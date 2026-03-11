Служители на АПИ преследваха автомобил в насрещното на АМ "Струма", зад волана се оказа пиян граничен полицай

Служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) преследваха кола, движеща се в насрещното на магистрала „Струма“. Зад волана се оказа граничен полицай от Петрич, чийто тест с дрегер отчете близо 2 промила алкохол.

Инцидентът предизвика опасна гонка по магистралата, която приключи в района на Симитли.

Представителите на АПИ следвали автомобила, движещ се в насрещното платно на аутобана, съобщава Struma.

Инцидентът се разиграл днес около 11 часа.

Въпреки многократните призиви да спре, шофьорът продължил движението си, предизвиквайки опасна гонка по магистралата. След продължително преследване автомобилът бил отклонен в района на Симитли и спрян.

При проверката се установило, че зад волана е бил граничният полицай от Петрич, служител на ГКПП Златарево. Дрегерът отчел близо 2 промила алкохол в издишания въздух. Служителят е задържан.