Новини
Свят »
Пакистан »
Експлозия на газ в жилищна сграда в Карачи отне живота на 13 души

Експлозия на газ в жилищна сграда в Карачи отне живота на 13 души

19 Февруари, 2026 11:50 717 2

  • пакистан-
  • експлозия-
  • газова експлозия-
  • карачи

Спасителите все още разчистват отломки в търсене на оцелели, затрупани под руините

Експлозия на газ в жилищна сграда в Карачи отне живота на 13 души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експлозия на газ днес в жилищна сграда в най-големия пакистански пристанищен град – Карачи, причини смъртта на 13 души, включително жени и деца, съобщиха полицията и спасители, цитирани от Асошииейтед прес, предаде БТА.

Няколко човека бяха ранени. Експлозията е станала в жилищен квартал на Карачи – столицата на провинция Синд, съобщи началникът на местната полиция Ризуан Пател.

Сградата се е срутила частично. Спасителите все още разчистват отломки в търсене на оцелели, затрупани под руините, добави той.

Пател не даде повече подробности, но каза, че спасително-издирвателната операция продължава. Повечето къщи и жилищни сгради в Карачи, както и в други части на Пакистан, са снабдени с природен газ за битови нужди, но много домакинства разчитат и на бутилки с втечнен нефтен газ заради ниското налягане в мрежата.

През юли експлозия на газ след сватбено тържество в дом в столицата на Пакистан, Исламабад, уби осем души, включително булката и младоженеца, припомня АП.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    Карачи, Москва, Брянск, Псков все са Чалми и пакистан ☝️

    11:53 19.02.2026

  • 2 Механик

    4 1 Отговор
    В Европа вече няма газ, съощиха гордо от командането. Ние сме застраховани срещу подобни взривове.
    Няма газ - няма и взрив.
    Бананите вече са по 3 евро! Ура!

    12:11 19.02.2026