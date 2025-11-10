Новини
Канада изгуби статута си на страна, в която едрата шарка е премахната

10 Ноември, 2025 22:27

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили в девет от десетте провинции и в една северна територия

Канада изгуби статута си на страна, в която едрата шарка е премахната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Канада изгуби статута си на страна, където едрата шарка е ликвидирана, тъй като не успява да овладее епидемия, избухнала преди година, съобщи днес националната служба за обществено здравеопазване, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Миналият месец здравните експерти прогнозираха, че Панамериканската здравна организация (ПАЗО) ще отнеме този статут на страната, с който тя се ползваше близо 30 години.

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили в девет от десетте провинции и в една северна територия.

„Въпреки че разпространението на вируса напоследък е забавило темпа си, епидемията продължава вече над 12 месеца, предимно в общностите с недостатъчен брой ваксинирани хора“, се казва в изявление на агенцията.

„ПАЗО уведоми канадската служба за здравеопазване, че тя вече не притежава статут на страна, в която е елиминиран вирусът“, добави още канадската агенция, като посочи, че ще се фокусират върху ваксинирането на повече хора, укрепване на обмена на данни и прилагане на по-добри методи за наблюдение.

Здравните експерти казват, че спадащите нива на ваксинация в някои части на страната са причина за потенциално нарастване на брой заболявания, които могат да се предотвратяват с ваксини, като този спад е породен от нарастващия скептицизъм и недоверие на населението към ваксините след пандемията от COVID-19, припомня Ройтерс.

Офисът на федералния министър на здравеопазването Марджори Мишел отказа коментар.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Руски фейкове.

    22:31 10.11.2025

  • 2 Добрият чичко Бил

    0 0 Отговор
    Ще дупча oвцете наред. Приготвил съм ваксинки за всички, тествани и безопасни. хи хи хи

    22:42 10.11.2025

  • 3 6135

    1 1 Отговор
    Абе не му давайте на преводача да пие!
    За каква едра шарка говорите в 21 век?

    Коментиран от #5

    22:56 10.11.2025

  • 4 ?????

    1 0 Отговор
    Авторката да почете малко по темата преди да пише.
    Морбили е дребна шарка, а в заглавието ни съобщава за едра шарка.
    Да изключи изкуствения и да включи малко естествен интелект.

    23:01 10.11.2025

  • 5 Кумшията

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "6135":

    За съжаление вярно е. Потърси тук-там

    23:03 10.11.2025

