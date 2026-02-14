Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от началото на войната

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.



Коща обяви това в Екс след среща на световни лидери с украинския президент Володимир Зеленски, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.



"Важна среща, организирана от канцлера Мерц за запознаване с обстановката в Украйна и актуалните събития около мирните преговори. Приветстваме всички усилия за постигане на траен мир. Наскоро сключеното споразумение за размяна на военнопленници е добре дошла стъпка напред", посочи председателят на Евросъвета.



Той подчерта, че целта на ЕС е Украйна да бъде достатъчно силна по пътя към постигането на мир.



"Ще продължим да оказваме всестранна подкрепа на Украйна – политическа, военна и финансова – в това число и подкрепа за присъединяването ѝ към ЕС", написа Коща. "Уважаеми господин президент, на 24 февруари ще бъда в Киев, за да застана до Вас на Майдана (площад "Независимост" в Киев) и заедно да почетем годишнината от руската военна агресия", добави той, обръщайки се към Зеленски.



По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след среща с украинския лидер в Мюнхен, че целта на ЕС е Украйна да може да преговаря при изгодни за Киев условия, от позиция на силата, и безопасно, надеждно и благоденстващо бъдеще за гражданите ѝ в рамките на ЕС, посочва Укринформ.

