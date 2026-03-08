Гори небостъргач с американски команден център в Кувейт, ОАЕ се бори с иранска ракетна атака ВИДЕО

Небостъргачът на службата за социално осигуряване, в който се е помещавал американски команден център, се е запалил в Кувейт, съобщи иранският телевизионен канал Bnews.
Министерството на вътрешните работи на Кувейт съобщи за смъртта на двама служители от Дирекцията за защита на сухопътните граници.
Израелските отбранителни сили (IDF) са засекли ракети, изстреляни от Иран към израелска територия, съобщиха военните в своя Telegram канал.
Екипажи на противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожиха боен дрон, изстрелян от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, разположено в пустинята Руб ал-Хали, съобщи Министерството на отбраната на кралството.
Саудитските системи за противовъздушна отбрана свалиха 33 дрона, навлезли във въздушното пространство на кралството през нощта, съобщи израелския новинарски канал Ynet, позовавайки се на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.
Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства са започнали да отблъскват ракетни атаки, изстреляни от Иран, според телевизия Ал Хадат.
Според канала, противовъздушната отбрана на ОАЕ в момента противодейства на ракетната заплаха от Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
