Испания ще забрани достъпа до социалните мрежи за деца под 16 години

Испания ще забрани достъпа до социалните медии за непълнолетни под 16-годишна възраст, а платформите ще бъдат задължени да въведат системи за проверка на възрастта, заяви премиерът Педро Санчес днес на тазгодишната Среща на върха на правителствата по света в Дубай, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Нашите деца са уязвими в пространство, в което никога не е било предназначено да се справят сами... Няма да приемаме повече това“, каза Санчес. „Ще ги защитим от дигиталния Див Запад.“
Той добави, че правителството му ще представи и нов законопроект следващата седмица, с който ръководителите на социалните мрежи да бъдат подвеждани под отговорност за незаконно съдържание.
През декември Австралия стана първата страна, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години.
Това е ход, който се следи отблизо от други страни като Великобритания и Франция, които обмислят подобни мерки, основани на възрастта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 По тази логика
Коментиран от #9
13:09 03.02.2026
3 Но иначе може
13:10 03.02.2026
4 Замисъл
Коментиран от #10, #12
13:10 03.02.2026
5 Георги
Коментиран от #11
13:11 03.02.2026
6 Сега
Коментиран от #7
13:18 03.02.2026
7 Замисъл
До коментар #6 от "Сега":Интересно, ако тези, които се замислят са тролчета, вие какви сте, тролейбуси?
Коментиран от #13
13:21 03.02.2026
8 Ивелин Михайлов
13:25 03.02.2026
9 Исторически парк
До коментар #2 от "По тази логика":Гледането на бтв и нова тежко вреди на детската психика и води до дегенерация
13:26 03.02.2026
10 Програмист
До коментар #4 от "Замисъл":Ми много просто.. спирай социалките 😉😘
13:26 03.02.2026
11 Българин
До коментар #5 от "Георги":Че кво им има на форумите
Коментиран от #21
13:27 03.02.2026
12 Хжгххййбф
До коментар #4 от "Замисъл":Като нямаше социалки ти какво правеше?!
Коментиран от #14
13:28 03.02.2026
13 Ахахаха
До коментар #7 от "Замисъл":Леле какво умно детенце.. Леле...
13:30 03.02.2026
14 Бе остави
До коментар #12 от "Хжгххййбф":Детето е.. Той не знае "едно време" какво е било, трябва да пита вкъщи. А те няма да му кажат, щото висят във фейсбук. Трагедия.
13:31 03.02.2026
15 Това е право на родителите
13:32 03.02.2026
16 наблюдател
13:33 03.02.2026
17 Дигитално ид през задния вход
13:33 03.02.2026
18 С Ергена, Хюмнярката
13:35 03.02.2026
19 Революция зетърчета
13:37 03.02.2026
20 Шопо
А бой сакаш ли ?
13:53 03.02.2026
21 Георги
До коментар #11 от "Българин":ами контролът над публикациите е далеч по-малък от колкото в социалните мрежи. В случая не говоря за утвърдени и профилирани форуми, а за такива , които те първа ще изникнат за да заместят това, което ще липсва на тинейджърите.
14:00 03.02.2026