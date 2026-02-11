В Германия нещата не са добре. Мерц трябва да действа.

Германия търси нови стратегически съюзи, защото САЩ явно вече не са сред надеждните партньори. Затова пък страните от Меркосур, Индия, а сега явно и тези от Персийския залив имат огромен потенциал, както заяви канцлерът Фридрих Мерц.
ЕС най-накрая разбра какво трябва да се направи
Изгубено беше доста време, докато се осъзнае този факт. Но ето, че сега ЕС и Германия вече правят първите стъпки и преминават от външна политика, базираща се на ценности, към курс, базиращ се на интереси. В това отношение са определени три задачи: ЕС трябва да е способен да се защитава самостоятелно; той се нуждае от по-голяма независимост от САЩ; а за това е необходима силна и конкурентоспособна икономика.
ЕС най-накрая разбра какво е важно за него самия и започна да взима правилни стратегически решения. Общността вече се изправя на крака, а германският канцлер е изпълнен с решимост да поеме лидерската роля в този процес. На неформалната среща на държавните и правителствени ръководители от Общността на 12 февруари Фридрих Мерц смята да инициира следващите крачки по този път. Девизът на канцлера гласи: повишаване на конкурентоспособността като ключ към по-голямо геополитическо влияние.
В Германия нещата не вървят добре
Само че у дома - в Германия, нещата вървят доста по-зле. Мерц е наясно, че успехите във вътрешната политика са основна предпоставка за това ЕС да успее да осъществи планирания кардинален обрат. И това засяга всяка една държава членка на Общността, но в особено голяма степен - Германия, най-силната европейска икономика.
Германската икономика трябва най-после да започне отново да расте. През 2025 година ФРГ зае последното място по ръст на БВП сред развитите индустриални държави. През декември фалитите на германски фирми достигнаха най-високото ниво за последните 11 години, а броят на безработните надмина 3 милиона.
Половинчати мерки вместо решителни реформи
Всичко това е добре известно и на канцлера Мерц. Само че така и не се забелязва някакъв голям и решителен пробив или пък програма за развитие за периода до 2030 година. Първо се говореше, че германците щели да почувстват положителните промени в резултат на работата на новото правителство още през миналото лято, после се заговори за "есента на реформите", а сега вече за "2026-а като година на реформи". Но веднага след като идеята за сериозни промени в Германия беше изказана, тя просто изпадна от дневния ред. Начинът, по който партията на канцлера ХДС обявява своите позиции пред обществеността, е с аматьорски характер.
Според ХДС и Мерц германците трябва да работят повече, а хората, работещи на непълен работен ден, да станат по-малко. Освен това издаването на болнични по телефона трябва да се прекрати, а стоматологичните услуги да бъдат извадени от каталога за плащания на здравните каси. Всички тези предложения бяха издигнати през януари 2026, но нищо от тях не бе вградено в цялостна и по-широка програма за реформи. Тези идеи изглеждат като набор от половинчати мерки, които не са докрай обмислени и доведени до логичен завършек.
Към всичко това се добавя и фактът, че социалдемократите (ГСДП), които са партньор в управляващата коалиция заедно с ХДС/ХСС, се държат така, сякаш са в опозиция, а не част от правителството. ГСДП заявява, че няма да допусне демонтажа на социалната държава в Германия и действа, водена от принципа, че е нужно да предотврати "най-лошото". Социалдемократите са убедени, че реформите не бива да причиняват болка, нито пък да отнемат нещо от някого. С други думи: те са за запазване на статуквото. Но подобен път няма как да отведе напред нито управляващата коалиция, нито канцлера Мерц.
Всичко, което едва започне да се обсъжда, а след това потъва в безкрайни дебати, изглежда крайно незначително. Няма го големия и решителен скок, който е нужен на страната. Необходимо е нещо по-голямо от някакви дребни корекции. Специалният фонд в размер на 500 милиарда евро, одобрен от Бундестага по предложение на правителството преди почти година, "изчезна", без да даде ефект. А той трябваше да изиграе ролята на основен инструмент за обновяване на овехтялата инфраструктура на Германия. Възможно е в отделни области да се случва нещо, но очакваният мащабен пробив, който да повлече след себе си цялата германска икономика, така и не се състоя.
Вътрешнополитически Мерц е изложен на огромен натиск. Да, това също играе сериозна роля, защото канцлерът е силно обезпокоен от факта, че орязването на разходите за социални нужди може да донесе нов прилив на гласове на дяснопопулистката "Алтернатива за Германия". Тази година се провеждат избори в пет федерални провинции, а в две от тях АзГ може и да дойде на власт.
Мерц е длъжен да започне да действа
Мерц вече осъзна, че на международно равнище ЕС е длъжен да стане по-независим от САЩ. Сега е длъжен да разбере и това: че на национално ниво само програма за по-решителни реформи би могла да спре възхода на "Алтернатива за Германия". А такава програма все още няма. Тя обаче е необходима още сега – през 2026 година, за да се постигне сложният баланс между социалната държава, международната конкурентоспособност на ФРГ и новия световен ред.
Фридрих Мерц го знае много добре. Но това, че е запознат с проблема, не е достатъчно – той е длъжен най-сетне да започне да действа по съответен начин. И не бива да подценява избирателите. Повечето германци много отдавна са разбрали, че страната се нуждае от промени.
Защото е ясно, че няма как да спреш промените по света. Никой няма да чака Германия да си напише домашната работа. Китай наскоро обяви, че готви настъпление на германския автомобилен пазар със своите по-евтини електромобили. Илон Мъск пък иска да пренесе своите центрове за данни в космоса. Ако Германия и ЕС не искат да изостанат от всички развития по света, е крайно време да започнат да действат.
Автор: Дирк Емерих
1 Мерц
12:22 11.02.2026
12:22 11.02.2026
2 честен ционист
12:23 11.02.2026
12:23 11.02.2026
3 горката Германия
12:24 11.02.2026
12:24 11.02.2026
4 Едмон Дантес
12:25 11.02.2026
5 нямам нищо против
До коментар #3 от "горката Германия":немците да се гаврят със себи си, да си правят квот щат, само да не плащаме ние сметката после, циците и поличките не са безплатни.
12:26 11.02.2026
12:26 11.02.2026
6 Газпром
12:26 11.02.2026
7 хехе
12:27 11.02.2026
12:27 11.02.2026
8 дойче вц локум зеле
Ауу, значи до сега ЕССР и васалите са имали алтруистична външна политика, обаче от сега на татък няма лабаво, няма безплатен обяд. Само авторите на тоя нонсенс са пропуснали да обяснят защо ЕССР свали гащи в наведена поза пред тръмпоча миналото лято, а не си отстояваше интересите?!
12:27 11.02.2026
9 Видьо Видев
До коментар #1 от "Мерц":БОРИСОВ, КАЖИ!
Според закона,
Поемното лице е пълнолетен, дееспособен гражданин,
призован от разследващите органи да присъства и да удостовери законосъобразността и точността на следствени действия
като обиск, претърсване, разпознаване или следствен експеримент, като подписва протокола и може да прави възражения
срещу непълноти и нарушения, гарантирайки обективността.
Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице
в първото си интервю пред медиите даде едни сведения,
относно това, кой или кои първо са били на местопрестъплението т.е. агентите на ДАНС
и че същите не са допуснали представителите на оперативно - следствената група да се приближат до хижата с часове.
Само след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
А, този човек е длъжностно лице с опит и би следвало да знае какво говори!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой принуди кметът на село Гинци, само
след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето
12:27 11.02.2026
10 фашистенКапутен
12:28 11.02.2026
11 Швулаааа
12:28 11.02.2026
12 Още малко оптимизъм от ДВ
12:28 11.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "честен ционист":Български министър в ефир заяви,
че ако скръцне със зъби на някоя от двете вериги
( които имат ЕДИН и СЪЩ собствени) ,
още същия ден немският посланик ще го привика ❗
Толкова за нашата независимост❗
12:29 11.02.2026
12:29 11.02.2026
14 Европейски халифат
12:30 11.02.2026
12:30 11.02.2026
15 Деметриус Валънтайн
12:30 11.02.2026
16 Да, ама не
До коментар #1 от "Мерц":Тази, която ще капитулира е Русия. Държавните железници и пощите са на огромни загуби. А това са основните стълбове на логистиката за тази огромна територия.
12:32 11.02.2026
12:32 11.02.2026
18 Кумпел
12:32 11.02.2026
19 Путин
12:32 11.02.2026
12:32 11.02.2026
20 да добавя
До коментар #14 от "Европейски халифат":Забрави да притуриш и Италия , бях там по Нова Година и отговорно заявявам , че трагедията е горе-долу същата.
12:33 11.02.2026
21 Хи хи
До коментар #16 от "Да, ама не":Русия няма как да капитулира, щото има суровините, има енергията, в БРИКС е, където са най модерните технологиии ! Ти има да чакаш да фалира !!!
12:34 11.02.2026
12:34 11.02.2026
23 Говорит Масква
До коментар #14 от "Европейски халифат":Само, че е точно обратното. Русия се срутва икономически.
12:34 11.02.2026
12:34 11.02.2026
24 Дойчемуле
12:35 11.02.2026
25 Теслатъ
12:35 11.02.2026
26 Мокри сънища
До коментар #19 от "Путин":На един малоумник.
12:35 11.02.2026
12:35 11.02.2026
27 Механик
До коментар #19 от "Путин":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
12:37 11.02.2026
28 Това
До коментар #22 от "Мерц трябва да действа":По-скоро се отнася до теб ;)
12:37 11.02.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Да, ама не":Китай и Индия знаят, че ако ШАШт схруска Русия-
те ще станат десерта на масата им❗
12:37 11.02.2026
30 Въпрос
До коментар #21 от "Хи хи":И каква модерна технология има Русия?
12:38 11.02.2026
12:38 11.02.2026
31 Факти
12:42 11.02.2026
32 стоян георгиев
До коментар #23 от "Говорит Масква":точно така колега. оште 2014 сам казал че рассия ЩЕ се разпадне до няколко месеца!
12:42 11.02.2026
33 000
12:44 11.02.2026
34 не е вярно
До коментар #26 от "Мокри сънища":Руснаците са обещали на новите германистанци че този път няма да делят с никой република Германистан.
12:44 11.02.2026
35 Глупости!
12:44 11.02.2026
36 не може да бъде
До коментар #21 от "Хи хи":Германия съвършено съзнателно доброволно но без никаква необходимост реши да си ампутира единият крак /промишлеността/!?..И сега са взели смело решение да участвуват в състезание по дълъг висок и овчарски скок ...както и по десетобой впрочем и други подобни дисциплини !?Без да съм експерт мога да им кажа че вече са извън състезанието!?...Апропо вижте в немската преса 17000 словом седемнадесет хиляди в германия в началото на 2026 г. са обявили несъстоятелност /предстоящ фалит /!?.....нямам обяснение как е възможно всичко това което се случи в германия ...ние доказаме че не сме много умни развалихме си много неща постигнати с много средства и труд през соца....но германците ни биха по всички показатели!?
12:45 11.02.2026
12:45 11.02.2026
37 Психо Лог
12:46 11.02.2026
38 не може да бъде
До коментар #36 от "не може да бъде":17000 фирми ...извинявам се за пропуска ...
12:46 11.02.2026
39 Гюнтер
12:52 11.02.2026
40 Обаче като видиш немския дакс
12:54 11.02.2026
41 Хи хи
До коментар #30 от "Въпрос":Модерните технологии са в Китай, също и човешкия фактор. Русия има енергията и суровините, и с Китай са перфектната симбиоза да доминират цял свят, щото имат всичко !!
13:01 11.02.2026
42 Баба Гошка
13:02 11.02.2026
43 маке
13:02 11.02.2026
44 Гай Баньо
13:05 11.02.2026
13:05 11.02.2026
45 Хи хи
13:10 11.02.2026
46 Сталин е виновен че не ви изби
13:21 11.02.2026
13:21 11.02.2026
47 .......
До коментар #46 от "Сталин е виновен че не ви изби":Сталин изби 35 милиона руснаци
13:23 11.02.2026
13:23 11.02.2026
49 Бууухахахаха
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Най зависимия тук говори за не зависимост?????Не те ли е срам бе комундел спиружен?
13:34 11.02.2026
13:34 11.02.2026
50 Истината:
УрсузаФон дер Лайен бе обвинена в цензура и изборни фалшификации.
„Под претекст за борба с т. нар. „реч на омразата“ ЕК цензирира онлайн пространството.
Нещо повече: докладът твърди, че Европейската комисия се е намесвала в изборите
на поне осем европейски държави от 2023 г. насам.
Изредени са по-конкретно изборите в Словакия, Полша, Нидерландия, Франция,
Ирландия, Румъния, Белгия и дори Молдова, която не е член на ЕС.
Това е описано като „систематична роля на Комисията за манипулиране
на изборни резултати в полза на партии, подкрепящи ЕС“.
13:34 11.02.2026
13:34 11.02.2026
51 Бууухахахаха
До коментар #21 от "Хи хи":Какво беше това брикс?
13:36 11.02.2026
52 Няма какво да направиш
До коментар #5 от "нямам нищо против":Ще плащаш,иначе знаеш процедурата
13:38 11.02.2026
53 Пръдльовци
До коментар #7 от "хехе":Вие го тресете този ЕС по указния от Кремъл, но нищо не можете да направите!!
13:40 11.02.2026
13:40 11.02.2026
54 Сульо красний
До коментар #7 от "хехе":Иди в Русия там са цъфнали и вързали,какво търсиш тук?Ако ЕС в е криза ,то в Русия е 10 пъти по голяма!!!
13:43 11.02.2026
13:43 11.02.2026
55 Ихууууу ганьововто
До коментар #50 от "Истината:":Путин е избран реално с 24% останалите %са добавени.
13:45 11.02.2026
13:45 11.02.2026
56 Суульоо
До коментар #53 от "Пръдльовци":Лапуркай соления бе трррръбарр пллл шиввв ,кво ми се обясняваш !Да ти го пллсссна накрая на ошисялата кррр тунна .
13:51 11.02.2026
57 Бат Котьо
До коментар #54 от "Сульо красний":Що не ми кацнеш ,на Палавника бе прррр деллл епиуиран ?
13:52 11.02.2026
58 Анонимен
До коментар #2 от "честен ционист":Ами бойкот тогава.
13:52 11.02.2026
59 Русия
13:55 11.02.2026
13:55 11.02.2026
63 Не русия
До коментар #59 от "Русия":това вас русняците още ви държи влага от хитлер, нищо, че го победихте с помощта на целия свят. Още ви е мокро между краката и видите ли германец, все за хитлер се сещате.
14:08 11.02.2026
14:08 11.02.2026
64 щото
До коментар #44 от "Гай Баньо":ако нещата в Германия не са добре, и в България не са добре. Прото е - българската икономика работи основно с германската. Факт! Сега изясни ли ти се?
14:10 11.02.2026
14:10 11.02.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "Бууухахахаха":Само два реда, а толкова много ПРАВОПИСНИ и СЕМАНТИЧНИ грешки❗
Но ти явно се ГОРДЕЕШ с НЕзнанието си‼️
14:12 11.02.2026
66 Топчията
До коментар #63 от "Не русия":Германец и на снимка да го видиш ,отпери му един як ,реален повод винаги ще има !
14:18 11.02.2026
67 Икон
До коментар #64 от "щото":Още с ако То ме изгуби 🐁 миши ,ами задръж го за себе !
14:20 11.02.2026
68 Стига глупости!
До коментар #47 от ".......":Сталин не е избивал нито немци, нито руснаци, нито каквито и да е други хора.
Юдео-троцкистите (сатанисти) и юдео-ционистите ви карат така да говорите, за да ви използват за собствените си цели - господство над всички народи по света.
Нямате ли глави, с които да мислите?
14:54 11.02.2026