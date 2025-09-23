Новини
Германия: как се живее с 1000 евро на месец на старини?

Германия: как се живее с 1000 евро на месец на старини?

Над 40% от германските пенсионери живеят с под 1000 евро на месец

Германия: как се живее с 1000 евро на месец на старини? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За различните хора луксът означава различни неща. "Веднъж седмично си позволявам да изляза на кафе", казва пенсионерката Моника Хилен от Шпайер, но добавя: "Можеше и да е по-евтино". За нея лукс е и месечната карта за пътуване из Германия. "Подарявам си и т.нар. Deutschlandticket (тази месечна карта за пътуване в момента струва 58 евро на месец – бел. ред.). С него се опитвам да пътувам веднъж седмично, като си нося бутилка вода от вкъщи. Просто се опитвам да не харча излишно пари навън", казва 73-годишната жена.

Моника Хилен няма много: получава едва 550 евро пенсия месечно – въпреки че е работила цял живот. Така малките неща, като пиенето на кафе навън, за нея се превръщат в лукс, пише германската обществена медия АРД.

Пенсионерката от Шпайер никога не е предполагала, че може да живее в бедност в напреднала възраст. Работила е в продължение на 49 години, веднага след училище е завършила специализирано обучение за търговец и е работила до 63-годишна възраст.

42% получават по-малко от 1000 евро пенсия на месец

Тъй като Хилен не е печелила добре, не е внасяла много в задължителната пенсионна осигуровка. Днес пенсията ѝ е съответно ниска, а допълнителна частна осигуровка тя няма. За да свърже двата края, пенсионерката разчита на дарения на храна: веднъж седмично получава цяла кошница, доставена до дома ѝ от организацията Silbertaler.

Проектът от Шпайер подкрепя възрастни хора в нужда, за които много неща в супермаркета са лукс: "Това означава много за мен, защото поради бедността в напреднала възраст не бих могла да си позволя плодове и зеленчуци при сегашните цени“, обяснява Моника Хилен пред АРД.

Поради ниската си пенсия тя получава социална помощ - допълнително около 520 евро месечно от държавата. Хилен не е единичен случай: според Федералното министерство на труда повече от осем милиона пенсионери в Германия живеят с пенсия под 1000 евро на месец – 42 процента от общо около 19 милиона пенсионери в страната. Три милиона от тях разчитат на държавна помощ – точно както Хилен, която въпреки това остава под линията на бедността от 1378 евро месечен доход.

Според Федералната статистическа служба, най-големият дял от германските социални помощи сега отива именно за подпомагане на хора с намалена работоспособност и на такива в напреднала възраст. През 2024 тези помощи, които се финансират изцяло от държавата, която предоставя средствата на провинциите, възлизат на 11,4 милиарда евро. Това представлява увеличение с 13,3 процента спрямо предходната година. Забележително е, че 60% от всички получатели на тези помощи в страната са жени, посочва АРД.

Нуждата от дарения нараства

Тази тенденция се наблюдава и в организацията Silbertaler в Шпайер, която се грижи предимно за възрастни жени, които не биха могли да се справят финансово сами – и заявките за помощ нарастват. За да имат достатъчно място за дарените храни, се е наложило да наемат по-голяма зала. "Редовно получаваме запитвания", казва Гризелдис Елис, основателка на проекта Silbertaler.

Според актуален доклад на Паритетния благотворителен съюз, бедността сред възрастните хора е един от основните социални проблеми в Германия. Рискът от изпадане в бедност на старини е нараснал сериозно - към момента тя възлиза на около 20 процента за цялата страна.

Всички да внасят в пенсионната система?

За Регине Шустер от Паритетния благотворителен съюз на Райнланд-Пфалц това е тревожен сигнал: "Би трябвало всеки, който е работил 45 години, да може да се чувства сигурен на старини и да е в състояние да преживява с пенсията си", посочва тя пред АРД. Експертката смята, че е време на мястото на сегашните осигуровки за пенсия да бъде въведена нова система, при която всички работещи, включително държавните служители и самонаетите лица, да плащат вноски в пенсионната система.

Министърката на социалната политика на Райнланд-Пфалц Дьорте Шал е скептична: "Преходът към система, в която всички плащат вноски за пенсионно осигуряване, е много дълъг процес и не решава настоящите проблеми." Освен това възниква въпросът за други активи. "Смятам, че е важно и другите активи да бъдат включени в цялата система за социално осигуряване, например доходите от недвижими имоти и т.н. Това би било справедливо."

По този начин активи като доходи от наеми или капиталови доходи също биха допринесли за финансирането на социалната система. Малко вероятно е такова включване на активи в пенсионната система да бъде решено бързо. Междувременно е ясно, че бедността не означава само да се пести от храна – тя засяга и здравето.

Неле вилк работи в социалната организация "Бедност и здраве" в град Майнц. Тя казва, че всеки пети човек, потърсил помощ тук през изминалата година, е бил на възраст над 61 години. "Все повече хора в напреднала възраст, които живеят в бедност, ни търсят, защото част от тях не са здравно осигурени. Някои от тях изплащат заеми и затова не ходят на лекар", казва тя пред АРД. "Някои възрастни хора дори признават, че ги спохождат мисли за самоубийство, защото усещат, че вече не са част от обществото и са загубили желанието да живеят", допълва тя.

Автор: Луиза Шабо


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    36 1 Отговор
    Както се живее и с 400 лева.

    Коментиран от #9, #21

    10:25 23.09.2025

  • 2 1488

    27 4 Отговор
    а със 150 евро ???

    10:25 23.09.2025

  • 3 немска правда

    59 3 Отговор
    Германският пенсионер взима 1000 евро с 45 години трудов стаж, ама "бежанците" Абдула и Асма ще взимат по 1500 евра помощи, нищо че не са работили и един ден.

    10:26 23.09.2025

  • 4 Боруна Лом

    31 1 Отговор
    ЕЛА В БЪЛГАРИЯ ДА ВИДИТЕ КАК БОХЕМСКИ СЕ ЖИВЕЕ С ЧЕТИРИ СТОТИН ЕВРО НА МЕСЕЦ!

    Коментиран от #5

    10:27 23.09.2025

  • 5 а беше 150 лева

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    400 евро тук взимат военните максимум за военна пенсия

    Коментиран от #8

    10:30 23.09.2025

  • 6 Порно

    28 2 Отговор
    Бедната немкиня получава 1070 евро месечно. Чудя се колко ли ще получават бедните български пенсионери като приемем еврото ?

    10:31 23.09.2025

  • 7 Дедовия

    24 7 Отговор
    Глупости на търкалета.

    Германските старци са изтупани с нови дрехи и се хранят предимно по заведенията, докато нашите не могат да си позволят дори храна и лекарства.

    Подобна статия е пълна глупост!

    10:32 23.09.2025

  • 8 Съдията Дред

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "а беше 150 лева":

    У нас военните и полицаите се пенсионират със средно 2200 лева пенсии, които всеки първи юли се увеличават.

    10:33 23.09.2025

  • 9 Директора👨‍✈️

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    У нас минималната пенсия е 630 лв.

    10:33 23.09.2025

  • 10 бааа ма ма му

    12 7 Отговор
    ":Тъй като Хилен не е печелила добре, не е внасяла много в задължителната пенсионна осигуровка. Днес пенсията ѝ е съответно ниска, а допълнителна частна осигуровка тя няма."
    е ми... какво очаква. тия дето са внасяли да я хранят и да и плащат почивките ли?

    Коментиран от #26

    10:33 23.09.2025

  • 11 Да питам 🤣🤣🤣

    5 24 Отговор
    Геерманеца не го мислете..питайте как се живее в Русия със 150 евро на месец?

    Коментиран от #18

    10:35 23.09.2025

  • 12 Въх

    13 1 Отговор
    Нашите пенсионери ги спасява, че са в собствени жилища. Сега нали предлагат да се вдигнат данъците на имотите, да отпадне намалението от 50 % за основно жилище, такса смет така и така ще вдигне, та ще гледат да ни изравнят.

    10:36 23.09.2025

  • 13 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Е как?! Зле.

    10:37 23.09.2025

  • 14 Пълни глупости

    15 8 Отговор
    Който е живял/работил в Германия знае,че няма такава пенсия от 550 € в Германия. Дори чужденци, направили стаж минимум 5 години в Германия, получават (за миналата година) беше 870€.Германец,работещ "цял живот" получава минимум 4750 €. Не пишете глупости....Пишете как живеят българи с български пенсии и заплати в България,при цени по-скъпи от повечето европейски страни,лицемерници.

    Коментиран от #23, #24, #28, #51

    10:40 23.09.2025

  • 15 ...

    5 4 Отговор
    Който не се е осигурявал - не трябва да иска от държавата. Никой не е длъжен да му плаща ресторантите и кафетата, защото на времето си е ползвал парите за почивки и наливане със сангрия на Баламан. Тия дето "цял живот" са работили на мизерни 50% и не са мислили за старините си - получават това което са си изработили. За това останалите ПЛАЩАТ високи осигуровки

    Коментиран от #52

    10:41 23.09.2025

  • 16 Механик

    12 0 Отговор
    Ми нормално е пенсионерите им да живеят с малко пари. Важното е Хасан и Мемед да живеят добре.

    10:41 23.09.2025

  • 17 ужас

    12 1 Отговор
    И дойче зелето взе да ни убеждава,че ще сме добре с еврото

    10:42 23.09.2025

  • 18 Ами добре си живеят...

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да питам 🤣🤣🤣":

    Питай как се живее в България с тези 150€

    Коментиран от #48

    10:42 23.09.2025

  • 19 СоциалЛанд

    7 1 Отговор
    Старите немци въздишат по марката
    а новите "немци" се радват
    на социалните помощи.
    Habibi come to Germany 😁

    10:46 23.09.2025

  • 20 Е га ти

    8 2 Отговор
    ...статията...такава пропаганда няма и за Русия/Украйна.40% от германците били с до 1000€ пенсия...а ха ха ха.

    10:46 23.09.2025

  • 21 Рекъл е народът

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Г...з знае и 2 и 200.

    10:49 23.09.2025

  • 22 Имаше една песен:...Илюжън

    7 0 Отговор
    Май се опитвате да ни убеждавате,че или германеца е зле като нас или ние сме добре като тях с тези 1000€?...я стига тъпотии.

    10:50 23.09.2025

  • 23 Наясно сме добре

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пълни глупости":

    че това е фейк новина. В Германия не съществуват такива пенсии никъде. За 45 години стаж ще взима най-малко 3000 евро пенсия. Автор: Луиза Шабо си мисли, че още живеем в СССР и не знаем колко са пенсиите в Германия.

    10:51 23.09.2025

  • 24 Някой

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Пълни глупости":

    Поредния не стъпил я чужбина, не направил базово проучване, но говорещ глупости. Средната нетна заплатата в Германия е под 2700 евро. Какви пенсии по 4000+ евро те гонят.

    Коментиран от #33, #36

    10:51 23.09.2025

  • 25 Артилерист

    8 1 Отговор
    Това е отчайващото положение в някога-когато беше в сътрудничество с Русия и ползваше обилно евтини руски енергийни източници-процъфтяваща Германия. И лошото е, че положението ще се влошава заради напускащите и фалиращи големи компании поради скъпата и недостатъчна енергия. Спасението е в Алтернатива за Германия, която изпревари партията на фашисткия наследник Мерц и която е твърдо за възстановяване сътрудничеството с Русия.

    10:51 23.09.2025

  • 27 Мос Квич

    1 1 Отговор
    Ако си в Русия - няма проблем! Това са почти (грубо) 100000 рубли! Може и да правиш дарения!

    10:52 23.09.2025

  • 28 Порно

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пълни глупости":

    Хайде посмали малко, пък и все пак статията е от Дойче веле, със сигурност познават ситуацията по добре от теб. Уточнявам - не съм им фен!

    10:52 23.09.2025

  • 29 Гошо

    6 0 Отговор
    Боли мъ К за германия веее ейййййй
    Нашите бащи и майки живеят с по 300-350 евро вееее Лайн......

    10:52 23.09.2025

  • 30 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Пропагандата за приемане на еврото започна и естествено от DW.

    10:53 23.09.2025

  • 31 така е

    2 1 Отговор
    Всеки що годе кадърен интернет потребител може бързичко да провери какви са цените в германските супермаркети. Ще остане изненадан колко много стоки са на крайни цени между 1 и 2 Евро. Интересно как ли се живее със 1000 Евро на месец.
    Вие с колко Евра искате да живеете?

    10:53 23.09.2025

  • 32 То и нашите пенсионери

    5 1 Отговор
    сега , като ни приемат в ойрото и като забогатеят да видиш как се живее с 350 ойро пенсия и цени с 50% по-високи от Германия.

    Коментиран от #34

    10:55 23.09.2025

  • 33 Пълни глупости

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Поредният "осведомен" който нито чете,нито мисли, вероятно и не си ходил в чужбина.Аз в момента работя в Германия и сигурно имам познания,нали? За стаж 40 години в Германия,добре е да се осведомиш колко пенсия получават....Понякога е по-добре да мълчиш.

    Коментиран от #39, #42, #44, #45, #46, #49

    10:57 23.09.2025

  • 34 Еврото идва

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "То и нашите пенсионери":

    Възраждане отива в ъгъла на срамната история при Атака.

    Коментиран от #43, #47

    10:58 23.09.2025

  • 35 Хи хи

    5 2 Отговор
    За пенсии парE нЕма, обаче за барут и оръжия за убиване ще има !

    10:58 23.09.2025

  • 36 Отговор от друг

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Според самата работа и години се взима различна пенсия. В цех правиш 20 години, спират те на 20-тата и взимаш 2870 евро пенсия според заслугите и вноските. Я отиди там и поработи 10 годинки, пък после ела да пишеш глупости.

    Коментиран от #53

    10:58 23.09.2025

  • 37 Зоология

    2 1 Отговор
    Да но живее с ценности и се храни от тях.Скоро ще обядва пастет от насекоми и супа от червеи.Нали това са директивите на Върховният Комисариат.

    Коментиран от #55

    10:58 23.09.2025

  • 38 копи-пейст

    1 1 Отговор
    "Според изчисления на германските осигурителни дружества към 2022 година средната брутна пенсия при мъжете е била 1 728 евро, а при жените - 1316 евро. " От тогава пенсията се вдигна с над 30% при Шолц.
    Разбира се, че който не се осигурява не получава. Какво чудно има в това?

    10:59 23.09.2025

  • 39 фактчекър

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пълни глупости":

    Средната нетна заплата в Германия през 2025 г. е около 2 500 до 3 000 евро месечно, като варира значително в зависимост от региона и сектора на заетост. Средната брутна годишна заплата е около 52 300 евро, което след данъци и осигуровки формира средна месечна нетна сума в този диапазон.

    В по-големите градове като Мюнхен средната заплата е по-висока — около 58 000 евро брутно годишно, докато в по-малки области и източните провинции заплатите са по-ниски. Минималната часова заплата в Германия от 2025 г. е около 12,82 евро, което се равнява на брутна месечна минимална заплата около 2 222 евро при пълен работен ден.

    10:59 23.09.2025

  • 40 фактчекър

    1 0 Отговор
    Средната пенсия в Германия през 2025 г. е около 1 100 до 1 150 евро месечно нетно. По данни за 2023 г., мъжете получават средно около 1 348 евро, а жените около 900 евро месечно. Значителна част от пенсионерите, около 42%, получават под 1 250 евро. Разликите в размерите на пенсиите се дължат на половата разлика, осигурителен стаж и натрупани вноски.

    Пенсионната възраст през 2023 г. средно е 64,4 години, като се очаква да се увеличи до 67 години към 2031 г. Германската пенсионна система включва и добавки за хора с ниски доходи, които могат да повишат минималната сума на пенсията.

    Коментиран от #50

    11:00 23.09.2025

  • 41 статия

    0 0 Отговор
    Колко е минималната пенсия в Германия през 2025 година? Проверете конкретните суми

    "Ако се чудите колко е най-ниската пенсия в Германия през 2025 година, първо трябва да разделите понятието основна пенсия от добавката Grundrente. Самата височина на тази добавка не е постоянна — максимално може да възлиза на до 420 евро месечно, но повечето от имащите право получават значително по-малко, обикновено в диапазона от 75 до 90 евро. Това не е сума, гарантирана за всички, а само допълнение — изчислявано на базата на предишните ви заработки и осигурителни периоди. Важното е, че пълната добавка се полага само тогава, когато месечният ви доход не надвишава 1.437,54 евро (в случай на самотен човек). Над тази граница изплащането се намалява постепенно, до пълно прекратяване при 1.839,39 евро. За двойки лимитите са съответно по-високи. Това означава, че най-ниската германска пенсия не изглежда еднакво при всички — тя е пригодена към вашата ситуация, а крайната височина може да се различава дори с няколкостотин евро месечно."

    11:03 23.09.2025

  • 43 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Еврото идва":

    Затова ли беше тоз целия цирк на възрожденците

    11:05 23.09.2025

  • 48 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами добре си живеят...":

    Аха..за това се бият зад супермаркетите да се докопат до стоките с изтекъл срок, щото са цъфнали, че вързали.. Тука да си видял наши пенсионери в кофите..аз не съм щото..

    11:09 23.09.2025

  • 49 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пълни глупости":

    Средната нетна пенсия в Германия е малко над 1300 евро. Сигурно средната заплата ще е 2700 евро, но пенсията 4000 евро. Аз съм живял една година в Германия и ходя 3-4 пъти годишно там по работа. Кратка справка в гугъл може да потвърди думите ми.

    Коментиран от #54

    11:09 23.09.2025

  • 50 Я да се махаш

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "фактчекър":

    с тези стъкмистики! Отиди в Германия, работи няколко години и се поинтересувай как стоят нещата с пенсиите, вноски и години през това време.

    11:09 23.09.2025

  • 51 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пълни глупости":

    Кво каза ти е.. 4000€ пенсия 🤣🤣🤣🤣😂🤣😂 сигурно си комик.

    11:09 23.09.2025

  • 52 Пацо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "...":

    Абсолютно съм съгласен, но тогава, нека върнат и смъртното наказани - защо да умираме от глад на старини?! Или си мислите, че младите ще ни гледат - върнете смъртното наказание, за да трепем политици и да си отиваме с файда!

    11:10 23.09.2025

  • 53 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Отговор от друг":

    Статията е пределно ясна. 40% от германците взимат под 1000 евро. Средната пенсия в Германия е малко над 1300 евро. Приказки за лека нощ как масово германци взимат 3000 или 4000 евро пенсия може да се разправят на хора, немръднали от България.

    11:10 23.09.2025

  • 54 Още един

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Някой":

    който ходи в Германия за по 3 месеца в годината, а със събраното от мизерии се прави на патрон през другото време от годината в България. Такива като теб ще взимат след години 1300 евро пенсия, нали се сещаш?

    11:13 23.09.2025

  • 55 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Зоология":

    Айде, не го преживявай толкова..В Новосибирск се намира най-големия промишлен комплекс за отглеждане и добив на продукти от плодовата муха в Азия.. работи вече над 10 години. И кво, руснаците да не са умрели я...За китайците като лапат де що живо мърда кво да кажем. Нали искате като Китай да ставаме.. китайски да учиме..

    11:13 23.09.2025

  • 56 фактчекър

    0 0 Отговор
    Максималната пенсия в Германия няма строго фиксирана горна граница като абсолютна сума, тъй като размерът ѝ зависи от натрупаните осигурителни вноски през трудовия стаж на човека и от социалните добавки.

    Все пак, според информация за 2025 г., максималният осигурителен доход (от който се изчислява пенсията) е ограничен, като това дава таван на максималната пенсия. В резултат максималната пенсия може да достигне около 4000 лв. месечно (близо 2000 евро) в брутни стойности, в зависимост от индивидуалния осигурителен принос.

    Също така има добавки, като Grundrente, които могат да повишат минималната пенсия, но не влияят на максималната. Пълният размер на пенсията зависи от личния трудов и осигурителен стаж и доходи.

    В заключение: максималната пенсия в Германия е ограничена от максималния осигурителен доход и обикновено достига брутно около 2000 евро месечно или повече, в зависимост от осигурителните вноски и допълнителните фактори.

    11:16 23.09.2025

