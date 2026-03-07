Новини
Израел удари по оперативния център на ВВС в Техеран. Тръмп твърди, че телекомуникационната система на Иран е унищожена

7 Март, 2026 18:24, обновена 7 Март, 2026 18:42

Националната петролна компания на Кувейт обяви намаляване на производството заради напрежението в региона

Израел удари по оперативния център на ВВС в Техеран. Тръмп твърди, че телекомуникационната система на Иран е унищожена - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Израелската армия е извършила нова мащабна въздушна атака срещу Иран, като този път цел на бомбардировките е бил командния център на военновъздушните сили (ВВС) на Иранския корпус на революционната гвардия (IRGC) в Техеран.

Той отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Това обяви днес говорителят на армията на Израел в социалната платформа Х.

''Израелските военновъздушни сили извършиха мащабна серия от удари срещу военни цели на иранския режим в Техеран. Един от основните удари в тази серия беше насочен към командния център на военновъздушните сили на IRGC, който отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Този команден център беше ключов команден пункт за противовъздушна отбрана в Техеран'', се казва в изявлението на говорителя на израелската армия.

Освен това, ''израелските военновъздушни сили са нанесли удари по системи за противовъздушна отбрана, командни центрове и логистични складове'' в района, добави говорителят.

Националната петролна компания Kuwait Petroleum Corporation обяви в събота намаляване на производството на суров петрол поради иранските атаки и заплахите за Ормузкия проток, ключова транзитна точка за въглеводороди от Персийския залив, предава Market Screener.

''В светлината на продължаващата агресия на Ислямска република Иран срещу Държавата Кувейт, включително иранските заплахи срещу безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток, KPC (Кувейтската петролна корпорация) въведе предпазно намаляване на производството на суров петрол и производителността на рафиниране като част от своята стратегия за управление на риска и осигуряване на непрекъснатост на бизнеса“, се казва в съобщението.

Според същото изявление решението е взето като предпазна мярка и ще бъде преразгледано в зависимост от развитието на ситуацията в региона.

Телекомуникационната система на Иран е била унищожена по време на американско-израелската военната операция срещу Ислямската република.

Това обяви днес президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида, предава агенция ТАСС.

''Унищожихме комуникациите им, всичките им телекомуникации са изчезнали. Не знам как комуникират сега, но мисля, че ще измислят нещо'', заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.

По-рано Тръмп заяви, че въоръжените сили на САЩ възнамеряват да атакуват райони на Иран, които не са били атакувани преди това. Той добави, че в момента се разглежда възможността за пълно унищожаване на определени райони и неизбежно причиняване на загуба на човешки живот в райони, които преди това не са били обект на атаки.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха хахаха

    7 2 Отговор
    Какво за Би Би Си?

    Коментиран от #13

    18:38 07.03.2026

  • 2 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    15 7 Отговор
    В резултат на Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН,с безсмисленни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна Светкавично ,с тежки балистични ракети 👌,и порази всички 27 американски бази,в Близкия Изток,както се оказа,са и беззащитни,вкл.Френска база в Абу Даби,в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са 7 америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим,и Тел Авив .Израелските ПРО се оказаха неефективни!Свалени са 5 F-15Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км.и тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.

    18:38 07.03.2026

  • 3 Факт4екър

    20 6 Отговор
    Тръмп и Моше лъжат повече и от Айше

    Коментиран от #17

    18:38 07.03.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    16 7 Отговор
    В Иран да няма един център за комуникация бе сорооосняяя... ако изобщо са ударили нещо или пак бълнуват победа!

    18:40 07.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    8 7 Отговор
    Там където ударят синовете и дъщерите Израилеви, всичко става на сол.

    18:40 07.03.2026

  • 6 Удри

    7 2 Отговор
    Няма да гледат телевизия. Имат да решават проблеми с режима.

    18:40 07.03.2026

  • 7 Соросоида

    8 5 Отговор
    Леле край господарите спечелиха щом са казали те и в Украйна спечелиха, и във Виетнам, и Афганистан

    18:41 07.03.2026

  • 8 До няколко седмици

    9 12 Отговор
    Иран ще остане без икономика.

    Коментиран от #12, #16

    18:41 07.03.2026

  • 9 Карго 200

    10 6 Отговор
    Иран може да последва примера на въоръжените сили на Сърбия и иранската армия да вземе по-изгодно позиции в мазета.

    18:43 07.03.2026

  • 10 Пич

    8 5 Отговор
    Ще видим тази работа !!! Довечера, като задумкат ракетите в Тел Авив.....

    18:43 07.03.2026

  • 11 Газ

    12 8 Отговор
    Тръмп ще направи Техеран да заприлича на Газа. После ще пусне кюрдските главорези да оглозгат остатъците.

    18:43 07.03.2026

  • 12 Контрата

    10 7 Отговор

    До коментар #8 от "До няколко седмици":

    Само преди това Израел да не остане без питейна вода а?

    18:43 07.03.2026

  • 13 Европеец

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха хахаха":

    Е това е нивото на журналистиката в бг територията.... Интересно кой де мисли за "журналист" и пиша под името фокус.....

    18:44 07.03.2026

  • 14 Крайно време беше

    7 9 Отговор
    47 години искаха смърт за Америка и финансираха терористични организации. Дойде времето за разплата и равносметка.

    18:44 07.03.2026

  • 15 Конспиратор

    6 3 Отговор
    Ще комуникират с китайски уоки токи.

    18:44 07.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "До няколко седмици":

    Иран ще остане без държава. А ръководството без глави.

    18:44 07.03.2026

  • 17 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факт4екър":

    А дали са и толкова дашни....

    Коментиран от #22

    18:45 07.03.2026

  • 18 Саймън каза

    6 7 Отговор
    Иран приключи.

    18:46 07.03.2026

  • 19 Биби

    5 6 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    18:46 07.03.2026

  • 20 Хмм

    7 9 Отговор
    Грешката на иранците беше, че ядосаха Тръмп и не си свалиха режима. Сега ще изсипе стотици тонове евтини управляеми бомби и ще изравни всичко със земята.

    18:46 07.03.2026

  • 21 К ПЕЙКИ с чалми

    8 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #30

    18:46 07.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Опа

    6 1 Отговор
    Подкараха ги по списък.

    18:46 07.03.2026

  • 24 Мария Захарова

    4 4 Отговор
    Русия е с иранският народ в мислите си.

    Коментиран от #27

    18:47 07.03.2026

  • 25 германеца

    9 4 Отговор
    Преди шест месеца Тръмп каза че ядрената програма на Иран е унищожена . Трябва ли да му вярваме ? Той самият май не знае кога лъже .

    18:48 07.03.2026

  • 26 Ицо

    5 1 Отговор
    Има ли изръъъгани копейки тук?

    18:48 07.03.2026

  • 27 Ръководството на иран

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мария Захарова":

    Ще е нужна и реална подкрапа освен това че ни запалиха килимчета и бради

    18:49 07.03.2026

  • 28 Гук

    1 1 Отговор
    Радвам се.

    18:50 07.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    НАЙ - ГОЛЯМОТО ПРЕИМУЩЕСТВО НА ИРАНЦИТЕ
    Е ЧЕ СА НА РОДНА ЗЕМЯ
    ...
    ЧАКАМ С НЕТЪРПЕНИЕ АМЕРИКАНЦИТЕ ДА ВЛЯЗАТ
    ПО ИРАНСКИТЕ ДЕРЕТА :) ЩЕ БЪДЕ ПО ЛОШО
    ОТ ВИЕТНАМ , ИРАК И АФГАНИСТАН ВЗЕТИ ЗАЕДНО :)

    18:54 07.03.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Копейките в петък бяха на джамия. За това ги нямаше тук.

    18:55 07.03.2026

