Сантос отпадна от турнира Паулиста след загуба от Новоризонтино

23 Февруари, 2026 06:44 567 0

Неймар започна като титуляр, но не успя да поведе своя тим към успех

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В четвъртфинален сблъсък от престижния бразилски турнир Паулиста, отборът на Сантос, воден от звездата Неймар, претърпя болезнено поражение с 1:2 като гост срещу Новоризонтино.

Домакините от Новоризонтино откриха резултата в добавеното време на първото полувреме, когато Ромуло се разписа и даде преднина на своя тим. Въпреки това,

Сантос не се предаде и в 65-ата минута успя да възстанови равенството чрез впечатляващ гол на полузащитника Габриел Бонтемпо, който показа класа и хладнокръвие пред вратата.

Кулминацията на срещата настъпи в шестата минута на продължението, когато Габриел Налди донесе победата на Новоризонтино с решаващ гол, който остави Сантос без шанс за обрат.

Този резултат сложи край на надеждите на гостите за продължаване в турнира. Неймар, който започна като титуляр, не успя да поведе своя тим към успех, въпреки усилията си и подкрепата на съотборниците.

В редовния сезон на Паулиста Сантос завърши на осмо място, докато Новоризонтино впечатли с първото си място в класирането.


