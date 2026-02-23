Изтича срокът на Цицелков да напусне Обществения съвет към ЦИК

Днес изтича срокът, който ЦИК даде на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет към институцията, предаде NOVA.
По думите на председателя на Комисията Камелия Нейкова, ако той доброволно не го направи, ще се обсъди процедурата по принудителното му отстраняване.
В петък Стоил Цицелков хвърли оставка като вицепремиер по честните избори заради твърденията на Тошко Йорданов от „Има такъв народ", че има три присъди за шофиране в нетрезво състояние и притежание на марихуана. След запитване от NOVA, от Европейската комисия потвърдиха, че Цицелков е бил отстранен за пет години като наблюдател на избори в чужбина заради неспазване етичните правила.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
тоА мЕнИстър за един ден❗
07:02 23.02.2026
3 007 /агент/
Коментиран от #5, #7, #68
07:03 23.02.2026
5 Ирония
До коментар #3 от "007 /агент/":Ооо, държавата ни е пълна с такива "нагъл и гну Сен", като почтеш от Сарафов, Гешев ппиди него, Емил Кошлуков в БНТ, Стефка Костадинова, Боби Михайлов, Гонзо....Цицелков поне имаше доблестта да се оттегли от министерския пост и то бързо!
Коментиран от #11, #76
07:12 23.02.2026
07:12 23.02.2026
7 Бай Араб
До коментар #3 от "007 /агент/":Защо да е рядко съчетание ,всички от ПП и ДБ са точно същото
07:12 23.02.2026
8 Дедо ви...
07:12 23.02.2026
9 Бай Араб
Коментиран от #79
07:15 23.02.2026
10 Последния Софиянец
07:17 23.02.2026
11 Бай Араб
До коментар #5 от "Ирония":Каква доблест бе , принудиха го .
Коментиран от #23
07:17 23.02.2026
13 12340
....той ,обаче,твърди,че е за неспазване на ковид ограничения:))
Какви ги е вършил в Гана,и господ не знай!
Коментиран от #77
07:23 23.02.2026
15 ЛОШО МИ СТАВА
Коментиран от #72
07:24 23.02.2026
16 НЕГАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЯ НА СОРОС
07:27 23.02.2026
18 ОД МВР Благоевград
07:33 23.02.2026
19 Интригите
07:34 23.02.2026
20 Кирил
07:36 23.02.2026
21 Джо
07:37 23.02.2026
22 СЛЕД 20 ГОДИНИ БОКО
07:42 23.02.2026
23 Напротив!
До коментар #11 от "Бай Араб":Доблест е! Сам подаде оставка!
А Сарафов не могат да го изнесат от кабинета, вкопчил се е в стола си и не пуска! Те му викат, че е недействителен ипълняващ длъжността, той се прави на глух!!
Вижте и Емил Кошлуков, който стоя незаконно като шеф на Бнт, а после атакува в съда избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ, защото изпадна в истерия, че най-после го изритаха от там!!
07:42 23.02.2026
24 Пъбликенеми N1
25 Питам само?!
07:49 23.02.2026
26 Продължаваме Промяната нямат в ЦИК член
Георги Баханов – ГЕРБ-СДС
Елка Стоянова – ИТН
Ерхан Чаушев – ДПС
Йорданка Ганчeва – ГЕРБ-СДС
Красимир Ципов – ГЕРБ-СДС
Любомир Гаврилов – ИТН
Любомир Георгиев – ДБ
Силвия Стойчева – БСП
Цветанка Георгиева – БСП
07:50 23.02.2026
27 ЦИК
Димитър Димитров – ГЕРБ-СДС
Емил Войнов – БСП
Росица Матева – „Изправи се! Мутри вън!“
Цветозар Томов – ДБ
Севинч Солакова – ДПС
07:53 23.02.2026
28 Кога се сменят?
Членовете се назначават с указ на Президент на Република България.
След изтичане на 5-годишния мандат трябва да бъде назначен нов състав.
Действащият състав обаче продължава да изпълнява функциите си до назначаването на нов, дори ако мандатът е формално изтекъл (за да няма институционален вакуум).
07:54 23.02.2026
29 Конкретно за настоящия състав
След тази дата:
Президентът трябва да назначи нов състав,
по предложения на парламентарно представените партии,
след провеждане на консултации.
07:55 23.02.2026
31 Кой взема решението?
Преди това се провеждат консултации с парламентарно представените партии.
Нов член се назначава по същата квота (от същата парламентарна група, която е предложила първоначалния).
07:57 23.02.2026
32 Основания за предсрочно освобождаване
Подадена оставка
Трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си (напр. тежко заболяване)
Влязла в сила присъда за умишлено престъпление
Несъвместимост (ако заеме длъжност, която законът не позволява да се съчетава с членство в ЦИК)
Системно неизпълнение на задълженията
Коментиран от #41
07:58 23.02.2026
33 Точно
07:59 23.02.2026
34 На тоя нагъл Цицелко
07:59 23.02.2026
35 Какво представлява ОС към ЦИК?
Общественият съвет е консултативен орган към ЦИК. Той не взема решения и не организира избори, а подпомага комисията с експертни мнения и препоръки.
08:01 23.02.2026
36 Кой участва в ОС на ЦИК?
изборния процес
прозрачността и гражданския контрол
наблюдение на избори
защита на избирателните права
Членовете не са партийни квоти, а се излъчват от гражданския сектор.
08:02 23.02.2026
37 Фридрих
08:02 23.02.2026
38 Какви са функциите на ОС на ЦИК?
дава становища и препоръки по решения на ЦИК
предлага мерки за по-голяма прозрачност
сигнализира за проблеми в изборния процес
участва в обществени обсъждания
Важно: становищата му нямат задължителен характер — ЦИК може да ги приеме или да не ги приеме.
08:03 23.02.2026
39 ОС на ЦИК НЯМА РЕАЛНА ВЛАСТ!!
Коментиран от #40, #44
08:04 23.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ЦИрК Балкански
До коментар #32 от "Основания за предсрочно освобождаване":След последните конституционни промени, членовете са с неограничен във времето мандат, постовете се предават по наследство и заплатите се вдигат всеки път след предсрочни избори, независимо от резултатите. Ще сменят някого само ако умре и няма преки наследници.
08:06 23.02.2026
42 При какви условия може да бъде отстранен
Подадена оставка.
Отпадане на представителността (ако НПО-то, което го е излъчило, оттегли подкрепата си).
Нарушаване на етични правила.
Действия, уронващи престижа на ЦИК.
Несъвместимост или конфликт на интереси.
Решението за освобождаване се взема от ЦИК с гласуване.
08:06 23.02.2026
43 Какво означава това в случая с Цицелков?
ЦИК може да гласува решение за принудителното му освобождаване.
Това не засяга изборната администрация пряко, тъй като Общественият съвет няма управленски правомощия.
Става дума основно за въпрос на доверие и репутация.
08:07 23.02.2026
44 Информационно обслужване
До коментар #39 от "ОС на ЦИК НЯМА РЕАЛНА ВЛАСТ!!":Решенията се вземат след консултация по телефоня.
08:08 23.02.2026
45 Длъжна или не?
08:08 23.02.2026
46 На тая лкама Цицелковата
08:09 23.02.2026
47 Итн
08:12 23.02.2026
48 Трябва ли да се вземат предвид стари
От правна гледна точка
Ако има валидна реабилитация:
няма действаща присъда;
не може да се третира като осъждано лице;
не може автоматично да се прилага основание „влязла в сила присъда“.
Тоест – формално юридическо препятствие няма.
От институционална / етична гледна точка
Тук е по-сложният момент.
Общественият съвет към Централна избирателна комисия не е наказателноправна категория, а въпрос на доверие и престиж.
Дори при реабилитация, ЦИК може да обсъжда:
дали миналото поведение уронва доверието в институцията;
дали има риск за общественото възприятие;
дали правилата на съвета изискват „висок морален авторитет“.
Реабилитацията заличава правните последици, но не заличава историческия факт, че е имало осъждане.
Правото казва „неосъждан“.
Общественият дебат може да каже „има минало, което е проблем“.
08:13 23.02.2026
49 Ключовият въпрос
„липса на влязла в сила присъда“ → реабилитацията решава проблема.
„високи морални качества“ → това е оценъчна категория и подлежи на преценка.
08:14 23.02.2026
50 Извод
Институционално – ЦИК има право да прецени дали миналото му е несъвместимо с ролята, независимо от реабилитацията.
08:14 23.02.2026
51 Ако законът изисква „неосъждан“
то се счита за неосъждано;
администрацията не може да го третира като осъждано;
отказ или освобождаване само на това основание може да бъде отменено.
С други думи: реабилитацията заличава правната пречка.
08:16 23.02.2026
52 Парадокс БГ
Тогава съдът приема, че:
това е оценъчна категория;
органът има право на преценка;
съдът проверява само дали решението е мотивирано и не е произволно.
ВАС обикновено не заменя преценката на органа със своя, а проверява:
има ли фактическа основа,
има ли мотиви,
спазена ли е процедурата,
налице ли е злоупотреба с право.
08:16 23.02.2026
53 Какво означава това за подобен случай
Той може да обжалва пред ВАС.
Съдът няма да обсъжда морално дали е „правилно“.
Ще провери дали:
решението е мотивирано;
има връзка между фактите и извода;
не се игнорира правният ефект на реабилитацията.
Ако ЦИК се позове само на „има стара присъда“ при положение, че има реабилитация — това би било юридически уязвимо.
Ако се позове на „обществено доверие и репутационен риск“ — това вече е по-трудно атакуемо.
08:17 23.02.2026
54 Фифонкьо
08:17 23.02.2026
55 Реалният баланс
Административното право: органът има право на институционална преценка.
Съдът: проверява за законосъобразност, не за морал!!!!!!@@@
Коментиран от #65
08:18 23.02.2026
56 Аргументи на Цицелков при жалба пред ВАС
Реабилитация и юридическа чистота:
„Предишните присъди са изтекли и лицето е реабилитирано, следователно то се счита за неосъждано. Това прави правното основание за отстраняване (съсредоточено върху присъди) невалидно.“
Липса на формално основание:
„Правният текст и правилата на Обществения съвет изискват членът да не е осъждан. Всички ограничения за морал и репутация са субективни и не са ясно уредени в правилата.“
Непроизволност на административния акт:
„Решението се основава на обществени очаквания и репутационни съображения, което може да се тълкува като произвол и нарушение на принципа за законност.“
Дискриминационен аргумент:
„Прилагането на минало, което е юридически невалидно след реабилитация, представлява неравно третиране спрямо други членове.“
08:20 23.02.2026
57 Как би реагирал ВАС
Ще вземе предвид, че реабилитацията заличава правните последици от предишните присъди.
Ще остави на ЦИК правото да прецени моралните и репутационни аспекти, стига те да са ясно мотивирани.
Вероятно ще отстрани произволни или неадекватни мотиви, но трудно ще оспори преценката на институцията за доверието в Обществения съвет.
08:20 23.02.2026
58 Възможни варианти
Срокът изтича: 23 февруари 2026 г.
Възможности за Цицелков:
подава оставка → приключва въпросът без конфликт
не подава → ЦИК разглежда принудително освобождаване
08:21 23.02.2026
59 ЦИК ще вземе решение
основание: репутационен риск / доверие в институцията
резултат: мястото става вакантно → НПО или нов кандидат се назначава
Вариант Б: решава да не го освободи
аргумент: той е реабилитиран, няма юридическа пречка
резултат: продължава да е член на съвета
08:22 23.02.2026
60 Възможна жалба пред ВАС
Съдът проверява:
Законност на решението
Достатъчна мотивировка (не произволно)
Реабилитацията му – юридически факт
Възможни решения на ВАС:
оставя решението в сила → Цицелков остава освободен
отменя решението частично → може да се върне на ЦИК за ново решение или мотивировка
08:23 23.02.2026
61 Последствия след ВАС
Ако ВАС отмени решението → ЦИК може да:
го остави в съвета
прецени ново мотивирано решение, съобразено с аргументите на съда
08:23 23.02.2026
63 Ключови изводи
ЦИК има дискреция по морал и репутация.
ВАС не заменя преценката на ЦИК, а проверява за произвол и законосъобразност.
08:25 23.02.2026
64 Цицелковизация
гледа само каква е ставката,
на избори в Гана, Комисията
го хвана с черна жена да бере
душа!
И тъй като да си хетеро в
Брюксел е забранено, му
се скараха на това копе...це
мамино!
Джери си взе поука, и рече
простете, наслука, аз съм
европе..фил, не мислете, че
съм се променил!
08:33 23.02.2026
65 крал Ото
До коментар #55 от "Реалният баланс":А защо денонощно надувате гайдата з алойко и шиши тогава бре ?! и те по закон са ок
08:34 23.02.2026
66 Ветринар
08:49 23.02.2026
67 Абе много важен тоя примат
Коментиран от #69
08:51 23.02.2026
68 Така де
До коментар #3 от "007 /агент/":Браво на Гюров. Според него Цицелков е най-достойният българин за министър за честни избори. Отстранен е от Европейската комисия да не участва като наблюдател на избори само за пет години. За Гюров това не е наказание.
08:57 23.02.2026
70 Цицелков ни е най- големия проблем,
08:57 23.02.2026
71 хдхкддндд
08:58 23.02.2026
72 ТАКА
До коментар #15 от "ЛОШО МИ СТАВА":Определено не се чете, защото точно този в случая не взема пари от държавата
09:01 23.02.2026
73 Пенев
09:12 23.02.2026
75 Цицелков съм
09:51 23.02.2026
77 клю-клю
До коментар #13 от "12340":И при наблюдателите има рушвети.Тъпчат им куфарчето с пачки за да пишат,че изборите са проведени нормално и законно.В хотела се е напил и са му направили компромати как играе голо хоро с две-три шоколадови малолетки и са ги изпратили където трябва.
10:07 23.02.2026
78 и какво
11:32 23.02.2026
79 така де
До коментар #9 от "Бай Араб":няма я Цурбриген защото е жена и се състезава за БЪЛГАРИЯ в зимната олимпиада .и горе долу добре се представя като за начало
11:35 23.02.2026
80 ОЗЪ.БЕНО-ОКОК.ОРЕНА ПА.СМИНА
12:17 23.02.2026
