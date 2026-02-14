Новини
Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от началото на войната
  Тема: Украйна

Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от началото на войната

14 Февруари, 2026 06:36, обновена 14 Февруари, 2026 06:40 537 13

  • антонио коща-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • война

Председателят на Европейския съвет се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността

Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от началото на войната - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Коща обяви това в Екс след среща на световни лидери с украинския президент Володимир Зеленски, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Важна среща, организирана от канцлера Мерц за запознаване с обстановката в Украйна и актуалните събития около мирните преговори. Приветстваме всички усилия за постигане на траен мир. Наскоро сключеното споразумение за размяна на военнопленници е добре дошла стъпка напред", посочи председателят на Евросъвета.

Той подчерта, че целта на ЕС е Украйна да бъде достатъчно силна по пътя към постигането на мир.

"Ще продължим да оказваме всестранна подкрепа на Украйна – политическа, военна и финансова – в това число и подкрепа за присъединяването ѝ към ЕС", написа Коща. "Уважаеми господин президент, на 24 февруари ще бъда в Киев, за да застана до Вас на Майдана (площад "Независимост" в Киев) и заедно да почетем годишнината от руската военна агресия", добави той, обръщайки се към Зеленски.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след среща с украинския лидер в Мюнхен, че целта на ЕС е Украйна да може да преговаря при изгодни за Киев условия, от позиция на силата, и безопасно, надеждно и благоденстващо бъдеще за гражданите ѝ в рамките на ЕС, посочва Укринформ.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    12 0 Отговор
    Ще му запалят свещи да се сгрее в някой бункер на този португалски плъх подстрекател.

    Коментиран от #7

    06:46 14.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мароканец

    6 0 Отговор
    Коща, с капуцината проща.

    06:50 14.02.2026

  • 5 защо

    11 0 Отговор
    "и заедно да почетем годишнината от руската военна агресия"

    Леле, леле. Какво? Бурни танци с банкет, нали?

    06:51 14.02.2026

  • 6 Руски войник

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Голям кеф, пак ще гърмим по кухи натовски кратуни! Много е хигиенично, като се пръснат не хвърчи никакъв мозък, пък липсваха защото отстреляхме цялата предишна партида.

    06:51 14.02.2026

  • 7 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Не знам, има нещо сбъркано в тия португалци...ще трябва да прочета за близката история на Португалия, Явно е там е имало последователи на Адолф..... Мисля, че и оня който беше преди Кая Калас беше португалец....

    06:53 14.02.2026

  • 8 Нищо чудно

    4 0 Отговор
    От досиетата зад океана, да изплува и акушерката заедно с тоя Ман., гал. Знае ли човек, може лай,ня,на,та да е осигурявала блюдата за вечерите на острова. Та такава из,мет ни управлява!

    06:55 14.02.2026

  • 9 Иван 1

    3 1 Отговор
    Не знам,но мисля, че и на този са му свършили джобните и отива да си вземе .Те в Украйна ги дават редовно, затова е и това пътуване.

    06:58 14.02.2026

  • 10 Квартал 95

    2 0 Отговор
    Със Зеленото ще си правят купон с пиене, же.. пардон , мъже и кока от бункера му в Полша и ще си пускат фото колажи, все едно са в Киев.

    06:58 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Ай, хайрлия да е и за много години!
    Да илядат украинците, победата им в бус е вързана!

    07:25 14.02.2026

  • 13 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    вземи си направи една снимка на ГЛАВАТА - СКЕНЕР усещам че нещо не е много в РЕД

    07:36 14.02.2026

