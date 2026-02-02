Новини
Австрия подготвя законопроект за забрана на социалните мрежи за деца и младежи

2 Февруари, 2026 12:52 523 10

  • социални мрежи-
  • австрия-
  • андреас баблер-
  • забрана

Ще бъде предложен закон за регулиране на социалните мрежи, съобщи правителството днес

Австрия подготвя законопроект за забрана на социалните мрежи за деца и младежи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийският вицеканцлер Андреас Баблер обяви, че до лятото ще има изготвен законопроект за забрана на социалните мрежи за деца и младежи, предаде австрийската агенция АПА, цитирана от БТА.

Ще бъде предложен закон за регулиране на социалните мрежи, съобщи правителството днес. Целта е младите хора да бъдат по-добре защитени от вредно съдържание в платформите и същевременно да се увеличи отговорността на операторите на тези платформи.

Основната част от новия закон ще бъде възрастово ограничение за ползване на социални мрежи като "Инстаграм", "Снапчат" и "Тикток".

"Въпросът за въвеждане на минимална възраст за ползване на социални мрежи среща силна подкрепа както в правителството, така и сред населението. С такъв закон ще сме подготвени да действаме на национално ниво, ако не бъде постигнато бързо споразумение на ниво ЕС", каза Баблер.

Все още не е ясно до каква възраст платформите ще бъдат забранени, това ще се уточни в хода на последващите обсъждания в рамките на правителството. Важното е "децата и младежите да бъдат защитени в такъв важен етап, когато най-много се нуждаят от ориентация", заяви още той.

Законопроектът предвижда тежки наказания за оператори на платформи, които нарушават правилата. Може да се използва рамката на Европейския Акт за цифровите услуги (DSA), който позволява санкции до 6% от годишния оборот на компанията. Това ще засегне основно платформи като "Тикток" или "Снапчат", които разпространяват или предпочитат съдържание чрез алгоритми. Също така законът ще включва и други приложения, чрез които възрастни могат да контактуват с деца.

Освен това Баблер иска повече прозрачност при алгоритмите, тъй като те оказват ключово влияние върху съдържанието, което потребителите виждат.

"Става въпрос за отговорност и справедливост. Платформите не предлагат само техническа инфраструктура, те управляват съдържанието. За други доставчици на информация, като телевизията и радиото, важат ясни правила – по същия начин те трябва да се прилагат и в дигиталното пространство", каза Баблер. Той добави, че по този въпрос ще се работи и на ниво ЕС.

Баблер също така иска да засили медийната грамотност на младите хора. С оглед на увеличаващото се прехвърляне на публичната дискусия в дигиталните платформи, медийната компетентност е "основен въпрос за демократичната устойчивост", посочва той. Като допълнителни мерки се предвиждат безплатен достъп на младите до традиционните медии и подкрепа за инициативи за медийна грамотност на медийните компании. И двете мерки трябва да бъдат приложени възможно най-скоро.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Епщайн е набирал момичета в България от модните агенции и университетите.

    Коментиран от #3, #10

    12:53 02.02.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Днес е втори февруари,
    либералните другари
    гонят юноши със водни колела.
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣🖕

    12:54 02.02.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да,Лена е работила при него с изрусена коса и мустаци.🌈🛴💋🤗🤣🖕

    12:56 02.02.2026

  • 4 Подправения кантар

    2 0 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:59 02.02.2026

  • 5 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:59 02.02.2026

  • 6 Подправения кантар

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #8

    12:59 02.02.2026

  • 7 Подправения кантар

    3 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:59 02.02.2026

  • 8 Ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:09 02.02.2026

  • 9 хаха

    1 0 Отговор
    Браво на европейските "демократи". Най ги е страх от това младите някак да чуят различно мнение от пусканото отгоре на медиите. И статията си го казва открито- "децата и младежите да бъдат защитени в такъв важен етап, когато най-много се нуждаят от ориентация", т.е. децата да не могат и да чуят за националистически идеи, свободен пазар, десни политики, разлика между соц и капитализъм и такива неща, защото то не им е нужно и само им бърка мисленето.
    А другата по-важна за властта цел е отмяна на анонимността в мрежата. Как ще се доказва дали потребител е пълнолетен? Австралия и Канада го имат вече- услуги за идентификация, при които се регистрираш като в приложенията за банкиране с лична карта и снимки. После е лесно- 12000 арестувани за постове срещу властта през 2025 във Великобритания, по над 2000 в Германия и Франция. Само за сравнение с евроатлатизма Русия и Китай са с по под 400.

    13:28 02.02.2026

  • 10 И какво

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    толкова е станало. Те модните агенции затова са създадени,. Ако си мислиш че е за нещо друго заблуждаваш се.

    13:29 02.02.2026

