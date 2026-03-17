Явор Божанков окончателно отпада от листите на ПП-ДБ за изборите през април

Приключиха преговорите между представителите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" около формирането на общите кандидат-депутатски листи на коалицията за предсрочните избори на 19 април. Листите са подписани от лидерите на партиите.
Novini.bg научи от свои източници, че Явор Божанков окончателно отпада от листите. Това е станало след категоричния отказ на ПП той да участва в предстоящите избори. Преговорите са се водели до последно и е имало предложение Божанков да заеме последното място на листата във Велико Търново, но и то е било отхвърлено.
Припомняме, до ситуацията се стигна, след като Явор Божанков и Даниел Лорер гласуваха различно от парламентарната група при избора на председател на парламента. Лорер беше изключен от ПП, но двамата с Божанков (който не е член на ПП, а е от гражданската квота - бел.ред.) останаха в парламентарната група по настояване на ДБ. Преди дни Асен Василев заплаши, че няма да подпише листите, ако Явор Божанков бъде включен в тях. Това означаваше, че коалицията няма да има цяла листа в района, в който Божанков е включен, тъй като при коалиция е нужно съгласието на съпредседателите при регистрация.
Преди дни самият Явор Божанков обяви, че в момента "е време да събираме, не е време да делим, защото България е в много сложно положение".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емили с Тротинетката
13:55 17.03.2026
2 Да си
13:56 17.03.2026
3 Съгласен
13:57 17.03.2026
4 Вуте
13:59 17.03.2026
5 Това
13:59 17.03.2026
6 Даа...
Божанков е истински демократ и родолюбец.
Коментиран от #23, #45
13:59 17.03.2026
7 Хитрата
14:00 17.03.2026
8 Ганя Путинофила
Коментиран от #12
14:00 17.03.2026
9 хаха
Типично за надрищяни байганьовци. Така се спотайват.
14:01 17.03.2026
10 Коня Солтуклиева
14:02 17.03.2026
11 Божанката съм
Коментиран от #43
14:02 17.03.2026
12 хаха
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Ей недорасляк тъпанков ... ае в лево бе бАклук.
14:02 17.03.2026
13 ?????
14:03 17.03.2026
14 гласувайте с номер 11
14:04 17.03.2026
15 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
14:04 17.03.2026
16 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
14:05 17.03.2026
17 Ами те така правят отпадъците
Коментиран от #37
14:05 17.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Георги
Коментиран от #36
14:09 17.03.2026
20 Дърт
14:11 17.03.2026
21 Хехе
14:11 17.03.2026
22 Най - накрая
Коментиран от #28
14:12 17.03.2026
23 Прав си!
До коментар #6 от "Даа...":Пеевски и простатата Тиква Борисов обичат празнодумците и ще го вземат под крилата си.
Коментиран от #29
14:13 17.03.2026
24 Синя София
Коментиран от #34
14:14 17.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Перо
14:19 17.03.2026
27 12...34
14:22 17.03.2026
28 иътиу
До коментар #22 от "Най - накрая":Не знам дали си прав. Да не се окаже, че на негово място ще застане по-голям дарзнител.
14:25 17.03.2026
29 Бъркаш
До коментар #23 от "Прав си!":Както взеха костя копейкин, градинското жуже тошко и алабалабанов ли ?
Едва ли ще им се получи на дебелаците .
14:25 17.03.2026
30 Кое не е така ?!
Коментиран от #33
14:27 17.03.2026
31 Артилерист
Коментиран от #35
14:28 17.03.2026
32 ЖАЛКО ЗА АКТИВА
ШЕФЪТ ВИНАГИ Е ПРАВ ...
14:28 17.03.2026
33 Истинското
До коментар #30 от "Кое не е така ?!":мъжкарство буди симпатии и има много последователи.
14:34 17.03.2026
34 Дголйх
До коментар #24 от "Синя София":Свесните у нас считат за луди!
14:35 17.03.2026
35 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #31 от "Артилерист":Има къде по-фрапантни случаи в Парламента, сменили не 1 и 2 партии, а по 5-6.
Например Копейкин е сменил 6 партии, докато от ГЕРБ не му създават проекта Възраждане.
Възраждане е един PR проект на ГЕРБ в който Копейкин е главатаря, а останалите нямат думата, те са статисти, пълнеж, сред тях няма можещи, знаещи и образовани хора - няма нито един успял в листата им. Всички до един са със знания и умения да управляват единствено сергия за зеленчук или такси, толкова им е капацитета. .
Главатаря им е един наемен артист, който прави политика за пари - днес е путинофил утре туркофил .
Правил го е за 6 партии преди измамата "Възраждане".
14:35 17.03.2026
36 Айрян
До коментар #19 от "Георги":"кого не можаха да разделят божанков и василев та станахме свидетели на тая страна?"
Венко Сабрутев
14:36 17.03.2026
37 кауните винаги печелят
До коментар #17 от "Ами те така правят отпадъците":Е,като отпаднаха ти за ПП ли ще гласуваш?Голяма радост в редиците на копейките.чалгарите и герберасите.Радевистите също са щастливи.Хасковският каунъ е предоволен.Сега спокойно може да сглобки с който си пожелае..
14:37 17.03.2026
38 Морски
14:38 17.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Фгйкл
14:38 17.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ццц
14:39 17.03.2026
43 Слушал съм
До коментар #11 от "Божанката съм":...дори от теб на трибуната,Божанков-,кога се храчиш с/у руснаците,что твой отец ...скончался...как и тьi как дупедат...
Досвидание !
14:43 17.03.2026
44 Хелоу Кити
14:47 17.03.2026
45 Така е
До коментар #6 от "Даа...":Щом Асен Василев се прави на голям началник като Путин, ми няма да гласувам изобщо за тях. А да видим!
14:48 17.03.2026
46 На тези избори
14:48 17.03.2026