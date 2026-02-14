Новини
Премиерите на Дания и Гренландия провели "конструктивен" разговор с Марко Рубио

14 Февруари, 2026 07:15, обновена 14 Февруари, 2026 07:21 500 3

Работата ще продължи в съответствие с постигнатите споразумения, се казва в изявление от офиса на Мете Фредериксен

Премиерите на Дания и Гренландия провели "конструктивен" разговор с Марко Рубио - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Датският премиер Мете Фредериксен и гренландският премиер Йенс-Фредрик Нилсен проведоха успешни разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност, предаде официален Копенхаген.

„Конструктивни разговори с държавния секретар Марко Рубио и гренландския премиер Йенс-Фредрик Нилсен на Мюнхенската конференция по сигурност. Работата ще продължи в съответствие с постигнатите в работната група споразумения“, се казва в изявлението.

Преди това датският външен министър Ларс Льоке Расмусен отказа да преговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп за продажбата на Гренландия. Според дипломата датчаните категорично отхвърлили идеята за предаване на острова на Вашингтон. Впоследствие Тръмп говори за текущите преговори между администрацията на Вашингтон и европейските власти относно Гренландия.

На 22 януари Тръмп обяви, че на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте е постигнато споразумение за бъдеща сделка за Гренландия. Медиите обаче съобщиха, че Рюте не е предложил на Тръмп никакви компромиси по въпроса.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гошо

    3 0 Отговор
    Ч.ф.ута Рубио и конструктивни разговори... Цялото правителство на Тръмп е от такива и той е една кукла на конци, командвана от тях.

    07:32 14.02.2026

  • 2 мисирката

    6 0 Отговор
    формулирай какво е успешни преговори.

    Коментиран от #3

    07:36 14.02.2026

  • 3 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "мисирката":

    Няма да чета, успешни преговори според краварите са Гренландия да стане американска.... И Вероятно ще стане в един ден...

    07:41 14.02.2026

