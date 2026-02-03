Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Испания ще забрани достъпа до социалните мрежи за деца под 16 години

Испания ще забрани достъпа до социалните мрежи за деца под 16 години

3 Февруари, 2026 13:02 625 21

  • социални мрежи-
  • испания-
  • забрана-
  • педро санчес

Това е ход, който се следи отблизо от други страни като Великобритания и Франция, които обмислят подобни мерки

Испания ще забрани достъпа до социалните мрежи за деца под 16 години - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испания ще забрани достъпа до социалните медии за непълнолетни под 16-годишна възраст, а платформите ще бъдат задължени да въведат системи за проверка на възрастта, заяви премиерът Педро Санчес днес на тазгодишната Среща на върха на правителствата по света в Дубай, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Нашите деца са уязвими в пространство, в което никога не е било предназначено да се справят сами... Няма да приемаме повече това“, каза Санчес. „Ще ги защитим от дигиталния Див Запад.“

Той добави, че правителството му ще представи и нов законопроект следващата седмица, с който ръководителите на социалните мрежи да бъдат подвеждани под отговорност за незаконно съдържание.

През декември Австралия стана първата страна, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години.

Това е ход, който се следи отблизо от други страни като Великобритания и Франция, които обмислят подобни мерки, основани на възрастта.


Испания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 По тази логика

    2 5 Отговор
    Не трябва и телевизия да гледат нали? Или може щото имало С.Е.М. и Б.Т.А. ? ....

    Коментиран от #9

    13:09 03.02.2026

  • 3 Но иначе може

    4 5 Отговор
    Военно обучение за непълнолетни под 16-годишна ?А?

    13:10 03.02.2026

  • 4 Замисъл

    9 3 Отговор
    Това значи, че ще карат всички останали да доказват, че не са деца. С една дума, събиране на данни под път и над път! Замислете се веднага щом една новина започне да се повтаря, дали е във ваш интерес и дали е случайно!

    Коментиран от #10, #12

    13:10 03.02.2026

  • 5 Георги

    4 4 Отговор
    не можеш да спреш гората да се разлиства. Това само ще ги прехвърли към разни форуми и групи където контролът няма да го има. Сега поне има някакъв от страна на социалните мрежи - там няма да има никакъв.

    Коментиран от #11

    13:11 03.02.2026

  • 6 Сега

    3 0 Отговор
    Да не излезе, че тролчето тука е някво детенце с 4 - 5 телефона

    Коментиран от #7

    13:18 03.02.2026

  • 7 Замисъл

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сега":

    Интересно, ако тези, които се замислят са тролчета, вие какви сте, тролейбуси?

    Коментиран от #13

    13:21 03.02.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА СЪЩОТО В БЪЛГАРИЯ!

    13:25 03.02.2026

  • 9 Исторически парк

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "По тази логика":

    Гледането на бтв и нова тежко вреди на детската психика и води до дегенерация

    13:26 03.02.2026

  • 10 Програмист

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Замисъл":

    Ми много просто.. спирай социалките 😉😘

    13:26 03.02.2026

  • 11 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Че кво им има на форумите

    Коментиран от #21

    13:27 03.02.2026

  • 12 Хжгххййбф

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Замисъл":

    Като нямаше социалки ти какво правеше?!

    Коментиран от #14

    13:28 03.02.2026

  • 13 Ахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Замисъл":

    Леле какво умно детенце.. Леле...

    13:30 03.02.2026

  • 14 Бе остави

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хжгххййбф":

    Детето е.. Той не знае "едно време" какво е било, трябва да пита вкъщи. А те няма да му кажат, щото висят във фейсбук. Трагедия.

    13:31 03.02.2026

  • 15 Това е право на родителите

    1 0 Отговор
    А не на държавата и разните му там бюрократчета. Непълнолетни под 16-годишна възраст не са държавна собственост някой да се разпорежда с правата им. Впрочем това е и дискриминация ! Не че някой закон се спазва вече де

    13:32 03.02.2026

  • 16 наблюдател

    2 0 Отговор
    Учете за психиатри!Инвестирайте в нови заведения за психично болни!Там е бъдещето на голяма част от подрастващите.

    13:33 03.02.2026

  • 17 Дигитално ид през задния вход

    2 0 Отговор
    Ще ви влиза. Който се радва е прос и нищо не разбира. Давай си ганьо паспорта за да ползваш интернет. И се радвай на демократичната цензура! След това - дай си паспорта за да влезеш в кварталното кафене. И по-лошо даже.

    13:33 03.02.2026

  • 18 С Ергена, Хюмнярката

    2 1 Отговор
    ЕВРОВИЗИЯ и с другите там извратенийки ко прайм а? Стоичковци, Рачковци ....

    13:35 03.02.2026

  • 19 Революция зетърчета

    0 0 Отговор
    ЕНП и ГЕРБ еи мислят за роби

    13:37 03.02.2026

  • 20 Шопо

    1 0 Отговор
    И как че му земеш телефоно на тинейджъро ?
    А бой сакаш ли ?

    13:53 03.02.2026

  • 21 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    ами контролът над публикациите е далеч по-малък от колкото в социалните мрежи. В случая не говоря за утвърдени и профилирани форуми, а за такива , които те първа ще изникнат за да заместят това, което ще липсва на тинейджърите.

    14:00 03.02.2026

Новини по държави:
