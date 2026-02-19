Направихме голяма грешка! Бившият германски президент настоява за прехвърляне на ракети "Таурус" на украинската армия

Канцлерът Мерц: Партньорство с "Алтернатива за Германия"? Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да поддържа неформалното споразумение в рамките на германската политическа система да не си партнира с крайн ...