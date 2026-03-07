Новини
След ремонт за над 1 млн. евро: Напукани плочки и неработеща платформа край крепостта „Баба Вида“

След ремонт за над 1 млн. евро: Напукани плочки и неработеща платформа край крепостта „Баба Вида"

7 Март, 2026 10:37 660 12

Реставрирането е извършено през 2024 и 2025 години

След ремонт за над 1 млн. евро: Напукани плочки и неработеща платформа край крепостта „Баба Вида“ - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Само дни след приключването на ремонта на високата тераса на Турското кале край крепостта „Баба Вида“ във Видин вече се появяват проблеми по настилката. Мястото е паметник на културата от национално значение, а стойността на проекта надхвърля 1 милион евро, пише Нова телевизия.

Ремонтът е извършен през 2024 и 2025 г. по проект на Областната администрация - Видин за запазване, реставрация и укрепване на част от крепостните стени, както и за озеленяване на района.

Жители на Видин обаче сигнализират, че новопоставените плочки вече са напукани, а пространството около обекта не е достатъчно добре оборудвано. По думите им липсват пейки, кошчета и осветление.

Според уредника в крепостта „Баба Вида“ и общински съветник Калин Виденов остава неясно как точно са изразходвани средствата по проекта. Той посочва, че по алеите има множество пукнатини, а в района липсват напоителна и дренажна система.

Проблеми има и с платформата за достъп на хора с увреждания, която не е могла да бъде задействана при опит за използване.

От Областната администрация - Видин съобщиха, че при проверка през февруари са установени дефекти и следи от вандализъм. Строителството има гаранционен срок от осем години.


  • 1 Хаха

    14 0 Отговор
    Мейд бай Бойко 🎃

    10:38 07.03.2026

  • 2 Дориана

    15 0 Отговор
    Ама вие какво сте очаквали от корумпирана, мафиотска България под чадъра на Борисов и Пеевски ? Борисов още не е дал обяснение къде изчезнаха чувалите с милиони за пътища ?

    10:41 07.03.2026

  • 3 Коя

    14 0 Отговор
    е фирмата изпълнител , със свещ ли я търсиха и колко пари прилапа за безродната си наглост ? Сигурно и двама работници няма , всичко под - под - под изпълнители , които вече не съществуват .

    10:42 07.03.2026

  • 4 От ГЕРБ могат и по-зле

    14 0 Отговор
    Примерно като бетонирането на моста на Колю Фичето, което наричат "реставрация" за милиони.

    10:44 07.03.2026

  • 5 Отт

    14 0 Отговор
    Този милион поне 800000 са откраднати

    10:45 07.03.2026

  • 6 ГЕРБ- централа

    7 4 Отговор
    Е, вие какво искате сега? За 2 милиона лева като МОЛ Парадайз ли да я направим баба ти Вида?

    10:45 07.03.2026

  • 7 Ремонта на ГЕПИ

    8 0 Отговор
    Работа работа работа

    10:46 07.03.2026

  • 8 СЗО

    4 1 Отговор
    Виновни са климатичните промени.

    10:46 07.03.2026

  • 9 Познато

    11 0 Отговор
    Фирмите на ГЕРБ пак откраднаха парите.

    10:48 07.03.2026

  • 10 Поредното източване на гражданите.

    12 0 Отговор
    От крадливият Тулуп и Гербавата администрация.

    10:49 07.03.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    До болка позната картинка! Сега започват ремонтите на ремонтите.

    11:12 07.03.2026

  • 12 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ха ха ха "качествена" българска поправка ? Нареждане на жълти павета в София - "екстра качество" ха ха ? "Ремонт на ремонта" - българско "ноу хау", откривател Банкянския Тиквоч ! Български магистрали скоростна изработка- 400 км за 50 и повече години ! Саниране за милиарди - разрушаване от силен вятър ! България рекордьор по скоростно обедняване и кражби за милиарди - 10-годишно управление на ГЕРБ ! България водеща в ЕС по най-беден народ, но пък най-кротък и послушен ! България единствена в света останала все още в "робовладелския" строй със системата "покупко-продажба" на избори ! България единствена отново в света с корупционер посочен в списъкът "Магнитски" избран за депутат и главатар на шайка !.....има още "предимства" България....спящ или просст народ, всеки сам да определи !

    11:31 07.03.2026

