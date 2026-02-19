Бившият германски президент Йоахим Гаук смята, че е грешка, че Германия все още не е доставила крилати ракети "Таурус“ на Украйна, пише Европейска Правда, цитирана от Фокус.
Преди няколко години киевското правителство се обърна към Берлин с искане за ракети "Таурус“. Бившият канцлер Олаф Шолц отхвърли искането, позовавайки се на възможна ескалация на конфликта, докато неговият наследник Фридрих Мерц не изключи възможността за такава доставка.
Гаук също така подчерта, че в страната му няма военна треска. Той обаче добави, че има хора, които осъзнават, че Путин се възползва от слабостта и подкопава решимостта на Запада със заплахите си. Следователно Германия трябва да инвестира повече в отбрана.
Направихме голяма грешка! Бившият германски президент настоява за прехвърляне на ракети "Таурус" на украинската армия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Шопо
Германските ракети вървят заедно с германски войници а това си е обявяване на война с Русия
18:34 19.02.2026
11 Някой
А грешката им бе че не спряха от самото начало бандеровците. Още 2020г издигнат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. Ако ги бяха спрели, война нямаше да има. Сега глупостта им струва някой трилион евро на ЕС.
18:34 19.02.2026
12 00000000
Кой дойде на власт? Една уродлива коалиция от неолиберали и откровени фашисти, обединени от обща цел. Украйна беше разсипана като държава. От 2014-та тя воюва със себе си. Руснаците спасиха Крим от съдбата на ДНР и ЛНР, където загинаха 15000 цивилни.
Сега заради кокаинимуса избягаха милиони бежанци, не знам коя вълна мобилизация вече тече и хора гинат всеки ден, защото тоя клоун се е взел насериозно и командва Европа все едно е част от ЕС и някой го е избирал. Чудесни резултати постигна, няма що - Украйна загуби Азовско море, най-голямата АЕЦ, целият Донбас и Херсон. Ако продължава да се инати ще загуби още.
НАТО ще му праща оръжия и ще му гледа сеира, докато цялата Украйна се разпадне от разрухата, корупцията и престъпното си управление. Това е една тотално провалена държава.
18:35 19.02.2026
14 САЩ и Томахоук не дава
18:36 19.02.2026
17 Грешка след грешкс
18:37 19.02.2026
20 Полковник Стрелков.
18:39 19.02.2026
21 Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави
18:39 19.02.2026
22 Няма проблеми
18:39 19.02.2026
23 А стига
До коментар #8 от "Телиш":злобни селяндурщини.
18:40 19.02.2026
24 Европеец
До коментар #9 от "Шопо":Искукали немци...... Грешка е, че развалихте отношенията с Русия...... Но толкова ви бе акъла.....
18:40 19.02.2026
25 Този път
До коментар #20 от "Полковник Стрелков.":Германия тръгне ли на изток, търси братушките в Японско море.
18:41 19.02.2026
30 ТОЗИ ПЪТ
До коментар #25 от "Този път":ЗА КОЙ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ БЕ ПУДЕЛ
НАС.....РАН
18:44 19.02.2026
31 "Дим и огън: Ситуацията след поне
18:45 19.02.2026
32 Господине, бих
До коментар #6 от "Като някаква Саяна порасне":ви репоръчал да смените климата.
идете някъде на планина, примерно Петрохан.
Там има будисти, ще се погрижат за вас, ще се извисите духовно.
18:46 19.02.2026
33 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #21 от "Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави":А МОЖЕ БИ В САЩ ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЗИК ЩЕШЕ ДА Е НЕМСКИ
18:46 19.02.2026
34 Те немците големи
До коментар #24 от "Европеец":тарикати.
Хем евтин газ от Русия, хем не казаха српяха англосаксонците да не се мешат в Украйна.
Ама какда ги спрат като са колония.
18:47 19.02.2026
36 СССС
18:49 19.02.2026
37 Димяща ушанка
Ха ха.хо.хо..
18:49 19.02.2026
38 Артилерист
18:49 19.02.2026
39 РЕАЛИСТ
18:49 19.02.2026
40 Делю Хайдутин
Ще си омеся и главата!
18:51 19.02.2026
41 Град Козлодуй
До коментар #14 от "САЩ и Томахоук не дава":Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
18:54 19.02.2026
42 Топчията
18:54 19.02.2026
43 Георги
18:54 19.02.2026
44 да питам
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?
18:55 19.02.2026
45 Повтаря след мен!
До коментар #38 от "Артилерист":Раз,два:Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо...Както казва другарката Симонян през февруари 2022 година.
По 1000 пъти на ден си го пвтаряй.
Утре пак започваш-Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо..
Всеки ден го повтаряш докато дойде гробаря!
18:56 19.02.2026
46 Kaлпазанин
18:56 19.02.2026
47 стоян георгиев- стъки
18:56 19.02.2026
49 Хах
До коментар #38 от "Артилерист":Чеп за зеле не става от Путин.
18:57 19.02.2026
50 УЖАС, КАКВО ВИТАЕ В КРАТУНИТЕ ИМ!!??
БОЛНИ ИНДИВИДИ, ИЗТЪРВАНИ НЕЛЕКУВАНИ ПСИХОПАТИ!!!
ЩОМ ВИ ИДВАТ НА УМ ТАКИВА МАЛОУМНИ СЪЖДЕНИЯ , ЯСНИ Е ЩО ЗА НОРМАЛНИ СЪЩЕСТВА СТЕ !!
С ТАКИВ КАТО ВАС СМЕ ОБРЕЧЕНИ!
18:58 19.02.2026
52 Механик
Стегнете се малко.Утре пак ще превземаме Купянск.
18:59 19.02.2026
53 Жълтопаветник
19:01 19.02.2026
54 Тигре Тигре
19:01 19.02.2026
55 Генерал Патън
19:02 19.02.2026
56 Zaxaрова
19:03 19.02.2026
57 Георги
До коментар #53 от "Жълтопаветник":ти не си жълт опавет ний. Ти си "рейнджър"!
19:05 19.02.2026
58 хаха🤣
До коментар #47 от "стоян георгиев- стъки":дядо Вовчик е старчок не може в права линия да ходи сам🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне🤣
19:07 19.02.2026
60 Рублевка
До коментар #55 от "Генерал Патън":Нквд хубаво му спретнаха на Патън симулирана катастрофа с камион ,след което предаде богу дух 😂😂😂 .
19:11 19.02.2026
61 Мавеик
19:12 19.02.2026
62 руски банан
19:13 19.02.2026
63 Абе
До коментар #59 от "У ДРИ БАЦЕ":Лап Пай У Йотт бре хъесоссс !
19:13 19.02.2026
64 Последния софиянец
19:14 19.02.2026
65 Q -Ресс Tиaа
До коментар #53 от "Жълтопаветник":Лапуркай бе лепилар и парите пращай на Осрайна ,от мен имаш 10 €врака но трябва да си ги заработиш .
19:16 19.02.2026
67 Абе
19:21 19.02.2026
68 стоян
До коментар #12 от "00000000":До 12 ком - другар стига с тая Украйна я кажи и за московския режим който две войни воюва срещу чеченците и е избил над 200 000 чеченци затова че не искали московско робство- започвай по тая тема
19:21 19.02.2026
69 Хахахахаха
19:22 19.02.2026
70 Сатана Z
През 1951 г., когато Йоахим е на 11 години, Гаук-старши е арестуван от съветското контраразузнаване по подозрение в шпионаж и антисъветска дейност и впоследствие изчезва: по-късно се разкрива, че е осъден на 25 години затвор и се озовава в един от лагерите в Сибир 16, 12, 23, 21, 2. Гаук-старши се завръща в Росток по-рано, през 1955 г., след посещението в СССР на първия канцлер на ФРГ Конрад Аденауер, по време на което се обсъжда въпросът за връщането на германските военнопленници По-късно Йоахим Гаук, за когото арестът на баща му се превръща в ключов момент във формирането на политическите му възгледи, казва в интервю, че е израснал в атмосфера на антикомунизъм и още „на деветгодишна възраст знаех, че социализмът е несправедлива система“.
Коментарите са излишни.Чист Ариец и потомствен нацист.
19:24 19.02.2026
71 Др Косев
До коментар #62 от "руски банан":А ти освен със срамните буби получени на паркинг на магистрала ,с кой друг се бориш ,а кррр таккк ?
19:24 19.02.2026
72 Йоахим Гаук обяснил ли е
Мерц въпреки че се пънеше и заканваше, не посмя
19:24 19.02.2026
73 Хахахахаха
До коментар #68 от "стоян":Абе маняк пак ли си тука, дядка може ли да си толкова необразован, честно ми кажи. Според мен си или някакъв обущак цял живот, таксиметров или вечната охрана пи строежите. Нямаш коментар написан правилно, ако не можеш сам давай на бабата да ти ги проверява
19:24 19.02.2026
74 А не бе
19:25 19.02.2026
75 стоян
До коментар #62 от "руски банан":До 62 ком - голям майтап беше с путинчу когато сам самичак слагаше букет на загиналите в ленинград - никаква публика да пляска - дори и мишките бяха скрили по каналите от страх да не го гръмнат
19:27 19.02.2026
76 Руснаци
19:27 19.02.2026
77 Историк
До коментар #70 от "Сатана Z":Руснаците са направили грешка ,че са освободили змията ,дет се вика рани куче да те лае !
19:28 19.02.2026
78 Пеню лудиа
19:30 19.02.2026
79 Русофил
До коментар #13 от "време е нацистите да се ликввидират":Може да видят гъбата над Москва
19:30 19.02.2026
80 стоян
До коментар #73 от "Хахахахаха":До 73 ком - явно си доста заоблен щом не си разбрал за какво иде реч - има кой да ма разбере
19:31 19.02.2026
81 Пъстър свят
До коментар #75 от "стоян":Не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев бе тюффф леккк,известен с палавият си и закачлив характер и най вече дежурната стилна стегната тясссна яка !
19:31 19.02.2026
82 Пенсиьо поне като съвременник
До коментар #68 от "стоян":на събитията трябва да си спомняш.....
8 август 2008 г. Грузия, под ръководството на президента Михаил Саакашвили, започва военна операция и обстрел на Цхинвали, столицата на отцепническия регион Южна Осетия. Това действие провокира мащабна руска военна намеса, прераснала в петдневна война, като Русия защити гражданите си и миротворците си в региона.
Оня си дъвчеше вратовръзката и обяви нападението си за грешка.
Ако са минали много години можеш да послъжеш, но ние сме свидетели на събитията.
19:32 19.02.2026
83 Курти
До коментар #76 от "Руснаци":Ти вече пета година почваш да гледаш.Пази сили за още пет
19:32 19.02.2026
84 Десислава Димитрова
До коментар #80 от "стоян":Любими ти къща нямаш ли ?Прибрал се не прибрал се ,в точно 21.00 ч. почва сее кссаа ,та побързай !
19:33 19.02.2026
85 бай Иван
19:35 19.02.2026
86 стоян
19:36 19.02.2026
87 Хахахахаха
До коментар #80 от "стоян":Дядка единственото което разбрах, че си на дърти години се излагаш по форумите, бабата вместо да я гледаш и храни, ти си влезнал в форума да ни покажеш, че цял живот си загубе... няк. Съвета ми е да спреш да се излагаш на стари години, взимай си пенсията, обръщай внимание на семейството и не се хаби по форумите, не те приемаме насериозно
19:37 19.02.2026
89 теню
19:39 19.02.2026
91 Разкрит !!!
До коментар #73 от "Хахахахаха":Не го съди прекомерно ,човекът е с незъвершен осми клас и работи като пазвантин на соларен парк на 12 часови смени ,а тук се представя като финансист с интереси в енергетиката военен и политически аналлизатор .
19:42 19.02.2026
92 И тизека ли
До коментар #86 от "стоян":Цаливаш КУ РАна рамАзан като оня Узкоглазия педофил?
Монголяк Татарските роби москаля верно са защитници на православието...
Тее БА ф устата)))))
19:45 19.02.2026
93 ХА ХА
До коментар #92 от "И тизека ли":Лап Пайй У Йотт бре хъесосс кво ми се обясняваш като първата любовница ,пари нема Действай !
19:51 19.02.2026
94 Юyй Пий Чай
До коментар #85 от "бай Иван":Направо да учат китайски! Руснаците сега масово учат и поназнайват китайски, щото не верват на путин! След време руския ще зачезне! Ни хао! Кам бей! Цай чие!
19:51 19.02.2026
95 стоян
До коментар #92 от "И тизека ли":миши .ти моеш ми целуваш попареният от сланата праз .последните 3 години никой не го е целувал ...хахах .
19:53 19.02.2026
96 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #94 от "Юyй Пий Чай":Учи турски ,че след време без него и хляб няма да можеш да си купиш !Повтаряй след мен Еккк -Меккк,Екк -Меккк,Екк -Меккк .Утре сутрин рано след ставане ще те изпитам .
19:56 19.02.2026
97 Юyй Пий Чай
До коментар #96 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":Като гледам си понаучил български, а турски знаеш ли? Май си от тея дето са ги обиждали по няколко пъти на митницата! А "екмек" си научил, кат обикаляш тировете по стоянките. Андъстенд? Не се закачай с по големите, че имат големи бoздугани!
20:02 19.02.2026
98 Задунайски празнокарпузник
20:04 19.02.2026
101 Бай Ганьо
20:12 19.02.2026
102 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #97 от "Юyй Пий Чай":С това андъстненд ,чоджум с нашите арслани няма да се разбереш, можеш да ползваш овча лой ,щото нашите оланлар няма да те разберат
20:12 19.02.2026
104 Сък МайДиk
До коментар #97 от "Юyй Пий Чай":Не ми се прави на англичаин ,бе МоФо ,съккк майдиккк !
20:13 19.02.2026
105 Санде Глухия
До коментар #103 от "Пандо барабата":Я па си трием г300 с артия 🇺🇦,а за специални случай имам и такава со образо на Зелен съсСки .
20:15 19.02.2026
106 Гай Баньо
До коментар #101 от "Бай Ганьо":Най хубавото е че нашите жълтопаветни козячета пак се надянаха яко на дебеуиа на сухо !
20:17 19.02.2026
107 Хахахаха
До коментар #9 от "Шопо":А иранските дронове и корейските войници, обявяване на война на Украйна ли е?
20:17 19.02.2026
108 Пандо Барабата
До коментар #100 от "Колю дюлгера":Аз пък имам едно Дилл Доо с образа на Зеленски ,да те ррррр гаммм якоо у г3оо.
20:19 19.02.2026
109 Шопо
До коментар #107 от "Хахахаха":Аз пък имам едно Дилл Доо с образа на Зеленски ,да те ррррр гаммм якоо у г3оо.
20:22 19.02.2026
110 Долу германските фашисти като този
20:31 19.02.2026
111 Тити
20:42 19.02.2026
112 Доко
20:43 19.02.2026
113 АМИ ПРАЩАЙТЕ
20:53 19.02.2026
114 Бундесвера
Украйна знае какво да прави с Таурусите.
21:04 19.02.2026
115 Всяко едно Оръжие
За Избиване на Руски Фашисти и Терористи
Трябва да се използва по
Предназначение.
21:07 19.02.2026
116 ганев
До коментар #10 от "оня с коня":НЕДЪГАВИТЕ..КАТО ...теб....СА МНОГО ЗЛОБНИ
21:42 19.02.2026
117 Бай онзи
21:48 19.02.2026
118 нпо агент
До коментар #11 от "Някой":Все бивши министри се правят на мъже..а когато бяха на власт трепериха..Защо ли ? Путин обясни достъпно..дори и последния кретен разбрал..само Чук и Гук се правят на разсеяни.Няма мърдане..Една ракета трябва да падне в някоя столица в зап.европа и войната приключва на мига..няма НАТО..всеки се спасява поединично..САЩ ясно се изразиха..имат други интереси , на друго място...с идиоти не искат да се занимават..разни там емисии и др.. малоумни идеи.
21:50 19.02.2026
119 Омбре
До коментар #9 от "Шопо":Не само,ами после тоя да обяснява защо има загинали немски момчета за война, която не е тяхна и никой не ги кара насила да ходят. А тоя дали мисли и за отговора на руснаците, който винаги е по разрушителен.
21:52 19.02.2026
120 Ааа ми
До коментар #46 от "Kaлпазанин":Той си е тъп по рождение.
15:33 20.02.2026