Слави Трифонов повежда ИТН в София и Плевен

Слави Трифонов повежда ИТН в София и Плевен

17 Март, 2026 13:43 1 210 65

Станислав Балабанов ще търси подкрепа като водач в 16 МИР - Пловдив-град, както и в 29 МИР - Хасково

Слави Трифонов повежда ИТН в София и Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов ще води кандидат-депутатските листи на формацията в 15 МИР - Плевен и в знаковия 25 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Това стана ясно след като политическата сила започна официалната регистрация на своите кандидати в районните избирателни комисии.

С решението си да се кандидатира в 25-и избирателен район в столицата, Трифонов традиционно се включва в прекия лидерски сблъсък, където обичайно се изправят председателите на най-големите политически сили у нас.

Освен председателя на формацията, в битката за доверието на избирателите се включват и останалите ключови фигури на ИТН. Заместник-председателят на партията и ръководител на парламентарната група Тошко Йорданов застава начело на списъците в 3 МИР - Варна и 17 МИР - Пловдив-област.

Станислав Балабанов ще търси подкрепа като водач в 16 МИР - Пловдив-град, както и в 29 МИР - Хасково.

Към момента "Има такъв народ" е обявила своите водачи в по-голямата част от страната, като в шест от избирателните райони имената все още се очакват.

Сред останалите кандидати, които ще водят листите на партията, са Драгомир Петров в 1 МИР - Благоевград, бившият министър на икономиката Петър Дилов в 19 МИР - Русе и 4 МИР - Велико Търново, както и Павела Митова, която повежда 23 МИР - София-град и 27 МИР - Стара Загора.

Срокът за окончателната регистрация на всички кандидати в Централната избирателна комисия изтича през следващите дни, когато ще станат ясни и последните липсващи имена за вота през април.


Оценка 1.3 от 23 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само с един Тайсън кючек

    47 1 Отговор
    на Орлов мост, Чалгаря влезна в Парламента!
    Такъв ни е електората!

    13:46 17.03.2026

  • 2 Чалгопитек

    52 0 Отговор
    Падението е огромно, О Г Р О М Н О !!!

    13:46 17.03.2026

  • 3 доник

    45 1 Отговор
    Траурната церемония по погребението на Имаше такъв народ, ще бъде предвоцдана от главния слуга на ДПС, Слави Трифоновю

    13:46 17.03.2026

  • 4 честен ционист

    3 26 Отговор
    Златният пръст на Льотчика.

    13:47 17.03.2026

  • 5 Помийна яма е

    27 0 Отговор
    Слави да повежда парада към Орландовци ,с много цветя и венци

    13:47 17.03.2026

  • 6 И Киев е Руски

    27 0 Отговор
    УЧИН дол те мрази

    13:47 17.03.2026

  • 7 Тошко Африкански

    24 1 Отговор
    Качвам се на столче пред трибуната в НС.

    13:47 17.03.2026

  • 8 Шака Зулу

    26 0 Отговор
    Майтапчия

    13:48 17.03.2026

  • 9 Христо Божинов

    31 3 Отговор
    Скрий се бе чалгар. Следващия месец генерал Румен Радев ви приключва всичките- ПП-ДБ, Величие, МЕЧ и вас

    Коментиран от #51

    13:48 17.03.2026

  • 10 античалгар

    32 0 Отговор
    7/8 и ще си паднала!,опа,ще повежда,ама най-тъпите!

    13:48 17.03.2026

  • 11 гласувайте с номер 11

    1 12 Отговор
    Само нашия лидер знае как се кара самолет!

    13:49 17.03.2026

  • 12 И кой , моля

    33 0 Отговор
    ще тръгне след такъв водач ? Кой нормален би препознал в комплексар , фурнаджийска лопата , двуличник , интригант , страхливец , ходещ и до кенефа с охрана и патерица на Зайчаря , лидер ?

    13:49 17.03.2026

  • 13 И Киев е Руски

    8 5 Отговор
    Тоя е по (без) опасен от зеленото шмЪркаЛо.Внимавай те

    13:50 17.03.2026

  • 14 123456

    29 0 Отговор
    Слави е един парцал - никой не иска да го види ! Предатели !

    13:50 17.03.2026

  • 15 избирател

    1 15 Отговор
    Поне не се скри и се кандидатира в 25 ти МИР София .Само един лидер го достараша да излезе в 25 ти МИР

    13:51 17.03.2026

  • 16 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    Мага ДАНС : 👅 Ка и пръстите на това чалгарско недоразумения са сила

    13:52 17.03.2026

  • 17 Гражданка

    19 0 Отговор
    И , ако случайно влезе , ще се откаже както винаги досега

    Коментиран от #20, #55

    13:52 17.03.2026

  • 18 Питане

    18 0 Отговор
    С носилка ли ще го разнасят ???

    13:53 17.03.2026

  • 19 Славуца болна легнала

    16 0 Отговор
    И ще се откаже от депутатство,ако го изберат
    ...гледан филм--стар,черно-бял и тъп!

    13:54 17.03.2026

  • 20 разбира се

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гражданка":

    За държавен служител се изисква висше образование.

    13:54 17.03.2026

  • 21 Ретро спомен

    17 0 Отговор
    Славчо,каквото и да правите вече,хората ви разбраха що за "политици" сте.Поне да ви върви мазното кафе на Пеевски.

    13:55 17.03.2026

  • 22 Сериозен ей

    2 0 Отговор
    Няма смисъл

    13:56 17.03.2026

  • 23 Питанка

    12 1 Отговор
    Сега, след като kaтyна около Шиши паша, Асвалт паша и Диван бей се присъединиха към частната cekта "за мир" на Тръмп, един доказан DPFил, и го спонсорираха с 1 млрд. $ от парите на всички българи, може ли да се твърди, че и те са PDFили и cekтанти ?!
    Венко от Куку бенд разказа как Диван диван е насърчавал PDFилията на екипа си с малолетни танцьорки от балета, а срещу Асвалт паша има множество подадени сигнали от малолетни, а колко не са посмели ?(може да са някои от 70-те му дела, които стоят на трупчета) .

    13:56 17.03.2026

  • 24 Катедрал Цървул Трифонов

    8 0 Отговор
    Май се о💩хме,а?

    13:56 17.03.2026

  • 25 Питане

    5 0 Отговор
    Съседи по легло в "Св. Наум" ли сте с учиндолския ?

    13:56 17.03.2026

  • 26 Магнит Пеевски

    7 0 Отговор
    Хареса тази новина

    13:57 17.03.2026

  • 27 Коч рисърч

    3 1 Отговор
    Не повече от 5 депутати

    Коментиран от #40

    13:58 17.03.2026

  • 28 Гост

    12 0 Отговор
    Къв кандидат депутат е тоя утепан чалгар, като от дивана не става. Пазят го 100 човека и те не знаят за кво го пазят. Хемороидите са му първи приятели от лежане и седене по тоя диван

    13:59 17.03.2026

  • 29 Вуте

    5 0 Отговор
    Слави Трифонов да поведе ИТН в Учиндол.

    14:01 17.03.2026

  • 30 Голия куц охльов пак лъже

    9 0 Отговор
    Пропаднал мафиот

    14:01 17.03.2026

  • 31 Бъдеще

    9 0 Отговор
    Аборигена и питомците му няма да помиришат власт никога повече. Нагли, арогантни, прости, безочливи, нахални, дебелооки, безпардонни, цинични, лъжливи.... дано пропаднат и в живота, след като са забравили от къде са тръгнали!!!!

    14:02 17.03.2026

  • 32 Присмехулник

    7 0 Отговор
    Ако ще и в Тученица да го повежда, все тая. "Маркучът" приключи.

    14:02 17.03.2026

  • 33 Врачок

    8 0 Отговор
    Бъдещето на Слави и ИТН включва написването на още едно до две тъпи парчета и пускането на една до две мръсни клевети. Не се вижда участие в НС през следващите 60 години.

    14:02 17.03.2026

  • 34 Тома

    4 0 Отговор
    Заедно с дивана под един номер участва в листите славуца.

    14:04 17.03.2026

  • 35 Бял ден

    5 0 Отговор
    Да не видиш. Да се поведеш и никога повече да не се върнеш.

    14:06 17.03.2026

  • 36 Скоро

    3 0 Отговор
    Няма такава партия!
    Вместо ИТН - > НТП

    14:06 17.03.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    КОСТЕНУРКАТА И ТОЙ СЕ БОРИ
    ЗА ДЕПУТАТСКИ ИМУНИТЕТ :)

    14:07 17.03.2026

  • 38 от колко члена му се състоя парията

    3 0 Отговор
    на тоя !? от три или четрима?

    14:10 17.03.2026

  • 39 българина

    6 0 Отговор
    когато станеш първа сила на едни предишни избори и не излезеш с НИКАКВО ИЗВЛЕНИЕ, всички гласували за този след тази случка са и д и о т и, точно като шайката итн Жалко, че ще вземта 1 пр и субсидия, за какво им е ? нишо не става оттях

    14:10 17.03.2026

  • 40 5 са му партийните членове

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Коч рисърч":

    не депутатите бе, правиш ли разлика!?

    14:12 17.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 този смешник

    3 1 Отговор
    даже няма т,аш,а,ц,и да стъпи в НС.Какъв депутат е тоя?Фейсбук герой.

    14:13 17.03.2026

  • 43 Историята помни

    3 3 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    14:19 17.03.2026

  • 44 Дедо Мраз

    5 0 Отговор
    Да се кандидатираш за депутат и в последствие да се откажеш си е чиста измама към електората. За такива измамници нито един глас!

    14:21 17.03.2026

  • 45 Ха сега де...

    5 0 Отговор
    Този на всички избори е водач на листи, дори не само на една, а нито веднъж не е стъпвал в парламента. Какво друго го интеесува освен субсидиите? Вече е ясно, че няма да прескочат бариерата за парлаента, но продължават да участват защото българските депутати си глсуваха закон, според който всеки преминал на изборите 1% получава субсидии за всеки спечелен глас, а парите се плащат от нашите данъции, но този който ги получава по никакъв начин не е задължен да извършва нещо полезно за народа, а само лични финансови облаги.

    14:21 17.03.2026

  • 46 Деций

    3 0 Отговор
    Този път няма да ти налеят гласове,щото о техните ще са малко.Отивате там където ви е мястото!Боклуите отиват на сметището!

    14:21 17.03.2026

  • 47 Жестока реалност

    4 2 Отговор
    Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
    На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
    Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
    А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
    Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!


    Това чака всички подлоги на ковчежника на руската мафия Пеевски ! Типично по московски - ползвай и захвърляй като стане непотребен, като npeзеpватив.

    Коментиран от #53

    14:21 17.03.2026

  • 48 Температурен Темерут

    6 1 Отговор
    Кой идиот би гласувал за диванния педофил??? Нещастника кокто само виси на дивана и драска в интернет. Пълен боклук.

    14:22 17.03.2026

  • 49 Члгаджия

    1 1 Отговор
    Наркомана и педофила Слави Трифонов,чиито произход като личи от ромското му лице е турски.

    14:27 17.03.2026

  • 50 дано повежда ИТН

    1 2 Отговор
    към закриване и повече да не ни го кордисват тук с ташко и другите дърдоркофци

    14:28 17.03.2026

  • 51 вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Христо Божинов":

    Ама вие същите така се радвахте и за Слави,преди това за Бойко, и за царя.....Само един съвет към такива като теб, които с нетърпение очакват поредния месия пратен им от кукловодите....- запасете се предварително с кърпи за сълзите ви, после и кърпа неможете да си позволите .

    14:28 17.03.2026

  • 52 Фори

    2 1 Отговор
    Води листата, подлъгва хората че гласуват за него и после се отказва и влиза следващия.Нищо не става от Уйчиндолеца.А е и чалгаджия , което е утежняващо вината.

    14:30 17.03.2026

  • 53 Абе фашист жултопавете

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Жестока реалност":

    Обслужвате всички боклуци само себе бе, на Путлер сте му през хО--я, биологични отпадъци мръсни

    14:31 17.03.2026

  • 54 Тоти

    2 0 Отговор
    ТЪПАНАР УЧИНДОЛСКИ!!

    14:32 17.03.2026

  • 55 456

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гражданка":

    Да това е подигравка с избирателите. 5272

    14:33 17.03.2026

  • 56 Боко

    2 1 Отговор
    Ще води билюка с козите на Учиндол!

    14:33 17.03.2026

  • 57 Спешно има нужда от иранските прочистващ

    1 1 Отговор
    ...прочистващи бомби по тези мръсни боклуци тука и по Козяк 16 и по Брюксел...въпрос на време е

    14:34 17.03.2026

  • 58 Слави е пич

    0 2 Отговор
    Където му е кеф, там може да се кандидатира!

    Коментиран от #61

    14:40 17.03.2026

  • 59 Фил

    1 1 Отговор
    Още с кандидатдепутатската си листа Станислав Трифонов лъ же своите избиратели.
    Кандидатира се за депутат,а знае,че няма да става депутат.
    Все едно монката Па Си да се кандидатира за миньор и всички да му ръкопляскат,макар да знаят добре,че от него миньор не става.Какво е това , ако не откровена лъ жа?

    14:42 17.03.2026

  • 60 магура 2

    3 0 Отговор
    Сбогом, брато! И 1,5 процента няма да хванеш, нещастник.

    14:42 17.03.2026

  • 61 Филип

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Слави е пич":

    Поздравявам те за доверчивостта с песента на Еминем ,,Обичам начина ,по който ме лъжеш"

    Коментиран от #64

    14:45 17.03.2026

  • 62 Кулеков

    1 1 Отговор
    Партията на отвратителните. Диванният лидер отново повежда и няма да влиза в парламента. Балета и Ванката в листите ли са??

    14:47 17.03.2026

  • 63 Да така е

    2 0 Отговор
    Никой не залага на куц кон. Ситуацията е сходна.

    14:47 17.03.2026

  • 64 Слави е пич

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Филип":

    Супер! Иначе е хубаво да наблегнеш да различаваш истина и лъжа. Не е задължително, но когато с лъжа те манипулират, ти се радват, че не си умен!

    14:47 17.03.2026

  • 65 нашмъркан чалгар

    1 1 Отговор
    ЧИБА!!!

    14:49 17.03.2026

