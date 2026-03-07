Израел удари по оперативния център на ВВС в Техеран. Тръмп твърди, че телекомуникационната система на Иран е унищожена

Израелската армия е извършила нова мащабна въздушна атака срещу Иран, като този път цел на бомбардировките е бил командния център на военновъздушните сили (ВВС) на Иранския корпус на революционната гвардия (IRGC) в Техеран.
Той отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Това обяви днес говорителят на армията на Израел в социалната платформа Х.
''Израелските военновъздушни сили извършиха мащабна серия от удари срещу военни цели на иранския режим в Техеран. Един от основните удари в тази серия беше насочен към командния център на военновъздушните сили на IRGC, който отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Този команден център беше ключов команден пункт за противовъздушна отбрана в Техеран'', се казва в изявлението на говорителя на израелската армия.
Освен това, ''израелските военновъздушни сили са нанесли удари по системи за противовъздушна отбрана, командни центрове и логистични складове'' в района, добави говорителят.
Националната петролна компания Kuwait Petroleum Corporation обяви в събота намаляване на производството на суров петрол поради иранските атаки и заплахите за Ормузкия проток, ключова транзитна точка за въглеводороди от Персийския залив, предава Market Screener.
''В светлината на продължаващата агресия на Ислямска република Иран срещу Държавата Кувейт, включително иранските заплахи срещу безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток, KPC (Кувейтската петролна корпорация) въведе предпазно намаляване на производството на суров петрол и производителността на рафиниране като част от своята стратегия за управление на риска и осигуряване на непрекъснатост на бизнеса“, се казва в съобщението.
Според същото изявление решението е взето като предпазна мярка и ще бъде преразгледано в зависимост от развитието на ситуацията в региона.
Телекомуникационната система на Иран е била унищожена по време на американско-израелската военната операция срещу Ислямската република.
Това обяви днес президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида, предава агенция ТАСС.
''Унищожихме комуникациите им, всичките им телекомуникации са изчезнали. Не знам как комуникират сега, но мисля, че ще измислят нещо'', заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.
По-рано Тръмп заяви, че въоръжените сили на САЩ възнамеряват да атакуват райони на Иран, които не са били атакувани преди това. Той добави, че в момента се разглежда възможността за пълно унищожаване на определени райони и неизбежно причиняване на загуба на човешки живот в райони, които преди това не са били обект на атаки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха хахаха
Коментиран от #13
18:38 07.03.2026
2 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !
18:38 07.03.2026
3 Факт4екър
Коментиран от #17
18:38 07.03.2026
4 Бесен - Язовец
18:40 07.03.2026
5 Данко Харсъзина
18:40 07.03.2026
6 Удри
18:40 07.03.2026
7 Соросоида
18:41 07.03.2026
8 До няколко седмици
Коментиран от #12, #16
18:41 07.03.2026
9 Карго 200
18:43 07.03.2026
10 Пич
18:43 07.03.2026
11 Газ
18:43 07.03.2026
12 Контрата
До коментар #8 от "До няколко седмици":Само преди това Израел да не остане без питейна вода а?
18:43 07.03.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Хахаха хахаха":Е това е нивото на журналистиката в бг територията.... Интересно кой де мисли за "журналист" и пиша под името фокус.....
18:44 07.03.2026
14 Крайно време беше
18:44 07.03.2026
15 Конспиратор
18:44 07.03.2026
16 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "До няколко седмици":Иран ще остане без държава. А ръководството без глави.
18:44 07.03.2026
17 Европеец
До коментар #3 от "Факт4екър":А дали са и толкова дашни....
Коментиран от #22
18:45 07.03.2026
18 Саймън каза
18:46 07.03.2026
19 Биби
18:46 07.03.2026
20 Хмм
18:46 07.03.2026
21 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #30
18:46 07.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Опа
18:46 07.03.2026
24 Мария Захарова
Коментиран от #27
18:47 07.03.2026
25 германеца
18:48 07.03.2026
26 Ицо
18:48 07.03.2026
27 Ръководството на иран
До коментар #24 от "Мария Захарова":Ще е нужна и реална подкрапа освен това че ни запалиха килимчета и бради
18:49 07.03.2026
28 Гук
18:50 07.03.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ЧЕ СА НА РОДНА ЗЕМЯ
...
ЧАКАМ С НЕТЪРПЕНИЕ АМЕРИКАНЦИТЕ ДА ВЛЯЗАТ
ПО ИРАНСКИТЕ ДЕРЕТА :) ЩЕ БЪДЕ ПО ЛОШО
ОТ ВИЕТНАМ , ИРАК И АФГАНИСТАН ВЗЕТИ ЗАЕДНО :)
18:54 07.03.2026
30 Данко Харсъзина
До коментар #21 от "К ПЕЙКИ с чалми":Копейките в петък бяха на джамия. За това ги нямаше тук.
18:55 07.03.2026