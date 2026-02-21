Новини
Тръмп наложи нови мита: какво следва?
  Тема: Войната на митата

Тръмп наложи нови мита: какво следва?

21 Февруари, 2026 17:15

Голяма част от американските мита бяха отменени с решение на Върховния съд. Но малко след това Тръмп обяви нови.

Тръмп наложи нови мита: какво следва? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Върховният съд на САЩ отмени правните основания за голяма част от митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп. Става дума за около 75 процента от митата, наложени през април 2025. Те засегнаха почти всички страни по света, а за въвеждането им президентът се позова на Закон за извънредното положение от 1977 година, припомня германската обществена телевизия АРД.

Сега Върховният съд постанови: това е било незаконно - на базата на споменатия закон президентът не е имал право да наложи митата. Така незаконна става и ставката от 15 процента, въведена за повечето стоки от ЕС. Митата за стоманата, алуминия и автомобилите обаче остават в сила.

"Същностни принципи на разделението на властите"

Джеймс Семпъл, професор по право от университета Хофстра в Хемпстед, САЩ, обяснява пред телевизия ABC, че Конституцията предоставя на Конгреса правомощията да налага мита. По думите му президентът се е опитал да наложи на американските потребители едно от най-големите увеличения на данъците в историята, без да се консултира с Конгреса. "Присъдата е потвърждение на същностните принципи на разделението на властите в Конституцията", изтъква Семпъл.

След решението на съда Доналд Тръмп даде пресконференция в Белия дом и обяви, че е дълбоко разочарован, срамувал се за някои от съдиите. Както се и очакваше, той каза, че смята да постави отменените от съда мита на друга правна основа. И още: президентът съобщи, че ще подпише изпълнителна заповед за въвеждането на базова митническа ставка от десет процента за целия внос в САЩ, в допълнение към вече наложените мита.

Новата митническа такса ще влезе в сила на 24 февруари и ще бъде валидна за 150 дни, обяви Белият дом. Има изключения: митническата такса няма да се прилага за лекарства и фармацевтични активни вещества, както и за автомобили и тежкотоварни камиони. За определени категории стоки ще се прилагат различни митнически споразумения в зависимост от страната.

Няма яснота какво ще стане с митническите постъпления

Но какво ще се случи сега с парите, които правителството е прибрало неправомерно? Както отбелязва германската обществена медия, яснота за това няма. Принципно вносителите на стоки би трябвало да получат обратно митата, които са платили. Но Върховният съд не се изказа по този въпрос.

Според финансовата експертка Наташа Сарин, работила навремето за правителството на Джо Байдън, потребителите не бива да се радват преждевременно. Пред CNN тя разяснява: "Досега потребителите са платили към 150 милиарда долара под формата на тези мита, които сега бяха обявени за незаконни. Присъдата обаче не казва нищо за обезщетения". Ако все пак в един момент се стигне до връщане на пари, то те ще бъдат върнати не директно на потребителите, а на компаниите", обяснява Сарин. "Оттам нататък всичко ще зависи от това дали компаниите ще предадат тези компенсации и на потребителите."

Миналата година митата на Тръмп са причинили допълнителни разходи на американците в размер от около 1000 евро на домакинство, пише АРД.

Населението е против по-високите мита

Митата са ядрото на икономическата политика на Тръмп. И както нееднократно е изтъквал преди решението на съда, поражението не би го накарало да промени курса си, припомня германската обществена медия.

Демократите от своя страна почти не могат да повярват на щастието си. Рам Еманюел, шеф на кабинета на Барак Обама през 2009-2010, заяви пред CNN: "Що се отнася до икономиката, президентът получава много ниски оценки в допитванията. А сега иска да се бори за нещо, което не се харесва на американското население". Еманюел добавя, че за хората митата са директно бреме върху парите им и причина за инфлацията.

"За Тръмп така одобрението ще спадне още повече - и то по най-важната тема за изборите", подчертава демократът, визирайки междинните избори през ноември.

Несигурността в ЕС остава

Решението на Върховния съд в САЩ предизвика нова несигурност в ЕС - както у компаниите, така и у политиците в Брюксел, пише още АРД. Присъдата принципно бе приветствана и бе определена като "важен сигнал за базираните на правила търговия и правна сигурност", по думите на Оливер Рихтберг от Съюза за външна търговия VDMA, който представлява интересите на 3500 германски и европейски фирми в сферата на машиностроенето.

Въпреки това европейските компании продължават да изпитват несигурност - при положение, че Тръмп разполага с "алтернативни правни основания да наложи глобални мита", както посочва Рихтберг. Той казва също така, че практическото отражение на присъдата все още не е обозримо, а това води до трайна несигурност сред компаниите.

Какво ще стане оттук нататък?

Фирмите от двете страни на Атлантика разчитат на стабилността и предвидимостта в търговските отношения, каза говорител на ЕК, цитиран от АРД. Но настроението в Брюксел е амбивалентно: от една страна се изпитва удовлетворение от съдебното решение, от друга възниква въпросът - какво следва?

Германската обществена медия цитира и председателя на Комисията по търговия в Европейския парламент Бернд Ланге с думите: "Това е удар срещу произволната митническа политика на Тръмп". Но стои и въпросът какво ще стане сега в крайна сметка с митата? И с какви мерки трябва да реагира ЕС при нови мита, наложени от Тръмп? И още: кой ще плати обезщетенията и кой ще възстанови сумите?

Ясно е едно: т.нар. реципрочни мита са незаконни. Тръмп ги обоснова с предполагаеми дисбаланси за САЩ в межуднародната търговия. Те включват и 15-процентната ставка за по-голямата част от европейския внос в САЩ, пише АРД.

Същевременно се отбелязва, че Върховният съд не е определил срок за приложение на решението, т.е. няма правила за това как и колко бързо трябва да бъдат отменени митата. За ЕК и политиците в сферата на търговията в Брюксел засега е ясно само едно: потребителите, компаниите и пазарите са изправени пред нова несигурност в трансатлантическите търговски отношения.

Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 14 гласа.
  • 1 Ха-ха

    19 2 Отговор
    Който платил, платил. Няма връщане на парите обратно.!

    17:17 21.02.2026

  • 2 Някой

    28 0 Отговор
    Какво следва? Съдът ще отмени и тях като незаконни. Американския бизнес трябва да скъса г.. за на Тръмп и администрацията му от съдебни дела за причинени загуби. Десетки милиарди трябва да му бъдат възстановени.
    Толкова за отново великата Америка.

    17:17 21.02.2026

  • 3 Ха,ха

    12 1 Отговор
    Кво да следва, пак същото.

    17:18 21.02.2026

  • 4 Утре

    16 0 Отговор
    да ги отмени!

    17:19 21.02.2026

  • 5 хехе

    25 1 Отговор
    крайно време е светът да наложи санкции лично на рижия побърканяк.

    17:20 21.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп

    17 0 Отговор
    спекулира на Уолстрийт!

    17:22 21.02.2026

  • 8 Варна 1

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    това е добра новина.

    17:24 21.02.2026

  • 9 бою циганина

    5 1 Отговор
    дончо дай ми скрап плащам по три

    17:24 21.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фризьор

    10 0 Отговор
    Дони колко перчема има?

    17:25 21.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гост

    8 20 Отговор
    Започнаха фалити на петролни компании в Русия ! Затягането на американските санкции, което доведе до спад на цените на руския петрол до 40 долара за барел и по-малко, започна да предизвиква вълна от фалити сред малки петролни компании в Русия. Така например, държавната банка ВТБ планира да подаде заявление за фалит на петролната компания "First Oil", собственост на Яков Голдовски, бивш акционер в СИБУР (най-голямата нефтохимическа компания в Русия, произвеждаща полимери и други продукти от преработката на нефт). Компанията на Голдовски, която оперира в Ханти-Мансийския автономен окръг, основната петролнодобивна област на Русия, е натрупала приблизително 6 милиарда рубли дълг, който не е в състояние да изплати, пише "Комерсант". Положението на "First Oil" се е влошило по време на пандемията, а американските санкции сега са принудили петролните компании да продават суров петрол с отстъпки до 30 долара за барел, посочва изданието. И добавя, че всичко това е разсипало бизнеса на Голдовски.
    Друга компания, "Янгпур", която представлява интересите в Русия на "Беларуснефт" и разработва две находища в Ямало-Ненецкия автономен окръг, също е обявена в несъстоятелност, пише United24 media.

    Коментиран от #15, #25

    17:28 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гост

    4 18 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Преди нея още две компании - "Астраханската нефтена компания" и Нефтена компания "Горний", които са притежавали три лиценза в Ненецкия автономен окръг, са подали заявления за обявяване в несъстоятелност след искове от данъчната служба.
    Положението за руските петролни компании се влошава: приходите от износ намаляват, казва анализаторът на Freedom Finance Владимир Чернов. Според данни на Росстат, половината от компаниите за добив на нефт и газ в Русия в момента са нерентабилни: от януари до ноември общите им загуби са за 7,4 милиарда долара. Дори компаниите, които остават печеливши, са отбелязали повече от 50% спад на печалбите си - до около 39 милиарда долара за същия период. "Петролната индустрия изпада в криза и последните санкции ще ускорят този процес", е мнението на Крейг Кенеди, бивш вицепрезидент на Bank of America, понастоящем експерт в Центъра за руски и евразийски изследвания "Дейвис" в Харвард, пред The Washington Post. При цена на барел около 40 долара, половината от руските петролни находища са нерентабилни и само тези с данъчни облекчения остават печеливши, съобщават и източници от индустрията пред Ройтерс.

    Коментиран от #16, #21

    17:29 21.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Много смешна и жалка

    12 1 Отговор
    Държава. И няма никакво върховенство на правото. Пълен коптор

    17:33 21.02.2026

  • 18 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Русия е подала един голям морков на Доналд в размер на 14 трилиона долара съвместни проекти в далечния изток и Аляска.Те затова си бърборят екипите на Кирил Димитриев и Стефан Витков,а не за някаква буферна територия между Европейския райх и Русия.
    Парите от Наложените мита ще бъдат вкарани апортна вноска в тия проекти,в които бизнес мейтовете на Тръмп вече са си разпределили баницата.

    Коментиран от #20

    17:35 21.02.2026

  • 19 Давай Давай Рижак

    11 1 Отговор
    Колкото повече простотии

    Толкова по голем ще е Успехът
    На Демократите на
    Междинните избори.

    И после ще почне Голямата Веселба .

    17:36 21.02.2026

  • 20 А Как Ще Реагира Китай

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Нали Русия и Китай
    Бил Големия Съюз .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Другаря Си скоро щеше му
    Резне Мераците на
    БУНКЕРНИЯ КАШИК.

    Коментиран от #26

    17:38 21.02.2026

  • 21 Свидетел

    17 4 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    Повече от 4 години празни приказки и в крайна сметка нищо.
    Айде първо да видим как Русия е фалирала и се изтегля от Украйна и после да коментираме какво е станало.
    Дотогава само си чешем езиците и нищо повече.

    17:38 21.02.2026

  • 22 Няма отърваване от тоя побърканяк

    14 1 Отговор
    До като пукне ще тормози света

    17:38 21.02.2026

  • 23 Връщай откраднатите пари

    14 2 Отговор
    Дърт рижав козел !

    17:39 21.02.2026

  • 24 Мнение

    12 2 Отговор
    Ама нека си въвежда мита Тръпчо. Колкото повече, толкова по-зле за САЩ. В крайна сметка се разбра, че САЩ не е целия свят.

    17:40 21.02.2026

  • 25 ха ха ха ...

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Ти не бери грижа за руснаците . То нефта 2020 година нефта беше паднал на $16-$20 за барел. Ама руснаците това не ги обърка ...
    Тяхната икономика може да издържи цени на петрола от 8.5 $ . Другите да му мислят !

    Коментиран от #41, #53

    17:41 21.02.2026

  • 26 Само питам

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "А Как Ще Реагира Китай":

    Ти да не би да държиш кесиите на другаря Сю че знаеш ?

    17:43 21.02.2026

  • 27 и какво се оказа от цялата работа

    11 0 Отговор
    Че потърпевшите са американските граждани и западните компании!!!

    17:44 21.02.2026

  • 28 читател

    13 2 Отговор
    За 24 февруари, трябва да подготвите статия за това, че се навършават 4 години откакто Путин разби на пух и прах МЕДИЦИНСКИЯ ФАШИЗЪМ, и премахна Ковид истерията за която всички грамотни видяхме в досиетата на Епстийн, че е разработвана още от 2017 година от Бил Гейтс и дедо шорош . В последствие компютърният ѝ модел ни беше натресен без никаква жалост.

    17:44 21.02.2026

  • 29 Българин

    7 4 Отговор
    България трябва да се подчинява безусловно на американските интереси и да изпълнява всичко, което поискат от нас. В противен случай, Тръмп няма да се колебае и миг и ще ни унищожи! Това не са братушките, които винаги ни прощават! Това е безскрупулен бизнесмен, който действа решително, за да защити интересите си! При него милост няма!

    17:45 21.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кво следва?

    13 2 Отговор
    Същото, каквото стана със СССР през 90-те години. Тоя ще фалира ФАЩ, ама това е добре за цял свят!

    Коментиран от #40

    17:50 21.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Американската изключителност 🤣🤣🤣

    6 1 Отговор
    Отново на показ🤣🤣🤣🤣

    17:52 21.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Следва фалит и разпад на калния халифат!

    18:17 21.02.2026

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 5 Отговор
    Сутеньора като замлати аятолаха бункерното пак ще се крие по мазетата зад Урал❗❗

    18:18 21.02.2026

  • 40 демократ

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кво следва?":

    Ти какво разбираш под фалит.

    18:20 21.02.2026

  • 41 Интересно

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "ха ха ха ...":

    8.5? Там да не работят каторжници без пари?

    18:20 21.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Я пак? ....

    5 0 Отговор
    Щял да подпише изпълнителна заповед за въвеждането на базова митническа ставка от десет процента за целия внос в САЩ, в допълнение към вече наложените мита.....в допълнение ?

    18:21 21.02.2026

  • 44 Няма отърваване от тоя побърканяк

    6 0 Отговор
    Нямаааа.....

    Коментиран от #55

    18:22 21.02.2026

  • 45 Пука му на рижавият ненормалник

    6 0 Отговор
    Че Конституцията предоставя на Конгреса правомощията да налага мита...

    18:24 21.02.2026

  • 46 Хеми значи бензин

    1 10 Отговор
    Долара е световна валута 80% от стокообмена е в долари. Няма как това нещо да фалира това не е рублата която е отговорна за по малко от процент от Световния стокообмен

    18:26 21.02.2026

  • 47 Търновец

    9 1 Отговор
    Досега Факти писаха много за допълнителните мита от Април насам но къде отидоха парите - около 150 милиарда долара? Тук да спомена че само производствената цена на Американските ПВО системи THAAD които САЩ докараха в Израел за защита от Ирански балистични ракети възлиза на повече от 8.5 милиарда долара. Отделно два скъпи самолетоносача с оперативен разход около 20 милиона долара на ден и разходи за много други оръжия в помощ на Израел. За да защити Израел Бай Дончо досега е похарчил поне 100 милиарда долара - откъде тези пари? - от нас. И сега срещу Иран има две големи бойни групи с много разходи и Бай Дончо ни слага нови мита - би трябвало той да иска от конгреса пари обаче това е много трудно и той бърка в нашите джобове.

    Коментиран от #54

    18:39 21.02.2026

  • 48 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Току що ги вдигна на 15% !

    Дис ис брекинг нюз!

    В краварника е сутрин, Тръмпоча тъкмо се събудил и вдигна митата на 15% 🤭

    18:41 21.02.2026

  • 49 Тома

    5 0 Отговор
    Няма ли потребителите да пуснат жалби както нас за двойните сметки за ток. Защото ние знаем бития е бит а е...... е е........н

    18:44 21.02.2026

  • 50 Пишеш глупости

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Софиянец":

    Агентите на Русия Фицо и Орбан го натискат защото само те ползват по тази тръба. Другш европейски държави като Хърватия даже отказаха на Орбан да пренесат руски газ за Унгария. Така че единствените, които пищят са руските агенти.

    19:04 21.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Зелето на бай Дойчо

    2 0 Отговор
    Снимката красноречиво показва един абсолютен кукумицин и демент пред , който дори предшественикът му бай Дън изглежда ,като свеж ,адекватен младеж...

    19:16 21.02.2026

  • 53 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "ха ха ха ...":

    До 25 ком - ти казваш че не ги бърка цената -само че по време на пандемията другар путин имаше натрупан милиарден резерв от валута който използва за подкрепа на тия компании - сега резерва е похарчен за войната и фалитите ще са един след друг

    19:33 21.02.2026

  • 54 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Търновец":

    До 47 ком - другар тия американски военни са на щатна заплата и всички пари са предвидени за заплати -- в тази война ще изразходват оръжието с изтичащ срок на годност - така че от теб пари няма да искат

    19:38 21.02.2026

  • 55 Има..има

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Няма отърваване от тоя побърканяк":

    ...някой с по-точен мерник...

    19:40 21.02.2026

  • 56 следва

    1 0 Отговор
    съдът отново ще ги отмени и мало умния оранжев папардак ще го дyа

    23:22 21.02.2026

  • 57 Чичо Дони Стъжни живота на Средния и

    0 0 Отговор
    Беден Американец! Ще Гушне Фамилията му Милиарди от Петрол и комисиони от ВПК! За Следващите избори Нищо не се знае??

    08:34 22.02.2026