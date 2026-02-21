Новини
Християндемократическият съюз изключи варианта за сътрудничество с „Алтернатива за Германия"

Християндемократическият съюз изключи варианта за сътрудничество с „Алтернатива за Германия“

21 Февруари, 2026 17:50

Вчера партията се обедини зад канцлера Фридрих Мерц, преизбирайки го за председател с голямо мнозинство

Християндемократическият съюз изключи варианта за сътрудничество с „Алтернатива за Германия“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Лидерът на парламентарна група на консервативния блок Християндемократически съюз и Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) в Германия, Йенс Шпан, днес категорично изключи възможността за каквото и да било сътрудничество, както с крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), така и с партията „Левите“, предаде ДПА, съобщи БТА.

В речта си на националната конференция на ХДС в Щутгарт Шпан обвини „Левите“, че сред нейните видни членове има такива, които „мразят евреите“, както и че партията продължава да включва социализма в програмата си.

Той също така остро разкритикува крайнодясната АзГ за близостта ѝ с Русия и че практикува клиентелизъм. „Те напълно са загубили пътя си“, заяви той.

Шпан отправи лични нападки срещу лидера на парламентарната група на „Левите“ Хайди Райхинек, сравнявайки я с бившия лидер на комунистическа Източна Германия Ерих Хонекер. „В крайна сметка с другарката Райхинек няма да е по-добре, отколкото беше с другаря Хонекер“, каза той.

Позовавайки се на неотдавнашен скандал, в който депутати от АзГ бяха наели членове на семействата си като асистенти, Шпан заяви: „Това е клиентелизъм, предателство към родината, предателство към данъкоплатците“.

На партийната си конференция през 2018 г. ХДС също изключи коалиции и „подобни форми на сътрудничество“ с „Левите“ и с АзГ. Двудневната конференция се провежда в началото на натоварена избирателна година за ХДС, като през март и септември предстоят пет броя избори за местни парламенти на провинциите.

Вчера партията се обедини зад канцлера Фридрих Мерц, преизбирайки го за председател на партията с голямо мнозинство от 91,17% - вторият му най-добър резултат.

Текущите проучвания на общественото мнение показват, че АзГ изпреварва консерваторите в две източни германски провинции.


Германия
  • 1 хехе

    30 1 Отговор
    урсулите са в паника както върви АзГ ще измете авгиевите им обори.

    17:52 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор
    АзГ много вероятно ще спечелят доста места на предстоящите избори та на "демократите" ще им се наложи да преглътнат

    Преизбирането на Мерц беше от рода на - подминахме отбивката и сме вече прекалено далече да се върнем ще караме направо докато нещо стане

    17:53 21.02.2026

  • 4 Пич

    19 1 Отговор
    Оо.....то пък, като че ли ги кани някой !?

    17:53 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ,,,,,,

    15 1 Отговор
    Германци срещу германци

    17:55 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 щото е

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ха,ха,ха":

    мршЪ

    18:07 21.02.2026

  • 11 Капитан Крийч

    13 1 Отговор
    Фашагите в шаш скоро ше копат уран.

    18:08 21.02.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    16 1 Отговор
    фрау Вайдел прави за смех високия "ариец" с цайса с утепания дедо под Москва за смех

    18:08 21.02.2026

  • 13 Георгиев

    16 0 Отговор
    И по добре за АзГ. Защото те набират мощ и не им трябват поколения на фашисти за партньори. Виждате ли, че тяхното влияние и просперитет започна в бившата ГДР и расте. Социализъм не е мръсна дума, когато става въпрос за безплатно здравеопазване, образование, спокойствие, сигурност, световен мир, добри междудържавни отношения и други. Бъдещето ще покаже.

    Коментиран от #17

    18:14 21.02.2026

  • 14 Еми супер

    10 0 Отговор
    Тъкмо АзГ ще управляват сами и ще пуснат пак АЕЦ-те, ще изгонят лъжливите бежанци, които са тука да лапат безплатно и ще се откажат от войната с Русия... Ще засилят индустрията... А тези другите партии, от тях вече нищо не става....

    Коментиран от #21

    18:18 21.02.2026

  • 15 Ха,ха

    5 0 Отговор
    В свещената римска империя имало едно селско въстание около1500 година ,селяните срещу благородниците и после Маркс Енгелс и сега мерц

    18:19 21.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами фашистите

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Георгиев":

    Не се дават лесно. Там в една от държавиците официално я обявиха за "радикална", но едва ли ще мине това през Конституционния съд? Абе тези фашисти не са добре. Може ли да забраняваш единствената народна партия в Германия, дето вече масово народа ги избира? Ако я забранят, може и гражданска война да започне? Ама толкова им е акъла.

    18:22 21.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Супер ама друг път

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Еми супер":

    Еми супер
    50ОТГОВОР
    Тъкмо АзГ ще управляват сами и ще пуснат пак АЕЦ-те, ще изгонят лъжливите бежанци, които са тука да лапат безплатно и ще се откажат от войната с Русия..
    -;-
    Ако и след Победата на АзГ, елитните части на Рашжмахта не успеят да освободят Украйна и какво правим?!
    Егати къшмера са солдатите от Красната армия!

    Коментиран от #23

    19:13 21.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нищо не правим

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Супер ама друг път":

    Тази война не е на Германия... Какво да ги интересува една война, в която не са замесени Нато страни? И самата Германия не е нападната от никого? Просто уруслите и шмерцовете се впрегнаха, понеже ги хвана духът на дедите им, фашисти. Онези са се опитали и нищо не е станало. Но това в семействата им е довело до духовни нрявми. И омразата към всичко руско е завладяла и поколенията на фашагите. За нас няма логика, ама тези толкова силно желаят поражението на Русия в една чужда война? Просто не е реално.
    Ако АзГ спечели, тези фашистите в Германия няма да са на власт и това ще спре истерията за война с Русия на всяка цена. АзГ искат отново да купуват газ и нефт от Русия. И в това няма нищо лошо. За какво не е война, за която знаем, че не можем да победим? Лудост е.

    19:45 21.02.2026

  • 24 нищо християнско или демократично

    3 0 Отговор
    няма при тези фашисти

    23:19 21.02.2026

