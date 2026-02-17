Бившата първа дама на САЩ Хилъри Клинтън обвини Тръмп в прикриване на информация от досиетата "Епстийн“

Бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън обвини администрацията на президента Доналд Тръмп в умишлено прикриване на информация от досиетата "Епстийн“.

В интервю за BBC тя за пореден път призова на бял свят да излязат всички документи и да не се бави процесът по разкриването им.

Хилъри Клинтън отправя тези обвинения броени дни преди тя и съпругът ѝ – Бил Клинтън да се явят пред специалната комисия в Конгреса и да дадат показания за дейността на Джефри Епстийн.

Името на Бил Клинтън фигурира в списъците на покойния финансист, а освен това има и видеозаписи с присъствието на бившия американски президент на така наречения Остров на Епстийн.

Семейство Клинтън първоначално отказваше да дава показания, но в последствие и двамата се съгласиха да свидетелстват. Това ще бъде първото подобно изслушване на бивш американски президент от 1983 година насам.

В интервюто си пред BBC Хилъри Клинтън заявява: "Нямаме какво да крием. Ние самите непрекъснато искахме пълното разкриване на тези документи. Смятаме, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант“.

От Белия дом настояват, че до момента, с разкриването на документите, са направили повече за жертвите на Епстийн, отколкото демократите.