Слави Трифонов повежда ИТН в София и Плевен

Лидерът на партия "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов ще води кандидат-депутатските листи на формацията в 15 МИР - Плевен и в знаковия 25 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Това стана ясно след като политическата сила започна официалната регистрация на своите кандидати в районните избирателни комисии.

С решението си да се кандидатира в 25-и избирателен район в столицата, Трифонов традиционно се включва в прекия лидерски сблъсък, където обичайно се изправят председателите на най-големите политически сили у нас.

Освен председателя на формацията, в битката за доверието на избирателите се включват и останалите ключови фигури на ИТН. Заместник-председателят на партията и ръководител на парламентарната група Тошко Йорданов застава начело на списъците в 3 МИР - Варна и 17 МИР - Пловдив-област.

Станислав Балабанов ще търси подкрепа като водач в 16 МИР - Пловдив-град, както и в 29 МИР - Хасково.

Към момента "Има такъв народ" е обявила своите водачи в по-голямата част от страната, като в шест от избирателните райони имената все още се очакват.

Сред останалите кандидати, които ще водят листите на партията, са Драгомир Петров в 1 МИР - Благоевград, бившият министър на икономиката Петър Дилов в 19 МИР - Русе и 4 МИР - Велико Търново, както и Павела Митова, която повежда 23 МИР - София-град и 27 МИР - Стара Загора.

Срокът за окончателната регистрация на всички кандидати в Централната избирателна комисия изтича през следващите дни, когато ще станат ясни и последните липсващи имена за вота през април.