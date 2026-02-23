Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кабинетът решава съдбата на главния секретар на МВР

Кабинетът решава съдбата на главния секретар на МВР

23 Февруари, 2026 07:46

По непотвърдена информация министър Дачев настоява за отстраняването на Рашков

Снимка: БГНЕС
Очаква се днес да стане ясно дали Министерският съвет ще предложи на президента Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, предаде NOVA.

По непотвърдена информация в петък служебният вътрешен министър Емил Дечев е поискал освобождаването на най-висшата професионална фигура във ведомството, както и отстраняването на шефа на Националната полиция Захари Васков и всички, разследващи случая „Петрохан - Околчица".

От МВР официално отричат това да е вярно.


  • 1 Последния Софиянец

    12 19 Отговор
    В 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в чужда война.

    Коментиран от #17, #18, #23

    06:57 23.02.2026

  • 2 хоминид

    7 7 Отговор
    Кабинетчиите ще решават,а не кабинетът. Кабинетът е просто една стая в сградата.

    07:02 23.02.2026

  • 3 ОД МВР Благоевград

    22 3 Отговор
    През 2023 година кандидата за главен секретар Георги Кандев е разобличен от Нова телевизия как след работа си пътува Благоевград София с джипа Тойта ланд круйзер забележете иззета като Веществено Доказателство има 15 глоби от камери скрито ПТП джипа е бил дерегистриран престъпление по 345 НК без Застраховка без Технически преглед Това е новият главен секретар

    Коментиран от #19, #24, #26

    07:11 23.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Всичко е много простичко

    28 6 Отговор
    Корумпираните марионетки на Шиши в МВР ВЪЪЪН!

    07:15 23.02.2026

  • 6 Хахаха

    23 5 Отговор
    Мафията не иска да й уволняват внедрените кадри в мвр.7366

    07:16 23.02.2026

  • 7 Само да кажа

    8 5 Отговор
    Изпратете случая за мераклията за нов главен секретар на Тошко Йорданов и ще бъде шоу в Народното събрание този будала Георги Кандев е градски на Андрей Гюров

    07:17 23.02.2026

  • 8 Майора

    9 15 Отговор
    Поредният факт потвърждавщ че кабинета не се занимава с избори , а по поръка на НПО на Сорос гледа да установи избори със свое МВР , двой главен секретар и свои началник служби , изпълняващ заръката на шефа на Партията на кеша и пудела с пачките Кокорчо! Срам и позор , незабавна оставка!

    07:18 23.02.2026

  • 9 Симитли

    13 3 Отговор
    Може да е добър полицаи но е без морал да управлява джип иззет като Веществено Доказателство е престъпление а глобите от камерите са изпратени на собственика на джипа Димитър Чонгов

    07:21 23.02.2026

  • 10 Левскарите

    9 3 Отговор
    Стига Сорос Морис нали искахте нов морал да караш джип без застраховка е престъпление Това ли ще бъде лице на МВР

    07:23 23.02.2026

  • 11 Аве ей, смотаното МВР,

    11 2 Отговор
    хм, да направим следствена възстановка на убийствата от Петрохан Gate, значи събираме всичките talking heads от ТВ - Слави Василев, Цветомир Йовчев, Калин Стоянов, Слави Трифонов (и къде му е жената и децата на Дългия са) Дани Митов, Делян Пеевски, Бойко Борисов, Борислав Сарафов и същата Марка Пистолет (полуавтоматичен) с който Иван Иванов от хижа Петрохан се е самоубил с два изстрела:
    1. Изстрел под брадичката as the projectile (bullet) exit wound е в основата на носът, м/у очите.

    2. Изстрел прецизно в лявото слепоочие, от горе надолу.

    И така, може и някой и друг Областен Началник на МВР за цвят да присъстват, да част от следствената възстановка?🤔😑

    Са, всеки от горните се прострелва под брадичката, 🤣😑 и да видим дали някой ще оцелее за да се застреля прецизно в лявото слепоочие отгоре на долу с втория изстрел?❤️🇧🇬😑

    07:26 23.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СЛЕД 20 ГОДИНИ БОКО

    16 7 Отговор
    Държавата ни се оказа 100% превзета от соросоиди.

    07:31 23.02.2026

  • 14 Шарлатаните на Радев

    12 6 Отговор
    завладяват държавата, Буци и ГЕРБ пасуват кротко.

    Значи и те са в играта.

    07:38 23.02.2026

  • 15 Защо поантата е на убитите,

    10 4 Отговор
    (Борислав Сарафов и Прокуратурата) ги обявиха за Туейн Пийкс когато труповете от Петрохан бяха още "топли", в смисъл веднага след пристигането на ДАНС и тежко въоръжено МВР, Специални Сили?

    Въпрос, защо никой не разследва ДАНС и Началника му Д. Денев за убийствата в хижа Петрохан, защо след като ДАНС са разследвали въоръжената група от хижа Петрохан в продължение на една година?

    За тази една година ДАНС и Деньо Денев знаят със сигурност, всяко едно движение на въоръжената група м/у хижа Петрохан и село Българи?

    Местоположението на Хижа Петрохан е в така наречен невралгичен район, до Сръбската Граница, село Българи е в невралгичен район до Турската Граница.

    07:44 23.02.2026

  • 16 Ужас

    9 1 Отговор
    Къде се покриха тоя и къдравия сю като шамаросаха УЖ кожухаров веднага довтасаха в Русе и ръсеха простотии,а след петрохан се скриха в ТУНЕЛА

    08:10 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Там сме всички, които сме за мир и неутралитет на България!

    08:29 23.02.2026

  • 19 Айде пък

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "ОД МВР Благоевград":

    Разобличенията на Нова телевизия обикновенно са поръчкови и не винаги отговарят на истината. Това че кара Благоевград имат Тойота Ланд крузер по защита на външни граници сребрист металик още от преди 2013г. А иззети автомобили се предоставят на МВР по определен ред и това е работа на УССД и министъра, най малкото без това колата няма лимит за гориво. Това да е нарушението а не да е уличен в престъпление което той да е извършил като един дето ток крадеше.

    08:57 23.02.2026

  • 20 безпартиен

    4 1 Отговор
    Практика е на ръководни постове в държавата да се издигат лица уязвими с неморални постъпки и дори престъпления в миналото!С това са държани в подчинение и изпълняват каквото им е наредено! Естествено "кадровиците" винаги са скрити, както и мотивите за техните решения!Та,кои са кадровиците на българската политика?

    09:00 23.02.2026

  • 21 ОД МВР Благоевград

    5 2 Отговор
    Управляваният от кандидатита за главен секретар на МВР Георги Кандев джип Е 96 97 ВР е задържан като Веществено Доказателство Кандев го ползвал за лична употреба сутрин и вечер пътувал от София до Благоевград за работа има 15 глоби от камери колата е дерегистрирана престъпление по член 345 НК без ГТП има Съдебно решение джипа Тойта ланд круйзер да бъде възстановен на собственика Димитър Чонгов но Кандев отказва и гражданина вика Нова телевизия

    09:16 23.02.2026

  • 22 бай Иван

    5 0 Отговор
    Боже , поне видяхме снимката на този човек. Някой до момента чу ли или видя ,някъде да се изкаже или вземе отношение по нещо. това е главен секретар призрак. Първият и единствен в историята на МВР . Предполагам ,че Младен шофьорчето на Мето и Светльо Гела са му забранили да се изказва , както доктор Радева забранява да се пие вода.

    09:38 23.02.2026

  • 23 Пак

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    лъжеш. И докладваш. Изтрита коментар 17 по твой доклад? От МС ли го направи 🤣

    09:43 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 бай Иван

    4 6 Отговор
    Ако изберат Георги Кандев за главен секретар ще поискам да ми се изтрие цялата над 30 годишна биография в МВР .Категорично не искам да ме свързват професионално с МВР, ако има такъв главен секретар. И още ако го изберете се кандидатирам за главен секретар на цялото земно кълбо . И вярвайте ще се справя по добре.Това мога да кажа на ид .и..ота направил това предложение за избор. Винаги съм считал пс.их.десните за пс.их...о и за радост не могат на милиметър да ме опровергаят

    09:44 23.02.2026

  • 26 Хмм

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "ОД МВР Благоевград":

    още преди да ги предложат се оказваче имат цяло досие от компромати, само Гюров нищо не знае, а на тошкото толкова работа му сеотвори, с кого по-напред, щестигнат и до надеждата на Костов - "нахранете журналистите" и случая с медицинските сестри в Либия

    10:04 23.02.2026

