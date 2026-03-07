Отбелязваме Международния ден в памет на загиналите полицейски служители

Министерството на вътрешните работи (МВР) отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата, предава БТА.

Събитието ще се проведе в 10:00 часа. Ще присъстват министърът на вътрешните работи Емил Дечев, ръководството на МВР и представители на Националното бюро на Интерпол.

Районните полицейски управления в страната ще почетат паметта на загиналите колеги с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини. „RFO - Remembering Fallen Officers“ („В памет на загиналите служители на реда“) е мотото на кампанията тази година, която изразява солидарност на България с международната полицейска общност.

В навечерието на възпоменателния ден сградата на Националния дворец на културата (НДК) в София бе осветена в синьо с подкрепата на Министерството на културата, като символ на почит към служителите, загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.

На 7 март полицейските сили по целия свят ще се съберат, за да отдадат почит на жените и мъжете, които са загинали при изпълнение на своите задължения, и да почетат службата и призванието на всички полицейски служители.

България, като членка на Интерпол, се присъединява към над 100 държави, които отбелязват деня и подкрепят инициативите, организирани и координирани от международната организация.