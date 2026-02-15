Новини
Рубио отрече, че САЩ планират скорошно оттегляне от мирния процес в Украйна
  Тема: Украйна

Рубио отрече, че САЩ планират скорошно оттегляне от мирния процес в Украйна

15 Февруари, 2026 07:44, обновена 15 Февруари, 2026 07:48 629 4

Държавният секретар потвърди ангажимента на Вашингтон за поддържане на стабилността във Венецуела

Рубио отрече, че САЩ планират скорошно оттегляне от мирния процес в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На среща с външните министри на останалите страни от Г-7, държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта ангажимента на Вашингтон за продължаване на участието в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна.

Това беше посочено в писмено изявление, публикувано от заместник-говорителя на Държавния департамент Томи Пигот.

Още новини от Украйна

Според Пигот, Рубио се е срещнал с дипломатите в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност. Той „потвърди ангажимента на САЩ за поддържане на стабилността във Венецуела и водене на преговори за прекратяване“ на конфликта в Украйна. Пигот обясни, че държавният секретар на САЩ е обсъдил с колегите си „актуални въпроси, като например продължаващите конфликти, които заплашват мира и стабилността в Африка, Европа и Близкия изток, както и предизвикателствата пред сигурността в Индо-Тихоокеанския регион и Западното полукълбо“.

В документа се пояснява, че „Рубио и колегите му са потвърдили важността на засилването на сътрудничеството между страните от Г-7 за справяне с глобалните заплахи за мира и стабилността“.

По-рано в интервю за Bloomberg Рубио отрече медийните съобщения, че администрацията на Вашингтон може да се оттегли от участие в разрешаването на конфликта в Украйна през следващите седмици.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор
    Хаяско е още жив благодарение на Тръмп!

    Коментиран от #3

    07:53 15.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    САШтинчо се измъква, като
    ЛЕЙДИ ПР@ДН@Л@ В ОПЕРА❗

    08:26 15.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    На ТръмПича🤠 въобще не му дреме за ZE❗
    Крепят го МИ-6-ките на короната❗

    08:27 15.02.2026

  • 4 Сащ искат

    1 0 Отговор
    Тази война да се продължава, но по-тихо. По този начин те да си измъкват милиарди и трилиони от наплашените европейци, че мечката щяла да ги изяде. Уж преговарят за мир, но ако мирът дойде, как да измъкват парите на европейците? А евро пуделите са напълно неадекватни.

    08:36 15.02.2026