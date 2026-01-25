Новини
Свят »
Виетнам »
ЕС ще засили връзките си с Виетнам на фона на търговските сътресения, предизвикани от Тръмп
  Тема: Войната на митата

ЕС ще засили връзките си с Виетнам на фона на търговските сътресения, предизвикани от Тръмп

25 Януари, 2026 12:22 785 31

  • мита-
  • антонио коща-
  • ес-
  • виетнам-
  • доналд тръмп

Отношенията на Виетнам със САЩ се влошиха миналата година, след като администрацията на президента Доналд Тръмп наложи мита

ЕС ще засили връзките си с Виетнам на фона на търговските сътресения, предизвикани от Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЕС и Виетнам ще засилят връзките си по време на посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Ханой идния четвъртък, съобщи представител на ЕС, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че както ЕС, така и Виетнам се стремят да разширят международните си партньорства на фона на сътресенията, предизвикани от митата на САЩ.

Визитата идва веднага след преизбирането на То Лам в петък за генерален секретар на управляващата Виетнамска комунистическа партия за следващите пет години. Така Коща ще стане първият високопоставен чуждестранен лидер, който ще се срещне след преизбирането му с Лам, обещал да ускори растежа на икономиката, разчитаща на износа.

Засилването на връзките до най-високото ниво с Виетнам бе планирано от месеци, но бе забавено главно поради трудности в графика на Коща, допълни представителят на ЕС. Според него това ще постави ЕС на едно ниво с Китай, САЩ и Русия, като по този начин ще разшири напредващите партньорства на Виетнам в съответствие със стратегията на страната за укрепване на отношенията с големите сили.

Европейският съвет и правителството на Виетнам не отговориха на искането на Ройтерс за коментар. Агенцията отбелязва, че тези стъпки са до голяма степен символични, тъй като водят само до по-чести срещи на високо равнище и обикновено не включват обвързващи споразумения.

Отношенията на Виетнам със САЩ се влошиха миналата година, след като администрацията на президента Доналд Тръмп наложи мита на тази страна, въпреки засилването на двустранните връзки при управлението на бившия американски президент Джо Байдън след посещението му в Ханой в края на 2023 година.


Виетнам
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Късно,!Виетнам е вече във Фонда за мир на Тръмп.

    Коментиран от #10

    12:24 25.01.2026

  • 2 🎃🪓🔪🐷

    17 1 Отговор
    Във Виетнам да не говорим Узбекистан влаковете са на светлинни години от БДЖ на Караджов чалгаря.

    12:24 25.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Белгия последва България и Унгария в Борда за мир на Тръмп.Урсула да си стяга багажа и да изчезва от Брюксел.

    Коментиран от #5

    12:25 25.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🫸🎃🫷

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не само това, а и затвор като Тиквата не да си харчат милионите в пенсия.

    12:27 25.01.2026

  • 6 Сатана Z

    14 0 Отговор
    До там опряха жителите на “цветната градина”,че Урсула ще бие пътя до Виетнам да им продава кучета

    Коментиран от #19

    12:28 25.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    10 2 Отговор
    Ще му пр,ъд,н,ат на де,довият на Тръмп

    12:28 25.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Успяхме другари! Какъв икономически бум ни очаква само - бедна ви е фантазията!

    А да попитам почти 2 години откакто Марио драги каза, че икономиката на ЕС умира... някой да е чул Урсулите да са направили нещо, за да я съживят?! Е няма и да чуете!

    12:29 25.01.2026

  • 9 И Киев е Руски

    15 2 Отговор
    А ЕС пита ли Виетнам искали да се наводни с третия пол и жълти павета

    12:29 25.01.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Помня виетнамците Живееха срещу нас в общежитието до Краснодар в Бургас Купувах си долари от тях Сега Виетнам е сто години напред Да живее демокрацията

    12:31 25.01.2026

  • 11 Уффф ..., Божкеее...!

    12 1 Отговор
    До вчера...Украйна...!
    Ся пък...Виетнам...?!
    А кога ,,мъдрото" ръководство на ЕС,ще помисли и за ....членовете си...?!
    Мммм...?!

    Коментиран от #22

    12:35 25.01.2026

  • 12 Ами

    8 1 Отговор
    Тия вече не знаят какво да правят :)

    12:36 25.01.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Бе някой има ли снимка на урсулата гола?

    Коментиран от #15, #23

    12:37 25.01.2026

  • 14 Чия е Гренландия?

    12 1 Отговор
    А във Виетнам не са ли комунисти?

    12:38 25.01.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":

    Ужаси не искам да гледам Всичко ще виси Ще става течение от пещерите Ужас

    12:40 25.01.2026

  • 16 ФЕЙК - либераст

    7 0 Отговор
    Не може да бъде! Виетнам са върли комунисти, автократи, не спазват човешките права! Сега Урсулата и Борел само като помиришат виетнамския въздух ще получат ортикария! А пък не дай си боже да станат членове на Виетнамската компартия!

    Коментиран от #18

    12:40 25.01.2026

  • 17 Картаген

    5 0 Отговор
    Браво,Урси!
    Виетнам ще ви пращат петрол и газ по Пет джи мрежата.Освен това може да обмените опит в използване на бу болечки в хранителната индустрия.Те са водещи в областта.А вие наблягате,гледам,на тази технология...

    Коментиран от #21

    12:42 25.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "ФЕЙК - либераст":

    В Брюксел също са комунисти.Терор и планова икономика.

    12:43 25.01.2026

  • 19 Яне Янев

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Живи кучета, или замразено шведско месо от санитарният отстрел на вълци?

    12:44 25.01.2026

  • 20 Виетнам не беше ли

    6 0 Отговор
    в списъка на поканените от Тръмп в частното му ООН?

    12:44 25.01.2026

  • 21 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Картаген":

    В Мозамбик са водещи в областта.

    12:46 25.01.2026

  • 22 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Уффф ..., Божкеее...!":

    Тази година в ЕС трябва да се обсъжда бюджета за следващите 6 години.
    Предложението е за 1.2 трилиона за целия шест годишен период.
    Което прави средно по около 200 милиарда евро на година.
    Но изтече информация, че ЕК вече е натупала 750 милиарда дълг.
    Да ни е честито еврото!

    Коментиран от #30

    12:46 25.01.2026

  • 23 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":

    Тя носи корсет.

    12:47 25.01.2026

  • 24 Трътлю

    4 1 Отговор
    Ама как така?! С онез комунисти?! Французите започнаха виетнамската война! Изхвърлиха ги като мръсен парцал в морето. И ся кво? Ортаклък с онез комунисти!?

    12:51 25.01.2026

  • 25 404

    4 1 Отговор
    Виетнам да не се хваща на въдицата на гинеколожата щоТо като дойдат компютарджиите и хирурзите с гумените лодки ще настане АД в подредената им държава

    12:53 25.01.2026

  • 26 аман от дърти вещици бе

    2 1 Отговор
    таз кривокраката вещица пак ли ще ни е показвате колко е гроозна?

    12:54 25.01.2026

  • 27 ежко

    3 0 Отговор
    Сетихте ли се,а?А преди 10 години виетнмците не ги брояхте за държава!

    13:03 25.01.2026

  • 28 Факти

    1 1 Отговор
    Урсула продължава да мачка Тръмп. Респект.

    13:15 25.01.2026

  • 29 000

    1 1 Отговор
    Фрагментацията на ес се увеличава. Вече се оформят поне 3 съюза вътре в ес.

    13:18 25.01.2026

  • 30 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    ЕС е добре. Само 83% дълг към БВП. САЩ са със 126%, а Китай с 99% като има съмнения, че всъщност е повече. Дългът на Китай расте най-бързо - 13,6% през последната година. Този на САЩ също расте бързо - 8,4%. Дългът на ЕС е много стабилен и дори през последните 10 години малко се е свил като % от БВП.

    13:28 25.01.2026

  • 31 ЧЕ ЗАЩО НИ ТРЯБВА ЕС

    0 0 Отговор
    Ние винаги сме търгували със Виетнам.

    13:49 25.01.2026