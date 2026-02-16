Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ за първи път транспортираха по въздух малък ядрен реактор

16 Февруари, 2026 15:37 1 075 21

Според властите демонстрацията показва потенциала за бързо разполагане на ядрена енергия там, където е необходима

САЩ за първи път транспортираха по въздух малък ядрен реактор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на енергетиката на САЩ и Пентагонът за първи път транспортираха по въздух малък ядрен реактор в опит да демонстрират възможностите за бързо разгръщане на подобна технология за военни и цивилни цели, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Реакторът е превозен в неделя със самолет C-17 от Калифорния до военновъздушната база „Хил“ в щата Юта. Става въпрос за микрореактор "Уард" (Ward) на базираната в Калифорния компания „Валар атомикс“ (Valar Atomics). По време на полета на борда са били министърът на енергетиката Крис Райт и заместник-министърът на войната по придобиванията и поддръжката Майкъл Дъфи.

Реакторът е транспортиран без ядрено гориво. Според властите демонстрацията показва потенциала за бързо разполагане на ядрена енергия там, където е необходима, включително за нуждите на армията.

Администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда малките ядрени реактори като един от начините за разширяване на енергийното производство на САЩ. През май миналата година Тръмп подписа четири указа, насочени към стимулиране на вътрешното развитие на ядрената енергетика с оглед на нарастващото търсене, включително за цели, свързани с националната сигурност и развитието на изкуствения интелект. През декември министерството на енергетиката отпусна два гранта безвъзмездна помощ за ускоряване на разработването на малки модулни реактори.

Министерството планира три микрореактора да достигнат критичност – състояние, при което ядрената реакция може да се самоподдържа – до 4 юли, заяви Райт.

Превозеният реактор, с размер малко по-голям от миниван, може да произвежда до 5 мегавата електроенергия – достатъчно за захранване на около 5000 домакинства, по данни на главния изпълнителен директор на „Валар атомикс“ Айзая Тейлър. Той уточни, че съоръжението ще започне работа през юли с мощност от 100 киловата, ще достигне 250 киловата по-късно през годината, а впоследствие ще бъде усилено до пълния си капацитет.

Компанията планира да започне тестови продажби на електроенергия през 2027 г., а пълна комерсиализация се очаква през 2028 г. Горивото за реактора ще бъде транспортирано от обекта за национална сигурност в Невада до съоръжението „Сан Рафаел“, съобщи Райт.

Поддръжниците на микрореакторите ги представят като алтернатива на дизеловите генератори в отдалечени и труднодостъпни райони, където доставките на гориво са чести и скъпи. Скептици обаче изразяват съмнения относно икономическата целесъобразност на технологията и посочват, че дори малките ядрени мощности генерират значителни количества радиоактивни отпадъци.

Министерството на енергетиката води разговори с няколко щата, включително Юта, относно възможности за преработка на гориво или за постоянно съхранение на ядрени отпадъци, като въпросът за окончателното им обезвреждане остава нерешен.


  • 1 Див селянин

    14 4 Отговор
    От де го откраднаха па ва?

    15:39 16.02.2026

  • 2 китайски балон

    17 3 Отговор
    А те две атомни бимби от въздуха хвърлиха и избиха стотици хиляди, че един реактор ли няма да повозят на самолет?

    15:39 16.02.2026

  • 3 Готвят се за

    14 4 Отговор
    Инвазия в гренландия
    2 реактора 20 солджъра и е ваша

    И никой нищо неможе да направи

    Коментиран от #6

    15:41 16.02.2026

  • 5 Уса

    2 12 Отговор
    Гренланците не могат и тюлен да транспортират мизерниците

    15:43 16.02.2026

  • 6 Марийка

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Готвят се за":

    Мдааа, така е.
    Пълномащабна и непредизвикана инвазия над съюзник.

    15:45 16.02.2026

  • 8 факуса

    5 5 Отговор
    ами карайте го направо при осранците,немат ток

    Коментиран от #9

    15:48 16.02.2026

  • 9 Разгеле

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "факуса":

    Направо да го пускат върху украинските глави !

    15:54 16.02.2026

  • 10 00014

    8 2 Отговор
    А руснаците го разхождат техния по света и му забраняват да кацне в продължение на дни. Изобщо напоследък новини само за едногънкови.

    15:54 16.02.2026

  • 12 Украина талантливая и рабатливая

    4 7 Отговор
    Следващата стъпка ще е ядрен реактор на самолет захранващ мощен лазер движещ се между Аляска и Рашия където е траекторията на балистичните ракети и свалянето им чрез топене на обшивката и падане безопастно в океана. И тгава при една конвенционална война с Рашия е свършено.

    Коментиран от #15

    15:56 16.02.2026

  • 13 Мдааа

    2 0 Отговор
    Абе тия се чудят как да ликвидират света също като инцидента около авиобазата Туле в Гренладия през 1968г, когато бомбардировач Б-52 се разби с 4 ядрени бомби, една от която никога не бе намерена. В резултат от зарсяването...се сещате какво се е случило!

    15:56 16.02.2026

  • 14 Сандо

    2 0 Отговор
    И колко малки реактора ще са необходими,за да компенсират провала ни с АЕЦ-Белене?Впрочем изобщо няма да се учудя,ако нашите блюдолизци-шарани се хванат на тая въдица.

    16:01 16.02.2026

  • 15 ти да видиш

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Украина талантливая и рабатливая":

    колко интересно:
    Само дето Русия ВЕЧЕ ИМА РАБОТЕЩА РАКЕТА с вграден ядрен реактор ...
    (Буревестник)

    Коментиран от #16, #18, #20

    16:04 16.02.2026

  • 16 Украина талантливая и рабатливая

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "ти да видиш":

    Дали има? Аз мисля че на база последните Съветски разработки в областта и на предположението че руснаците не са прогресирали толкова много от 91-ва насам, то може да се заключи че това е руски блъф.

    16:06 16.02.2026

  • 17 няма

    1 0 Отговор
    Няма окончателно обезвреждане на ядрени отпадъци. Всички ги складират с оглед бъдеща употреба като енергиен ресурс. Никой днес не знае какви ще са технологиите утре.

    16:08 16.02.2026

  • 18 има бе

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "ти да видиш":

    Даже Буре с вестник.

    16:09 16.02.2026

  • 19 Ха-ха

    2 2 Отговор
    Бай Дончо превзема света. Русийката наритана вън от чадъра.?

    16:09 16.02.2026

  • 20 Морски

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "ти да видиш":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници и буревестници и превземането на Киев за 3 дни от руската мечка.😂🐻😂🐻😂

    16:12 16.02.2026

  • 21 Японеца

    1 0 Отговор
    Германия си руши ядрените мощности, Америка ги строи и прави мобилни!

    16:22 16.02.2026