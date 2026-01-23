Словакия обнародва ядреното си споразумение със САЩ

Междуправителственото споразумение между Словакия и Съединените щати в областта на гражданската ядрена енергетика беше обнародвано днес в Държавен вестник, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.
Документът има за цел да послужи като основа за бъдещ договор за изграждане на нов ядрен енергоблок в Ясловске Бохунице, окръг Търнава. Според Министерството на икономиката на Словакия споразумението създава всеобхватна рамка за дългосрочно развитие на гражданската ядрена програма на страната, укрепване на експертния и институционалния капацитет и постигане на националните стратегически цели в сектора.
Министерството посочва, че други държави членки на ЕС, като Полша, България, Литва и Румъния, вече имат подобни междуправителствени споразумения със Съединените щати. Подписването на словашко-американския документ бе консултирано предварително с Европейската комисия.
Споразумението предвижда експертни консултации, насърчаване на гражданската ядрена енергетика в рамките на Европейския съюз, както и организиране на работни срещи, семинари и конференции. То включва и подкрепа за разработването, изграждането и финансирането на нов ядрен блок, с цел реакторът да бъде въведен в експлоатация около 2040 г.
Съгласно документа Словакия ще насърчи проектната компания да избере американски проект за ядрен реактор, да ангажира американска организация като доставчик на технологии и да разгледа възможността американска компания да изпълнява инженерни и строителни дейности. Страната ще стимулира и използването на американски технологии при евентуални бъдещи проекти в ядрената енергетика.
Министерството на икономиката отбелязва още, че изграждането и експлоатацията на новото ядрено съоръжение се очаква да създаде хиляди работни места, да осигури дългосрочна заетост, да подпомогне развитието на подизпълнителски вериги и технологично ноу-хау, както и да засили експортния капацитет на Словакия в електроенергийния сектор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 марийке
Коментиран от #3
15:16 23.01.2026
2 Трол
15:18 23.01.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "марийке":Точно ан място си е снимката. Термоядреният синтез е един и съши процес и за граждански и за военни нужди. Ти да не мислиш, че Ганчо ще му дават да припарва на км от американската АЕЦ в Козлодуй?
15:21 23.01.2026
4 Там е прблема впрочем че
15:25 23.01.2026
5 Снимката кореспондира ли
15:26 23.01.2026
6 Ама как така
15:30 23.01.2026
7 2040
15:39 23.01.2026