Тръмп наложи нови мита: какво следва?

Върховният съд на САЩ отмени правните основания за голяма част от митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп. Става дума за около 75 процента от митата, наложени през април 2025. Те засегнаха почти всички страни по света, а за въвеждането им президентът се позова на Закон за извънредното положение от 1977 година, припомня германската обществена телевизия АРД.
Сега Върховният съд постанови: това е било незаконно - на базата на споменатия закон президентът не е имал право да наложи митата. Така незаконна става и ставката от 15 процента, въведена за повечето стоки от ЕС. Митата за стоманата, алуминия и автомобилите обаче остават в сила.
"Същностни принципи на разделението на властите"
Джеймс Семпъл, професор по право от университета Хофстра в Хемпстед, САЩ, обяснява пред телевизия ABC, че Конституцията предоставя на Конгреса правомощията да налага мита. По думите му президентът се е опитал да наложи на американските потребители едно от най-големите увеличения на данъците в историята, без да се консултира с Конгреса. "Присъдата е потвърждение на същностните принципи на разделението на властите в Конституцията", изтъква Семпъл.
След решението на съда Доналд Тръмп даде пресконференция в Белия дом и обяви, че е дълбоко разочарован, срамувал се за някои от съдиите. Както се и очакваше, той каза, че смята да постави отменените от съда мита на друга правна основа. И още: президентът съобщи, че ще подпише изпълнителна заповед за въвеждането на базова митническа ставка от десет процента за целия внос в САЩ, в допълнение към вече наложените мита.
Новата митническа такса ще влезе в сила на 24 февруари и ще бъде валидна за 150 дни, обяви Белият дом. Има изключения: митническата такса няма да се прилага за лекарства и фармацевтични активни вещества, както и за автомобили и тежкотоварни камиони. За определени категории стоки ще се прилагат различни митнически споразумения в зависимост от страната.
Няма яснота какво ще стане с митническите постъпления
Но какво ще се случи сега с парите, които правителството е прибрало неправомерно? Както отбелязва германската обществена медия, яснота за това няма. Принципно вносителите на стоки би трябвало да получат обратно митата, които са платили. Но Върховният съд не се изказа по този въпрос.
Според финансовата експертка Наташа Сарин, работила навремето за правителството на Джо Байдън, потребителите не бива да се радват преждевременно. Пред CNN тя разяснява: "Досега потребителите са платили към 150 милиарда долара под формата на тези мита, които сега бяха обявени за незаконни. Присъдата обаче не казва нищо за обезщетения". Ако все пак в един момент се стигне до връщане на пари, то те ще бъдат върнати не директно на потребителите, а на компаниите", обяснява Сарин. "Оттам нататък всичко ще зависи от това дали компаниите ще предадат тези компенсации и на потребителите."
Миналата година митата на Тръмп са причинили допълнителни разходи на американците в размер от около 1000 евро на домакинство, пише АРД.
Населението е против по-високите мита
Митата са ядрото на икономическата политика на Тръмп. И както нееднократно е изтъквал преди решението на съда, поражението не би го накарало да промени курса си, припомня германската обществена медия.
Демократите от своя страна почти не могат да повярват на щастието си. Рам Еманюел, шеф на кабинета на Барак Обама през 2009-2010, заяви пред CNN: "Що се отнася до икономиката, президентът получава много ниски оценки в допитванията. А сега иска да се бори за нещо, което не се харесва на американското население". Еманюел добавя, че за хората митата са директно бреме върху парите им и причина за инфлацията.
"За Тръмп така одобрението ще спадне още повече - и то по най-важната тема за изборите", подчертава демократът, визирайки междинните избори през ноември.
Несигурността в ЕС остава
Решението на Върховния съд в САЩ предизвика нова несигурност в ЕС - както у компаниите, така и у политиците в Брюксел, пише още АРД. Присъдата принципно бе приветствана и бе определена като "важен сигнал за базираните на правила търговия и правна сигурност", по думите на Оливер Рихтберг от Съюза за външна търговия VDMA, който представлява интересите на 3500 германски и европейски фирми в сферата на машиностроенето.
Въпреки това европейските компании продължават да изпитват несигурност - при положение, че Тръмп разполага с "алтернативни правни основания да наложи глобални мита", както посочва Рихтберг. Той казва също така, че практическото отражение на присъдата все още не е обозримо, а това води до трайна несигурност сред компаниите.
Какво ще стане оттук нататък?
Фирмите от двете страни на Атлантика разчитат на стабилността и предвидимостта в търговските отношения, каза говорител на ЕК, цитиран от АРД. Но настроението в Брюксел е амбивалентно: от една страна се изпитва удовлетворение от съдебното решение, от друга възниква въпросът - какво следва?
Германската обществена медия цитира и председателя на Комисията по търговия в Европейския парламент Бернд Ланге с думите: "Това е удар срещу произволната митническа политика на Тръмп". Но стои и въпросът какво ще стане сега в крайна сметка с митата? И с какви мерки трябва да реагира ЕС при нови мита, наложени от Тръмп? И още: кой ще плати обезщетенията и кой ще възстанови сумите?
Ясно е едно: т.нар. реципрочни мита са незаконни. Тръмп ги обоснова с предполагаеми дисбаланси за САЩ в межуднародната търговия. Те включват и 15-процентната ставка за по-голямата част от европейския внос в САЩ, пише АРД.
Същевременно се отбелязва, че Върховният съд не е определил срок за приложение на решението, т.е. няма правила за това как и колко бързо трябва да бъдат отменени митата. За ЕК и политиците в сферата на търговията в Брюксел засега е ясно само едно: потребителите, компаниите и пазарите са изправени пред нова несигурност в трансатлантическите търговски отношения.
Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
