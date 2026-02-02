Германски предприемач: Това е катастрофално, наистина съм ядосан

Изпълнителният директор на германската компания за производство на химикали "Евоник Индсътрис" (Evonik Industries) разкритикува засилването на връзките между средните предприятия и крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА, съобщи БТА.

"Има тенденция, особено сред малките и средните предприятия, да се приобщават към позициите на АзГ", заяви Кристиан Кулман в интервю за германското сп. "Шпигел". "Смятам, че това е катастрофално и призовавам индустриалния сектор като цяло ясно да заяви: ние не ги подкрепяме", подчерта Кулман.

Той посочи, че е "разтревожен и наистина ядосан" от ситуацията около антиимигрантската партия АзГ, която се превърна в най-голямата опозиционна формация в Германия, въпреки че вътрешните разузнавателни служби я разследват във връзка с екстремистките ѝ възгледи.

"Много гласоподаватели сега предпочитат авторитарно прочистване пред демократичен дискурс", каза още 56-годишният Кулман, чиято компания през 2024 г. е реализирала продажби в размер на 15,2 млрд. евро и разполага с над 30 000 служители.

Една от причините за този развой е страхът от загубата на просперитет и от социален упадък, смята Кулман. "Именно затова е толкова важно да укрепим нашата индустрия", добави той.

Германският индустриалец направи този коментар няколко седмици след като сдружението "Семейните предприемачи" (Die Familienunternehmer) покани представители на АзГ на прием в Берлин.