пример!На британските подводници в които са разположени ракети с ядрени бойни глави,за тях отговаря офицер от арнията на САЩ,които служи на тази подводница и заповеди получава и изпълнява само от Пентагона.Единствената европейска държава която има ядрено оръжие и е изцяло под неин контрол това е Франция.
07:22 14.02.2026
31 А с евраците и зелените гущери
До коментар #5 от "Знаещ":що ще стане в Лондонското сити .А и ония нивинни дечица на кремълската арестрокрация .Много си лош мисли атрактивно.Кат бай Дончо шоуто да върви.
07:24 14.02.2026
32 Някой
Дай да обявя някой за санкциониран, че да го ограбя. Само че ще има последици и някога ще плащат. Както и международно отвращение и отдръпване на капитали.
07:25 14.02.2026