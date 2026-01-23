Новини
Словакия обнародва ядреното си споразумение със САЩ

23 Януари, 2026 15:11

Документът има за цел да послужи като основа за бъдещ договор за изграждане на нов ядрен енергоблок

Словакия обнародва ядреното си споразумение със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Междуправителственото споразумение между Словакия и Съединените щати в областта на гражданската ядрена енергетика беше обнародвано днес в Държавен вестник, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Документът има за цел да послужи като основа за бъдещ договор за изграждане на нов ядрен енергоблок в Ясловске Бохунице, окръг Търнава. Според Министерството на икономиката на Словакия споразумението създава всеобхватна рамка за дългосрочно развитие на гражданската ядрена програма на страната, укрепване на експертния и институционалния капацитет и постигане на националните стратегически цели в сектора.

Министерството посочва, че други държави членки на ЕС, като Полша, България, Литва и Румъния, вече имат подобни междуправителствени споразумения със Съединените щати. Подписването на словашко-американския документ бе консултирано предварително с Европейската комисия.

Споразумението предвижда експертни консултации, насърчаване на гражданската ядрена енергетика в рамките на Европейския съюз, както и организиране на работни срещи, семинари и конференции. То включва и подкрепа за разработването, изграждането и финансирането на нов ядрен блок, с цел реакторът да бъде въведен в експлоатация около 2040 г.

Съгласно документа Словакия ще насърчи проектната компания да избере американски проект за ядрен реактор, да ангажира американска организация като доставчик на технологии и да разгледа възможността американска компания да изпълнява инженерни и строителни дейности. Страната ще стимулира и използването на американски технологии при евентуални бъдещи проекти в ядрената енергетика.

Министерството на икономиката отбелязва още, че изграждането и експлоатацията на новото ядрено съоръжение се очаква да създаде хиляди работни места, да осигури дългосрочна заетост, да подпомогне развитието на подизпълнителски вериги и технологично ноу-хау, както и да засили експортния капацитет на Словакия в електроенергийния сектор.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 марийке

    7 1 Отговор
    какво е това фото става въпрос за ядрена централа, а не за ядрено оръжие.

    Коментиран от #3

    15:16 23.01.2026

  • 2 Трол

    1 7 Отговор
    Словакия става ядрена сила.

    15:18 23.01.2026

  • 3 честен ционист

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "марийке":

    Точно ан място си е снимката. Термоядреният синтез е един и съши процес и за граждански и за военни нужди. Ти да не мислиш, че Ганчо ще му дават да припарва на км от американската АЕЦ в Козлодуй?

    15:21 23.01.2026

  • 4 Там е прблема впрочем че

    5 1 Отговор
    подобни междуправителствени споразумения със Съединените щати обезмислят самото съществуване на ЕС

    15:25 23.01.2026

  • 5 Снимката кореспондира ли

    5 0 Отговор
    Със статията ? Като копирате нещо четете ли го ?

    15:26 23.01.2026

  • 6 Ама как така

    1 6 Отговор
    Нали руския пудел Фицко искаше Кремъл да им строи АЕЦ. И Словакия предаде Русия.

    15:30 23.01.2026

  • 7 2040

    0 0 Отговор
    чак в 2040 г.

    15:39 23.01.2026

