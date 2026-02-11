Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
В Германия нещата не са добре. Мерц трябва да действа.

В Германия нещата не са добре. Мерц трябва да действа.

11 Февруари, 2026 12:20 2 104 68

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • ес

През 2025 Германия зае последно място по ръст на БВП сред развитите индустриални държави, а обещаните реформи на канцлера Фридрих Мерц все още ги няма. Нужен е решителен скок, защото никой няма да чака Германия.

В Германия нещата не са добре. Мерц трябва да действа. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Германия търси нови стратегически съюзи, защото САЩ явно вече не са сред надеждните партньори. Затова пък страните от Меркосур, Индия, а сега явно и тези от Персийския залив имат огромен потенциал, както заяви канцлерът Фридрих Мерц.

ЕС най-накрая разбра какво трябва да се направи

Изгубено беше доста време, докато се осъзнае този факт. Но ето, че сега ЕС и Германия вече правят първите стъпки и преминават от външна политика, базираща се на ценности, към курс, базиращ се на интереси. В това отношение са определени три задачи: ЕС трябва да е способен да се защитава самостоятелно; той се нуждае от по-голяма независимост от САЩ; а за това е необходима силна и конкурентоспособна икономика.

ЕС най-накрая разбра какво е важно за него самия и започна да взима правилни стратегически решения. Общността вече се изправя на крака, а германският канцлер е изпълнен с решимост да поеме лидерската роля в този процес. На неформалната среща на държавните и правителствени ръководители от Общността на 12 февруари Фридрих Мерц смята да инициира следващите крачки по този път. Девизът на канцлера гласи: повишаване на конкурентоспособността като ключ към по-голямо геополитическо влияние.

В Германия нещата не вървят добре

Само че у дома - в Германия, нещата вървят доста по-зле. Мерц е наясно, че успехите във вътрешната политика са основна предпоставка за това ЕС да успее да осъществи планирания кардинален обрат. И това засяга всяка една държава членка на Общността, но в особено голяма степен - Германия, най-силната европейска икономика.

Германската икономика трябва най-после да започне отново да расте. През 2025 година ФРГ зае последното място по ръст на БВП сред развитите индустриални държави. През декември фалитите на германски фирми достигнаха най-високото ниво за последните 11 години, а броят на безработните надмина 3 милиона.

Половинчати мерки вместо решителни реформи

Всичко това е добре известно и на канцлера Мерц. Само че така и не се забелязва някакъв голям и решителен пробив или пък програма за развитие за периода до 2030 година. Първо се говореше, че германците щели да почувстват положителните промени в резултат на работата на новото правителство още през миналото лято, после се заговори за "есента на реформите", а сега вече за "2026-а като година на реформи". Но веднага след като идеята за сериозни промени в Германия беше изказана, тя просто изпадна от дневния ред. Начинът, по който партията на канцлера ХДС обявява своите позиции пред обществеността, е с аматьорски характер.

Според ХДС и Мерц германците трябва да работят повече, а хората, работещи на непълен работен ден, да станат по-малко. Освен това издаването на болнични по телефона трябва да се прекрати, а стоматологичните услуги да бъдат извадени от каталога за плащания на здравните каси. Всички тези предложения бяха издигнати през януари 2026, но нищо от тях не бе вградено в цялостна и по-широка програма за реформи. Тези идеи изглеждат като набор от половинчати мерки, които не са докрай обмислени и доведени до логичен завършек.

Към всичко това се добавя и фактът, че социалдемократите (ГСДП), които са партньор в управляващата коалиция заедно с ХДС/ХСС, се държат така, сякаш са в опозиция, а не част от правителството. ГСДП заявява, че няма да допусне демонтажа на социалната държава в Германия и действа, водена от принципа, че е нужно да предотврати "най-лошото". Социалдемократите са убедени, че реформите не бива да причиняват болка, нито пък да отнемат нещо от някого. С други думи: те са за запазване на статуквото. Но подобен път няма как да отведе напред нито управляващата коалиция, нито канцлера Мерц.

Всичко, което едва започне да се обсъжда, а след това потъва в безкрайни дебати, изглежда крайно незначително. Няма го големия и решителен скок, който е нужен на страната. Необходимо е нещо по-голямо от някакви дребни корекции. Специалният фонд в размер на 500 милиарда евро, одобрен от Бундестага по предложение на правителството преди почти година, "изчезна", без да даде ефект. А той трябваше да изиграе ролята на основен инструмент за обновяване на овехтялата инфраструктура на Германия. Възможно е в отделни области да се случва нещо, но очакваният мащабен пробив, който да повлече след себе си цялата германска икономика, така и не се състоя.

Вътрешнополитически Мерц е изложен на огромен натиск. Да, това също играе сериозна роля, защото канцлерът е силно обезпокоен от факта, че орязването на разходите за социални нужди може да донесе нов прилив на гласове на дяснопопулистката "Алтернатива за Германия". Тази година се провеждат избори в пет федерални провинции, а в две от тях АзГ може и да дойде на власт.

Мерц е длъжен да започне да действа

Мерц вече осъзна, че на международно равнище ЕС е длъжен да стане по-независим от САЩ. Сега е длъжен да разбере и това: че на национално ниво само програма за по-решителни реформи би могла да спре възхода на "Алтернатива за Германия". А такава програма все още няма. Тя обаче е необходима още сега – през 2026 година, за да се постигне сложният баланс между социалната държава, международната конкурентоспособност на ФРГ и новия световен ред.

Фридрих Мерц го знае много добре. Но това, че е запознат с проблема, не е достатъчно – той е длъжен най-сетне да започне да действа по съответен начин. И не бива да подценява избирателите. Повечето германци много отдавна са разбрали, че страната се нуждае от промени.

Защото е ясно, че няма как да спреш промените по света. Никой няма да чака Германия да си напише домашната работа. Китай наскоро обяви, че готви настъпление на германския автомобилен пазар със своите по-евтини електромобили. Илон Мъск пък иска да пренесе своите центрове за данни в космоса. Ако Германия и ЕС не искат да изостанат от всички развития по света, е крайно време да започнат да действат.

Автор: Дирк Емерих


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерц

    37 2 Отговор
    ще капитулира на Червения площад в Москва, предаването ще бъде на 9 май, заповядайте на живо!

    Коментиран от #9, #16

    12:22 11.02.2026

  • 2 честен ционист

    32 10 Отговор
    Ганчо плаща пенсиите в Германия като пазарува от немските хранителни вериги.

    Коментиран от #13, #58

    12:23 11.02.2026

  • 3 горката Германия

    20 3 Отговор
    Само му погледнете фейса на хер-а от фотото и веднага ще ви стане ясно какви "решителни реформи" ще предприеме . Сигурно ще са в насока - всички брадати шваби да ходят задължително с полички , както и всички (които все още се смятат за мъжки пол) задължително да си присъдят цици (това , както и смяната на пола ще се плаща от държавата , за което естествено ще се въведе нов данък).

    Коментиран от #5

    12:24 11.02.2026

  • 4 Едмон Дантес

    24 2 Отговор
    Тоя го даваха по една телевизия. Водещите го питат дали е милионер.А той сумти и пелтечи.

    12:25 11.02.2026

  • 5 нямам нищо против

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "горката Германия":

    немците да се гаврят със себи си, да си правят квот щат, само да не плащаме ние сметката после, циците и поличките не са безплатни.

    Коментиран от #52

    12:26 11.02.2026

  • 6 Газпром

    30 4 Отговор
    Сбогом Русия,здравей мизерия

    12:26 11.02.2026

  • 7 хехе

    30 4 Отговор
    Не само в Германия нещата не са добре цялото ЕС се тресе.

    Коментиран от #53, #54

    12:27 11.02.2026

  • 8 дойче вц локум зеле

    21 3 Отговор
    "Но ето, че сега ЕС и Германия вече правят първите стъпки и преминават от външна политика, базираща се на ценности, към курс, базиращ се на интереси."

    Ауу, значи до сега ЕССР и васалите са имали алтруистична външна политика, обаче от сега на татък няма лабаво, няма безплатен обяд. Само авторите на тоя нонсенс са пропуснали да обяснят защо ЕССР свали гащи в наведена поза пред тръмпоча миналото лято, а не си отстояваше интересите?!

    12:27 11.02.2026

  • 9 Видьо Видев

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мерц":

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Според закона,
    Поемното лице е пълнолетен, дееспособен гражданин,
    призован от разследващите органи да присъства и да удостовери законосъобразността и точността на следствени действия
    като обиск, претърсване, разпознаване или следствен експеримент, като подписва протокола и може да прави възражения
    срещу непълноти и нарушения, гарантирайки обективността.

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице
    в първото си интервю пред медиите даде едни сведения,
    относно това, кой или кои първо са били на местопрестъплението т.е. агентите на ДАНС
    и че същите не са допуснали представителите на оперативно - следствената група да се приближат до хижата с часове.
    Само след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
    А, този човек е длъжностно лице с опит и би следвало да знае какво говори!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой принуди кметът на село Гинци, само
    след един ден си смени твърденията на 180 градуса.


    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    12:27 11.02.2026

  • 10 фашистенКапутен

    19 2 Отговор
    месете погачите и посрещнете дядо Иван на полската граница

    12:28 11.02.2026

  • 11 Швулаааа

    7 2 Отговор
    6перци,ае сгъвай,мой!

    12:28 11.02.2026

  • 12 Още малко оптимизъм от ДВ

    16 3 Отговор
    Пропагандната машина на Германия работи на пълни обороти. Промиването на мозъци е в ход. Оптимизмът и решителността на канцлера не будят съмнение. Каква е обаче истината?

    12:28 11.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Български министър в ефир заяви,
    че ако скръцне със зъби на някоя от двете вериги
    ( които имат ЕДИН и СЪЩ собствени) ,
    още същия ден немският посланик ще го привика ❗

    Толкова за нашата независимост❗

    Коментиран от #49

    12:29 11.02.2026

  • 14 Европейски халифат

    21 2 Отговор
    Трите големи в Европа са на смъртен одър /Германия , Франция и Великобритания/ , икономиката им е в колапс , социалната им полтика е изцяло в полза на мигрантите , данъчната тежест отдавна-отдавна е непоносима , здравеопазването /масовото/ и сигурността са тотално разнебитени , средствата за производство от десетолетия са я в Китай , я във Виетнам , я в Пакистан , населението /на 90%/ е индоктрирано с крайни либерастки идеологии , а образованието е фарс ! Въпрос на време е , основният им Закон да стане Шериата.

    Коментиран от #20, #23

    12:30 11.02.2026

  • 15 Деметриус Валънтайн

    7 3 Отговор
    Тия политици и партии са напълно безполезни. Вместо тях по-оптимално и евтино да се внедри изкуствен интелект за управление.Ще свърши повече работа.

    12:30 11.02.2026

  • 16 Да, ама не

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Мерц":

    Тази, която ще капитулира е Русия. Държавните железници и пощите са на огромни загуби. А това са основните стълбове на логистиката за тази огромна територия.

    Коментиран от #21, #29

    12:32 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кумпел

    11 3 Отговор
    А в България под ,, закрилата,, на Тиквун, Прасчо и ония 240 техни производни, нещата как са?

    12:32 11.02.2026

  • 19 Путин

    11 4 Отговор
    Ще делим Берлин на две части.

    Коментиран от #26, #27

    12:32 11.02.2026

  • 20 да добавя

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Европейски халифат":

    Забрави да притуриш и Италия , бях там по Нова Година и отговорно заявявам , че трагедията е горе-долу същата.

    12:33 11.02.2026

  • 21 Хи хи

    20 4 Отговор

    До коментар #16 от "Да, ама не":

    Русия няма как да капитулира, щото има суровините, има енергията, в БРИКС е, където са най модерните технологиии ! Ти има да чакаш да фалира !!!

    Коментиран от #30, #36, #51

    12:34 11.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Говорит Масква

    4 18 Отговор

    До коментар #14 от "Европейски халифат":

    Само, че е точно обратното. Русия се срутва икономически.

    Коментиран от #32

    12:34 11.02.2026

  • 24 Дойчемуле

    14 2 Отговор
    Мерц трябва да се маха, повечето германци искат същото, закопава ги още повече от Шулце. Но нас никой няма да ни пита.

    12:35 11.02.2026

  • 25 Теслатъ

    11 3 Отговор
    Вместо да се заеме с лавинообразно растящите вътрешните проблеми на Германия, този .... се е захванал да разрешава "проблемите" на с 4.0.4, Русия, Китай и Иран, а напоследък и с "демокрацията" в Щатите!

    12:35 11.02.2026

  • 26 Мокри сънища

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    На един малоумник.

    Коментиран от #34

    12:35 11.02.2026

  • 27 Механик

    4 9 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    12:37 11.02.2026

  • 28 Това

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мерц трябва да действа":

    По-скоро се отнася до теб ;)

    12:37 11.02.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да, ама не":

    Китай и Индия знаят, че ако ШАШт схруска Русия-
    те ще станат десерта на масата им❗

    12:37 11.02.2026

  • 30 Въпрос

    4 10 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    И каква модерна технология има Русия?

    Коментиран от #41

    12:38 11.02.2026

  • 31 Факти

    7 4 Отговор
    България е на 4-то място в ЕС по ръст. И какво от това? Минахме ли я Германия? Нормално е най-развитата държава да расте най-малко. Немците са умни, работливи и дисциплинирани. Да не ги мислим.

    12:42 11.02.2026

  • 32 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Говорит Масква":

    точно така колега. оште 2014 сам казал че рассия ЩЕ се разпадне до няколко месеца!

    12:42 11.02.2026

  • 33 000

    1 5 Отговор
    В ес се оформят 3 отделни съюза около лондон вашингтон и ватикан. ВиВиждаме края на ес.

    12:44 11.02.2026

  • 34 не е вярно

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мокри сънища":

    Руснаците са обещали на новите германистанци че този път няма да делят с никой република Германистан.

    12:44 11.02.2026

  • 35 Глупости!

    7 2 Отговор
    Мерц и Урсула са убедени, че всичко е цветя и рози! Всички сме в клубът на богатите и реки от мед и масло се леят сред нас! Вие нищо не разбирате….

    12:44 11.02.2026

  • 36 не може да бъде

    15 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    Германия съвършено съзнателно доброволно но без никаква необходимост реши да си ампутира единият крак /промишлеността/!?..И сега са взели смело решение да участвуват в състезание по дълъг висок и овчарски скок ...както и по десетобой впрочем и други подобни дисциплини !?Без да съм експерт мога да им кажа че вече са извън състезанието!?...Апропо вижте в немската преса 17000 словом седемнадесет хиляди в германия в началото на 2026 г. са обявили несъстоятелност /предстоящ фалит /!?.....нямам обяснение как е възможно всичко това което се случи в германия ...ние доказаме че не сме много умни развалихме си много неща постигнати с много средства и труд през соца....но германците ни биха по всички показатели!?

    Коментиран от #38

    12:45 11.02.2026

  • 37 Психо Лог

    8 2 Отговор
    Абе Шмерца на снимката гледа като нассс... Рано дете май каасси,явно хавата е бузук в Дейчланд Унтер Алессс ?

    12:46 11.02.2026

  • 38 не може да бъде

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "не може да бъде":

    17000 фирми ...извинявам се за пропуска ...

    12:46 11.02.2026

  • 39 Гюнтер

    12 2 Отговор
    Тръмп ги подведе с войната и те като тотални шарани се хванаха на въдицата. Онзи трупа милиарди от поръчки и мита, а тези броят фалитите, които от втората световна война не са достигали такива размери.

    12:52 11.02.2026

  • 40 Обаче като видиш немския дакс

    7 3 Отговор
    Как всеки ден прави рекорди ще кажеш че жермания е първа икономическа сила на вселената🤣🤣🤣

    12:54 11.02.2026

  • 41 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Въпрос":

    Модерните технологии са в Китай, също и човешкия фактор. Русия има енергията и суровините, и с Китай са перфектната симбиоза да доминират цял свят, щото имат всичко !!

    13:01 11.02.2026

  • 42 Баба Гошка

    8 1 Отговор
    Това баббе на снимката няма топпкки, нито карти да действа. Най- много да напълни памм перса. Алтернативната лидерка има къде къде по-широка долна челюст и орлов поглед. Действието трябва с лопатата да се изринье всичкия афроазиатски пара зитт, дет е придошъл и се множи на заг ниващия германсттан, Да се върнат към христианските и семейните ценности. Но туй няма как да стане, защото внуците на на цитата нямат топп кии

    13:02 11.02.2026

  • 43 маке

    6 1 Отговор
    Ами действайте пари нема....

    13:02 11.02.2026

  • 44 Гай Баньо

    6 3 Отговор
    Мой съм тъп ,ама не се сещам що трабва да ми пука че в Германия нещата вървят към Каа Путт .Някой добър и образован човечец ,би ли ме открехнал в случая ?Хиляди благодарства предварително !

    Коментиран от #48, #64

    13:05 11.02.2026

  • 45 Хи хи

    9 1 Отговор
    МерЦавеца гледа кат насан

    13:10 11.02.2026

  • 46 Сталин е виновен че не ви изби

    7 3 Отговор
    И всички от евро пасмината докъто напредваше към берлин и трябваше целата територия да насели с руснаци до атлантика

    Коментиран от #47

    13:21 11.02.2026

  • 47 .......

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Сталин е виновен че не ви изби":

    Сталин изби 35 милиона руснаци

    Коментиран от #68

    13:23 11.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Бууухахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Най зависимия тук говори за не зависимост?????Не те ли е срам бе комундел спиружен?

    Коментиран от #61, #65

    13:34 11.02.2026

  • 50 Истината:

    4 2 Отговор
    САЩ затягат хватката около ЕС:
    УрсузаФон дер Лайен бе обвинена в цензура и изборни фалшификации.
    „Под претекст за борба с т. нар. „реч на омразата“ ЕК цензирира онлайн пространството.
    Нещо повече: докладът твърди, че Европейската комисия се е намесвала в изборите
    на поне осем европейски държави от 2023 г. насам.
    Изредени са по-конкретно изборите в Словакия, Полша, Нидерландия, Франция,
    Ирландия, Румъния, Белгия и дори Молдова, която не е член на ЕС.
    Това е описано като „систематична роля на Комисията за манипулиране
    на изборни резултати в полза на партии, подкрепящи ЕС“.

    Коментиран от #55

    13:34 11.02.2026

  • 51 Бууухахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    Какво беше това брикс?

    13:36 11.02.2026

  • 52 Няма какво да направиш

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "нямам нищо против":

    Ще плащаш,иначе знаеш процедурата

    13:38 11.02.2026

  • 53 Пръдльовци

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Вие го тресете този ЕС по указния от Кремъл, но нищо не можете да направите!!

    Коментиран от #56

    13:40 11.02.2026

  • 54 Сульо красний

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Иди в Русия там са цъфнали и вързали,какво търсиш тук?Ако ЕС в е криза ,то в Русия е 10 пъти по голяма!!!

    Коментиран от #57

    13:43 11.02.2026

  • 55 Ихууууу ганьововто

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Истината:":

    Путин е избран реално с 24% останалите %са добавени.

    Коментиран от #60, #62

    13:45 11.02.2026

  • 56 Суульоо

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пръдльовци":

    Лапуркай соления бе трррръбарр пллл шиввв ,кво ми се обясняваш !Да ти го пллсссна накрая на ошисялата кррр тунна .

    13:51 11.02.2026

  • 57 Бат Котьо

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Сульо красний":

    Що не ми кацнеш ,на Палавника бе прррр деллл епиуиран ?

    13:52 11.02.2026

  • 58 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ами бойкот тогава.

    13:52 11.02.2026

  • 59 Русия

    2 2 Отговор
    Това е лицето на един психично болен евро-либерал копие на Хитлер,но без мустаци,който ще довърши Германия.

    Коментиран от #63

    13:55 11.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Не русия

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Русия":

    това вас русняците още ви държи влага от хитлер, нищо, че го победихте с помощта на целия свят. Още ви е мокро между краката и видите ли германец, все за хитлер се сещате.

    Коментиран от #66

    14:08 11.02.2026

  • 64 щото

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Гай Баньо":

    ако нещата в Германия не са добре, и в България не са добре. Прото е - българската икономика работи основно с германската. Факт! Сега изясни ли ти се?

    Коментиран от #67

    14:10 11.02.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бууухахахаха":

    Само два реда, а толкова много ПРАВОПИСНИ и СЕМАНТИЧНИ грешки❗
    Но ти явно се ГОРДЕЕШ с НЕзнанието си‼️

    14:12 11.02.2026

  • 66 Топчията

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Не русия":

    Германец и на снимка да го видиш ,отпери му един як ,реален повод винаги ще има !

    14:18 11.02.2026

  • 67 Икон

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "щото":

    Още с ако То ме изгуби 🐁 миши ,ами задръж го за себе !

    14:20 11.02.2026

  • 68 Стига глупости!

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от ".......":

    Сталин не е избивал нито немци, нито руснаци, нито каквито и да е други хора.

    Юдео-троцкистите (сатанисти) и юдео-ционистите ви карат така да говорите, за да ви използват за собствените си цели - господство над всички народи по света.

    Нямате ли глави, с които да мислите?

    14:54 11.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания