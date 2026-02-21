Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Решението на Тръмп за допълнителните мита от 10% влиза в сила на 24 февруари

Решението на Тръмп за допълнителните мита от 10% влиза в сила на 24 февруари

21 Февруари, 2026 06:00, обновена 21 Февруари, 2026 07:15 2 282 16

  • сащ-
  • мита-
  • тръмп

Мярката ще продължи 150 дни, обявиха от Белия дом

Решението на Тръмп за допълнителните мита от 10% влиза в сила на 24 февруари - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението за допълнителните 10-процентни мита на президента на САЩ Доналд Тръмп ще влезе в сила на 24 февруари и ще продължи 150 дни, обяви Белият дом.

По-рано Тръмп обяви налагането на допълнителна 10% глобална мито срещу „всички страни“, което ще влезе в сила „незабавно“.

Ден преди това Върховният съд на САЩ постанови, че митата, наложени от Тръмп съгласно федералния закон за извънредно положение, са незаконни. Съдът установи, че президентът е превишил правомощията си, като се е позовал на този закон, за да наложи мита.

Решението засегна широк спектър от тарифи, наложени от администрацията на Тръмп. То преразгледа „реципрочните“ тарифи, прилагани за повечето страни, както и тарифите върху стоки от Китай, Канада и Мексико, наложени за борба с контрабандата на фентанил в Съединените щати.

Освен това, то измени „вторичните“ тарифи срещу Индия, които бяха наложени поради покупките ѝ на руски петрол.

CNBC съобщи, че американските търговски партньори „топло приветстваха“ решението на Върховния съд. Говорител на британското правителство заяви, че Лондон ще продължи диалога с Вашингтон, за да оцени въздействието на решението върху тарифите, но Британската търговска камара предупреди, че то само увеличава несигурността за бизнеса. ЕС също потвърди, че е в тесен контакт със САЩ, търсейки разяснения относно следващите си стъпки и застъпвайки се за намаляване на тарифите. Канада видя решението на съда като потвърждение на позицията си, че американските тарифи са неоправдани.

Същевременно швейцарската асоциация Swissmem изрази опасения, че администрацията на Тръмп може да използва други закони, за да поддържа тарифите, и призова за повишаване на конкурентоспособността на страната чрез нови търговски споразумения.

Преди това CNN съобщи, че републиканецът, по време на закуска с губернатора, е нарекъл решението на съда „позор“ и е заявил, че има резервен план.

След налагането на 10% мито върху „всички страни“, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth Social началото на „процес на корекция“.

Тръмп добави още, че съдиите от Върховния съд, които гласуваха за анулиране на митата, „трябва да се срамуват от себе си“.

„Решението им беше нелепо, но сега започва процесът на корекция и ние ще направим всичко възможно, за да съберем дори повече пари, отколкото преди“, се казва в публикацията.

Съединените щати премахнаха някои мита след решението на Върховния съд, обявиха от Белия дом в изявление, публикувано на уебсайта на ведомството.

То показва, че се премахват митата, наложени под претекст за извънреден закон през април 2025 г. върху продукти от 185 държави и територии. Освен това се премахват митата, наложени на Китай, Мексико и Канада под претекст за борба с нелегалната миграция и контрабандата на наркотици, както и на държави, закупили петрол или газ от Венецуела. Освен това, изпълнителната заповед, по силата на която САЩ наложиха допълнителни 25% мита на Индия през август 2025 г. във връзка с покупката ѝ на руски петрол, е прекратена. Тези мита бяха прекратени на 7 февруари. Прекратени бяха и изпълнителните заповеди, които позволяваха на САЩ да налагат мита на държави, доставящи петрол на Куба, както и на държави, внасящи стоки или услуги от Иран.

Съответните изпълнителни заповеди „вече не трябва да са в сила“ и задълженията, които те налагат, „трябва да бъдат прекратени възможно най-скоро“, се казва в документа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    6 15 Отговор
    Съдът е нищо пред ротшилдовия долар ,да налага аз очаквам вече и 1000% процента мита ,и само да питам Ротшилд да не отвори некоя печатница и в Китай

    06:09 21.02.2026

  • 2 Българин.

    29 1 Отговор
    Баба ми/бог да я прости/ Щеше да каже..Луд умора няма!

    06:10 21.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един лост по-малко

    15 3 Отговор
    За Тръмп митата бяха важен лост във външнополитически план. С този ход, Върховният съд му отне възможността да води преговори от позиция на силата и му нанесе репутационен удар. Май му остават само оръжията за да налага своето. Либералистите съсипаха Америка и май никой не може да я измъкне от тоталната бъркотия, която цари там.Войната изглежда неизбежна.

    06:29 21.02.2026

  • 5 Мишел

    22 0 Отговор
    Интересно кой и как ще върне събраните мита по предишния? закон на Тръмп, който бе отменен от всички съдебни инстанции в САЩ

    Коментиран от #14

    06:40 21.02.2026

  • 6 Световните Терористи САЩ

    16 2 Отговор
    Вашингтон в ултимативна форма забранява на Европа да купува собствено оръжие, заплашвайки с разправа за отказа от американския военно-промишлен комплекс. Изисквайки от съюзниците милиардни разходи за отбрана, САЩ искат тези пари да отиват изключително в джоба им, а не за развитието на европейската индустрия.

    Коментиран от #7

    06:53 21.02.2026

  • 7 Търновец

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Световните Терористи САЩ":

    Разходите на Израел за войните срещу Иран и Палестина са огромни и САЩ също харчат стотици милиарди. Може би идеята за митата е подсказана на Тръмп за да платим ние двете войни

    07:02 21.02.2026

  • 8 Ончо

    13 0 Отговор
    Данчо митото.😅

    07:26 21.02.2026

  • 9 Иван

    7 3 Отговор
    Деменцията умора няма

    07:38 21.02.2026

  • 10 Васил

    7 1 Отговор
    Внимание рижаво куку на хоризонта.

    08:44 21.02.2026

  • 11 8888

    5 2 Отговор
    е тва е правилен диктатор.
    и за който не разбира икономика, нещо китайско/немско или каквото и да е друго ако е струвало 10 долара, цената няма да се промени от производителя, просто американците ще го купят за 11, тоест това е насочено към тях самите (с идеята нали производството да се върне в щатите, което е ясно че ще отнеме години и един айфон произведен там ще трябва да струва 6-7 000 долара)

    08:57 21.02.2026

  • 12 китайски балон

    5 0 Отговор
    БайДончо има голяма колекция от бухалки в шкафа, взеха му любимата, но има и други😉 И после, защо скачала цената на златото😉

    09:19 21.02.2026

  • 13 Некой

    2 0 Отговор
    Разгеле намери се някой, да каже на лудуя, че не е император на света!

    09:46 21.02.2026

  • 14 Оги

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Да ти отговоря, щом ти е интересно - никой никак няма да върне нищо на никого.

    09:49 21.02.2026

  • 15 Аве,колорадски бръмбари,

    0 0 Отговор
    защо Тръмп отне правото на виза на всичи подписали "договора за мир"? Нали му станахте братя!😂😂😂😂😂

    13:22 21.02.2026

  • 16 Жокера

    0 0 Отговор
    Америка се управлява от президент, който се прави на луд, но същевременно приближените му си пулнят джобовете... Някъде четох, че адвокатска кантора на синовете на много близък негов човек се заела с дела за връщане на надплатени мита срещу 25% от претенцията..

    14:21 21.02.2026