Словакия обнародва ядреното си споразумение със САЩ

Междуправителственото споразумение между Словакия и Съединените щати в областта на гражданската ядрена енергетика беше обнародвано днес в Държавен вестник, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Документът има за цел да послужи като основа за бъдещ договор за изграждане на нов ядрен енергоблок в Ясловске Бохунице, окръг Търнава. Според Министерството на икономиката на Словакия споразумението създава всеобхватна рамка за дългосрочно развитие на гражданската ядрена програма на страната, укрепване на експертния и институционалния капацитет и постигане на националните стратегически цели в сектора.

Министерството посочва, че други държави членки на ЕС, като Полша, България, Литва и Румъния, вече имат подобни междуправителствени споразумения със Съединените щати. Подписването на словашко-американския документ бе консултирано предварително с Европейската комисия.

Споразумението предвижда експертни консултации, насърчаване на гражданската ядрена енергетика в рамките на Европейския съюз, както и организиране на работни срещи, семинари и конференции. То включва и подкрепа за разработването, изграждането и финансирането на нов ядрен блок, с цел реакторът да бъде въведен в експлоатация около 2040 г.

Съгласно документа Словакия ще насърчи проектната компания да избере американски проект за ядрен реактор, да ангажира американска организация като доставчик на технологии и да разгледа възможността американска компания да изпълнява инженерни и строителни дейности. Страната ще стимулира и използването на американски технологии при евентуални бъдещи проекти в ядрената енергетика.

Министерството на икономиката отбелязва още, че изграждането и експлоатацията на новото ядрено съоръжение се очаква да създаде хиляди работни места, да осигури дългосрочна заетост, да подпомогне развитието на подизпълнителски вериги и технологично ноу-хау, както и да засили експортния капацитет на Словакия в електроенергийния сектор.