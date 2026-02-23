Кабинетът решава съдбата на главния секретар на МВР

Очаква се днес да стане ясно дали Министерският съвет ще предложи на президента Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, предаде NOVA.
По непотвърдена информация в петък служебният вътрешен министър Емил Дечев е поискал освобождаването на най-висшата професионална фигура във ведомството, както и отстраняването на шефа на Националната полиция Захари Васков и всички, разследващи случая „Петрохан - Околчица".
От МВР официално отричат това да е вярно.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #18, #23
06:57 23.02.2026
2 хоминид
07:02 23.02.2026
3 ОД МВР Благоевград
Коментиран от #19, #24, #26
07:11 23.02.2026
5 Всичко е много простичко
07:15 23.02.2026
6 Хахаха
07:16 23.02.2026
7 Само да кажа
07:17 23.02.2026
8 Майора
07:18 23.02.2026
9 Симитли
07:21 23.02.2026
10 Левскарите
07:23 23.02.2026
11 Аве ей, смотаното МВР,
1. Изстрел под брадичката as the projectile (bullet) exit wound е в основата на носът, м/у очите.
2. Изстрел прецизно в лявото слепоочие, от горе надолу.
И така, може и някой и друг Областен Началник на МВР за цвят да присъстват, да част от следствената възстановка?🤔😑
Са, всеки от горните се прострелва под брадичката, 🤣😑 и да видим дали някой ще оцелее за да се застреля прецизно в лявото слепоочие отгоре на долу с втория изстрел?❤️🇧🇬😑
07:26 23.02.2026
13 СЛЕД 20 ГОДИНИ БОКО
07:31 23.02.2026
14 Шарлатаните на Радев
Значи и те са в играта.
07:38 23.02.2026
15 Защо поантата е на убитите,
Въпрос, защо никой не разследва ДАНС и Началника му Д. Денев за убийствата в хижа Петрохан, защо след като ДАНС са разследвали въоръжената група от хижа Петрохан в продължение на една година?
За тази една година ДАНС и Деньо Денев знаят със сигурност, всяко едно движение на въоръжената група м/у хижа Петрохан и село Българи?
Местоположението на Хижа Петрохан е в така наречен невралгичен район, до Сръбската Граница, село Българи е в невралгичен район до Турската Граница.
07:44 23.02.2026
16 Ужас
08:10 23.02.2026
18 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Там сме всички, които сме за мир и неутралитет на България!
08:29 23.02.2026
19 Айде пък
До коментар #3 от "ОД МВР Благоевград":Разобличенията на Нова телевизия обикновенно са поръчкови и не винаги отговарят на истината. Това че кара Благоевград имат Тойота Ланд крузер по защита на външни граници сребрист металик още от преди 2013г. А иззети автомобили се предоставят на МВР по определен ред и това е работа на УССД и министъра, най малкото без това колата няма лимит за гориво. Това да е нарушението а не да е уличен в престъпление което той да е извършил като един дето ток крадеше.
08:57 23.02.2026
20 безпартиен
09:00 23.02.2026
21 ОД МВР Благоевград
09:16 23.02.2026
22 бай Иван
09:38 23.02.2026
23 Пак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":лъжеш. И докладваш. Изтрита коментар 17 по твой доклад? От МС ли го направи 🤣
09:43 23.02.2026
25 бай Иван
09:44 23.02.2026
26 Хмм
До коментар #3 от "ОД МВР Благоевград":още преди да ги предложат се оказваче имат цяло досие от компромати, само Гюров нищо не знае, а на тошкото толкова работа му сеотвори, с кого по-напред, щестигнат и до надеждата на Костов - "нахранете журналистите" и случая с медицинските сестри в Либия
10:04 23.02.2026