Масова атака на САЩ по Ислямска държава

От 3 до 12 февруари американските сили удариха над 30 цели в Сирия, включително складове за оръжие, принадлежащи на Ислямска държава, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Силите на Централното командване извършиха 10 удара срещу над 30 цели на Ислямска държава в Сирия от 3 до 12 февруари, за да продължат да оказват постоянен военен натиск върху остатъците от терористичната мрежа“, се казва в изявление на CENTCOM.

То отбеляза, че САЩ също са използвали дронове, за да ударят „инфраструктурата и складовете за оръжие на ИД“.

Тези удари бяха извършени като част от операция „Hawkeye Strike“, която започна на 19 декември 2025 г. в отговор на атаката на ИД срещу американските сили в Палмира на 13 декември 2025 г. При атаката бяха убити двама войници от Националната гвардия на САЩ и един американски преводач. Според Централното командване, от началото на операцията американските сили са убили или заловили над 50 бойци на ИД и са атакували над 100 терористични цели.