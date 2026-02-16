Новини
Румъния е изправена пред най-тежката си ваксинационна криза от десетилетия

16 Февруари, 2026

Според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията общият брой на диагностицираните с морбили в ЕС е бил 32 265, от които 27 568 са в Румъния

Румъния е изправена пред най-тежката си ваксинационна криза от десетилетия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния е изправена пред най-тежката си ваксинационна криза от десетилетия, предупреждава неправителствената организация „Спасете децата“ на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук. Тя информира, че по-малко от половината деца в страната са били ваксинирани срещу морбили с първата доза през 2025 г. Сред основните причини за това се посочват дезинформацията в социалните медии, премахването на ваксинацията в училищата и изолацията на селските райони, предаде БТА.

„Все повече деца са лишени от жизненоважната защита, която ваксинацията осигурява, което е довело до прогресивно намаляване на процента на ваксинационно покритие срещу MMR (морбили-паротит-рубеола), особено за втората доза, прилагана на 5-годишна възраст“, отбелязват още от неправителствената организация.

Те призовават властите да опростят системата за отчитане на ваксинацията, да осигурят комуникационно обучение за медицинския персонал, както и да разработят мултидисциплинарен екип на местно ниво за насърчаване на ваксинацията на децата.

Според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията, между 1 февруари 2024 г. и 31 януари 2025 г. общият брой на диагностицираните с морбили на ниво ЕС е бил 32 265, от които 27 568 са в Румъния. Между 1 януари 2023 г. и 31 декември 2025 г. в Румъния са потвърдени 35 736 случая на морбили, от които 27 720 при деца под 15-годишна възраст и 3188 при юноши между 15 и 19-годишна възраст. През същия период са регистрирани 30 смъртни случая, причинени от морбили.

Що се отнася до ваксинацията срещу морбили, само в един окръг на Румъния – Бихор, ваксинационното покритие е над 70 процента, в 14 окръга то е между 50,6 и 67,4 процента, в 24 окръга - между 31,3 и 49,7 процента, а в три окръга - под 30 на сто. Минималната стойност (23,7 процента) е отчетена в окръг Арджеш. Всички стойности са под целта от 95 процента, препоръчана от Световната здравна организация.

Според заключенията на 14-тото заседание на Регионалната комисия за проверка на елиминирането на морбили и рубеола (септември 2025 г.), Румъния е сред 13-те страни в европейския регион на СЗО с ендемично предаване на морбили, което означава, че болестта циркулира непрекъснато сред населението.

„Цифрите показват колективен провал. Почти половината от румънските деца не са получили дори една доза от ваксината MMR на препоръчителната възраст. Всяко неваксинирано дете е дете, изложено на риск от заболяване и смърт от предотвратима болест“, отбелязва Габриела Александреску, председател на „Спасете децата“ в Румъния.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ковидарите

    10 2 Отговор
    Ковидарската мафия изплаши хората с псевдо "ваксините" си и хората загубиха доверие във ваксинацията, като цяло! Ковидарите продължават да нанасят косвени вреди в огромен мащаб!

    18:42 16.02.2026

  • 2 00000

    11 3 Отговор
    Хората поумняха. Ефективна и безопасна, но никой не вярва вече. Румънците ще имат по-малко аутисти.

    18:43 16.02.2026

  • 3 Тия залагат на

    3 6 Отговор
    Естествения подбор, като нашите копейки. Който оцелее - оцелее 😂😂😂
    Важното е ДжемКорп да не ги пръска от самолетите с Ковид ваксини 😂😂😂😂
    А бай-тъпото е, че тия бонаци, дето не си ваксинират децата са оцелели толкова дълго, защото родителите им са ги ваксинирали😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    И това ако не е ирония - ваксинираните антиваксъри 😂😂😂😂

    Коментиран от #6

    18:49 16.02.2026

  • 4 БАЙ Ганьо Балкански

    3 3 Отговор
    Не знам Румъния но...В България населението е сред най-застаряващите в света (средна възраст над 44 години). Дори всяко семейство да започне да ражда по 2 деца днес, броят на жените в репродуктивна възраст е толкова малък, че смъртността пак ще надвишава раждаемостта.Според Евростат..а драги ми умници...

    Коментиран от #7

    18:51 16.02.2026

  • 5 Не че нещо ама

    1 0 Отговор
    Мирише ми на стъкмистика и лобиране за фарма мафията. Много едностранно подадена новина

    19:12 16.02.2026

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тия залагат на":

    Чoвeкът нe e бeзпoмoщeн пoлзвaтeл нa мeдицинcки уcлуги... нaй-дoбрoтo прoтивoдeйcтвиe e ecтecтвeният имунитeт... В рeзултaт нa cъврeмeннaтa мeдицинa и прoвeждaнaтa oт нeя вaкcинaция, чoвeчecтвoтo вeчe e мъртaв биoлoгичeн вид, c изключeниe нa някoлкo "диви" плeмeнa. Пoнacтoящeм, нaшият живoт ce крeпи eдинcтвeнo нa вaкcинитe. Прoблeмът e, чe в имунизaциoнния кaлeндaр нa дeцaтa, вeчe нямa прoлукa зa пocтaвянe нa вaкcини зa нoвитe бoлecти.
    "Рeчe Бoг: дa cътвoрим чoвeк пo Нaш oбрaз, (и) пo Нaшe пoдoбиe" (Бит. 1:26). Чoвeшкият oргaнизъм e eднa cлoжнa cиcтeмa c гoлeми възмoжнocти зa caмoрeгулирaнe, нo зa бeдa, ниe нeпрeкъcнaтo нaрушaвaмe бaлaнca кaтo бoгoтвoрим дoктoритe и ce ocлaнямe нa фaрмaцeвтичнaтa прoмишлeнocт нa кoятo вcъщнocт cмe крaйнoтo звeнo.

    19:35 16.02.2026

  • 7 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БАЙ Ганьо Балкански":

    Хайде на боклука на историята, боклучави ориенталци такива!

    19:36 16.02.2026

