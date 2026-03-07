След ремонт за над 1 млн. евро: Напукани плочки и неработеща платформа край крепостта „Баба Вида“

Само дни след приключването на ремонта на високата тераса на Турското кале край крепостта „Баба Вида“ във Видин вече се появяват проблеми по настилката. Мястото е паметник на културата от национално значение, а стойността на проекта надхвърля 1 милион евро, пише Нова телевизия.

Ремонтът е извършен през 2024 и 2025 г. по проект на Областната администрация - Видин за запазване, реставрация и укрепване на част от крепостните стени, както и за озеленяване на района.

Жители на Видин обаче сигнализират, че новопоставените плочки вече са напукани, а пространството около обекта не е достатъчно добре оборудвано. По думите им липсват пейки, кошчета и осветление.

Според уредника в крепостта „Баба Вида“ и общински съветник Калин Виденов остава неясно как точно са изразходвани средствата по проекта. Той посочва, че по алеите има множество пукнатини, а в района липсват напоителна и дренажна система.

Проблеми има и с платформата за достъп на хора с увреждания, която не е могла да бъде задействана при опит за използване.

От Областната администрация - Видин съобщиха, че при проверка през февруари са установени дефекти и следи от вандализъм. Строителството има гаранционен срок от осем години.