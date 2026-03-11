Новини
Крими »
Служители на АПИ преследваха автомобил в насрещното на АМ "Струма", зад волана се оказа пиян граничен полицай

Служители на АПИ преследваха автомобил в насрещното на АМ "Струма", зад волана се оказа пиян граничен полицай

11 Март, 2026 22:55 430 2

  • преследване-
  • насрещно-
  • ам струма

Инцидентът се разиграл днес около 11 часа

Служители на АПИ преследваха автомобил в насрещното на АМ "Струма", зад волана се оказа пиян граничен полицай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) преследваха кола, движеща се в насрещното на магистрала „Струма“. Зад волана се оказа граничен полицай от Петрич, чийто тест с дрегер отчете близо 2 промила алкохол.

Инцидентът предизвика опасна гонка по магистралата, която приключи в района на Симитли.

Представителите на АПИ следвали автомобила, движещ се в насрещното платно на аутобана, съобщава Struma.

Инцидентът се разиграл днес около 11 часа.

Въпреки многократните призиви да спре, шофьорът продължил движението си, предизвиквайки опасна гонка по магистралата. След продължително преследване автомобилът бил отклонен в района на Симитли и спрян.

При проверката се установило, че зад волана е бил граничният полицай от Петрич, служител на ГКПП Златарево. Дрегерът отчел близо 2 промила алкохол в издишания въздух. Служителят е задържан.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да го пратят

    1 0 Отговор
    при Бай Ставри!

    22:57 11.03.2026

  • 2 Кики

    2 0 Отговор
    Това не е новина.Това си е нормално нещо за завладяната държава-вече територия Бг.Нищо ново за комунягите закърнели и се бетонирали е власта.

    22:59 11.03.2026