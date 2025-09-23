Германия: как се живее с 1000 евро на месец на старини?

За различните хора луксът означава различни неща. "Веднъж седмично си позволявам да изляза на кафе", казва пенсионерката Моника Хилен от Шпайер, но добавя: "Можеше и да е по-евтино". За нея лукс е и месечната карта за пътуване из Германия. "Подарявам си и т.нар. Deutschlandticket (тази месечна карта за пътуване в момента струва 58 евро на месец – бел. ред.). С него се опитвам да пътувам веднъж седмично, като си нося бутилка вода от вкъщи. Просто се опитвам да не харча излишно пари навън", казва 73-годишната жена.

Моника Хилен няма много: получава едва 550 евро пенсия месечно – въпреки че е работила цял живот. Така малките неща, като пиенето на кафе навън, за нея се превръщат в лукс, пише германската обществена медия АРД.

Пенсионерката от Шпайер никога не е предполагала, че може да живее в бедност в напреднала възраст. Работила е в продължение на 49 години, веднага след училище е завършила специализирано обучение за търговец и е работила до 63-годишна възраст.

42% получават по-малко от 1000 евро пенсия на месец

Тъй като Хилен не е печелила добре, не е внасяла много в задължителната пенсионна осигуровка. Днес пенсията ѝ е съответно ниска, а допълнителна частна осигуровка тя няма. За да свърже двата края, пенсионерката разчита на дарения на храна: веднъж седмично получава цяла кошница, доставена до дома ѝ от организацията Silbertaler.

Проектът от Шпайер подкрепя възрастни хора в нужда, за които много неща в супермаркета са лукс: "Това означава много за мен, защото поради бедността в напреднала възраст не бих могла да си позволя плодове и зеленчуци при сегашните цени“, обяснява Моника Хилен пред АРД.

Поради ниската си пенсия тя получава социална помощ - допълнително около 520 евро месечно от държавата. Хилен не е единичен случай: според Федералното министерство на труда повече от осем милиона пенсионери в Германия живеят с пенсия под 1000 евро на месец – 42 процента от общо около 19 милиона пенсионери в страната. Три милиона от тях разчитат на държавна помощ – точно както Хилен, която въпреки това остава под линията на бедността от 1378 евро месечен доход.

Според Федералната статистическа служба, най-големият дял от германските социални помощи сега отива именно за подпомагане на хора с намалена работоспособност и на такива в напреднала възраст. През 2024 тези помощи, които се финансират изцяло от държавата, която предоставя средствата на провинциите, възлизат на 11,4 милиарда евро. Това представлява увеличение с 13,3 процента спрямо предходната година. Забележително е, че 60% от всички получатели на тези помощи в страната са жени, посочва АРД.

Нуждата от дарения нараства

Тази тенденция се наблюдава и в организацията Silbertaler в Шпайер, която се грижи предимно за възрастни жени, които не биха могли да се справят финансово сами – и заявките за помощ нарастват. За да имат достатъчно място за дарените храни, се е наложило да наемат по-голяма зала. "Редовно получаваме запитвания", казва Гризелдис Елис, основателка на проекта Silbertaler.

Според актуален доклад на Паритетния благотворителен съюз, бедността сред възрастните хора е един от основните социални проблеми в Германия. Рискът от изпадане в бедност на старини е нараснал сериозно - към момента тя възлиза на около 20 процента за цялата страна.

Всички да внасят в пенсионната система?

За Регине Шустер от Паритетния благотворителен съюз на Райнланд-Пфалц това е тревожен сигнал: "Би трябвало всеки, който е работил 45 години, да може да се чувства сигурен на старини и да е в състояние да преживява с пенсията си", посочва тя пред АРД. Експертката смята, че е време на мястото на сегашните осигуровки за пенсия да бъде въведена нова система, при която всички работещи, включително държавните служители и самонаетите лица, да плащат вноски в пенсионната система.

Министърката на социалната политика на Райнланд-Пфалц Дьорте Шал е скептична: "Преходът към система, в която всички плащат вноски за пенсионно осигуряване, е много дълъг процес и не решава настоящите проблеми." Освен това възниква въпросът за други активи. "Смятам, че е важно и другите активи да бъдат включени в цялата система за социално осигуряване, например доходите от недвижими имоти и т.н. Това би било справедливо."

По този начин активи като доходи от наеми или капиталови доходи също биха допринесли за финансирането на социалната система. Малко вероятно е такова включване на активи в пенсионната система да бъде решено бързо. Междувременно е ясно, че бедността не означава само да се пести от храна – тя засяга и здравето.

Неле вилк работи в социалната организация "Бедност и здраве" в град Майнц. Тя казва, че всеки пети човек, потърсил помощ тук през изминалата година, е бил на възраст над 61 години. "Все повече хора в напреднала възраст, които живеят в бедност, ни търсят, защото част от тях не са здравно осигурени. Някои от тях изплащат заеми и затова не ходят на лекар", казва тя пред АРД. "Някои възрастни хора дори признават, че ги спохождат мисли за самоубийство, защото усещат, че вече не са част от обществото и са загубили желанието да живеят", допълва тя.

Автор: Луиза Шабо