Решението на Тръмп за допълнителните мита от 10% влиза в сила на 24 февруари

Решението за допълнителните 10-процентни мита на президента на САЩ Доналд Тръмп ще влезе в сила на 24 февруари и ще продължи 150 дни, обяви Белият дом.

По-рано Тръмп обяви налагането на допълнителна 10% глобална мито срещу „всички страни“, което ще влезе в сила „незабавно“.

Ден преди това Върховният съд на САЩ постанови, че митата, наложени от Тръмп съгласно федералния закон за извънредно положение, са незаконни. Съдът установи, че президентът е превишил правомощията си, като се е позовал на този закон, за да наложи мита.

Решението засегна широк спектър от тарифи, наложени от администрацията на Тръмп. То преразгледа „реципрочните“ тарифи, прилагани за повечето страни, както и тарифите върху стоки от Китай, Канада и Мексико, наложени за борба с контрабандата на фентанил в Съединените щати.

Освен това, то измени „вторичните“ тарифи срещу Индия, които бяха наложени поради покупките ѝ на руски петрол.

CNBC съобщи, че американските търговски партньори „топло приветстваха“ решението на Върховния съд. Говорител на британското правителство заяви, че Лондон ще продължи диалога с Вашингтон, за да оцени въздействието на решението върху тарифите, но Британската търговска камара предупреди, че то само увеличава несигурността за бизнеса. ЕС също потвърди, че е в тесен контакт със САЩ, търсейки разяснения относно следващите си стъпки и застъпвайки се за намаляване на тарифите. Канада видя решението на съда като потвърждение на позицията си, че американските тарифи са неоправдани.

Същевременно швейцарската асоциация Swissmem изрази опасения, че администрацията на Тръмп може да използва други закони, за да поддържа тарифите, и призова за повишаване на конкурентоспособността на страната чрез нови търговски споразумения.

Преди това CNN съобщи, че републиканецът, по време на закуска с губернатора, е нарекъл решението на съда „позор“ и е заявил, че има резервен план.

След налагането на 10% мито върху „всички страни“, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth Social началото на „процес на корекция“.

Тръмп добави още, че съдиите от Върховния съд, които гласуваха за анулиране на митата, „трябва да се срамуват от себе си“.

„Решението им беше нелепо, но сега започва процесът на корекция и ние ще направим всичко възможно, за да съберем дори повече пари, отколкото преди“, се казва в публикацията.

Съединените щати премахнаха някои мита след решението на Върховния съд, обявиха от Белия дом в изявление, публикувано на уебсайта на ведомството.

То показва, че се премахват митата, наложени под претекст за извънреден закон през април 2025 г. върху продукти от 185 държави и територии. Освен това се премахват митата, наложени на Китай, Мексико и Канада под претекст за борба с нелегалната миграция и контрабандата на наркотици, както и на държави, закупили петрол или газ от Венецуела. Освен това, изпълнителната заповед, по силата на която САЩ наложиха допълнителни 25% мита на Индия през август 2025 г. във връзка с покупката ѝ на руски петрол, е прекратена. Тези мита бяха прекратени на 7 февруари. Прекратени бяха и изпълнителните заповеди, които позволяваха на САЩ да налагат мита на държави, доставящи петрол на Куба, както и на държави, внасящи стоки или услуги от Иран.

Съответните изпълнителни заповеди „вече не трябва да са в сила“ и задълженията, които те налагат, „трябва да бъдат прекратени възможно най-скоро“, се казва в документа.