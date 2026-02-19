Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Направихме голяма грешка! Бившият германски президент настоява за прехвърляне на ракети "Таурус" на украинската армия
  Тема: Украйна

Направихме голяма грешка! Бившият германски президент настоява за прехвърляне на ракети "Таурус" на украинската армия

19 Февруари, 2026 18:29 4 089 120

  • таурус-
  • ракети-
  • дронове-
  • германия-
  • нато-
  • украйна-
  • русия-
  • йоахим гаук-
  • олаф шолц

Преди няколко години киевското правителство се обърна към Берлин с искане за ракети "Таурус“

Направихме голяма грешка! Бившият германски президент настоява за прехвърляне на ракети "Таурус" на украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият германски президент Йоахим Гаук смята, че е грешка, че Германия все още не е доставила крилати ракети "Таурус“ на Украйна, пише Европейска Правда, цитирана от Фокус.

Преди няколко години киевското правителство се обърна към Берлин с искане за ракети "Таурус“. Бившият канцлер Олаф Шолц отхвърли искането, позовавайки се на възможна ескалация на конфликта, докато неговият наследник Фридрих Мерц не изключи възможността за такава доставка.

Гаук също така подчерта, че в страната му няма военна треска. Той обаче добави, че има хора, които осъзнават, че Путин се възползва от слабостта и подкопава решимостта на Запада със заплахите си. Следователно Германия трябва да инвестира повече в отбрана.

Още новини от Украйна


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 88 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шопо

    98 18 Отговор
    Ракетите не фъркат сами, трябва някой да ги насочва.
    Германските ракети вървят заедно с германски войници а това си е обявяване на война с Русия

    Коментиран от #13, #24, #107, #119

    18:34 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    84 15 Отговор
    Да не почнат да се взривяват в Германия! Когато участваш във война може да има последици.
    А грешката им бе че не спряха от самото начало бандеровците. Още 2020г издигнат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. Ако ги бяха спрели, война нямаше да има. Сега глупостта им струва някой трилион евро на ЕС.

    Коментиран от #118

    18:34 19.02.2026

  • 12 00000000

    114 16 Отговор
    Спрете се с тая Украйна бе! От 10 новини 7 са за Украйна и то като радиоточка, само украинската гледна точка. Във война сте, защото години наред бяхте слепи и глухи за това какво ви се говори и извършихте камари престъпления. Киевският режим дойде след организиран отвън преврат. Виктория Нюланд раздаваше курабийки и инвестира 5 милиарда в преврата, поляците бяха там, грузински снайперисти стреляха по хората там.
    Кой дойде на власт? Една уродлива коалиция от неолиберали и откровени фашисти, обединени от обща цел. Украйна беше разсипана като държава. От 2014-та тя воюва със себе си. Руснаците спасиха Крим от съдбата на ДНР и ЛНР, където загинаха 15000 цивилни.
    Сега заради кокаинимуса избягаха милиони бежанци, не знам коя вълна мобилизация вече тече и хора гинат всеки ден, защото тоя клоун се е взел насериозно и командва Европа все едно е част от ЕС и някой го е избирал. Чудесни резултати постигна, няма що - Украйна загуби Азовско море, най-голямата АЕЦ, целият Донбас и Херсон. Ако продължава да се инати ще загуби още.
    НАТО ще му праща оръжия и ще му гледа сеира, докато цялата Украйна се разпадне от разрухата, корупцията и престъпното си управление. Това е една тотално провалена държава.

    Коментиран от #15, #68

    18:35 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 САЩ и Томахоук не дава

    21 62 Отговор
    Иначе, Маскалия отдавна вече щеше да е китайска провинция!

    Коментиран от #18, #41

    18:36 19.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Грешка след грешкс

    55 10 Отговор
    Германците винаги са на грешната страна.

    18:37 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Полковник Стрелков.

    63 11 Отговор
    Прочети историята късопаметен шваб.Пак ще доидат до Берлин.Нямате мъже да не мислим за милионна армея.Напикани бираджии.

    Коментиран от #25, #37

    18:39 19.02.2026

  • 21 Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави

    20 57 Отговор
    от антихитлеровата коалиция, сега СССР щеше да е зад Урал!

    Коментиран от #33, #48

    18:39 19.02.2026

  • 22 Няма проблеми

    17 30 Отговор
    Доставете ги сега. Веднага ще влязат в употреба.

    18:39 19.02.2026

  • 23 А стига

    31 6 Отговор

    До коментар #8 от "Телиш":

    злобни селяндурщини.

    18:40 19.02.2026

  • 24 Европеец

    58 11 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Искукали немци...... Грешка е, че развалихте отношенията с Русия...... Но толкова ви бе акъла.....

    Коментиран от #34

    18:40 19.02.2026

  • 25 Този път

    15 55 Отговор

    До коментар #20 от "Полковник Стрелков.":

    Германия тръгне ли на изток, търси братушките в Японско море.

    Коментиран от #30

    18:41 19.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ТОЗИ ПЪТ

    38 9 Отговор

    До коментар #25 от "Този път":

    ЗА КОЙ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ БЕ ПУДЕЛ
    НАС.....РАН

    18:44 19.02.2026

  • 31 "Дим и огън: Ситуацията след поне

    13 43 Отговор
    2 атаки с дронове срещу руски завод за електроника за "Шахед"-и и ракети (ВИДЕО). Поразен е завод в Чувашия, в района на Чебоксари т.е. над 1000 километра от границата с Украйна - става въпрос за завода "ВНИИР-Прогрес", който прави антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС."

    18:45 19.02.2026

  • 32 Господине, бих

    38 9 Отговор

    До коментар #6 от "Като някаква Саяна порасне":

    ви репоръчал да смените климата.
    идете някъде на планина, примерно Петрохан.
    Там има будисти, ще се погрижат за вас, ще се извисите духовно.

    18:46 19.02.2026

  • 33 АМА ВЕРНО ЛИ

    42 9 Отговор

    До коментар #21 от "Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави":

    А МОЖЕ БИ В САЩ ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЗИК ЩЕШЕ ДА Е НЕМСКИ

    18:46 19.02.2026

  • 34 Те немците големи

    39 9 Отговор

    До коментар #24 от "Европеец":

    тарикати.
    Хем евтин газ от Русия, хем не казаха српяха англосаксонците да не се мешат в Украйна.
    Ама какда ги спрат като са колония.

    18:47 19.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 СССС

    51 9 Отговор
    Германия си търси берята не помнят ВСВ !!! Никой не е длъжен да спонсорира ООкрайна !!!

    18:49 19.02.2026

  • 37 Димяща ушанка

    10 37 Отговор

    До коментар #20 от "Полковник Стрелков.":

    Само да изпълзим от Донбас и сме в бИрлин за три дни.На бИрлин!
    Ха ха.хо.хо..

    18:49 19.02.2026

  • 38 Артилерист

    36 10 Отговор
    Какъв е този матрял, ако не за нагнетяване на военно напрежение. Някой си, някога си бил някакъв си сега съжалява, че не дал ракети. Преведено на разбираем език в настоящето, то означава-не допускайте моята грешка, щото Путин чака само да се възползва от слабостта ви. Нима това не е измислица, за да се натрапва заплаха от "злия" Путин?

    Коментиран от #45, #49

    18:49 19.02.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    43 11 Отговор
    Поредното вундервафе, дето ще обърне хода на войната. Всеки път едно и също. То бяха Джавелини, Байрактари, Леопарди, Ейбрамс, Сторм Шедоу, Ф-16 и кво ли още не. Резултатът все същият. Русия мачка, щото оръжията на НАТО са кьопави и за нищо не стават, освен за паради.

    Коментиран от #44

    18:49 19.02.2026

  • 40 Делю Хайдутин

    13 30 Отговор
    Пета година ще стане от както вися като соппол на Дунав и меся погачи.Кьорсв ватн1к не видях.
    Ще си омеся и главата!

    18:51 19.02.2026

  • 41 Град Козлодуй

    14 38 Отговор

    До коментар #14 от "САЩ и Томахоук не дава":

    Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    18:54 19.02.2026

  • 42 Топчията

    33 10 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш,отпери му един як,поводи стотици !

    Коментиран от #99

    18:54 19.02.2026

  • 43 Георги

    35 10 Отговор
    ами айде де, след леопардите е ред на таурусите да "громят" русия и да обръщат войната. Само дето оставете някоя бройка, че сигурно ще ви потрябват.

    18:54 19.02.2026

  • 44 да питам

    10 32 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    18:55 19.02.2026

  • 45 Повтаря след мен!

    8 31 Отговор

    До коментар #38 от "Артилерист":

    Раз,два:Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо...Както казва другарката Симонян през февруари 2022 година.
    По 1000 пъти на ден си го пвтаряй.
    Утре пак започваш-Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо..
    Всеки ден го повтаряш докато дойде гробаря!

    Коментиран от #51

    18:56 19.02.2026

  • 46 Kaлпазанин

    25 7 Отговор
    Много изчерпателна статия ,афтора доста си е преуморил ,мозъка ,достатъчно беше само и заглавието да продължавате да убеждавате аудиторията в противното

    Коментиран от #120

    18:56 19.02.2026

  • 47 стоян георгиев- стъки

    26 9 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански,а те нека си правят сметка без кръчмар .

    Коментиран от #58

    18:56 19.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хах

    7 27 Отговор

    До коментар #38 от "Артилерист":

    Чеп за зеле не става от Путин.

    18:57 19.02.2026

  • 50 УЖАС, КАКВО ВИТАЕ В КРАТУНИТЕ ИМ!!??

    28 6 Отговор
    ИИИИИИИИ, ЩЕШЕ ДА СИ РАЗПИШЕТЕ СМЪРТНАТА ПРИСЪДА , А МОЖЕ БИ НА СВЕТА , ЗАРАДИ ЕДИН НАПУЕШЕН ТИП !!!! УУУУУУУУУУУУУУУ, КАК МОЖЕ ДА РАЖДАТ КРАТУНИТЕ ВИ ТАКИВА ИДИОТЩИНИ !!??
    БОЛНИ ИНДИВИДИ, ИЗТЪРВАНИ НЕЛЕКУВАНИ ПСИХОПАТИ!!!
    ЩОМ ВИ ИДВАТ НА УМ ТАКИВА МАЛОУМНИ СЪЖДЕНИЯ , ЯСНИ Е ЩО ЗА НОРМАЛНИ СЪЩЕСТВА СТЕ !!
    С ТАКИВ КАТО ВАС СМЕ ОБРЕЧЕНИ!

    18:58 19.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Механик

    8 22 Отговор
    Много страх от тези квадратни ракети бре другаре😁😁
    Стегнете се малко.Утре пак ще превземаме Купянск.

    18:59 19.02.2026

  • 53 Жълтопаветник

    13 24 Отговор
    За да е Украйна равностойна на десет пъти по едрия враг(не съм казал 10 пъти по силния?), трябва да и се даде всичко! Ако има и атом, ще бъде в още по добра позиция! Утре след определени загуби, това също ще се отчете като грешка, а видяхме как всички червени линии станаха пунктирани! Путин е без ограничения в желанията си, и ще вземе всичко което му се позволи със всички възможни средства! За него два милиона руски войници тежат по малко от земята Донбас!!!

    Коментиран от #57, #65

    19:01 19.02.2026

  • 54 Тигре Тигре

    22 6 Отговор
    Разз Мажжи с бухалка жълтопаветен педдо филлл,спаси невинно българско дете !

    19:01 19.02.2026

  • 55 Генерал Патън

    12 23 Отговор
    Наша е грешката,че преди 85 години спасихме грешната св//иня.

    Коментиран от #60

    19:02 19.02.2026

  • 56 Zaxaрова

    7 20 Отговор
    Aйде бе гуведа!Вечерната смяна по-живо! За какво ви храним?

    19:03 19.02.2026

  • 57 Георги

    17 5 Отговор

    До коментар #53 от "Жълтопаветник":

    ти не си жълт опавет ний. Ти си "рейнджър"!

    19:05 19.02.2026

  • 58 хаха🤣

    8 22 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев- стъки":

    дядо Вовчик е старчок не може в права линия да ходи сам🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне🤣

    19:07 19.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Рублевка

    12 9 Отговор

    До коментар #55 от "Генерал Патън":

    Нквд хубаво му спретнаха на Патън симулирана катастрофа с камион ,след което предаде богу дух 😂😂😂 .

    19:11 19.02.2026

  • 61 Мавеик

    9 5 Отговор
    Йоу хем Маук да свири на флигорната си!

    19:12 19.02.2026

  • 62 руски банан

    9 22 Отговор
    През средновековието, че и по-късно пълководците са се сражавали заедно с войниците. Дори при Царска Русия е било така. Днес "спасителят на света" се крие в дупка под земята като мишка и дори не смее да покаже носа си на повърхността.

    Коментиран от #71, #75

    19:13 19.02.2026

  • 63 Абе

    7 9 Отговор

    До коментар #59 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Лап Пай У Йотт бре хъесоссс !

    Коментиран от #66

    19:13 19.02.2026

  • 64 Последния софиянец

    9 18 Отговор
    Ония двата ТРИДНЕВНИ монголья.. Ху ЙЛО и гера симав влезнаха ли Вече у Купянск и Селото ПОКРОВСК или след 13 годин говорим за ЛИСАБОН?!?

    19:14 19.02.2026

  • 65 Q -Ресс Tиaа

    14 6 Отговор

    До коментар #53 от "Жълтопаветник":

    Лапуркай бе лепилар и парите пращай на Осрайна ,от мен имаш 10 €врака но трябва да си ги заработиш .

    19:16 19.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Абе

    4 4 Отговор
    Лап Пай У Йотт бре хъесоссс и му обери и сиреньето и сметаната !

    19:21 19.02.2026

  • 68 стоян

    8 20 Отговор

    До коментар #12 от "00000000":

    До 12 ком - другар стига с тая Украйна я кажи и за московския режим който две войни воюва срещу чеченците и е избил над 200 000 чеченци затова че не искали московско робство- започвай по тая тема

    Коментиран от #73, #82

    19:21 19.02.2026

  • 69 Хахахахаха

    18 9 Отговор
    Типично, някакво бивше човече за да се сети някой за него, вкарва някакви умствени разсъждения с които цяла Германия му се смее, още чакаме Нато да атакува руснаците, 5 години чакаме, а единствената им атака е с думи хахах и най тъжно то е че никой не ги отразява, смятай респект нулев към Нато

    19:22 19.02.2026

  • 70 Сатана Z

    18 8 Отговор
    Йоахим Гаук е роден на 24 януари 1940 г. в пристанищния град Росток в североизточна Германия. Баща му, морски офицер, и майка му, чиновничка, са били членове на Националсоциалистическата германска работническа партия (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP) от началото на 30-те години на миналия век. Бащата на Гаук е заловен от англо-американските съюзнически сили по време на Втората световна война, но по-късно се завръща у дома.

    През 1951 г., когато Йоахим е на 11 години, Гаук-старши е арестуван от съветското контраразузнаване по подозрение в шпионаж и антисъветска дейност и впоследствие изчезва: по-късно се разкрива, че е осъден на 25 години затвор и се озовава в един от лагерите в Сибир 16, 12, 23, 21, 2. Гаук-старши се завръща в Росток по-рано, през 1955 г., след посещението в СССР на първия канцлер на ФРГ Конрад Аденауер, по време на което се обсъжда въпросът за връщането на германските военнопленници По-късно Йоахим Гаук, за когото арестът на баща му се превръща в ключов момент във формирането на политическите му възгледи, казва в интервю, че е израснал в атмосфера на антикомунизъм и още „на деветгодишна възраст знаех, че социализмът е несправедлива система“.

    Коментарите са излишни.Чист Ариец и потомствен нацист.

    Коментиран от #77

    19:24 19.02.2026

  • 71 Др Косев

    8 7 Отговор

    До коментар #62 от "руски банан":

    А ти освен със срамните буби получени на паркинг на магистрала ,с кой друг се бориш ,а кррр таккк ?

    19:24 19.02.2026

  • 72 Йоахим Гаук обяснил ли е

    16 8 Отговор
    кой ще изстрелва тия Тауруси по Русия??? Щото е ясно че украинци не могат?
    Мерц въпреки че се пънеше и заканваше, не посмя

    Коментиран от #90

    19:24 19.02.2026

  • 73 Хахахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #68 от "стоян":

    Абе маняк пак ли си тука, дядка може ли да си толкова необразован, честно ми кажи. Според мен си или някакъв обущак цял живот, таксиметров или вечната охрана пи строежите. Нямаш коментар написан правилно, ако не можеш сам давай на бабата да ти ги проверява

    Коментиран от #80, #91

    19:24 19.02.2026

  • 74 А не бе

    11 7 Отговор
    Този затова е бивш , защото не е добре с главата.

    19:25 19.02.2026

  • 75 стоян

    8 16 Отговор

    До коментар #62 от "руски банан":

    До 62 ком - голям майтап беше с путинчу когато сам самичак слагаше букет на загиналите в ленинград - никаква публика да пляска - дори и мишките бяха скрили по каналите от страх да не го гръмнат

    Коментиран от #81

    19:27 19.02.2026

  • 76 Руснаци

    15 6 Отговор
    Заа един приятел питам какво стана с контранастъплението, някой да е видял клипчета с които доказват, че украинците са си върнали някое село, днеска се рових цял ден и без майтап нищо не намерих

    Коментиран от #83

    19:27 19.02.2026

  • 77 Историк

    13 10 Отговор

    До коментар #70 от "Сатана Z":

    Руснаците са направили грешка ,че са освободили змията ,дет се вика рани куче да те лае !

    19:28 19.02.2026

  • 78 Пеню лудиа

    10 4 Отговор
    Може ли боксьор категория перо да напepдаши боксьор от свръхтежка? Примерно нашия Ивайло Маринов да пречyка Тайсън Фюри? Предстои да видим! Ще бъде голем сеир!

    19:30 19.02.2026

  • 79 Русофил

    5 18 Отговор

    До коментар #13 от "време е нацистите да се ликввидират":

    Може да видят гъбата над Москва

    19:30 19.02.2026

  • 80 стоян

    1 7 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахахаха":

    До 73 ком - явно си доста заоблен щом не си разбрал за какво иде реч - има кой да ма разбере

    Коментиран от #84, #87

    19:31 19.02.2026

  • 81 Пъстър свят

    8 3 Отговор

    До коментар #75 от "стоян":

    Не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев бе тюффф леккк,известен с палавият си и закачлив характер и най вече дежурната стилна стегната тясссна яка !

    19:31 19.02.2026

  • 82 Пенсиьо поне като съвременник

    13 5 Отговор

    До коментар #68 от "стоян":

    на събитията трябва да си спомняш.....
    8 август 2008 г. Грузия, под ръководството на президента Михаил Саакашвили, започва военна операция и обстрел на Цхинвали, столицата на отцепническия регион Южна Осетия. Това действие провокира мащабна руска военна намеса, прераснала в петдневна война, като Русия защити гражданите си и миротворците си в региона.
    Оня си дъвчеше вратовръзката и обяви нападението си за грешка.
    Ако са минали много години можеш да послъжеш, но ние сме свидетели на събитията.

    19:32 19.02.2026

  • 83 Курти

    4 5 Отговор

    До коментар #76 от "Руснаци":

    Ти вече пета година почваш да гледаш.Пази сили за още пет

    19:32 19.02.2026

  • 84 Десислава Димитрова

    6 3 Отговор

    До коментар #80 от "стоян":

    Любими ти къща нямаш ли ?Прибрал се не прибрал се ,в точно 21.00 ч. почва сее кссаа ,та побързай !

    19:33 19.02.2026

  • 85 бай Иван

    17 4 Отговор
    Май,май пак ще има напукани немски каски и пак ще учат руски език. Натам вървят нещата с пълна скорост. Ако все пак остане нямаой да учи разбира се . Три пъти мотиката не се настъпва. Просто се премахва мотиката и се изхвърля.

    Коментиран от #94

    19:35 19.02.2026

  • 86 стоян

    12 5 Отговор
    Слава !Слава !Слава на Русия закрилница и последната линия на защита на Православието от многополловитте педдо филли сатта нисстии !

    Коментиран от #92

    19:36 19.02.2026

  • 87 Хахахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #80 от "стоян":

    Дядка единственото което разбрах, че си на дърти години се излагаш по форумите, бабата вместо да я гледаш и храни, ти си влезнал в форума да ни покажеш, че цял живот си загубе... няк. Съвета ми е да спреш да се излагаш на стари години, взимай си пенсията, обръщай внимание на семейството и не се хаби по форумите, не те приемаме насериозно

    19:37 19.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 теню

    12 2 Отговор
    ова го казва човек който е бил Президент ? ---Как тоя Нац..ици..ски св....ол...ач се е издигнал да тоя висок пост ? -- Тая малоумен катър знае ли какви последствия може да има? Путин да има малко решителност и да позволи на военните за нула време една част от Германия щe се превърне в пепел - ? Американците няма да позволят ще кажат мнозина ! -- това ще го кажат само ид..от...ите . Нап...лю..ват на Немците Англосаксонците ще се замислят -- ако искат да бъде човечеството самоунищожено тогава --Да. Победители няма да има като последствията са непредсказуеми за цялото човечество . Или ще се примирим и ще приемем Светът такъв какъвто е или ще се самоунищожим.

    19:39 19.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Разкрит !!!

    8 1 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахахаха":

    Не го съди прекомерно ,човекът е с незъвершен осми клас и работи като пазвантин на соларен парк на 12 часови смени ,а тук се представя като финансист с интереси в енергетиката военен и политически аналлизатор .

    19:42 19.02.2026

  • 92 И тизека ли

    6 11 Отговор

    До коментар #86 от "стоян":

    Цаливаш КУ РАна рамАзан като оня Узкоглазия педофил?
    Монголяк Татарските роби москаля верно са защитници на православието...
    Тее БА ф устата)))))

    Коментиран от #93, #95

    19:45 19.02.2026

  • 93 ХА ХА

    6 2 Отговор

    До коментар #92 от "И тизека ли":

    Лап Пайй У Йотт бре хъесосс кво ми се обясняваш като първата любовница ,пари нема Действай !

    19:51 19.02.2026

  • 94 Юyй Пий Чай

    6 11 Отговор

    До коментар #85 от "бай Иван":

    Направо да учат китайски! Руснаците сега масово учат и поназнайват китайски, щото не верват на путин! След време руския ще зачезне! Ни хао! Кам бей! Цай чие!

    Коментиран от #96

    19:51 19.02.2026

  • 95 стоян

    1 6 Отговор

    До коментар #92 от "И тизека ли":

    миши .ти моеш ми целуваш попареният от сланата праз .последните 3 години никой не го е целувал ...хахах .

    19:53 19.02.2026

  • 96 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    5 4 Отговор

    До коментар #94 от "Юyй Пий Чай":

    Учи турски ,че след време без него и хляб няма да можеш да си купиш !Повтаряй след мен Еккк -Меккк,Екк -Меккк,Екк -Меккк .Утре сутрин рано след ставане ще те изпитам .

    Коментиран от #97

    19:56 19.02.2026

  • 97 Юyй Пий Чай

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Като гледам си понаучил български, а турски знаеш ли? Май си от тея дето са ги обиждали по няколко пъти на митницата! А "екмек" си научил, кат обикаляш тировете по стоянките. Андъстенд? Не се закачай с по големите, че имат големи бoздугани!

    Коментиран от #102, #104

    20:02 19.02.2026

  • 98 Задунайски празнокарпузник

    2 3 Отговор
    Да ама просията е могучая и дяла тайни и безаналогови мусорляци, нашия висок кумир 2м Путанин ако реши и калния башибозук за 2 дня и е на Берлина......🤣🤣🤣🤣

    20:04 19.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Бай Ганьо

    4 3 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    Коментиран от #106

    20:12 19.02.2026

  • 102 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Юyй Пий Чай":

    С това андъстненд ,чоджум с нашите арслани няма да се разбереш, можеш да ползваш овча лой ,щото нашите оланлар няма да те разберат

    20:12 19.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Сък МайДиk

    3 1 Отговор

    До коментар #97 от "Юyй Пий Чай":

    Не ми се прави на англичаин ,бе МоФо ,съккк майдиккк !

    20:13 19.02.2026

  • 105 Санде Глухия

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "Пандо барабата":

    Я па си трием г300 с артия 🇺🇦,а за специални случай имам и такава со образо на Зелен съсСки .

    20:15 19.02.2026

  • 106 Гай Баньо

    6 2 Отговор

    До коментар #101 от "Бай Ганьо":

    Най хубавото е че нашите жълтопаветни козячета пак се надянаха яко на дебеуиа на сухо !

    20:17 19.02.2026

  • 107 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    А иранските дронове и корейските войници, обявяване на война на Украйна ли е?

    Коментиран от #109

    20:17 19.02.2026

  • 108 Пандо Барабата

    1 3 Отговор

    До коментар #100 от "Колю дюлгера":

    Аз пък имам едно Дилл Доо с образа на Зеленски ,да те ррррр гаммм якоо у г3оо.

    20:19 19.02.2026

  • 109 Шопо

    4 4 Отговор

    До коментар #107 от "Хахахаха":

    Аз пък имам едно Дилл Доо с образа на Зеленски ,да те ррррр гаммм якоо у г3оо.

    20:22 19.02.2026

  • 110 Долу германските фашисти като този

    10 5 Отговор
    Гаук е чиста проба фашист! Русофоб идиот! Мислех че не е вече между живите тозис вид на гризач! Живея вече 45 години в Германия и знам какъв закоравял фашага беше, независимо че е пастор! Голям гад! Доказва го и това шокиращо интервю!

    20:31 19.02.2026

  • 111 Тити

    4 6 Отговор
    Отдавна трябваше да дадат ракети с далечен обсег много закъсняха.

    20:42 19.02.2026

  • 112 Доко

    0 2 Отговор
    Глупости!!!

    20:43 19.02.2026

  • 113 АМИ ПРАЩАЙТЕ

    8 3 Отговор
    ДА НЕ СТАНЕ ТАКА ЧЕ РУСНАЦИТЕ ДА ВИ ВЪРНАТ ОРЕШНИЦИ

    20:53 19.02.2026

  • 114 Бундесвера

    3 5 Отговор
    Изобщо да не чака повече .

    Украйна знае какво да прави с Таурусите.

    21:04 19.02.2026

  • 115 Всяко едно Оръжие

    2 5 Отговор
    Което помага

    За Избиване на Руски Фашисти и Терористи

    Трябва да се използва по

    Предназначение.

    21:07 19.02.2026

  • 116 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    НЕДЪГАВИТЕ..КАТО ...теб....СА МНОГО ЗЛОБНИ

    21:42 19.02.2026

  • 117 Бай онзи

    1 1 Отговор
    И вашите бащи и дядовци направиха грешка през1941г.Този път няма да има план Маршал.

    21:48 19.02.2026

  • 118 нпо агент

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Все бивши министри се правят на мъже..а когато бяха на власт трепериха..Защо ли ? Путин обясни достъпно..дори и последния кретен разбрал..само Чук и Гук се правят на разсеяни.Няма мърдане..Една ракета трябва да падне в някоя столица в зап.европа и войната приключва на мига..няма НАТО..всеки се спасява поединично..САЩ ясно се изразиха..имат други интереси , на друго място...с идиоти не искат да се занимават..разни там емисии и др.. малоумни идеи.

    21:50 19.02.2026

  • 119 Омбре

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Не само,ами после тоя да обяснява защо има загинали немски момчета за война, която не е тяхна и никой не ги кара насила да ходят. А тоя дали мисли и за отговора на руснаците, който винаги е по разрушителен.

    21:52 19.02.2026

  • 120 Ааа ми

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Kaлпазанин":

    Той си е тъп по рождение.

    15:33 20.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания