Нидерландската полиция разследва палеж на синагога в Ротердам

13 Март, 2026 11:34, обновена 13 Март, 2026 11:39 685 10

Инцидентът се разглежда в контекста на глобалните опасения за антисемитски атаки след военните действия между САЩ, Израел и Иран

Нидерландската полиция разследва палеж на синагога в Ротердам - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полицията в Нидерландия започна разследване на палеж в синагога в Ротердам, съобщава "Ройтерс". Това е пореден случай на предполагаемо антисемитско насилие, свързан с ескалацията на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран, предава News.bg.

Няма пострадали при пожара, който вече е потушен, и не са извършени арести.

"Пожарът в синагогата е възникнал около 3:40 ч. сутринта", посочи полицията в Ротердам чрез социалната мрежа X. "Огънят е бил краткотраен и е бил бързо потушен", добавиха органите на реда, призовавайки свидетели да предоставят всякакви доказателства.

По-рано тази седмица друга синагога в Белгия, на около 200 км разстояние, беше засегната от експлозия, която властите определят като антисемитска атака. Там също нямаше пострадали, но бяха нанесени материални щети.

В Мичиган, САЩ, американец с ливански произход се вряза с камиона си в синагога и предучилищното ѝ отделение, след което беше застрелян. Тези инциденти засилват опасенията за потенциални атаки срещу еврейски общности по света, особено след въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите реакции от страна на Техеран.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    18 0 Отговор
    Кошерните плъхове няма къде да се крият ,вчера гледам видео от Ню Йорк,на улицата хората псуваха и заплюваха двама кошерни плъхове

    11:42 13.03.2026

  • 2 Какво има да разследват?

    12 0 Отговор
    Добре са ги думнали!
    Убийци!

    11:43 13.03.2026

  • 3 Холандците заедно

    13 0 Отговор
    с наивните белгийци, малоумните Франсета , Белите прасенца от Муслубритания и магаретата от Германия от малки слушат и гледат че Руснаците им са най-виновни и най-големи врагова а мусулманите са добри хора които искат да опънат цялото им семейство !!

    11:48 13.03.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    9 0 Отговор
    Мен ми каза чичо Гого,
    че ще палне синагога!
    🕌🕌🕌🤗🤣👍

    11:52 13.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    И НЕ МИ Е ХИП МЪЧНО
    ЧЕ ГОРЯТ СИНАГОГИ ???
    ПИТАХ ПСИХИАТЪРА МИ И ТОЙ КАЗА." ЗДРАВ СИ" :)

    11:52 13.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Защо ли

    9 0 Отговор
    Сигурно има причина?

    12:01 13.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хитлер

    7 0 Отговор
    Вероятно тъкмо се почва

    12:21 13.03.2026

  • 10 бум бум Тел Авив

    7 0 Отговор
    Вече не само в израхел ги думкат жидовете.

    12:22 13.03.2026

