Нидерландската полиция разследва палеж на синагога в Ротердам

Полицията в Нидерландия започна разследване на палеж в синагога в Ротердам, съобщава "Ройтерс". Това е пореден случай на предполагаемо антисемитско насилие, свързан с ескалацията на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран, предава News.bg.

Няма пострадали при пожара, който вече е потушен, и не са извършени арести.

"Пожарът в синагогата е възникнал около 3:40 ч. сутринта", посочи полицията в Ротердам чрез социалната мрежа X. "Огънят е бил краткотраен и е бил бързо потушен", добавиха органите на реда, призовавайки свидетели да предоставят всякакви доказателства.

По-рано тази седмица друга синагога в Белгия, на около 200 км разстояние, беше засегната от експлозия, която властите определят като антисемитска атака. Там също нямаше пострадали, но бяха нанесени материални щети.

В Мичиган, САЩ, американец с ливански произход се вряза с камиона си в синагога и предучилищното ѝ отделение, след което беше застрелян. Тези инциденти засилват опасенията за потенциални атаки срещу еврейски общности по света, особено след въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите реакции от страна на Техеран.