САЩ призоваха Европа да не защитава стария световен ред

Съюзниците трябва активно да увеличават своите отбранителни способности и да действат в съответствие с американските интереси, в противен случай Вашингтон ще бъде готов да действа самостоятелно, пише вестникът.

Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп на конференция по сигурността в Мюнхен насаме дадоха да се разбере на европейските съюзници, че очакват те да подкрепят курса на преразглеждане на международния ред. Това мнение изрази в събота вестник Politico.

Според изданието, въпреки помирителната публична реторика на американския държавен секретар Марко Рубио за „общите съдби“ на САЩ и Европа, непубличният сигнал на Вашингтон е бил остър. Съюзниците трябва да увеличат своите отбранителни способности и да действат в съответствие с американските интереси, в противен случай САЩ ще бъдат готови да действат сами. Politico отбелязва, че американски представители са говорили за преход от „свят на ценности“ към „свят на интереси“.

Някои европейски служители изразиха загриженост, че подходът на Вашингтон към отношенията с Европа не се е променил значително след завръщането на Тръмп на власт, въпреки по-мекия тон на последните публични изявления, пише вестникът.