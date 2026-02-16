Румъния е изправена пред най-тежката си ваксинационна криза от десетилетия, предупреждава неправителствената организация „Спасете децата“ на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук. Тя информира, че по-малко от половината деца в страната са били ваксинирани срещу морбили с първата доза през 2025 г. Сред основните причини за това се посочват дезинформацията в социалните медии, премахването на ваксинацията в училищата и изолацията на селските райони, предаде БТА.

„Все повече деца са лишени от жизненоважната защита, която ваксинацията осигурява, което е довело до прогресивно намаляване на процента на ваксинационно покритие срещу MMR (морбили-паротит-рубеола), особено за втората доза, прилагана на 5-годишна възраст“, отбелязват още от неправителствената организация.

Те призовават властите да опростят системата за отчитане на ваксинацията, да осигурят комуникационно обучение за медицинския персонал, както и да разработят мултидисциплинарен екип на местно ниво за насърчаване на ваксинацията на децата.

Според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията, между 1 февруари 2024 г. и 31 януари 2025 г. общият брой на диагностицираните с морбили на ниво ЕС е бил 32 265, от които 27 568 са в Румъния. Между 1 януари 2023 г. и 31 декември 2025 г. в Румъния са потвърдени 35 736 случая на морбили, от които 27 720 при деца под 15-годишна възраст и 3188 при юноши между 15 и 19-годишна възраст. През същия период са регистрирани 30 смъртни случая, причинени от морбили.

Що се отнася до ваксинацията срещу морбили, само в един окръг на Румъния – Бихор, ваксинационното покритие е над 70 процента, в 14 окръга то е между 50,6 и 67,4 процента, в 24 окръга - между 31,3 и 49,7 процента, а в три окръга - под 30 на сто. Минималната стойност (23,7 процента) е отчетена в окръг Арджеш. Всички стойности са под целта от 95 процента, препоръчана от Световната здравна организация.

Според заключенията на 14-тото заседание на Регионалната комисия за проверка на елиминирането на морбили и рубеола (септември 2025 г.), Румъния е сред 13-те страни в европейския регион на СЗО с ендемично предаване на морбили, което означава, че болестта циркулира непрекъснато сред населението.

„Цифрите показват колективен провал. Почти половината от румънските деца не са получили дори една доза от ваксината MMR на препоръчителната възраст. Всяко неваксинирано дете е дете, изложено на риск от заболяване и смърт от предотвратима болест“, отбелязва Габриела Александреску, председател на „Спасете децата“ в Румъния.