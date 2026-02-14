Спортът по ТВ в събота (14 февруари)

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Италия – Китай, жени, групова фаза Евроспорт 1

10.45 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

11.15 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, двойки, жени Евроспорт 2

12.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 4

12.15 Септември – Монтана Диема спорт

12.45 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, щафета 4х7, 5 км, жени Евроспорт 1, БНТ 3

14.00 Кайзерслаутерн – Гройтер Фюрт Диема спорт 3

14.15 Бъртън – Уест Хем Диема спорт 2

14.30 Стивънидж – Хъдърсфийлд Нова спорт

14.30 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.45 ЦСКА 1948 – ЦСКА Диема спорт

15.00 Еспаньол – Селта МАХ Спорт 4

15.00 Колоездене: Обиколка на Мурсия, втори етап, мъже Евроспорт 2

15.30 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спринт, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3

16.00 Комо – Фиорентина МАХ Спорт 3

16.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

16.10 Ръгби, Ейре – Италия МАХ Спорт 2

16.30 Вердер – Байерн Диема спорт 3

17.00 Манчестър Сити – Салфорд Диема спорт 2

17.00 Бърнли – Мансфийлд Нова спорт

17.00 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване на 500 метра, квалификации Евроспорт 1

17.00 Колоездене: Фигейра Чемпиънс Класик, мъже Евроспорт 2

17.15 Арда – Славия Диема спорт

17.15 Райо Валекано – Атлетико МАХ Спорт 4

17.30 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швейцария – Канада, мъже, групова фаза Евроспорт 1

18.05 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно преследване, квалификация и 500 метра, мъже Евроспорт 1

19.00 Лацио – Аталанта МАХ Спорт 3

19.00 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, трети манш, жени Евроспорт 2

19.00 Волейбол, Лубе – Модена МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Нефтохимик – Дея МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, Сарагоса – Ховентуд Нова спорт

19.30 Севиля – Алавес МАХ Спорт 4

19.30 Щутгарт – Кьолн Диема спорт 3

19.30 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, голяма шанца, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

19.45 Астън Вила – Нюкасъл Диема спорт 2

20.00 Лил – Брест Диема спорт

20.35 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, четвърти манш, жени Евроспорт 2

21.00 Аякс – Фортуна Ринг

21.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

21.30 Дармщад – Елверсберг Нова спорт

21.30 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, четвърти манш, жени Евроспорт 2

21.45 Интер – Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Реал – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

22.00 Ливърпул – Брайтън Диема спорт 3

22.00 Хокей на лед, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина: САЩ – Дания БНТ 3

22.00 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина Евроспорт 1

22.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, трети ден Евроспорт 2

22.05 Париж ФК – Ланс Диема спорт

23.00 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

23.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, четвъртфинал, жени, групова фаза Евроспорт 1

