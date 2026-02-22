Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Фридрих Мерц призова за общ отговор на ЕС на новите американски мита

22 Февруари, 2026 04:24, обновена 22 Февруари, 2026 03:27 1 006 5

Германският канцлер ще проведе разговори с европейски съюзници

Фридрих Мерц призова за общ отговор на ЕС на новите американски мита - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще проведе разговори с европейски съюзници, за да бъде намерен общ отговор на обявените от американския президент Доналд Тръмп нови мита върху вноса на стоки в САЩ.

„Ще имаме много ясна европейска позиция по този въпрос, защото митническата политика е от компетентността на Европейския съюз, а не на държавите членки поотделно“, каза Мерц пред телевизия ARD.

Всеобхватните мита върху вноса на стоки в Съединените щати ще бъдат увеличени от 10 на 15%, обяви по-рано днес американският президент, след като Върховният съд на САЩ отмени въпросните мита, наложени от държавния глава миналата година.

Мерц уточни, че общоевропейската позиция ще бъде готова до посещението му във Вашингтон след малко повече от седмица. ДПА коментира, че визитата до момента не е била обявена официално. Мерц е посещавал Тръмп в Белия дом във Вашингтон за първи и единствен път през юни миналата година.

Франция също се обяви за единна реакция на Европейския съюз, съобщи пред Франс прес делегираният министър, отговарящ за външната търговия Никола Форисие.


Германия
