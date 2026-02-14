Масова атака на САЩ по Ислямска държава

От 3 до 12 февруари американските сили удариха над 30 цели в Сирия, включително складове за оръжие, принадлежащи на Ислямска държава, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).
„Силите на Централното командване извършиха 10 удара срещу над 30 цели на Ислямска държава в Сирия от 3 до 12 февруари, за да продължат да оказват постоянен военен натиск върху остатъците от терористичната мрежа“, се казва в изявление на CENTCOM.
То отбеляза, че САЩ също са използвали дронове, за да ударят „инфраструктурата и складовете за оръжие на ИД“.
Тези удари бяха извършени като част от операция „Hawkeye Strike“, която започна на 19 декември 2025 г. в отговор на атаката на ИД срещу американските сили в Палмира на 13 декември 2025 г. При атаката бяха убити двама войници от Националната гвардия на САЩ и един американски преводач. Според Централното командване, от началото на операцията американските сили са убили или заловили над 50 бойци на ИД и са атакували над 100 терористични цели.
1 Джулани
17:12 14.02.2026
2 Последния Софиянец
17:14 14.02.2026
3 Сатана Z
17:16 14.02.2026
4 Леко Намигване
Че Сирия
Вече разчита само
На САЩ .
Блатните Окупатори нямат вече
Работа в Сирия .
Коментиран от #13
17:20 14.02.2026
5 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
17:20 14.02.2026
6 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
17:20 14.02.2026
7 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #20
17:20 14.02.2026
8 Подправения кантар
17:21 14.02.2026
9 Аууууууу....
17:26 14.02.2026
10 Къв го дирят в Сирия тея
Коментиран от #18
17:27 14.02.2026
11 Ю ЕС петроханците са
17:27 14.02.2026
12 И кога едни цели
17:28 14.02.2026
13 Според ЦРУ
До коментар #4 от "Леко Намигване":,,Коренът" на ,, Ислямска държава" е в ндон!
17:36 14.02.2026
14 Гръм и мълнии
18:06 14.02.2026
15 Световните Терористи САЩ
За какво говорим ?
Коментиран от #21
18:08 14.02.2026
16 има ли я на картата тая исламска държава
18:11 14.02.2026
17 емилян фторокласен
18:17 14.02.2026
18 масово
До коментар #10 от "Къв го дирят в Сирия тея":се налага средновековно мракобесие гам, ако не е САЩ !
Коментиран от #19
18:20 14.02.2026
19 масово
До коментар #18 от "масово":се налага средновековното мракобесие там, ако не е САЩ !!!
18:22 14.02.2026
20 хакера
До коментар #7 от "Подправения кантар":А видя ли ,че тези същите руски хакери изкараха и жертвите от руска страна които са над 2 пъти повече от украйнските и са 4 милиона убити и ранени ?
18:25 14.02.2026
21 русия е ислям
До коментар #15 от "Световните Терористи САЩ":Боиците на ислямска държава са предимно руснаци.Съвсем нормално е САЩ да заличават руските терористи.
18:27 14.02.2026