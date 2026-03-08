Новини
Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в гръцката област Теспротия

8 Март, 2026 08:30, обновена 8 Март, 2026 07:38 1 110 1

Засегнатият регион граничи с Албания

Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в гръцката област Теспротия - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано в 5:32 ч. тази сутрин местно време (също и българско) в гръцката област Теспротия, която граничи с Албания, предаде гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Агенцията се позова на информация на Геоложкия институт към Националната обсерватория на Атина, подаващ данни от името на четирите организации в Единната национална сеизмологична мрежа.

Епицентърът на земетресението е на 12 километра източно от Лептокария, в Теспротия, а дълбочината му се оценява на около 13 километра.

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови, уточнява АНА-МПА.


Гърция
  • 1 Пешо Папура

    1 0 Отговор
    Да, добре ни разтресе, с вторичен трус след две минути. Хубавото на гръчките земетресения е, че са вертикални

    08:08 08.03.2026

