Рубио отрече, че САЩ планират скорошно оттегляне от мирния процес в Украйна

На среща с външните министри на останалите страни от Г-7, държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта ангажимента на Вашингтон за продължаване на участието в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна.
Това беше посочено в писмено изявление, публикувано от заместник-говорителя на Държавния департамент Томи Пигот.
Според Пигот, Рубио се е срещнал с дипломатите в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност. Той „потвърди ангажимента на САЩ за поддържане на стабилността във Венецуела и водене на преговори за прекратяване“ на конфликта в Украйна. Пигот обясни, че държавният секретар на САЩ е обсъдил с колегите си „актуални въпроси, като например продължаващите конфликти, които заплашват мира и стабилността в Африка, Европа и Близкия изток, както и предизвикателствата пред сигурността в Индо-Тихоокеанския регион и Западното полукълбо“.
В документа се пояснява, че „Рубио и колегите му са потвърдили важността на засилването на сътрудничеството между страните от Г-7 за справяне с глобалните заплахи за мира и стабилността“.
По-рано в интервю за Bloomberg Рубио отрече медийните съобщения, че администрацията на Вашингтон може да се оттегли от участие в разрешаването на конфликта в Украйна през следващите седмици.
