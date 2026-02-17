Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бившата първа дама на САЩ Хилъри Клинтън обвини Тръмп в прикриване на информация от досиетата "Епстийн“

17 Февруари, 2026 07:26, обновена 17 Февруари, 2026 06:38 915 6

  • хилъри клинтън-
  • доналд тръмп-
  • джефри епстийн

В интервю за BBC тя за пореден път призова на бял свят да излязат всички документи и да не се бави процесът по разкриването им

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън обвини администрацията на президента Доналд Тръмп в умишлено прикриване на информация от досиетата "Епстийн“.

В интервю за BBC тя за пореден път призова на бял свят да излязат всички документи и да не се бави процесът по разкриването им.

Хилъри Клинтън отправя тези обвинения броени дни преди тя и съпругът ѝ – Бил Клинтън да се явят пред специалната комисия в Конгреса и да дадат показания за дейността на Джефри Епстийн.

Името на Бил Клинтън фигурира в списъците на покойния финансист, а освен това има и видеозаписи с присъствието на бившия американски президент на така наречения Остров на Епстийн.

Семейство Клинтън първоначално отказваше да дава показания, но в последствие и двамата се съгласиха да свидетелстват. Това ще бъде първото подобно изслушване на бивш американски президент от 1983 година насам.

В интервюто си пред BBC Хилъри Клинтън заявява: "Нямаме какво да крием. Ние самите непрекъснато искахме пълното разкриване на тези документи. Смятаме, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант“.

От Белия дом настояват, че до момента, с разкриването на документите, са направили повече за жертвите на Епстийн, отколкото демократите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    10 0 Отговор
    Нормално, всички са били там, всички знаят какво има в тия документи и снимки.
    а това бавене е за да се скрият всички неподходящи за показване хора, иначе щяха да помажат всичко накуп.

    06:44 17.02.2026

  • 2 хехе

    10 1 Отговор
    По този въпрос Килъри Клинтън да се консултира с Моника Люински ще я светне как се свири на саксофон.

    06:44 17.02.2026

  • 3 Из Мед(т)

    8 0 Отговор
    Тази дърта алкохоличка много да не плямпа, че току- виж, покрай този случай да не лъсне още един път г..за на мъжа и, а и нейния, както стана покрай “духовния” му живот с Моника Люински, защото и двамата са морално и душевно нечистоплътни.

    07:28 17.02.2026

  • 4 ЛЮБОПИТНО

    6 0 Отговор
    ПОКВАРНОТО СЕМЕЙСТВО КЛИНТЪНови ДАЛИ СА КАНИЛИ НАШИЯ ПЕШО КОНЯ НА МАЛКО " РАЗПУСКАНЕ" НА ОСТРОВЧЕТО

    07:39 17.02.2026

  • 5 Трол

    6 0 Отговор
    Хилъри май е редовно са я пренебрегвали на острова и сега си го връща.

    07:44 17.02.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Жената на Тромпета, когото много стажантки са надували, но само за една се разчу,
    и тя реши да се прави на интересна на стари години...

    08:19 17.02.2026