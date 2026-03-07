Новини
Отбелязваме Международния ден в памет на загиналите полицейски служители

7 Март, 2026 10:33 488 10

Районните полицейски управления в страната ще почетат паметта на загиналите колеги с едноминутно мълчание

Отбелязваме Международния ден в памет на загиналите полицейски служители - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи (МВР) отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата, предава БТА.

Събитието ще се проведе в 10:00 часа. Ще присъстват министърът на вътрешните работи Емил Дечев, ръководството на МВР и представители на Националното бюро на Интерпол.

Районните полицейски управления в страната ще почетат паметта на загиналите колеги с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини. „RFO - Remembering Fallen Officers“ („В памет на загиналите служители на реда“) е мотото на кампанията тази година, която изразява солидарност на България с международната полицейска общност.

В навечерието на възпоменателния ден сградата на Националния дворец на културата (НДК) в София бе осветена в синьо с подкрепата на Министерството на културата, като символ на почит към служителите, загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.

На 7 март полицейските сили по целия свят ще се съберат, за да отдадат почит на жените и мъжете, които са загинали при изпълнение на своите задължения, и да почетат службата и призванието на всички полицейски служители.

България, като членка на Интерпол, се присъединява към над 100 държави, които отбелязват деня и подкрепят инициативите, организирани и координирани от международната организация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорейшо

    4 1 Отговор
    Какви са тия шишковци, бре...

    Коментиран от #5

    10:36 07.03.2026

  • 2 Вижте ги тия

    6 0 Отговор
    смешни шапкари, даже няма кой да им оплеви покрай паметника

    10:36 07.03.2026

  • 3 реперсиран

    6 1 Отговор
    а Международния ден в памет на загиналите ОТ полицейски служители ???

    10:36 07.03.2026

  • 4 1488

    6 0 Отговор
    само демокрацията може да измисли такваз иди0тщина

    10:37 07.03.2026

  • 5 Всъщност

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хорейшо":

    Тези двамцата са ги подбирали специално за снимката - от най-вталените, избръснати и нетатуирани MBP служители.

    10:37 07.03.2026

  • 6 кой му дреме

    6 1 Отговор
    сещам се поне за двама полицаи дето убиха деца на пътя, едното от които е бебе, и ги пуснаха под гаранция същия ден

    10:38 07.03.2026

  • 7 Така Така

    3 1 Отговор
    Ден на преторианците защитниците на мафията

    10:41 07.03.2026

  • 8 Я какви

    3 1 Отговор
    шкембета имат тези на снимката !

    10:43 07.03.2026

  • 9 Никой

    2 1 Отговор
    Неграмотност облечена във власт.

    10:47 07.03.2026

  • 10 С лопата да ги ринеш в България

    2 1 Отговор
    За богопомазаните е в сила само една поговорка :" Бог - дал , Бог - взел . " .

    10:50 07.03.2026

