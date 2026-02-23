Новини
23 Февруари, 2026 07:46

Ако той доброволно не го направи, ще се обсъди процедурата по принудителното му отстраняване

Изтича срокът на Цицелков да напусне Обществения съвет към ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес изтича срокът, който ЦИК даде на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет към институцията, предаде NOVA.

По думите на председателя на Комисията Камелия Нейкова, ако той доброволно не го направи, ще се обсъди процедурата по принудителното му отстраняване.

В петък Стоил Цицелков хвърли оставка като вицепремиер по честните избори заради твърденията на Тошко Йорданов от „Има такъв народ", че има три присъди за шофиране в нетрезво състояние и притежание на марихуана. След запитване от NOVA, от Европейската комисия потвърдиха, че Цицелков е бил отстранен за пет години като наблюдател на избори в чужбина заради неспазване етичните правила.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 11 Отговор
    Тодор Колев беше "Господин за един ден" ,
    тоА мЕнИстър за един ден❗

    07:02 23.02.2026

  • 3 007 /агент/

    54 16 Отговор
    Рядко съчетание - нагъл и гну Сен !

    Коментиран от #5, #7, #68

    07:03 23.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ирония

    60 6 Отговор

    До коментар #3 от "007 /агент/":

    Ооо, държавата ни е пълна с такива "нагъл и гну Сен", като почтеш от Сарафов, Гешев ппиди него, Емил Кошлуков в БНТ, Стефка Костадинова, Боби Михайлов, Гонзо....Цицелков поне имаше доблестта да се оттегли от министерския пост и то бързо!

    Коментиран от #11, #76

    07:12 23.02.2026

  • 6 Тц, тц, тц!

    32 19 Отговор
    Айде бе Цицелков, напускай с добро!

    07:12 23.02.2026

  • 7 Бай Араб

    38 17 Отговор

    До коментар #3 от "007 /агент/":

    Защо да е рядко съчетание ,всички от ПП и ДБ са точно същото

    07:12 23.02.2026

  • 8 Дедо ви...

    37 8 Отговор
    Като пиявици са, като се вкопчат в нещо не можеш да ги мръднеш да цоцат до последно...

    07:12 23.02.2026

  • 9 Бай Араб

    25 10 Отговор
    Те там винаги има буквата ,,Ц,,-Цънцарова, Цицин Зайо ,сега и Цицелков само Цурбриген го няма .

    Коментиран от #79

    07:15 23.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    21 9 Отговор
    В 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка.

    07:17 23.02.2026

  • 11 Бай Араб

    37 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ирония":

    Каква доблест бе , принудиха го .

    Коментиран от #23

    07:17 23.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12340

    30 6 Отговор
    "...Европейската комисия потвърдиха, че Цицелков е бил отстранен за пет години като наблюдател на избори в чужбина заради неспазване етичните правила."
    ....той ,обаче,твърди,че е за неспазване на ковид ограничения:))
    Какви ги е вършил в Гана,и господ не знай!

    Коментиран от #77

    07:23 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЛОШО МИ СТАВА

    40 10 Отговор
    Като си помисля, че плащам данъци, за да може този и подобните му да вземат заплати.

    Коментиран от #72

    07:24 23.02.2026

  • 16 НЕГАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЯ НА СОРОС

    33 8 Отговор
    Произвежда само цицелковци.

    07:27 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ОД МВР Благоевград

    35 0 Отговор
    През 2023година кандидата за главен секретар на МВР Георги Кандев е разобличен от Нова телевизия как си пътува Благоевград София с джипа Тойта ланд круйзер с номер Е 96 97 ВР този джип е иззет като Веществено Доказателство бил е дерегистриран без застраховка и ГТП Кандев има скрито ПТП 15 глоби от камери Завършва ЮЗУ Благоевград заедно с ШИШИ е това е новият морал

    07:33 23.02.2026

  • 19 Интригите

    24 16 Отговор
    и гнусотиите на дребосъка . Цицелков е реабилитиран и решенията , които вееше в Парламента са от повече от десет години . Друга тема е кой му ги даде в мръсните ръчички ? Не , че не се знае. А иначе Росица Нейкова трябва да напусне ЦИК , заради доказаните далавери с фалшифициране на изборите , измама с гласовете на българските граждани е това , в полза на мафията !

    07:34 23.02.2026

  • 20 Кирил

    32 3 Отговор
    Внуците и децата на ДС край нямат

    07:36 23.02.2026

  • 21 Джо

    13 18 Отговор
    Слугиня -чистачка на Шиши и Тулупа а си помисли добре дали тя не трябва да бъде отстранена! И осъдена след това!Само заради фиаското с хартиената бюлетина и погазването на закона от нейна страна следва да престои в Сливенския поне 15 години!

    07:37 23.02.2026

  • 22 СЛЕД 20 ГОДИНИ БОКО

    31 5 Отговор
    Се оказва, че държавата е 100% завладяна от соросоиди и мафиоти. Медии, министерства, агенции, НПО-та - където и да погледнеш виждаш само цицелковци.

    07:42 23.02.2026

  • 23 Напротив!

    22 19 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    Доблест е! Сам подаде оставка!
    А Сарафов не могат да го изнесат от кабинета, вкопчил се е в стола си и не пуска! Те му викат, че е недействителен ипълняващ длъжността, той се прави на глух!!
    Вижте и Емил Кошлуков, който стоя незаконно като шеф на Бнт, а после атакува в съда избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ, защото изпадна в истерия, че най-после го изритаха от там!!

    07:42 23.02.2026

  • 24 Пъбликенеми N1

    4 15 Отговор
    Най-закоравелият престъпник рецидивист в цялата страна, не е Боко, нито шиши, нито Брендо, нито Таки. Това е!!!

    07:43 23.02.2026

  • 25 Питам само?!

    15 10 Отговор
    Абе в тази ЦИК не е ли време да се подменят членовете??

    07:49 23.02.2026

  • 26 Продължаваме Промяната нямат в ЦИК член

    8 11 Отговор
    Членове на ЦИК:
    Георги Баханов – ГЕРБ-СДС
    Елка Стоянова – ИТН
    Ерхан Чаушев – ДПС
    Йорданка Ганчeва – ГЕРБ-СДС
    Красимир Ципов – ГЕРБ-СДС
    Любомир Гаврилов – ИТН
    Любомир Георгиев – ДБ
    Силвия Стойчева – БСП
    Цветанка Георгиева – БСП

    07:50 23.02.2026

  • 27 ЦИК

    7 11 Отговор
    Заместник-председатели и секретар на ЦИК:
    Димитър Димитров – ГЕРБ-СДС
    Емил Войнов – БСП
    Росица Матева – „Изправи се! Мутри вън!“
    Цветозар Томов – ДБ
    Севинч Солакова – ДПС

    07:53 23.02.2026

  • 28 Кога се сменят?

    7 11 Отговор
    Мандатът на Централна избирателна комисия (ЦИК) е 5 години.
    Членовете се назначават с указ на Президент на Република България.
    След изтичане на 5-годишния мандат трябва да бъде назначен нов състав.
    Действащият състав обаче продължава да изпълнява функциите си до назначаването на нов, дори ако мандатът е формално изтекъл (за да няма институционален вакуум).

    07:54 23.02.2026

  • 29 Конкретно за настоящия състав

    8 11 Отговор
    Настоящият състав на ЦИК е назначен през май 2021 г., което означава, че редовният му мандат изтича през май 2026 г.
    След тази дата:
    Президентът трябва да назначи нов състав,
    по предложения на парламентарно представените партии,
    след провеждане на консултации.

    07:55 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кой взема решението?

    3 11 Отговор
    Освобождаването става с указ на Президент на Република България.
    Преди това се провеждат консултации с парламентарно представените партии.
    Нов член се назначава по същата квота (от същата парламентарна група, която е предложила първоначалния).

    07:57 23.02.2026

  • 32 Основания за предсрочно освобождаване

    5 12 Отговор
    Съгласно Изборния кодекс, член на ЦИК може да бъде освободен преди изтичане на 5-годишния мандат при:
    Подадена оставка
    Трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си (напр. тежко заболяване)
    Влязла в сила присъда за умишлено престъпление
    Несъвместимост (ако заеме длъжност, която законът не позволява да се съчетава с членство в ЦИК)
    Системно неизпълнение на задълженията

    Коментиран от #41

    07:58 23.02.2026

  • 33 Точно

    10 12 Отговор
    Най-големите престъпници,доказани крадци и убийци, стоят десетилетия на власт и протестите срещу тях не могат да ги свалят. Тошко Йорданов защо не скача срещу тях и защо подробно не освети , кой се друса в тяхната партия. Отговор - защото се залепи за хранилката.

    07:59 23.02.2026

  • 34 На тоя нагъл Цицелко

    24 10 Отговор
    яко му се цицa от държавната хранилка. Ритайте го тоя ПеПеДеБейски кърлеж, щото сам няма да се махне!

    07:59 23.02.2026

  • 35 Какво представлява ОС към ЦИК?

    9 13 Отговор
    Какво представлява Общественият съвет към Централна избирателна комисия (ЦИК)
    Общественият съвет е консултативен орган към ЦИК. Той не взема решения и не организира избори, а подпомага комисията с експертни мнения и препоръки.

    08:01 23.02.2026

  • 36 Кой участва в ОС на ЦИК?

    7 12 Отговор
    Представители на неправителствени организации, които работят в сферата на:
    изборния процес
    прозрачността и гражданския контрол
    наблюдение на избори
    защита на избирателните права
    Членовете не са партийни квоти, а се излъчват от гражданския сектор.

    08:02 23.02.2026

  • 37 Фридрих

    18 6 Отговор
    Не на цицелковщината ! долу бкп

    08:02 23.02.2026

  • 38 Какви са функциите на ОС на ЦИК?

    7 14 Отговор
    Общественият съвет може да:
    дава становища и препоръки по решения на ЦИК
    предлага мерки за по-голяма прозрачност
    сигнализира за проблеми в изборния процес
    участва в обществени обсъждания
    Важно: становищата му нямат задължителен характер — ЦИК може да ги приеме или да не ги приеме.

    08:03 23.02.2026

  • 39 ОС на ЦИК НЯМА РЕАЛНА ВЛАСТ!!

    7 13 Отговор
    Решенията се вземат единствено от членовете на ЦИК. Общественият съвет е механизъм за ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ и експертна обратна връзка.

    Коментиран от #40, #44

    08:04 23.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЦИрК Балкански

    9 12 Отговор

    До коментар #32 от "Основания за предсрочно освобождаване":

    След последните конституционни промени, членовете са с неограничен във времето мандат, постовете се предават по наследство и заплатите се вдигат всеки път след предсрочни избори, независимо от резултатите. Ще сменят някого само ако умре и няма преки наследници.

    08:06 23.02.2026

  • 42 При какви условия може да бъде отстранен

    3 12 Отговор
    Член на Обществения съвет може да бъде освободен при:
    Подадена оставка.
    Отпадане на представителността (ако НПО-то, което го е излъчило, оттегли подкрепата си).
    Нарушаване на етични правила.
    Действия, уронващи престижа на ЦИК.
    Несъвместимост или конфликт на интереси.
    Решението за освобождаване се взема от ЦИК с гласуване.

    08:06 23.02.2026

  • 43 Какво означава това в случая с Цицелков?

    5 12 Отговор
    Ако член на Обществения съвет (като Стоил Цицелков) не подаде доброволно оставка в дадения от ЦИК срок:
    ЦИК може да гласува решение за принудителното му освобождаване.
    Това не засяга изборната администрация пряко, тъй като Общественият съвет няма управленски правомощия.
    Става дума основно за въпрос на доверие и репутация.

    08:07 23.02.2026

  • 44 Информационно обслужване

    3 11 Отговор

    До коментар #39 от "ОС на ЦИК НЯМА РЕАЛНА ВЛАСТ!!":

    Решенията се вземат след консултация по телефоня.

    08:08 23.02.2026

  • 45 Длъжна или не?

    3 13 Отговор
    ЦИК не е автоматично длъжна да освободи член на Обществения съвет. Тя има право на преценка, освен ако не е налице изрично основание по вътрешните ѝ правила.

    08:08 23.02.2026

  • 46 На тая лкама Цицелковата

    19 8 Отговор
    яко ѝ се цицa от държавната хранилка. Ритайте го тоя ПеПеДеБейски кърлеж, щото сам няма да се махне!

    08:09 23.02.2026

  • 47 Итн

    8 16 Отговор
    Тошко Йорданов попадна в парламента с измама, обяви, че ще чегърта ГЕРБ, седя по късите гащи на Орлов мост на протеста, а сега се хвърля на амбразурата да защитава ГЕРБ и статуквото

    08:12 23.02.2026

  • 48 Трябва ли да се вземат предвид стари

    6 13 Отговор
    Присъди?
    От правна гледна точка
    Ако има валидна реабилитация:
    няма действаща присъда;
    не може да се третира като осъждано лице;
    не може автоматично да се прилага основание „влязла в сила присъда“.
    Тоест – формално юридическо препятствие няма.
    От институционална / етична гледна точка
    Тук е по-сложният момент.
    Общественият съвет към Централна избирателна комисия не е наказателноправна категория, а въпрос на доверие и престиж.
    Дори при реабилитация, ЦИК може да обсъжда:
    дали миналото поведение уронва доверието в институцията;
    дали има риск за общественото възприятие;
    дали правилата на съвета изискват „висок морален авторитет“.
    Реабилитацията заличава правните последици, но не заличава историческия факт, че е имало осъждане.
    Правото казва „неосъждан“.
    Общественият дебат може да каже „има минало, което е проблем“.

    08:13 23.02.2026

  • 49 Ключовият въпрос

    3 14 Отговор
    Ако правилата на Обществения съвет изискват:
    „липса на влязла в сила присъда“ → реабилитацията решава проблема.
    „високи морални качества“ → това е оценъчна категория и подлежи на преценка.

    08:14 23.02.2026

  • 50 Извод

    3 14 Отговор
    Юридически – ако е реабилитиран, той се счита за неосъждан.
    Институционално – ЦИК има право да прецени дали миналото му е несъвместимо с ролята, независимо от реабилитацията.

    08:14 23.02.2026

  • 51 Ако законът изисква „неосъждан“

    3 12 Отговор
    Когато нормативният текст изисква кандидатът да „не е осъждан“ и лицето е реабилитирано, съдът приема, че:
    то се счита за неосъждано;
    администрацията не може да го третира като осъждано;
    отказ или освобождаване само на това основание може да бъде отменено.
    С други думи: реабилитацията заличава правната пречка.

    08:16 23.02.2026

  • 52 Парадокс БГ

    3 12 Отговор
    Ако изискването е „високи морални качества“ или „добра репутация“
    Тогава съдът приема, че:
    това е оценъчна категория;
    органът има право на преценка;
    съдът проверява само дали решението е мотивирано и не е произволно.
    ВАС обикновено не заменя преценката на органа със своя, а проверява:
    има ли фактическа основа,
    има ли мотиви,
    спазена ли е процедурата,
    налице ли е злоупотреба с право.

    08:16 23.02.2026

  • 53 Какво означава това за подобен случай

    3 11 Отговор
    Ако ЦИК освободи член на Обществения съвет заради „уронване на престижа“:
    Той може да обжалва пред ВАС.
    Съдът няма да обсъжда морално дали е „правилно“.
    Ще провери дали:
    решението е мотивирано;
    има връзка между фактите и извода;
    не се игнорира правният ефект на реабилитацията.
    Ако ЦИК се позове само на „има стара присъда“ при положение, че има реабилитация — това би било юридически уязвимо.
    Ако се позове на „обществено доверие и репутационен риск“ — това вече е по-трудно атакуемо.

    08:17 23.02.2026

  • 54 Фифонкьо

    21 6 Отговор
    Пием и си караме, а на закона голям хикс с дебелия фулмастер...

    08:17 23.02.2026

  • 55 Реалният баланс

    3 15 Отговор
    Наказателното право: лицето е чисто.
    Административното право: органът има право на институционална преценка.
    Съдът: проверява за законосъобразност, не за морал!!!!!!@@@

    Коментиран от #65

    08:18 23.02.2026

  • 56 Аргументи на Цицелков при жалба пред ВАС

    3 14 Отговор
    Цел: да оспори правната обосновка на решението.
    Реабилитация и юридическа чистота:
    „Предишните присъди са изтекли и лицето е реабилитирано, следователно то се счита за неосъждано. Това прави правното основание за отстраняване (съсредоточено върху присъди) невалидно.“
    Липса на формално основание:
    „Правният текст и правилата на Обществения съвет изискват членът да не е осъждан. Всички ограничения за морал и репутация са субективни и не са ясно уредени в правилата.“
    Непроизволност на административния акт:
    „Решението се основава на обществени очаквания и репутационни съображения, което може да се тълкува като произвол и нарушение на принципа за законност.“
    Дискриминационен аргумент:
    „Прилагането на минало, което е юридически невалидно след реабилитация, представлява неравно третиране спрямо други членове.“

    08:20 23.02.2026

  • 57 Как би реагирал ВАС

    2 14 Отговор
    Ще провери дали решението е мотивирано и не произволно.
    Ще вземе предвид, че реабилитацията заличава правните последици от предишните присъди.
    Ще остави на ЦИК правото да прецени моралните и репутационни аспекти, стига те да са ясно мотивирани.
    Вероятно ще отстрани произволни или неадекватни мотиви, но трудно ще оспори преценката на институцията за доверието в Обществения съвет.

    08:20 23.02.2026

  • 58 Възможни варианти

    2 14 Отговор
    ЦИК даде срок за доброволно напускане
    Срокът изтича: 23 февруари 2026 г.
    Възможности за Цицелков:
    подава оставка → приключва въпросът без конфликт
    не подава → ЦИК разглежда принудително освобождаване

    08:21 23.02.2026

  • 59 ЦИК ще вземе решение

    2 14 Отговор
    Вариант А: освобождава го мотивирано с решение
    основание: репутационен риск / доверие в институцията
    резултат: мястото става вакантно → НПО или нов кандидат се назначава
    Вариант Б: решава да не го освободи
    аргумент: той е реабилитиран, няма юридическа пречка
    резултат: продължава да е член на съвета

    08:22 23.02.2026

  • 60 Възможна жалба пред ВАС

    3 13 Отговор
    Подадена от Цицелков, ако е освободен
    Съдът проверява:
    Законност на решението
    Достатъчна мотивировка (не произволно)
    Реабилитацията му – юридически факт
    Възможни решения на ВАС:
    оставя решението в сила → Цицелков остава освободен
    отменя решението частично → може да се върне на ЦИК за ново решение или мотивировка

    08:23 23.02.2026

  • 61 Последствия след ВАС

    2 12 Отговор
    Ако ВАС потвърди освобождаването → мястото се заема от друг представител на НПО
    Ако ВАС отмени решението → ЦИК може да:
    го остави в съвета
    прецени ново мотивирано решение, съобразено с аргументите на съда

    08:23 23.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ключови изводи

    3 10 Отговор
    Юридически Цицелков е чист след реабилитацията.
    ЦИК има дискреция по морал и репутация.
    ВАС не заменя преценката на ЦИК, а проверява за произвол и законосъобразност.

    08:25 23.02.2026

  • 64 Цицелковизация

    7 3 Отговор
    Джери Цицелков Оставката,
    гледа само каква е ставката,
    на избори в Гана, Комисията
    го хвана с черна жена да бере
    душа!
    И тъй като да си хетеро в
    Брюксел е забранено, му
    се скараха на това копе...це
    мамино!
    Джери си взе поука, и рече
    простете, наслука, аз съм
    европе..фил, не мислете, че
    съм се променил!

    08:33 23.02.2026

  • 65 крал Ото

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "Реалният баланс":

    А защо денонощно надувате гайдата з алойко и шиши тогава бре ?! и те по закон са ок

    08:34 23.02.2026

  • 66 Ветринар

    4 1 Отговор
    Май ще има,чиба,чиба...

    08:49 23.02.2026

  • 67 Абе много важен тоя примат

    9 3 Отговор
    Толкова коментари какво може ,какво ни може ЦИК и ВАС за един прошляк без образование, без морал , удобен и подлога на всички. Да изчезва шарлатана малоумен. Пропаднал от всякъде, ония от АКФ искат да се отърват от него и го бутат като талпа . Безсрамни, оперирани от мисъл неможачи. Умни и красиви ама на ужким.

    Коментиран от #69

    08:51 23.02.2026

  • 68 Така де

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "007 /агент/":

    Браво на Гюров. Според него Цицелков е най-достойният българин за министър за честни избори. Отстранен е от Европейската комисия да не участва като наблюдател на избори само за пет години. За Гюров това не е наказание.

    08:57 23.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Цицелков ни е най- големия проблем,

    3 6 Отговор
    тъй да знаете. Златните кюлчета и пачките в чекмеджетата са си съвсем нормални, незаконното принудително отнемане на бизнеси от хората е ангелска работа, хотелите с водопади - и те, съвсем в реда на нещата. Но Цицелков защото преди 15 години бил карал пиян - доколкото разбрах веднъж и след това си е взел поука- е те това ше 363 майката на държавата...

    08:57 23.02.2026

  • 71 хдхкддндд

    3 1 Отговор
    Еврото си вземам аз и на меркендеза давам газз

    08:58 23.02.2026

  • 72 ТАКА

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "ЛОШО МИ СТАВА":

    Определено не се чете, защото точно този в случая не взема пари от държавата

    09:01 23.02.2026

  • 73 Пенев

    5 0 Отговор
    А мама му кога? Явно аверите на тати още управляват. ДС бди.

    09:12 23.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Цицелков съм

    2 3 Отговор
    Просто съм напушен и забравих

    09:51 23.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 клю-клю

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "12340":

    И при наблюдателите има рушвети.Тъпчат им куфарчето с пачки за да пишат,че изборите са проведени нормално и законно.В хотела се е напил и са му направили компромати как играе голо хоро с две-три шоколадови малолетки и са ги изпратили където трябва.

    10:07 23.02.2026

  • 78 и какво

    2 3 Отговор
    е правил в чужбина Да не би да е влизал в тъмната стаичка където са пускали само каки с по къси поли.. дайте повече информация щото иначе и физиономията му говори достатъчно..Един добър избор на радев и прецедентката

    11:32 23.02.2026

  • 79 така де

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Араб":

    няма я Цурбриген защото е жена и се състезава за БЪЛГАРИЯ в зимната олимпиада .и горе долу добре се представя като за начало

    11:35 23.02.2026

  • 80 ОЗЪ.БЕНО-ОКОК.ОРЕНА ПА.СМИНА

    2 1 Отговор
    Чист боклук , без примеси е този грозен примат от редиците на ПеП.едофи.лите.

    12:17 23.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

