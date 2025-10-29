Новини
Германски окръг отхвърли предложението Тръмп да стане почетен гражданин

Германски окръг отхвърли предложението Тръмп да стане почетен гражданин

29 Октомври, 2025 23:13 641 8

Местните власти отхвърлиха предложението на партия "Алтернатива за Германия"

Германски окръг отхвърли предложението Тръмп да стане почетен гражданин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в германски окръг, в който е живял дядото на американския президент Доналд Тръмп, отхвърлиха предложението на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", лидерът на САЩ да бъде обявен за почетен гражданин, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Алтернатива за Германия" внесе предложението си, като го подкрепи с аргумента, че дядото на Тръмп – Фридрих, е израснал в Калщат, малко лозарско селище в провинция Райнланд-Пфалц, което е част от окръг Бад Дюркхайм. Той се мести в САЩ през 1885 г.

Партията се позова също на усилията на Тръмп за постигане на мир в Близкия изток. След дълги дебати властите в Бад Дюркхайм отхвърлиха искането. Местният окръжен ръководител Ханс-Улрих Иленфелд отбеляза, че връзките на Тръмп с региона не са достатъчно силни.

Освен това, за да стане някой почетен гражданин, той трябва да демонстрира засилен ангажимент за добруването на региона в продължение на дълъг период от време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мелихат

    9 0 Отговор
    Значи ще спечели Алтернатива за Германия.

    23:15 29.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганя Путинофила

    8 3 Отговор
    путин ще направи тръмп почетен гражданин на Мацква!
    Може и руско гражданство да му даде, както на Асад, ако го прогонят от САЩ!

    Коментиран от #5, #8

    23:18 29.10.2025

  • 4 Точен

    2 0 Отговор
    Тези шваби ги е страх и от Алтернативе, и от Тръмп. Гледам, че в Бавария Алтернативе е вдигнала %-те си на парламентарни от 9 на 19 % и са непоклатима втора сила с 9 % пред СДП и Зелените... А в парламентарен окръг Дегендорф бият даже и ХСС, в още 10 окръга са 1 до 3 % зад ХСС......

    23:33 29.10.2025

  • 5 Тизе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Че си почетен гражданин у червените фенери на Нидерландия ли, Холандия ли? Рекоха че като тебе никой не надува!

    23:33 29.10.2025

  • 6 почетен гражданин на Перник

    4 0 Отговор
    Да стане тогава

    Коментиран от #7

    23:34 29.10.2025

  • 7 Да беее

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "почетен гражданин на Перник":

    От къде на къде ще пътува безплатно със пернишкото метро

    23:49 29.10.2025

  • 8 Шишо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Хапваш май украински банани

    00:29 30.10.2025

