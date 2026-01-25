ЕС ще засили връзките си с Виетнам на фона на търговските сътресения, предизвикани от Тръмп

ЕС и Виетнам ще засилят връзките си по време на посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Ханой идния четвъртък, съобщи представител на ЕС, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Агенцията отбелязва, че както ЕС, така и Виетнам се стремят да разширят международните си партньорства на фона на сътресенията, предизвикани от митата на САЩ.
Визитата идва веднага след преизбирането на То Лам в петък за генерален секретар на управляващата Виетнамска комунистическа партия за следващите пет години. Така Коща ще стане първият високопоставен чуждестранен лидер, който ще се срещне след преизбирането му с Лам, обещал да ускори растежа на икономиката, разчитаща на износа.
Засилването на връзките до най-високото ниво с Виетнам бе планирано от месеци, но бе забавено главно поради трудности в графика на Коща, допълни представителят на ЕС. Според него това ще постави ЕС на едно ниво с Китай, САЩ и Русия, като по този начин ще разшири напредващите партньорства на Виетнам в съответствие със стратегията на страната за укрепване на отношенията с големите сили.
Европейският съвет и правителството на Виетнам не отговориха на искането на Ройтерс за коментар. Агенцията отбелязва, че тези стъпки са до голяма степен символични, тъй като водят само до по-чести срещи на високо равнище и обикновено не включват обвързващи споразумения.
Отношенията на Виетнам със САЩ се влошиха миналата година, след като администрацията на президента Доналд Тръмп наложи мита на тази страна, въпреки засилването на двустранните връзки при управлението на бившия американски президент Джо Байдън след посещението му в Ханой в края на 2023 година.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:24 25.01.2026
2 🎃🪓🔪🐷
12:24 25.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:25 25.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🫸🎃🫷
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не само това, а и затвор като Тиквата не да си харчат милионите в пенсия.
12:27 25.01.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #19
12:28 25.01.2026
7 Красимир Петров
12:28 25.01.2026
8 ДрайвингПлежър
А да попитам почти 2 години откакто Марио драги каза, че икономиката на ЕС умира... някой да е чул Урсулите да са направили нещо, за да я съживят?! Е няма и да чуете!
12:29 25.01.2026
9 И Киев е Руски
12:29 25.01.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Помня виетнамците Живееха срещу нас в общежитието до Краснодар в Бургас Купувах си долари от тях Сега Виетнам е сто години напред Да живее демокрацията
12:31 25.01.2026
11 Уффф ..., Божкеее...!
Ся пък...Виетнам...?!
А кога ,,мъдрото" ръководство на ЕС,ще помисли и за ....членовете си...?!
Мммм...?!
Коментиран от #22
12:35 25.01.2026
12 Ами
12:36 25.01.2026
13 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #15, #23
12:37 25.01.2026
14 Чия е Гренландия?
12:38 25.01.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":Ужаси не искам да гледам Всичко ще виси Ще става течение от пещерите Ужас
12:40 25.01.2026
16 ФЕЙК - либераст
Коментиран от #18
12:40 25.01.2026
17 Картаген
Виетнам ще ви пращат петрол и газ по Пет джи мрежата.Освен това може да обмените опит в използване на бу болечки в хранителната индустрия.Те са водещи в областта.А вие наблягате,гледам,на тази технология...
Коментиран от #21
12:42 25.01.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #16 от "ФЕЙК - либераст":В Брюксел също са комунисти.Терор и планова икономика.
12:43 25.01.2026
19 Яне Янев
До коментар #6 от "Сатана Z":Живи кучета, или замразено шведско месо от санитарният отстрел на вълци?
12:44 25.01.2026
20 Виетнам не беше ли
12:44 25.01.2026
21 Смърфиета
До коментар #17 от "Картаген":В Мозамбик са водещи в областта.
12:46 25.01.2026
22 Ами
До коментар #11 от "Уффф ..., Божкеее...!":Тази година в ЕС трябва да се обсъжда бюджета за следващите 6 години.
Предложението е за 1.2 трилиона за целия шест годишен период.
Което прави средно по около 200 милиарда евро на година.
Но изтече информация, че ЕК вече е натупала 750 милиарда дълг.
Да ни е честито еврото!
Коментиран от #30
12:46 25.01.2026
23 Смърфиета
До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":Тя носи корсет.
12:47 25.01.2026
24 Трътлю
12:51 25.01.2026
25 404
12:53 25.01.2026
26 аман от дърти вещици бе
12:54 25.01.2026
27 ежко
13:03 25.01.2026
28 Факти
13:15 25.01.2026
29 000
13:18 25.01.2026
30 Факти
До коментар #22 от "Ами":ЕС е добре. Само 83% дълг към БВП. САЩ са със 126%, а Китай с 99% като има съмнения, че всъщност е повече. Дългът на Китай расте най-бързо - 13,6% през последната година. Този на САЩ също расте бързо - 8,4%. Дългът на ЕС е много стабилен и дори през последните 10 години малко се е свил като % от БВП.
13:28 25.01.2026
31 ЧЕ ЗАЩО НИ ТРЯБВА ЕС
13:49 25.01.2026