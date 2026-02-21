Християндемократическият съюз изключи варианта за сътрудничество с „Алтернатива за Германия“

Лидерът на парламентарна група на консервативния блок Християндемократически съюз и Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) в Германия, Йенс Шпан, днес категорично изключи възможността за каквото и да било сътрудничество, както с крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), така и с партията „Левите“, предаде ДПА, съобщи БТА.
В речта си на националната конференция на ХДС в Щутгарт Шпан обвини „Левите“, че сред нейните видни членове има такива, които „мразят евреите“, както и че партията продължава да включва социализма в програмата си.
Той също така остро разкритикува крайнодясната АзГ за близостта ѝ с Русия и че практикува клиентелизъм. „Те напълно са загубили пътя си“, заяви той.
Шпан отправи лични нападки срещу лидера на парламентарната група на „Левите“ Хайди Райхинек, сравнявайки я с бившия лидер на комунистическа Източна Германия Ерих Хонекер. „В крайна сметка с другарката Райхинек няма да е по-добре, отколкото беше с другаря Хонекер“, каза той.
Позовавайки се на неотдавнашен скандал, в който депутати от АзГ бяха наели членове на семействата си като асистенти, Шпан заяви: „Това е клиентелизъм, предателство към родината, предателство към данъкоплатците“.
На партийната си конференция през 2018 г. ХДС също изключи коалиции и „подобни форми на сътрудничество“ с „Левите“ и с АзГ. Двудневната конференция се провежда в началото на натоварена избирателна година за ХДС, като през март и септември предстоят пет броя избори за местни парламенти на провинциите.
Вчера партията се обедини зад канцлера Фридрих Мерц, преизбирайки го за председател на партията с голямо мнозинство от 91,17% - вторият му най-добър резултат.
Текущите проучвания на общественото мнение показват, че АзГ изпреварва консерваторите в две източни германски провинции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
17:52 21.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ДрайвингПлежър
Преизбирането на Мерц беше от рода на - подминахме отбивката и сме вече прекалено далече да се върнем ще караме направо докато нещо стане
17:53 21.02.2026
4 Пич
17:53 21.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ,,,,,,
17:55 21.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 щото е
До коментар #9 от "Ха,ха,ха":мршЪ
18:07 21.02.2026
11 Капитан Крийч
18:08 21.02.2026
12 Ний ша Ва упрайм
18:08 21.02.2026
13 Георгиев
Коментиран от #17
18:14 21.02.2026
14 Еми супер
Коментиран от #21
18:18 21.02.2026
15 Ха,ха
18:19 21.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами фашистите
До коментар #13 от "Георгиев":Не се дават лесно. Там в една от държавиците официално я обявиха за "радикална", но едва ли ще мине това през Конституционния съд? Абе тези фашисти не са добре. Може ли да забраняваш единствената народна партия в Германия, дето вече масово народа ги избира? Ако я забранят, може и гражданска война да започне? Ама толкова им е акъла.
18:22 21.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Супер ама друг път
До коментар #14 от "Еми супер":Еми супер
50ОТГОВОР
Тъкмо АзГ ще управляват сами и ще пуснат пак АЕЦ-те, ще изгонят лъжливите бежанци, които са тука да лапат безплатно и ще се откажат от войната с Русия..
-;-
Ако и след Победата на АзГ, елитните части на Рашжмахта не успеят да освободят Украйна и какво правим?!
Егати къшмера са солдатите от Красната армия!
Коментиран от #23
19:13 21.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нищо не правим
До коментар #21 от "Супер ама друг път":Тази война не е на Германия... Какво да ги интересува една война, в която не са замесени Нато страни? И самата Германия не е нападната от никого? Просто уруслите и шмерцовете се впрегнаха, понеже ги хвана духът на дедите им, фашисти. Онези са се опитали и нищо не е станало. Но това в семействата им е довело до духовни нрявми. И омразата към всичко руско е завладяла и поколенията на фашагите. За нас няма логика, ама тези толкова силно желаят поражението на Русия в една чужда война? Просто не е реално.
Ако АзГ спечели, тези фашистите в Германия няма да са на власт и това ще спре истерията за война с Русия на всяка цена. АзГ искат отново да купуват газ и нефт от Русия. И в това няма нищо лошо. За какво не е война, за която знаем, че не можем да победим? Лудост е.
19:45 21.02.2026
24 нищо християнско или демократично
23:19 21.02.2026