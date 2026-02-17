Бившата първа дама на САЩ Хилъри Клинтън обвини Тръмп в прикриване на информация от досиетата "Епстийн“

Бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън обвини администрацията на президента Доналд Тръмп в умишлено прикриване на информация от досиетата "Епстийн“.
В интервю за BBC тя за пореден път призова на бял свят да излязат всички документи и да не се бави процесът по разкриването им.
Хилъри Клинтън отправя тези обвинения броени дни преди тя и съпругът ѝ – Бил Клинтън да се явят пред специалната комисия в Конгреса и да дадат показания за дейността на Джефри Епстийн.
Името на Бил Клинтън фигурира в списъците на покойния финансист, а освен това има и видеозаписи с присъствието на бившия американски президент на така наречения Остров на Епстийн.
Семейство Клинтън първоначално отказваше да дава показания, но в последствие и двамата се съгласиха да свидетелстват. Това ще бъде първото подобно изслушване на бивш американски президент от 1983 година насам.
В интервюто си пред BBC Хилъри Клинтън заявява: "Нямаме какво да крием. Ние самите непрекъснато искахме пълното разкриване на тези документи. Смятаме, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант“.
От Белия дом настояват, че до момента, с разкриването на документите, са направили повече за жертвите на Епстийн, отколкото демократите.
1 8888
а това бавене е за да се скрият всички неподходящи за показване хора, иначе щяха да помажат всичко накуп.
06:44 17.02.2026
2 хехе
06:44 17.02.2026
3 Из Мед(т)
07:28 17.02.2026
4 ЛЮБОПИТНО
07:39 17.02.2026
5 Трол
07:44 17.02.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
и тя реши да се прави на интересна на стари години...
08:19 17.02.2026