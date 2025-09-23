Германия: как се живее с 1000 евро на месец на старини?

За различните хора луксът означава различни неща. "Веднъж седмично си позволявам да изляза на кафе", казва пенсионерката Моника Хилен от Шпайер, но добавя: "Можеше и да е по-евтино". За нея лукс е и месечната карта за пътуване из Германия. "Подарявам си и т.нар. Deutschlandticket (тази месечна карта за пътуване в момента струва 58 евро на месец – бел. ред.). С него се опитвам да пътувам веднъж седмично, като си нося бутилка вода от вкъщи. Просто се опитвам да не харча излишно пари навън", казва 73-годишната жена.
Моника Хилен няма много: получава едва 550 евро пенсия месечно – въпреки че е работила цял живот. Така малките неща, като пиенето на кафе навън, за нея се превръщат в лукс, пише германската обществена медия АРД.
Пенсионерката от Шпайер никога не е предполагала, че може да живее в бедност в напреднала възраст. Работила е в продължение на 49 години, веднага след училище е завършила специализирано обучение за търговец и е работила до 63-годишна възраст.
42% получават по-малко от 1000 евро пенсия на месец
Тъй като Хилен не е печелила добре, не е внасяла много в задължителната пенсионна осигуровка. Днес пенсията ѝ е съответно ниска, а допълнителна частна осигуровка тя няма. За да свърже двата края, пенсионерката разчита на дарения на храна: веднъж седмично получава цяла кошница, доставена до дома ѝ от организацията Silbertaler.
Проектът от Шпайер подкрепя възрастни хора в нужда, за които много неща в супермаркета са лукс: "Това означава много за мен, защото поради бедността в напреднала възраст не бих могла да си позволя плодове и зеленчуци при сегашните цени“, обяснява Моника Хилен пред АРД.
Поради ниската си пенсия тя получава социална помощ - допълнително около 520 евро месечно от държавата. Хилен не е единичен случай: според Федералното министерство на труда повече от осем милиона пенсионери в Германия живеят с пенсия под 1000 евро на месец – 42 процента от общо около 19 милиона пенсионери в страната. Три милиона от тях разчитат на държавна помощ – точно както Хилен, която въпреки това остава под линията на бедността от 1378 евро месечен доход.
Според Федералната статистическа служба, най-големият дял от германските социални помощи сега отива именно за подпомагане на хора с намалена работоспособност и на такива в напреднала възраст. През 2024 тези помощи, които се финансират изцяло от държавата, която предоставя средствата на провинциите, възлизат на 11,4 милиарда евро. Това представлява увеличение с 13,3 процента спрямо предходната година. Забележително е, че 60% от всички получатели на тези помощи в страната са жени, посочва АРД.
Нуждата от дарения нараства
Тази тенденция се наблюдава и в организацията Silbertaler в Шпайер, която се грижи предимно за възрастни жени, които не биха могли да се справят финансово сами – и заявките за помощ нарастват. За да имат достатъчно място за дарените храни, се е наложило да наемат по-голяма зала. "Редовно получаваме запитвания", казва Гризелдис Елис, основателка на проекта Silbertaler.
Според актуален доклад на Паритетния благотворителен съюз, бедността сред възрастните хора е един от основните социални проблеми в Германия. Рискът от изпадане в бедност на старини е нараснал сериозно - към момента тя възлиза на около 20 процента за цялата страна.
Всички да внасят в пенсионната система?
За Регине Шустер от Паритетния благотворителен съюз на Райнланд-Пфалц това е тревожен сигнал: "Би трябвало всеки, който е работил 45 години, да може да се чувства сигурен на старини и да е в състояние да преживява с пенсията си", посочва тя пред АРД. Експертката смята, че е време на мястото на сегашните осигуровки за пенсия да бъде въведена нова система, при която всички работещи, включително държавните служители и самонаетите лица, да плащат вноски в пенсионната система.
Министърката на социалната политика на Райнланд-Пфалц Дьорте Шал е скептична: "Преходът към система, в която всички плащат вноски за пенсионно осигуряване, е много дълъг процес и не решава настоящите проблеми." Освен това възниква въпросът за други активи. "Смятам, че е важно и другите активи да бъдат включени в цялата система за социално осигуряване, например доходите от недвижими имоти и т.н. Това би било справедливо."
По този начин активи като доходи от наеми или капиталови доходи също биха допринесли за финансирането на социалната система. Малко вероятно е такова включване на активи в пенсионната система да бъде решено бързо. Междувременно е ясно, че бедността не означава само да се пести от храна – тя засяга и здравето.
Неле вилк работи в социалната организация "Бедност и здраве" в град Майнц. Тя казва, че всеки пети човек, потърсил помощ тук през изминалата година, е бил на възраст над 61 години. "Все повече хора в напреднала възраст, които живеят в бедност, ни търсят, защото част от тях не са здравно осигурени. Някои от тях изплащат заеми и затова не ходят на лекар", казва тя пред АРД. "Някои възрастни хора дори признават, че ги спохождат мисли за самоубийство, защото усещат, че вече не са част от обществото и са загубили желанието да живеят", допълва тя.
Автор: Луиза Шабо
1 Трол
Коментиран от #9, #21
10:25 23.09.2025
2 1488
10:25 23.09.2025
3 немска правда
10:26 23.09.2025
4 Боруна Лом
Коментиран от #5
10:27 23.09.2025
5 а беше 150 лева
До коментар #4 от "Боруна Лом":400 евро тук взимат военните максимум за военна пенсия
Коментиран от #8
10:30 23.09.2025
6 Порно
10:31 23.09.2025
7 Дедовия
Германските старци са изтупани с нови дрехи и се хранят предимно по заведенията, докато нашите не могат да си позволят дори храна и лекарства.
Подобна статия е пълна глупост!
10:32 23.09.2025
8 Съдията Дред
До коментар #5 от "а беше 150 лева":У нас военните и полицаите се пенсионират със средно 2200 лева пенсии, които всеки първи юли се увеличават.
10:33 23.09.2025
9 Директора👨✈️
До коментар #1 от "Трол":У нас минималната пенсия е 630 лв.
10:33 23.09.2025
10 бааа ма ма му
е ми... какво очаква. тия дето са внасяли да я хранят и да и плащат почивките ли?
Коментиран от #26
10:33 23.09.2025
11 Да питам 🤣🤣🤣
Коментиран от #18
10:35 23.09.2025
12 Въх
10:36 23.09.2025
13 Баце ЕООД
10:37 23.09.2025
14 Пълни глупости
Коментиран от #23, #24, #28, #51
10:40 23.09.2025
15 ...
Коментиран от #52
10:41 23.09.2025
16 Механик
10:41 23.09.2025
17 ужас
10:42 23.09.2025
18 Ами добре си живеят...
До коментар #11 от "Да питам 🤣🤣🤣":Питай как се живее в България с тези 150€
Коментиран от #48
10:42 23.09.2025
19 СоциалЛанд
а новите "немци" се радват
на социалните помощи.
Habibi come to Germany 😁
10:46 23.09.2025
20 Е га ти
10:46 23.09.2025
21 Рекъл е народът
До коментар #1 от "Трол":Г...з знае и 2 и 200.
10:49 23.09.2025
22 Имаше една песен:...Илюжън
10:50 23.09.2025
23 Наясно сме добре
До коментар #14 от "Пълни глупости":че това е фейк новина. В Германия не съществуват такива пенсии никъде. За 45 години стаж ще взима най-малко 3000 евро пенсия. Автор: Луиза Шабо си мисли, че още живеем в СССР и не знаем колко са пенсиите в Германия.
10:51 23.09.2025
24 Някой
До коментар #14 от "Пълни глупости":Поредния не стъпил я чужбина, не направил базово проучване, но говорещ глупости. Средната нетна заплатата в Германия е под 2700 евро. Какви пенсии по 4000+ евро те гонят.
Коментиран от #33, #36
10:51 23.09.2025
25 Артилерист
10:51 23.09.2025
27 Мос Квич
10:52 23.09.2025
28 Порно
До коментар #14 от "Пълни глупости":Хайде посмали малко, пък и все пак статията е от Дойче веле, със сигурност познават ситуацията по добре от теб. Уточнявам - не съм им фен!
10:52 23.09.2025
29 Гошо
Нашите бащи и майки живеят с по 300-350 евро вееее Лайн......
10:52 23.09.2025
30 Ти да видиш
10:53 23.09.2025
31 така е
Вие с колко Евра искате да живеете?
10:53 23.09.2025
32 То и нашите пенсионери
Коментиран от #34
10:55 23.09.2025
33 Пълни глупости
До коментар #24 от "Някой":Поредният "осведомен" който нито чете,нито мисли, вероятно и не си ходил в чужбина.Аз в момента работя в Германия и сигурно имам познания,нали? За стаж 40 години в Германия,добре е да се осведомиш колко пенсия получават....Понякога е по-добре да мълчиш.
Коментиран от #39, #42, #44, #45, #46, #49
10:57 23.09.2025
34 Еврото идва
До коментар #32 от "То и нашите пенсионери":Възраждане отива в ъгъла на срамната история при Атака.
Коментиран от #43, #47
10:58 23.09.2025
35 Хи хи
10:58 23.09.2025
36 Отговор от друг
До коментар #24 от "Някой":Според самата работа и години се взима различна пенсия. В цех правиш 20 години, спират те на 20-тата и взимаш 2870 евро пенсия според заслугите и вноските. Я отиди там и поработи 10 годинки, пък после ела да пишеш глупости.
Коментиран от #53
10:58 23.09.2025
37 Зоология
Коментиран от #55
10:58 23.09.2025
38 копи-пейст
Разбира се, че който не се осигурява не получава. Какво чудно има в това?
10:59 23.09.2025
39 фактчекър
До коментар #33 от "Пълни глупости":Средната нетна заплата в Германия през 2025 г. е около 2 500 до 3 000 евро месечно, като варира значително в зависимост от региона и сектора на заетост. Средната брутна годишна заплата е около 52 300 евро, което след данъци и осигуровки формира средна месечна нетна сума в този диапазон.
В по-големите градове като Мюнхен средната заплата е по-висока — около 58 000 евро брутно годишно, докато в по-малки области и източните провинции заплатите са по-ниски. Минималната часова заплата в Германия от 2025 г. е около 12,82 евро, което се равнява на брутна месечна минимална заплата около 2 222 евро при пълен работен ден.
10:59 23.09.2025
40 фактчекър
Пенсионната възраст през 2023 г. средно е 64,4 години, като се очаква да се увеличи до 67 години към 2031 г. Германската пенсионна система включва и добавки за хора с ниски доходи, които могат да повишат минималната сума на пенсията.
Коментиран от #50
11:00 23.09.2025
41 статия
"Ако се чудите колко е най-ниската пенсия в Германия през 2025 година, първо трябва да разделите понятието основна пенсия от добавката Grundrente. Самата височина на тази добавка не е постоянна — максимално може да възлиза на до 420 евро месечно, но повечето от имащите право получават значително по-малко, обикновено в диапазона от 75 до 90 евро. Това не е сума, гарантирана за всички, а само допълнение — изчислявано на базата на предишните ви заработки и осигурителни периоди. Важното е, че пълната добавка се полага само тогава, когато месечният ви доход не надвишава 1.437,54 евро (в случай на самотен човек). Над тази граница изплащането се намалява постепенно, до пълно прекратяване при 1.839,39 евро. За двойки лимитите са съответно по-високи. Това означава, че най-ниската германска пенсия не изглежда еднакво при всички — тя е пригодена към вашата ситуация, а крайната височина може да се различава дори с няколкостотин евро месечно."
11:03 23.09.2025
43 А бе
До коментар #34 от "Еврото идва":Затова ли беше тоз целия цирк на възрожденците
11:05 23.09.2025
48 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #18 от "Ами добре си живеят...":Аха..за това се бият зад супермаркетите да се докопат до стоките с изтекъл срок, щото са цъфнали, че вързали.. Тука да си видял наши пенсионери в кофите..аз не съм щото..
11:09 23.09.2025
49 Някой
До коментар #33 от "Пълни глупости":Средната нетна пенсия в Германия е малко над 1300 евро. Сигурно средната заплата ще е 2700 евро, но пенсията 4000 евро. Аз съм живял една година в Германия и ходя 3-4 пъти годишно там по работа. Кратка справка в гугъл може да потвърди думите ми.
Коментиран от #54
11:09 23.09.2025
50 Я да се махаш
До коментар #40 от "фактчекър":с тези стъкмистики! Отиди в Германия, работи няколко години и се поинтересувай как стоят нещата с пенсиите, вноски и години през това време.
11:09 23.09.2025
51 Хахахаха
До коментар #14 от "Пълни глупости":Кво каза ти е.. 4000€ пенсия 🤣🤣🤣🤣😂🤣😂 сигурно си комик.
11:09 23.09.2025
52 Пацо
До коментар #15 от "...":Абсолютно съм съгласен, но тогава, нека върнат и смъртното наказани - защо да умираме от глад на старини?! Или си мислите, че младите ще ни гледат - върнете смъртното наказание, за да трепем политици и да си отиваме с файда!
11:10 23.09.2025
53 Някой
До коментар #36 от "Отговор от друг":Статията е пределно ясна. 40% от германците взимат под 1000 евро. Средната пенсия в Германия е малко над 1300 евро. Приказки за лека нощ как масово германци взимат 3000 или 4000 евро пенсия може да се разправят на хора, немръднали от България.
11:10 23.09.2025
54 Още един
До коментар #49 от "Някой":който ходи в Германия за по 3 месеца в годината, а със събраното от мизерии се прави на патрон през другото време от годината в България. Такива като теб ще взимат след години 1300 евро пенсия, нали се сещаш?
11:13 23.09.2025
55 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #37 от "Зоология":Айде, не го преживявай толкова..В Новосибирск се намира най-големия промишлен комплекс за отглеждане и добив на продукти от плодовата муха в Азия.. работи вече над 10 години. И кво, руснаците да не са умрели я...За китайците като лапат де що живо мърда кво да кажем. Нали искате като Китай да ставаме.. китайски да учиме..
11:13 23.09.2025
56 фактчекър
Все пак, според информация за 2025 г., максималният осигурителен доход (от който се изчислява пенсията) е ограничен, като това дава таван на максималната пенсия. В резултат максималната пенсия може да достигне около 4000 лв. месечно (близо 2000 евро) в брутни стойности, в зависимост от индивидуалния осигурителен принос.
Също така има добавки, като Grundrente, които могат да повишат минималната пенсия, но не влияят на максималната. Пълният размер на пенсията зависи от личния трудов и осигурителен стаж и доходи.
В заключение: максималната пенсия в Германия е ограничена от максималния осигурителен доход и обикновено достига брутно около 2000 евро месечно или повече, в зависимост от осигурителните вноски и допълнителните фактори.
11:16 23.09.2025