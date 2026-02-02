Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Германски предприемач: Това е катастрофално, наистина съм ядосан

2 Февруари, 2026 07:52

Германски предприемач разкритикува засилването на връзките между средните предприятия и "Алтернатива за Германия"

Германски предприемач: Това е катастрофално, наистина съм ядосан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на германската компания за производство на химикали "Евоник Индсътрис" (Evonik Industries) разкритикува засилването на връзките между средните предприятия и крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА, съобщи БТА.

"Има тенденция, особено сред малките и средните предприятия, да се приобщават към позициите на АзГ", заяви Кристиан Кулман в интервю за германското сп. "Шпигел". "Смятам, че това е катастрофално и призовавам индустриалния сектор като цяло ясно да заяви: ние не ги подкрепяме", подчерта Кулман.

Той посочи, че е "разтревожен и наистина ядосан" от ситуацията около антиимигрантската партия АзГ, която се превърна в най-голямата опозиционна формация в Германия, въпреки че вътрешните разузнавателни служби я разследват във връзка с екстремистките ѝ възгледи.

"Много гласоподаватели сега предпочитат авторитарно прочистване пред демократичен дискурс", каза още 56-годишният Кулман, чиято компания през 2024 г. е реализирала продажби в размер на 15,2 млрд. евро и разполага с над 30 000 служители.

Една от причините за този развой е страхът от загубата на просперитет и от социален упадък, смята Кулман. "Именно затова е толкова важно да укрепим нашата индустрия", добави той.

Германският индустриалец направи този коментар няколко седмици след като сдружението "Семейните предприемачи" (Die Familienunternehmer) покани представители на АзГ на прием в Берлин.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 искам във вип ваген

    54 0 Отговор
    да завивам болчета за 40 ойро на час

    Коментиран от #36

    07:54 02.02.2026

  • 2 койдазнай

    54 11 Отговор
    Алтернатива за Германия ще спечели изборите в Германия, ще сключи съюз а Русия. Това ще е истинското начало на третата световна война.

    Коментиран от #13, #25

    07:55 02.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яков Кубенко

    112 4 Отговор
    Този неолиберален хубостник да си гледа химикалките и да не се бърка в интересите на Германия. Алтернатива за Германия е единствената надежда Германия да се спаси от неолибералната ЛГБТИ чума.

    Коментиран от #5

    07:56 02.02.2026

  • 5 име

    93 3 Отговор

    До коментар #4 от "Яков Кубенко":

    Човека просто изпитва носталгия по времената, когато нацистите са му осигурявали безплатен робски труд за завода му.

    Коментиран от #22, #60

    07:59 02.02.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    73 1 Отговор
    Що, няма да има роби за две-три евро на час ли?

    08:00 02.02.2026

  • 7 Артилерист

    82 3 Отговор
    Значи мнозинството подкрепя Алтернатива за Германия, но тук ни занимават с опозиционер на тази партия!? Що тъй, а? Да не би Алтернативата да криви нещо евроатлантическите ценности на сега управляващите?

    08:03 02.02.2026

  • 8 Фен

    71 1 Отговор
    Евоник е 46 процента собственост на фондация, която получава държавно финансиране от фондовете за затварянето на въглищните централи в Германия. Нормално е да са ядосани. Все пак, алтернатива за Германия иска малкият и среден бизнес да остане жив, дори и това да е за сметка на отмяна на санкциите, контрол над миграцията или отмяна на зелената сделка.

    08:07 02.02.2026

  • 9 Рускиня

    47 2 Отговор
    Хер Кулман и неговите предци никога не са протестирали/критикували завода “Фарбен”
    Произвеждащ газа Циклон 2 за масовото убийство в Аушвиц.

    08:11 02.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1001

    33 2 Отговор
    Чакай малко тепърва предстои. Хората не са прости виждат какво става. Ако я караме така скоро всички фалираме!

    08:19 02.02.2026

  • 12 Бизнесмен

    42 1 Отговор
    "разкритикува засилването на връзките между средните предприятия и крайнодясната партия "Алтернатива за Германия"

    Нищо ново когато си на хранилка на управляващите - и в България има много такива "бизнесмени" които "печелят" държавни поръчки и за тях Боко и Шиши са "най-доброто" за България. Обаче те са малко и са едни и същи а всички останали които едвам свързват двата края не са на същото мнение. В Германия всеки ден фалират над 1200 малки фирми и да не говорим колко големи закриха или съкратиха производството си.

    08:20 02.02.2026

  • 13 Гого

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Няма да има война. Това беше най-големия страх на америка съюз между мозъка на европа и ресурса на Русия.

    08:20 02.02.2026

  • 14 Германците

    37 1 Отговор
    не искат повече ЕС. Разбираемо е недоволството на този робовладелец. Спират му потоците от "общия бюджет".

    08:21 02.02.2026

  • 15 Фен

    34 0 Отговор
    Освен останалите химически продукти, използвани и във военната индустрия, Евоник са главен производител на основен компонент, използван в твърдите ракетни горива. Сигурно и основен спонсор на урсулите са. За тях, войната е мир.

    08:21 02.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Василеску

    26 1 Отговор
    Поредният немски сульо. С такъв един надменен "бизнесмен" имах спорове в началото на века, беше радетел на "тотална" зелена сделка и считаше моите хора второ качество, ако не и по-надолу, а след третата бира и мен. Сульовци. Те докараха Путин.

    Коментиран от #39

    08:22 02.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 УдоМача

    16 0 Отговор
    Тепърва има да се ядосвате, крещите и пищите за това, че хегемонията ви рухва! :)))

    08:28 02.02.2026

  • 22 То и сега

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    в мръсните химически производства работят главно натурализирани "германци" и страхът да остане без работна ръка е огромен. Натуралните германци станаха мързеливи, не им се работи в такива производства и предпочитат да седят вкъщи на социални помощи.

    08:28 02.02.2026

  • 23 Мухаа ха!

    12 0 Отговор
    Този е от същата порода,като нашенските чорбаджии.,който вече пробват с разни бимбинистанци.Но у нас реалното производство е много слабо,а там имат нужда от стотици хиляди работници.Не е" бесен",на политическа основа( дреме им кой е на власт ,стига да не им пречат) ,друса го нервата за евтина работна ръка.Бачкат му трима, но срещу една заплата която ще плаща,ако му работи местен жител.Това са предимно чужденци - икономически мигранти.АзГ са крайни противници на тази схема.Вземат ли властта,такива увисват.За да " печели" 15, милиарда евро (!?) годишно,това става възможно,само с евтина работна ръка.Докато при ситуация,да бъде принуден,да наема местни жители- немци, ще трябва да плаща поне 120% по високи надници,за едно работно място.

    08:30 02.02.2026

  • 24 Бикът от Шри Ланка

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Ти от широките или от тесните социалисти си,А ЧЕСТИТ ТИ ПРАЗНИК

    Коментиран от #26

    08:31 02.02.2026

  • 25 Антитрол

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    "Това ще е истинското начало на третата световна война"

    И кой срещу кого ще се бие ако ЕС сключи съюз с Русия можеш ли ми каза. Толкова ви промити мозъчетата че даже и не можете да мислите а само повтаряте опорки.

    08:31 02.02.2026

  • 26 Зевзек

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бикът от Шри Ланка":

    Ама направо ми е кеф да слушам скимтенето на нашите козячета и как плюят в безсилна злоба като виждат че от всякъде ги подритват - поревете си няма да ви мине ама друго не можете да направите.

    Мъка а и "Алтернатива за Германия" ще дойде и вас ви обзема базсилна ярост.

    08:35 02.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Смърфиета

    2 1 Отговор
    Не познават чфутите, защото вече нямат. Трябва да имаш въшки, за да можеш да оцениш това сместа от свинска мас и газ, или от бръснатата глава. Не могат вече да разпознаят опасността и да схванат ползите от лозунга "Юден раус!"
    Толкова за АзГ.

    08:38 02.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 българина

    6 0 Отговор
    катастрофално е за глобалисти боклу ци като тебе

    08:40 02.02.2026

  • 31 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ти си":

    Не са от Блек Рок - самия той е на държавна хранилка на Урсулиците и Мерц и сигурно взема тлъсти печалби от тези държавни поръчки и се издържа от войната в Украйна а ако дойде Алис Вайдел ще го отбият от държавната хранилка - та за това сега реве. Въпросът е че той е един от хилядите бизнесмени в Германия които са на обратното мнение на нали е политкоректно него дават.

    Коментиран от #37

    08:43 02.02.2026

  • 32 Нещастници

    6 1 Отговор
    тоз бок ук що не проведе анонимно проучване от 30000 ккакъв процент от заплатите са за топло и квартира? нямат наяждане атлантипеските капиталисти

    Коментиран от #35

    08:43 02.02.2026

  • 33 Смърфиета

    6 0 Отговор
    Като гледам златните му очилца, боядисаната косица и фанатичното изражение, започвам да разбирам Ганьо Сомов и неговото отрицателно отношение към "немските келяви чфути". Аз като българка съм се сблъсквала с християндемократическия фанатизъм: и италиански, и немски, и от Западен Берлин. В София е пълно със сбърканяци, такива сбърканяци свръх съществуващите, не ви пожелавам.

    Коментиран от #38

    08:46 02.02.2026

  • 34 Германия е вкисната като кисело зеле

    4 0 Отговор
    Само БЛЯК глави се разхождат там.

    08:49 02.02.2026

  • 35 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нещастници":

    Този ако те срещне, щото ще си българин, първо ще започне да ти обяснява как те съжалява в каква ужасна сталинистка диктатура си се родил, и като види, че не мислиш така ще започне да ти сочи въображаема врата и да те обвинява за атентата срещу Папата. В някои случаи директно преминава във фаза.

    08:50 02.02.2026

  • 36 Достатъчно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "искам във вип ваген":

    Кулпан е евреин.

    08:50 02.02.2026

  • 37 Ти си

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Запознат":

    Кристиян е поставен на поста от ХДС партията на Мерц а Мерц идва от БлекРок ! Най-голеия опонент и критик на Мерц са АзГ !
    Кръга се затваря ......

    Коментиран от #41

    08:53 02.02.2026

  • 38 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Смърфиета":

    "В София е пълно със сбърканяци"

    Ха ха ха, е как бе, те са най "умнокрасивите жълтопаветници" и върхът за тях е София-прайд.

    Коментиран от #44, #47, #50

    08:53 02.02.2026

  • 39 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Василеску":

    Нещо си объркал социалните слоеве. Тези са една прослойка над онези, които извозват отпадъка. Впрочем, улиците са чисти, но това е защото ползват шахти и стълбищата вонят. Не знам, може да се отделя метан и други газове и това да уврежда мозъците, защото зелените са де факто анархисти, само дето не могат да оставят ярка интелектуална следа. Зелената идеология е някаква форма на крайно отрицание, което е еквивалентно на това да слушаш чалга сред подрастващите. С една разлика, която им прави чест: като цяло мразят евреите.

    08:56 02.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ти си":

    Те всичките евролиберали в цяла Европа включително в България са слуги на "дълбоката държава" в краварника а Блек Рок просто е една от многото техни фирми - когато държиш федералния резерв и монетния двор ти държиш държавата - останалото са подробности.

    09:00 02.02.2026

  • 42 Всички десни

    0 4 Отговор
    и крайнодесни партии трябва да се забранят навсякъде в Европа.Всичко център-дясно трябва да се забрани и първо ЕНП-ту

    09:02 02.02.2026

  • 43 Всеки който спомене

    5 0 Отговор
    думата НАТО веднага трябва да бъде арестуван

    09:03 02.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Добро утро!

    0 1 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи, Механици и други подобни где ЛЕВЪТ?

    Коментиран от #48

    09:09 02.02.2026

  • 46 М дааа

    1 0 Отговор
    След като такива като вас заедно с политическата шайка ги душат, как да не са, самотнтвърда ръка ще ви оправи...да живее Императора!

    09:10 02.02.2026

  • 47 Копейките са само в интернет

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Запознат":

    Навън сякаш са се изпарили.

    Коментиран от #49

    09:11 02.02.2026

  • 48 Добър вечер

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Добро утро!":

    А где "силното и сплотено НАТО"

    Коментиран от #52

    09:12 02.02.2026

  • 49 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Копейките са само в интернет":

    Ами гледам през прозореца едни ровят по кофите - сигурно те са нашите козячета - само те са навън в този студ.

    Коментиран от #56

    09:14 02.02.2026

  • 50 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Запознат":

    Думата "жълтопаветен" отразява и своя създател Волгата, много сбъркан, но се врежда. Радиото е на жълтите павета, макар и не физически. За разлика от Радослав Янкулов, бащата на Волгата е бил по-практичен: взел го на работа при себе си, а преди това го давал в двореца на пионерите да се учи да пее в хор и да декламира. Приказките на Волгата бяха слагани на хартия и широко прокламирани, и дори вървяха по времето на Герб 3, когато всички задръжки на гербаджийската озверяла пасмина от изрути бяха паднали. Какво излезе от цялата работа: няколко хитри чфута отидоха в Брюксел да им капе: Волгата, Ицо Хазарта, преди това Пенкова, Радан К, сигурно пропускам и още. Сбърканата Баба Руми от телевизора, безкрайно фанатична еврейка със супер тесен кръгозор по оста София-Тел Авив, се е хабилитирала с тезата, че понятието за елит е "псевдоуниверсалия", т.е. нито може да се даде определение, нито може би съществува. Та и жълтопаветен е такава псевдоуниверсалия от четвърти километър. Може би антисемитизмът е заболявани и Радан, Пенкова, Ицо Хазарта и Волгата не са чфути, а чисти българи?

    09:15 02.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Добър вечер":

    Натовците сме по курортите, стадионите, концертните зали и ресторантите.Руснаците 4 години са избивани в Донбас от натовски оръжия.

    Коментиран от #58

    09:16 02.02.2026

  • 53 Факти

    0 3 Отговор
    Русофилите подкрепят политици, които изповядват идеите на Хитлер, а в същото време се кланят на Русия, че го е спряла 🤔

    09:16 02.02.2026

  • 54 Гост

    2 0 Отговор
    "разполага с над 30 000 служители" - крепостничеството се е завърнало?

    Коментиран от #57

    09:18 02.02.2026

  • 55 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Този благороден човек определено предлага експресен внос на още 10 милиона чалми за укрепването на немската икономика и сексуалното здраве на немските всеощежени.
    Нека го подкрепим като скачаме, за да не сме дебели като Шиши, а да сме стройни като Кокоран!

    😂😂😂

    09:18 02.02.2026

  • 56 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Запознат":

    Не, някой лихвар ги е наказъл за неподчинение да гледат във всяка кофа за коледни подаръци, стари кафемашини, такива работи, и ако се отклонят от служба, тогава вече ще участват в празнуването на Петлювден. В кой квартал живееш?

    09:19 02.02.2026

  • 57 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гост":

    Затваряй си устата и спазвай правилата на правилния демократичен дискурс, крепостнико / пардон, свободен гражданино/ !

    😉😂

    09:21 02.02.2026

  • 58 Оди там Кеноби

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    А дали наистина се избиват руснаци в Домбас или наемници от цял свят както всъщност и от другата страна ?

    09:22 02.02.2026

  • 59 Поръсен с джоджен

    0 0 Отговор
    Хората предпочитат да гласуват вместо да изберат демократично...
    Тия германци ги гони шизофренията...

    09:23 02.02.2026

  • 60 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    В заводите обаче са работели само отбрани хора, и то филтрирани пак по "расов" критерий. Включвали са и военопленици, но и евреи: такива като Зеленски. Разбира се. Да си го бяха задържали да завива болтчета за 40 ойро на час. Има вредности, но са минимални на фона на газовите камери.

    Не знам, германските газови камери ли са вдъхновили днешните български нещатни и щатни, леви и десни газовици, а напоследък и газовички? Газовик да си в днешно време. Можеш да направиш шеметна кариера от ВЕИ-та. Чиста работа. Газда, бой за всички!

    09:26 02.02.2026

  • 61 Някой

    0 0 Отговор
    Дори някогашни имигранти и наследници са срещу новите имигранти. Разни турци и други се чудят дали да гласуват за АзГ.

    09:27 02.02.2026

  • 62 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Я да питам тука, а помните ли покойния А. Глюман?
    Особено злостен чфутски изрут.
    И той е свързан с мрежите, от които е бил част Епстийн/щайн.

    09:29 02.02.2026

