Австрия планира забрана за социални мрежи за деца под 14 години

27 Януари, 2026 13:01 476 11

В момента се проучва как може да изглежда техническото решение, за да може мярката да бъде въведена до есента

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрия иска да последва примера на Австралия и да въведе забрана за социалните мрежи за лица под 14 години, предаде австрийската агенция АПА, цитирана от БТА.

Държавният секретар Александър Прьол съобщи днес в телевизионното предаване "О1 Моргенжурнал" (Ö1-Morgenjournal), че забраната трябва да влезе в сила още с началото на новата учебна година.

В момента вече се проучва как може да изглежда техническото решение, за да може мярката да бъде въведена до есента на 2026 г., каза Прьол.

Като първа стъпка сега трябва да се съберат експерти с участието на партиите, които да работят в детайли по концепцията. По отношение на техническите възможности Прьол подчерта, че "естествено може да се погледне към Австралия".

Там отговорността е възложена на платформите по отношение на въведената от миналия декември възрастова граница от 16 години за използване на социални мрежи.

"Това може да бъде един от вариантите", каза държавният секретар.

Съпротива срещу това засега идва от коалиционния партньор НЕОС.

"Ние категорично отхвърляме австралийския модел", заяви тяхната говорителка по медийните въпроси Хенрике Брандщьотер. "Виждаме в САЩ какво се случва, когато технологични олигарси събират данни, а след това политиката ги използва като оръжие срещу гражданите", добави тя.

Тя заяви, че иска да се изчака надграждане на програмата ID-Austria в рамките на ЕС. Това обаче ще бъде възможно едва през 2027 г.

Още на срещата си на върха в края на октомври държавните и правителствените ръководители на ЕС се изказаха в подкрепа на възрастови ограничения и в декларация, приета тогава, те подчертаваха, че е важно непълнолетните да бъдат защитени в дигиталното пространство, включително чрез минимална възраст за достъп до социални мрежи.

Европейският парламент настоя тогава за минимална възраст от 13 години за използване на социални мрежи, видеоплатформи и изкуствен интелект. Чрез приет с голямо мнозинство доклад, иницииращ предложението за защита на децата и младежите в дигиталното пространство, Европейският парламент призова Европейската комисия до края на 2026 г. да определи съответната възрастова граница.

В тази връзка Прьол подчерта, че и той предпочита европейско решение, но не иска да чака повече.

За въвеждане на забрана още през тази година наскоро се изказа и държавният секретар Йорг Лайтфрид.


Австрия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Във Франция забраниха до 15 години.

    13:05 27.01.2026

  • 6 Паулито Куельо

    5 0 Отговор
    В България това не може да стане.Много майки на 14 години( и по-малко), ще възразят,че няма с какво да залисват поне две от трите си деца...(Шегувам се , но затова са шегите-да си кажем някои истини...)

    13:15 27.01.2026

  • 7 Интересно

    5 2 Отговор
    По-добре късно, отколкото никога. Подкрепям!
    Цяло едно поколение беше осакатено от смарт устройствата и интернет забавленията.
    Мерките, които ще се вземат сега, ще дадат някакъв резултат чак след 20 години.

    Коментиран от #9

    13:16 27.01.2026

  • 8 Нали

    4 0 Отговор
    знаете, че забраната не е решение, а е замазване на очите за свършена дейност?

    13:17 27.01.2026

  • 9 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно":

    Съгласен,а в допълнение предхождащото поколение(преди смартфоните) беше осакатено от Онзи , дето струва , колкото въздухът над главата Му)

    13:19 27.01.2026

  • 10 Опа

    0 0 Отговор
    До всички съгласни по-горе… А как ще се регулира според вас? Като си вкарваш лични данни, паспорт или лк като влизаш в интернет :) Иначе “за децата” го правят.

    13:30 27.01.2026

