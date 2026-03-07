Израел удари по оперативния център на ВВС в Техеран. Тръмп твърди, че телекомуникационната система на Иран е унищожена

Израелската армия е извършила нова мащабна въздушна атака срещу Иран, като този път цел на бомбардировките е бил командния център на военновъздушните сили (ВВС) на Иранския корпус на революционната гвардия (IRGC) в Техеран.

Той отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Това обяви днес говорителят на армията на Израел в социалната платформа Х.



''Израелските военновъздушни сили извършиха мащабна серия от удари срещу военни цели на иранския режим в Техеран. Един от основните удари в тази серия беше насочен към командния център на военновъздушните сили на IRGC, който отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Този команден център беше ключов команден пункт за противовъздушна отбрана в Техеран'', се казва в изявлението на говорителя на израелската армия.



Освен това, ''израелските военновъздушни сили са нанесли удари по системи за противовъздушна отбрана, командни центрове и логистични складове'' в района, добави говорителят.



Националната петролна компания Kuwait Petroleum Corporation обяви в събота намаляване на производството на суров петрол поради иранските атаки и заплахите за Ормузкия проток, ключова транзитна точка за въглеводороди от Персийския залив, предава Market Screener.



''В светлината на продължаващата агресия на Ислямска република Иран срещу Държавата Кувейт, включително иранските заплахи срещу безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток, KPC (Кувейтската петролна корпорация) въведе предпазно намаляване на производството на суров петрол и производителността на рафиниране като част от своята стратегия за управление на риска и осигуряване на непрекъснатост на бизнеса“, се казва в съобщението.



Според същото изявление решението е взето като предпазна мярка и ще бъде преразгледано в зависимост от развитието на ситуацията в региона.



Телекомуникационната система на Иран е била унищожена по време на американско-израелската военната операция срещу Ислямската република.

Това обяви днес президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида, предава агенция ТАСС.



''Унищожихме комуникациите им, всичките им телекомуникации са изчезнали. Не знам как комуникират сега, но мисля, че ще измислят нещо'', заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.



По-рано Тръмп заяви, че въоръжените сили на САЩ възнамеряват да атакуват райони на Иран, които не са били атакувани преди това. Той добави, че в момента се разглежда възможността за пълно унищожаване на определени райони и неизбежно причиняване на загуба на човешки живот в райони, които преди това не са били обект на атаки.