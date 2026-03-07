Отбелязваме Международния ден в памет на загиналите полицейски служители

Министерството на вътрешните работи (МВР) отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата, предава БТА.
Събитието ще се проведе в 10:00 часа. Ще присъстват министърът на вътрешните работи Емил Дечев, ръководството на МВР и представители на Националното бюро на Интерпол.
Районните полицейски управления в страната ще почетат паметта на загиналите колеги с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини. „RFO - Remembering Fallen Officers“ („В памет на загиналите служители на реда“) е мотото на кампанията тази година, която изразява солидарност на България с международната полицейска общност.
В навечерието на възпоменателния ден сградата на Националния дворец на културата (НДК) в София бе осветена в синьо с подкрепата на Министерството на културата, като символ на почит към служителите, загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.
На 7 март полицейските сили по целия свят ще се съберат, за да отдадат почит на жените и мъжете, които са загинали при изпълнение на своите задължения, и да почетат службата и призванието на всички полицейски служители.
България, като членка на Интерпол, се присъединява към над 100 държави, които отбелязват деня и подкрепят инициативите, организирани и координирани от международната организация.
1 Хорейшо
Коментиран от #5
10:36 07.03.2026
2 Вижте ги тия
10:36 07.03.2026
3 реперсиран
10:36 07.03.2026
4 1488
10:37 07.03.2026
5 Всъщност
До коментар #1 от "Хорейшо":Тези двамцата са ги подбирали специално за снимката - от най-вталените, избръснати и нетатуирани MBP служители.
10:37 07.03.2026
6 кой му дреме
10:38 07.03.2026
7 Така Така
10:41 07.03.2026
8 Я какви
10:43 07.03.2026
9 Никой
10:47 07.03.2026
10 С лопата да ги ринеш в България
10:50 07.03.2026