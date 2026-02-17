Взрив на зараза: закъсняха ли призивите за ваксинации в САЩ?

Все повече хора в САЩ се разболяват от морбили. Сега властите призовават хората да се ваксинират, но това не е достатъчно, за да се спре разрастването на заразата.

Предаваната по въздушен път инфекция е силно заразна и всяка година отнема живота на около 95 000 души по целия свят. Тя е особено опасна за неваксинираните деца и може да причини не само диария, дехидратация, ушни инфекции или дихателни проблеми, но и да доведе до слепота или възпаление на мозъка.

В САЩ броят на заболелите от морбили нараства в цялата страна и вече е достигнал най-високото си ниво от 2000 насам. Според международните стандарти САЩ все още се считат за страна, свободна от морбили. Тази година Щатите обаче може да загубят този статут, тъй като изглежда, че особено в Тексас и Южна Каролина не успяват да спрат разпространението на инфекцията.

На този фон директорът на здравната служба CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) Мехмет Оз, назначен от президента Доналд Тръмп през миналата година, призова населението да се ваксинира. Пред СиЕнЕн той увери, че проблемът с това заболяване може да бъде решен. "Моля, ваксинирайте се", призова той американците и добави, че морбили е болест, срещу която човек просто трябва да се ваксинира.

От СиЕнЕн не пропуснаха да му припомнят, че неговата препоръка за ваксиниране влиза в противоречие с мнението на прекия му началник - американския министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, който отдавна поставя под съмнение безопасността на ваксините. Откакто е назначен на този пост, Кенеди е преработил американските препоръки за ваксиниране, включително тези за хепатит Б, Ковид и комбинираната ваксина срещу морбили, заушка, рубеола и варицела. Следователно е малко вероятно препоръката на Оз да доведе до внезапен обрат в готовността за ваксиниране в САЩ.

Процентът на ваксинираните срещу морбили вече е под 95%, което е под необходимия праг за колективен имунитет. В някои части на страната, включително и в тези, в които сега се наблюдава увеличение на заболеваемостта, той е дори много по-нисък. "Призивът на шефа на CMS д-р Мехмет Оз е недостатъчен и идва твърде късно", уверява проф. Срути Надимпали от Станфордския университет в имейл до ДВ. "Имаме нужда от политици, които да се застъпват по-активно, решително и последователно за ваксинирането на децата, чиято безопасност и ефективност са доказани многократно", пише тя.

Световната здравна организация (СЗО) също ясно заявява, че заразяването и предаването на инфекцията могат да бъдат предотвратени най-ефективно чрез ваксиниране.

Броят на инфекциите в САЩ нараства, в света намалява

Тъй като през 2000 година САЩ бяха класифицирани като страна, свободна от морбили, сегашният ръст тръгва от ниски нива: Международният център за достъп до ваксини на Университета Джонс Хопкинс е регистрирал 866 случая през първите пет седмици на тази година. За сравнение: през същия период на миналата година случаите бяха едва 71.

В други части на света тенденцията е обратната - броят на случаите от морбили намалява. Европа и Централна Азия отчитат спад на случаите със 75 процента от рекордния връх през 2024 година. Специалистите обаче все още не виждат стабилна тенденция. Въпреки че спадът е обнадеждаващ, СЗО и УНИЦЕФ предупреждават правителствата да не проявяват небрежност. През септември 2025 година 32 европейски държави бяха обявени за свободни от морбили, но до януари различни други държави отново загубиха този статут.

В страни като Австрия, Испания и Обединеното кралство, където болестта вече беше ликвидирана, морбили се появи отново. Както и в САЩ, здравните служби в Европа и Централна Азия се борят с комбинация от недостатъчни нива на ваксинациите, загуба на колективен имунитет и скок на случаите сред уязвимите групи от населението.

От двете страни на Атлантика проблемът се изостря от безразличието и липсата на разбиране за опасностите, породени от силно заразните – и потенциално фатални – детски болести. "Като се има предвид световната тенденция, смятаме, че се очертава сериозен проблем", каза пред ДВ Фатима Ченгич, имуноложка в УНИЦЕФ, отговаряща за Европа и Централна Азия.

По думите на Ченгич ваксинациите са станали жертва на собствения си успех. Благодарение на програмите за ваксинация, морбили стана рядкост. Настъпилото след това безразличие обаче доведе до спад в нивата на ваксинация. Това безразличие се наблюдава не само сред семействата, но и сред правителствата, които са по-малко склонни да финансират програми за ваксинация, добавя тя.

"Вече не виждаме толкова много деца, умиращи от инфекции, защото не са били ваксинирани. Затова и някои заболявания вече не се възприемат като заплаха от хората", обяснява Ченгич.

Автор: Матю Уорд Ейджъс