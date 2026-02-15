Новини
САЩ призоваха Европа да не защитава стария световен ред

15 Февруари, 2026 15:35

Съюзниците трябва да увеличат своите отбранителни способности и да действат в съответствие с американските интереси

САЩ призоваха Европа да не защитава стария световен ред - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съюзниците трябва активно да увеличават своите отбранителни способности и да действат в съответствие с американските интереси, в противен случай Вашингтон ще бъде готов да действа самостоятелно, пише вестникът.

Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп на конференция по сигурността в Мюнхен насаме дадоха да се разбере на европейските съюзници, че очакват те да подкрепят курса на преразглеждане на международния ред. Това мнение изрази в събота вестник Politico.

Според изданието, въпреки помирителната публична реторика на американския държавен секретар Марко Рубио за „общите съдби“ на САЩ и Европа, непубличният сигнал на Вашингтон е бил остър. Съюзниците трябва да увеличат своите отбранителни способности и да действат в съответствие с американските интереси, в противен случай САЩ ще бъдат готови да действат сами. Politico отбелязва, че американски представители са говорили за преход от „свят на ценности“ към „свят на интереси“.

Някои европейски служители изразиха загриженост, че подходът на Вашингтон към отношенията с Европа не се е променил значително след завръщането на Тръмп на власт, въпреки по-мекия тон на последните публични изявления, пише вестникът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 докато мърда еврея

    5 2 Отговор
    няма да има мир по света

    15:37 15.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    2 4 Отговор
    Стария световен ред идеално пасваше на сегашните лидери. Зад стария световен ред стоеше лицемерието на англосаксонската измет от първата световна война, през втората световна война, през колонизацията на Африка, до рухването на комунизма. Този световен ред, в който сащ бяха биячите а англосаксонската измет плюскаше наготово ги направи това което са сега. Абсолютно безпомощни, морално разложени многополови общества, които не могат да се справят с нито едно предизвикателство.

    15:39 15.02.2026

  • 3 Добри новини

    6 2 Отговор
    ГЕРБ се разпада.

    15:39 15.02.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    2 1 Отговор
    Агент Краснов се е развихрил да реди новия световен ред на Путин!

    15:40 15.02.2026

  • 5 Паветник

    5 0 Отговор
    И сега, кой ще ни облагодетелства нас обратните, и ще ни дава купища предимства? Добре че почти унищожихме тези извратеняци, които харесват жените! А децата направихме малки гейчета с които глупавите им родители се гордеят!

    15:40 15.02.2026

  • 6 прагматик

    1 0 Отговор
    не сменям колата,докато не събера пари за нова!

    15:40 15.02.2026

  • 7 коварството в

    3 1 Отговор
    Светът на интереси води до пропастта на неизбежния сблъсък на исконните с корени в историята национални интереси, които се налагат чрез военната сила.

    15:41 15.02.2026

  • 8 Вашето мнение

    2 1 Отговор
    Тамън седнахме на масата на богатите се оказа, че са ни оставили огризките и да платим сметката. Идват избори и в еврозоната ни набутаха герб, дпс, ппдб, бсп и итн.

    15:41 15.02.2026

  • 9 Борба за власт

    4 1 Отговор
    Добрев напуска, Борисов е скаран със Желязков.

    Коментиран от #12

    15:42 15.02.2026

  • 10 Да ви е.а

    2 1 Отговор
    Европа няма ресурси, завладяването ѝ е безсмислено, а разходите за окупация няма да се възстановят. За Русия Европа е непривлекателна като плячка, но за Европа Русия е ценен ресурс. Европа е далеч по-опасна за Русия, отколкото Русия за Европа

    15:44 15.02.2026

  • 11 Да ви е.а

    2 1 Отговор
    Рубио, макар и алтернативно надарен и изключително интелигентен, изобщо не е наш другар, но дори и той разбира, че влаченето на съвременна, БЕДНА Европа със себе си абсолютно не е в интерес на сащ

    15:46 15.02.2026

  • 12 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Борба за власт":

    А Киро Тъпото къде е?

    15:46 15.02.2026

  • 13 Анонимен

    1 0 Отговор
    От Русия постоянно повтарят, че нямат намерение да нападат европейски страни, но американците държат Европа да увеличава отбранителните си способности... тоест да финансира САЩ чрез покупка на още оръжия.

    Очаквам сега Мерц да излезе с ново изказване, че Русия има план всеки момент да нападне балтийските държави и затова целият ЕС трябва да се въоръжава. Нищо, че германците първи и без повод пратиха танковете си там. Въпрос на време е да направят някоя провокация като в Полша миналия септември.

    15:46 15.02.2026

  • 14 САЩ винаги са прави

    0 0 Отговор
    Крайно време е разглезените богати европейци да се размърдат малко. Не може да чакат всичко САЩ да върши.

    15:49 15.02.2026

