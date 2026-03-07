Новини
Атанас Атанасов: Подкрепям кадровата реформа в МВР, време е политиката на Радев да се изясни

7 Март, 2026 11:25

България трябва да търси допълнителни гаранции за сигурност в условията на глобални конфликти, смята лидерът на ДСБ

Атанас Атанасов: Подкрепям кадровата реформа в МВР, време е политиката на Радев да се изясни - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

България трябва да търси допълнителни гаранции за сигурност в условията на глобални конфликти. Това стана ясно от думите на заместник-председателят на Народното събрание и лидер на ДСБ Атанас Атанасов в "Денят започва с Георги Любенов".

Атанасов предупреди, че България е заобиколена от две войни – в Украйна и Близкия изток, и призова за обсъждане на допълнителни гаранции за сигурността на страната.

„България е заобиколена от две войни. От една страна е агресията на Русия в Украйна, от друга страна е това, което се случва в Близкия изток – ударът на САЩ и Израел срещу Иран. Този удар е предизвикан от дълги години нарушаване на човешки права, нарушаване на международни договори от Иран. Искам да припомня това, което каза премиерът на Италия Мелони, че това, което става в Близкия изток, е резултат от агресията на Русия в Украйна. Тези неща са свързани, ние живеем в един глобален свят, дето се случват тези неща. Но – България и къде са гаранциите за сигурността на България, някак си забравяме, че България е член на НАТО и на ЕС.“

По думите му, инициативата на френския президент за допълнителни гаранции за сигурността, е особено важна:

„Тази инициатива на френския президент е изключително важна и не може да бъде подминавана. Това, след приемането на България в НАТО, е нещо ново, което идва като инициатива от ЕС и то от постоянен член на Съвета за сигурност и ядрена държава, каквато е Франция. Този призив е към определен кръг държави западноевропейски с поглед към черноморския регион. Очевидно се водят преговори между Франция и Гърция, има комуникация с Румъния. Ние трябва, най-малкото загърбвайки предстоящите избори, сериозно, политическите сили да решим – имаме ли място под този ядрен чадър, имаме ли интерес. Ние от ДСБ излязохме и казахме да – това е допълнителна гаранция за сигурността на България.“

Актуален е и въпросът как България може да се включи под този „ядрен чадър“, но преди това трябва да стане ясно дали страната ни желае това, подчерта той.

„Дайте първо ние да се консолидираме под общата идея България да търси допълнителни гаранции за сигурност. Как това ще се случи, пак е важен въпрос, но първо да решим – имаме ли място с тези съюзници.“

Той призова за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), за да се обсъди общата позиция на България:

„От ДСБ смятаме, че е задължително да се свика КСНС и там да се направи дебат за обща позиция на България да се потърсят допълнителни гаранции за сигурност.“

Никой не ни предлага да разполагаме тук ядрено оръжие, подчерта той и допълни, че става дума да се даде възможност френската отбрана да осигури ядрен чадър.

„Да не слагаме каруцата пред коня, първо да решим в България имаме ли интерес от допълнителни гаранции за сигурност извън НАТО“, коментира още той.

По думите му е добре за страната ни, че граничи на юг и югоизток с Гърция и Турция, които могат да ни предпазят от атака, макар да не вярва това да се случи.

„Иран не ни разглежда нас като потенциална цел“, коментира той.

По отношение на Румен Радев, Атанасов коментира, че вероятно той ще бъде участник в следващия парламент. Според него е редно вече да станат по-ясни заявките му за участие в политиката.

По отношение на вътрешната политика и кадровата реформа в МВР, Атанасов заяви, че подкрепя този кадрови подход.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 3 Отговор
    Време е Бойко и Пи Ар Севи да изяснят гафа на Назарян ПЧП.

    10:36 07.03.2026

  • 2 Мурка

    6 2 Отговор
    А ТЕБОКАН -ВЗЕМА ЛИ?

    10:37 07.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майора

    8 4 Отговор
    За съжаление ген. Атанасов един човек , незавършил военно училище или школа , а прокурор , не е нормално да решава кадрови проблеми!И още по лошо е че в България не се гледат кадърните хора , а към коя партия принадлежат! Това нормално ли е според теб да подкрепяш касова политика на член на соросоидния ССБ?

    10:39 07.03.2026

  • 5 Народът на Бг

    10 1 Отговор
    Не чета нищо свързано с тази Настъпена жаба - Гном!

    10:40 07.03.2026

  • 6 Ей доносник

    6 1 Отговор
    Пак ли ще извадиш партиината книжка

    10:41 07.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Излага се

    3 2 Отговор
    водещият. Подигравки, обиди и незнайно защо се тресеше от нерви. Да не кани гости които не понася, а и те да не ходят в студиа, в които не са желани. Това "интервю" беше гнусно. Шишизация в действие

    10:44 07.03.2026

  • 10 Ма наф

    4 1 Отговор
    Наздраве Танаске. И честит празник 1 ден предварително.

    10:45 07.03.2026

  • 11 ЧИЧО

    5 2 Отговор
    Според този бивш комунист, Русия е агресор а САЩ и Израел не са. На това освен, че е подмазване друго не можеш да кажеш.За пари човек какъв ли не става.

    10:46 07.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Промяна

    3 0 Отговор
    ДЪРТИЯТ КОМУНДЕЛ АТАНАСОВ ГНУС СИ ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ГЮРОВИТЕ НЕЗАКОННИ СА КОРУПЦИОНЕРИТЕ ОВЛАДЯХА БЕЗ ИЗБОРИ И СЕГА СИ ВЪОБРАЗЯВАТ ЧЕ СА НЯКАКВИ ОСВЕН ГНУСНИ СТЕ И АЛЧНИ

    11:18 07.03.2026

  • 14 поет

    0 0 Отговор
    както пееше Веско потта-"нашата полиция ни пази"

    11:26 07.03.2026

  • 15 Аз пък не я подкрепям

    0 0 Отговор
    Такъв тюрлю гювеч от знайни и незнайни корумпета…никва реформа не е това и скоро ще се види

    11:27 07.03.2026

