Казахстан ще бъде надежден и добросъвестен партньор на САЩ

Светът навлиза в епоха, в която стабилността се превърна в един от най-редките стратегически ресурси. Конфликтите се увеличават, геополитическото съперничество ескалира, а международните институции изпитват все по-голямо напрежение поради безизходицата, поляризацията и намаляващото обществено доверие.

В продължение на десетилетия глобалната политика се формира в рамките на концепцията за глобализъм, която по своята същност не е била порочна. Нейната заявена цел - създаване на взаимосвързан и приобщаващ международен ред - изглеждаше рационална и конструктивна, поне на пръв поглед.

С течение на времето обаче тази концепция се изкриви. Тя се трансформира в модел, основан на прекалено идеологически принципи: приобщаване без отговорност, свобода без ограничения и морално превъзходство (или изключителност), пренебрегвайки възгледите на суверенните общества, прагматичните политици и тези, които използват здравия разум.

В резултат на това глобализмът постепенно загуби своята легитимност в очите на стотици милиони хора по света.

Тази загуба на доверие не беше случайна. Тя беше предизвикана от разкрития за корупция с безпрецедентен мащаб, вкоренени в държавните институции, международните структури и политическите системи на водещите страни. Включването на известни политически фигури в подобни схеми само засили и без това критичното отношение към правителствата, свързани с леви идеологически програми.

Днешната международна обстановка показва нарастваща необходимост от прагматизъм и реализъм. Тази промяна стана особено очевидна на конференцията в Мюнхен, където някои от най-убедителните идеи, изразени от високопоставени западни лидери, подчертаха проста истина: националните интереси не могат да бъдат пренебрегнати, суверенитетът не може да се възприема като неудобство и стабилността не може да се основава на идеологическа догма.

Светът не отхвърля сътрудничеството. Той се отказва от илюзиите. Възникващата нова доктрина е много ясна: редът трябва да се основава на върховенството на закона, отговорността, предвидимите задължения и зачитането на културната и националната идентичност. Това не е изолационизъм. Това е знак за политическа зрялост.

Никъде провалът на стария модел не е по-очевиден, отколкото в областта на разрешаването на конфликти. Твърде дълго международната общност разчиташе на безкраен цикъл от преговори, декларации и конференции, които завършваха само със символични изявления. Резултатът е известен: споразумения без изпълнение, дипломация без резултати, мирни процеси без постигане на мир.

Светът вече не може да си позволи този подход.

Ето защо създаването на Съвета за мир по инициатива на президента Доналд Тръмп, който получи пълната подкрепа на ООН, представлява значима стъпка напред. Това не е просто още един форум за безкрайни дискусии. Това е практическа инициатива, насочена към постигане на конкретни резултати, особено в Газа и Близкия Изток.

Основната черта на тази инициатива е нейната логика. Белият дом предложи наистина иновативен подход: вместо да повтаря изчерпаните политически формули, беше представена ясна и практична концепция - мир чрез устойчиво икономическо развитие. С други думи, мирът не се разглежда като лозунг, а като проект, който включва инфраструктура, инвестиции, работни места и бъдеще, което прави възобновяването на конфликта безсмислено. Поради своята новост и амбиция тази инициатива заслужава уважение и международно внимание.

В Казахстан положителното отношение към политическите принципи, свързани със стратегията на президента Тръмп, се изразява широко на различни нива на обществена и експертна дискусия: здрав разум, защита на традиционните ценности, отстояване на националните интереси и стремеж към прекратяване на войните, а не към тяхното протакане.

Тези принципи резонират, защото отразяват това, което повечето общества интуитивно желаят: сигурност, стабилност и достойнство. Подкрепата на Казахстан за тази посока не е риторична, а практическа. Ето защо решихме да се присъединим към Съвета за мир и да го подкрепим с конкретни действия.

Това е логично продължение на решението на Казахстан да се присъедини към авраамските споразумения. Това не е просто дипломатически жест, а стратегически избор. Казахстан винаги се е придържал към балансиран и конструктивен подход. Ние имаме силни отношения с Израел, с последователната подкрепа на палестинския народ, и насърчаване на решението за двете държави като единствената надеждна основа за мир. Нашето решение е продиктувано и от националните интереси с цел укрепване на икономическото сътрудничество, привличане на инвестиции и трансфер на съвременни технологии. В по-широк смисъл се надяваме, че това ще допринесе за по-голям диалог между мюсюлманските и еврейските общности.

Всички тези стъпки правят партньорството със Съединените щати по-силно от всякога.

Казахстан и САЩ изградиха многостранно партньорство, основано на взаимно уважение и разбирателство. Американските компании от дълго време са сред най-големите инвеститори в Казахстан, особено в областта на енергетиката.

Днес нашето сътрудничество се разширява в нови области, включително стратегически важни минерали, цифрова инфраструктура, модерно производство, логистика и иновации. Един от последните ни съвместни проекти е разработване на едно от най-големите находища на волфрам в света в Казахстан в партньорство с американската компания. Развивайки постигнатата динамика, ние разчитаме на по-нататъшна работа с нашите американски партньори в полза на нашите народи.

През последните години следвахме стратегия за модернизация, диверсификация и интеграция на световните пазари. Подобрихме инвестиционния климат, укрепихме регулаторната рамка и разширихме регионалната взаимосвързаност. Благодарение на това БВП на глава от населението на Казахстан достигна 15 000 щатски долара, което допълнително засилва позицията му на най-голямата икономика в Централна Азия.

Нашите стремежи са очевидни: искаме да се превърнем във важен транспортен и логистичен коридор, свързващ Азия и Европа, като същевременно се стремим да създадем модерна икономика, основана на технологии, иновации и високо ниво на човешки капитал.

Нещо повече, усилията ни за дигитална трансформация, модернизиране на публичния сектор и внедряване на нови технологии, включително изкуствен интелект, не са просто абстрактни желания. Те са част от нашата национална стратегия за създаване на конкурентоспособна държава, способна успешно да се справи със съвременните предизвикателства.

В същото време икономическият напредък се осъществява чрез значителни институционални реформи. На фона на глобалните предизвикателства и несигурност Казахстан преживява един от най-важните етапи на политическа промяна в най-новата си история. Преминаваме от суперпрезидентска система към управление, основано на баланс на силите и отговорностите, следвайки принципа „Силен президент, влиятелен Парламент и носещо отговорност правителство“.

Тази програма за модернизация наближава важен етап. Казахстан активно се подготвя за национален референдум за нова конституция, насочена към укрепване на държавните институции, повишаване на отчетността и осигуряване на по-устойчива и жизнеспособна система на управление в бъдеще.

В съвременния свят доверието не се определя от реториката, а от последователността и отговорността. Страните, които винаги изпълняват задълженията си, действат открито и търсят практическо сътрудничество, формират силни основи на доверие.

Казахстан остава верен на целта си да бъде надежден и честен партньор, който цени стабилността, спазва международните ангажименти и постига реални резултати.