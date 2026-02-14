Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
Коща обяви това в Екс след среща на световни лидери с украинския президент Володимир Зеленски, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.
"Важна среща, организирана от канцлера Мерц за запознаване с обстановката в Украйна и актуалните събития около мирните преговори. Приветстваме всички усилия за постигане на траен мир. Наскоро сключеното споразумение за размяна на военнопленници е добре дошла стъпка напред", посочи председателят на Евросъвета.
Той подчерта, че целта на ЕС е Украйна да бъде достатъчно силна по пътя към постигането на мир.
"Ще продължим да оказваме всестранна подкрепа на Украйна – политическа, военна и финансова – в това число и подкрепа за присъединяването ѝ към ЕС", написа Коща. "Уважаеми господин президент, на 24 февруари ще бъда в Киев, за да застана до Вас на Майдана (площад "Независимост" в Киев) и заедно да почетем годишнината от руската военна агресия", добави той, обръщайки се към Зеленски.
По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след среща с украинския лидер в Мюнхен, че целта на ЕС е Украйна да може да преговаря при изгодни за Киев условия, от позиция на силата, и безопасно, надеждно и благоденстващо бъдеще за гражданите ѝ в рамките на ЕС, посочва Укринформ.
Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от началото на войната
14 Февруари, 2026 06:36, обновена 14 Февруари, 2026 06:40 537 13
Председателят на Европейския съвет се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вашето мнение
Коментиран от #7
06:46 14.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мароканец
06:50 14.02.2026
5 защо
Леле, леле. Какво? Бурни танци с банкет, нали?
06:51 14.02.2026
6 Руски войник
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Голям кеф, пак ще гърмим по кухи натовски кратуни! Много е хигиенично, като се пръснат не хвърчи никакъв мозък, пък липсваха защото отстреляхме цялата предишна партида.
06:51 14.02.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "Вашето мнение":Не знам, има нещо сбъркано в тия португалци...ще трябва да прочета за близката история на Португалия, Явно е там е имало последователи на Адолф..... Мисля, че и оня който беше преди Кая Калас беше португалец....
06:53 14.02.2026
8 Нищо чудно
06:55 14.02.2026
9 Иван 1
06:58 14.02.2026
10 Квартал 95
06:58 14.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тити на Кака
Да илядат украинците, победата им в бус е вързана!
07:25 14.02.2026
13 Мурка
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":вземи си направи една снимка на ГЛАВАТА - СКЕНЕР усещам че нещо не е много в РЕД
07:36 14.02.2026