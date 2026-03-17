Явор Божанков окончателно отпада от листите на ПП-ДБ за изборите през април

Приключиха преговорите между представителите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" около формирането на общите кандидат-депутатски листи на коалицията за предсрочните избори на 19 април. Листите са подписани от лидерите на партиите.

Novini.bg научи от свои източници, че Явор Божанков окончателно отпада от листите. Това е станало след категоричния отказ на ПП той да участва в предстоящите избори. Преговорите са се водели до последно и е имало предложение Божанков да заеме последното място на листата във Велико Търново, но и то е било отхвърлено.

Припомняме, до ситуацията се стигна, след като Явор Божанков и Даниел Лорер гласуваха различно от парламентарната група при избора на председател на парламента. Лорер беше изключен от ПП, но двамата с Божанков (който не е член на ПП, а е от гражданската квота - бел.ред.) останаха в парламентарната група по настояване на ДБ. Преди дни Асен Василев заплаши, че няма да подпише листите, ако Явор Божанков бъде включен в тях. Това означаваше, че коалицията няма да има цяла листа в района, в който Божанков е включен, тъй като при коалиция е нужно съгласието на съпредседателите при регистрация.

Преди дни самият Явор Божанков обяви, че в момента "е време да събираме, не е време да делим, защото България е в много сложно положение".