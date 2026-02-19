Експлозия на газ в жилищна сграда в Карачи отне живота на 13 души

Експлозия на газ днес в жилищна сграда в най-големия пакистански пристанищен град – Карачи, причини смъртта на 13 души, включително жени и деца, съобщиха полицията и спасители, цитирани от Асошииейтед прес, предаде БТА.

Няколко човека бяха ранени. Експлозията е станала в жилищен квартал на Карачи – столицата на провинция Синд, съобщи началникът на местната полиция Ризуан Пател.

Сградата се е срутила частично. Спасителите все още разчистват отломки в търсене на оцелели, затрупани под руините, добави той.

Пател не даде повече подробности, но каза, че спасително-издирвателната операция продължава. Повечето къщи и жилищни сгради в Карачи, както и в други части на Пакистан, са снабдени с природен газ за битови нужди, но много домакинства разчитат и на бутилки с втечнен нефтен газ заради ниското налягане в мрежата.

През юли експлозия на газ след сватбено тържество в дом в столицата на Пакистан, Исламабад, уби осем души, включително булката и младоженеца, припомня АП.