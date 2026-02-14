Премиерите на Дания и Гренландия провели "конструктивен" разговор с Марко Рубио

Датският премиер Мете Фредериксен и гренландският премиер Йенс-Фредрик Нилсен проведоха успешни разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност, предаде официален Копенхаген.

„Конструктивни разговори с държавния секретар Марко Рубио и гренландския премиер Йенс-Фредрик Нилсен на Мюнхенската конференция по сигурност. Работата ще продължи в съответствие с постигнатите в работната група споразумения“, се казва в изявлението.

Преди това датският външен министър Ларс Льоке Расмусен отказа да преговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп за продажбата на Гренландия. Според дипломата датчаните категорично отхвърлили идеята за предаване на острова на Вашингтон. Впоследствие Тръмп говори за текущите преговори между администрацията на Вашингтон и европейските власти относно Гренландия.

На 22 януари Тръмп обяви, че на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте е постигнато споразумение за бъдеща сделка за Гренландия. Медиите обаче съобщиха, че Рюте не е предложил на Тръмп никакви компромиси по въпроса.