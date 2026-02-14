Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Масова атака на САЩ по Ислямска държава

Масова атака на САЩ по Ислямска държава

14 Февруари, 2026 17:11 1 345 21

  • ислямска държава-
  • сащ-
  • нападение

Атакуваха над 30 обекта за 10 дни

Масова атака на САЩ по Ислямска държава - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От 3 до 12 февруари американските сили удариха над 30 цели в Сирия, включително складове за оръжие, принадлежащи на Ислямска държава, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Силите на Централното командване извършиха 10 удара срещу над 30 цели на Ислямска държава в Сирия от 3 до 12 февруари, за да продължат да оказват постоянен военен натиск върху остатъците от терористичната мрежа“, се казва в изявление на CENTCOM.

То отбеляза, че САЩ също са използвали дронове, за да ударят „инфраструктурата и складовете за оръжие на ИД“.

Тези удари бяха извършени като част от операция „Hawkeye Strike“, която започна на 19 декември 2025 г. в отговор на атаката на ИД срещу американските сили в Палмира на 13 декември 2025 г. При атаката бяха убити двама войници от Националната гвардия на САЩ и един американски преводач. Според Централното командване, от началото на операцията американските сили са убили или заловили над 50 бойци на ИД и са атакували над 100 терористични цели.


САЩ
  • 1 Джулани

    9 3 Отговор
    ма как така, нали сме съюзници?!

    17:12 14.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Ама нали в Сирия е вече демокрация??!

    17:14 14.02.2026

  • 3 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Следва атака на Русия по Украинска държава по случай Трифон Зарезан.Честит празник,Рашков

    17:16 14.02.2026

  • 4 Леко Намигване

    8 11 Отговор
    Към Руските Пияндурници ,
    Че Сирия
    Вече разчита само
    На САЩ .

    Блатните Окупатори нямат вече
    Работа в Сирия .

    Коментиран от #13

    17:20 14.02.2026

  • 5 Подправения кантар

    8 7 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    17:20 14.02.2026

  • 6 Подправения кантар

    6 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:20 14.02.2026

  • 7 Подправения кантар

    6 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #20

    17:20 14.02.2026

  • 8 Подправения кантар

    5 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:21 14.02.2026

  • 9 Аууууууу....

    5 2 Отговор
    атака на САЩ по демократична Сирия

    17:26 14.02.2026

  • 10 Къв го дирят в Сирия тея

    8 2 Отговор
    войници от Националната гвардия на САЩ ?

    Коментиран от #18

    17:27 14.02.2026

  • 11 Ю ЕС петроханците са

    3 2 Отговор
    Изтрещяло сеят евроатл.ценности наляво и надясно евала

    17:27 14.02.2026

  • 12 И кога едни цели

    4 1 Отговор
    Са терористични цели ?

    17:28 14.02.2026

  • 13 Според ЦРУ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Леко Намигване":

    ,,Коренът" на ,, Ислямска държава" е в ндон!

    17:36 14.02.2026

  • 14 Гръм и мълнии

    3 0 Отговор
    Вероятно пак "предполагаеми "🤔🤣

    18:06 14.02.2026

  • 15 Световните Терористи САЩ

    4 1 Отговор
    създадоха "Ислямска държава" сега се чудят как да се отърват от нея.
    За какво говорим ?

    Коментиран от #21

    18:08 14.02.2026

  • 16 има ли я на картата тая исламска държава

    0 0 Отговор
    не мога да я намеря на глобуса тая държава, някой знае ли къде се намира?

    18:11 14.02.2026

  • 17 емилян фторокласен

    0 0 Отговор
    тая дрържавица сащ ще предизвика трета световна война,

    18:17 14.02.2026

  • 18 масово

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Къв го дирят в Сирия тея":

    се налага средновековно мракобесие гам, ако не е САЩ !

    Коментиран от #19

    18:20 14.02.2026

  • 19 масово

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "масово":

    се налага средновековното мракобесие там, ако не е САЩ !!!

    18:22 14.02.2026

  • 20 хакера

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Подправения кантар":

    А видя ли ,че тези същите руски хакери изкараха и жертвите от руска страна които са над 2 пъти повече от украйнските и са 4 милиона убити и ранени ?

    18:25 14.02.2026

  • 21 русия е ислям

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Световните Терористи САЩ":

    Боиците на ислямска държава са предимно руснаци.Съвсем нормално е САЩ да заличават руските терористи.

    18:27 14.02.2026