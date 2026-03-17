Явор Божанков окончателно отпада от листите на ПП-ДБ за изборите през април

17 Март, 2026 13:54 1 749 46

  • явор божанков-
  • листи-
  • отпадане-
  • пп-дб-
  • избори

Преговорите са се водели до последно и е имало предложение Божанков да заеме последното място на листата във Велико Търново, но и то е било отхвърлено

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Приключиха преговорите между представителите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" около формирането на общите кандидат-депутатски листи на коалицията за предсрочните избори на 19 април. Листите са подписани от лидерите на партиите.

Novini.bg научи от свои източници, че Явор Божанков окончателно отпада от листите. Това е станало след категоричния отказ на ПП той да участва в предстоящите избори. Преговорите са се водели до последно и е имало предложение Божанков да заеме последното място на листата във Велико Търново, но и то е било отхвърлено.
Припомняме, до ситуацията се стигна, след като Явор Божанков и Даниел Лорер гласуваха различно от парламентарната група при избора на председател на парламента. Лорер беше изключен от ПП, но двамата с Божанков (който не е член на ПП, а е от гражданската квота - бел.ред.) останаха в парламентарната група по настояване на ДБ. Преди дни Асен Василев заплаши, че няма да подпише листите, ако Явор Божанков бъде включен в тях. Това означаваше, че коалицията няма да има цяла листа в района, в който Божанков е включен, тъй като при коалиция е нужно съгласието на съпредседателите при регистрация.

Преди дни самият Явор Божанков обяви, че в момента "е време да събираме, не е време да делим, защото България е в много сложно положение".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    39 6 Отговор
    Ужас!Прайда ще стачкува на изборите.

    13:55 17.03.2026

  • 2 Да си

    41 5 Отговор
    ходи на село !

    13:56 17.03.2026

  • 3 Съгласен

    49 6 Отговор
    Едно л @й но по-малко!

    13:57 17.03.2026

  • 4 Вуте

    42 5 Отговор
    Гяволето Явор Божанков си намери майстора.

    13:59 17.03.2026

  • 5 Това

    38 6 Отговор
    жалкото дженди го парясаха даже себеподобните му от НПО сектата ЛГДБПП+ 🤣🤣🤣

    13:59 17.03.2026

  • 6 Даа...

    10 40 Отговор
    Жалко.
    Божанков е истински демократ и родолюбец.

    Коментиран от #23, #45

    13:59 17.03.2026

  • 7 Хитрата

    36 3 Отговор
    сврака - с двата крака !

    14:00 17.03.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    11 27 Отговор
    Махнаха единственият анти путинист в НС!

    Коментиран от #12

    14:00 17.03.2026

  • 9 хаха

    27 2 Отговор
    И нито дума за онова еврейско г0мно лорер. ХАХАХА
    Типично за надрищяни байганьовци. Така се спотайват.

    14:01 17.03.2026

  • 10 Коня Солтуклиева

    27 4 Отговор
    Бат Шиши ще го прибере като технически помощник,да вари мазните кайвета...

    14:02 17.03.2026

  • 11 Божанката съм

    22 2 Отговор
    Няма страшно, вътре съм пак. Просто тоя път ще се наложи тати да ми купи избираемо място в листите на Новото Начало.

    Коментиран от #43

    14:02 17.03.2026

  • 12 хаха

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Ей недорасляк тъпанков ... ае в лево бе бАклук.

    14:02 17.03.2026

  • 13 ?????

    18 3 Отговор
    ПП-то можели да вършат и хубави неща понякога.

    14:03 17.03.2026

  • 14 гласувайте с номер 11

    3 4 Отговор
    Само нашия шеф има книжка за самолет!

    14:04 17.03.2026

  • 15 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    16 0 Отговор
    Току-виж джендито седнало в скута на Шиши😉

    14:04 17.03.2026

  • 16 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    30 3 Отговор
    Останахме с един пе🌈дал по-малко.

    14:05 17.03.2026

  • 17 Ами те така правят отпадъците

    17 2 Отговор
    Отпадъците отпадат

    Коментиран от #37

    14:05 17.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Георги

    4 2 Отговор
    кого не можаха да разделят божанков и василев та станахме свидетели на тая страна?

    Коментиран от #36

    14:09 17.03.2026

  • 20 Дърт

    12 1 Отговор
    Сега е момента да видим в дела думите му " Независимо дали съм в листите ще продължа да работя и подкрепям ПП".Залагам, че ще докаже защо е ИЗГОНЕН- до месец ще се прикрепи към друга партия.

    14:11 17.03.2026

  • 21 Хехе

    10 0 Отговор
    Проклятието на "розовия пеньоар" застигна Божанков! И дядо Боже не му помогна..

    14:11 17.03.2026

  • 22 Най - накрая

    10 0 Отговор
    Един дразнител - номад по- малко в нс

    Коментиран от #28

    14:12 17.03.2026

  • 23 Прав си!

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Даа...":

    Пеевски и простатата Тиква Борисов обичат празнодумците и ще го вземат под крилата си.

    Коментиран от #29

    14:13 17.03.2026

  • 24 Синя София

    6 8 Отговор
    Пълни Простаци,имаха един читав депутат и го изгониха,явно егото на Кокорчо е голямо като океан

    Коментиран от #34

    14:14 17.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Перо

    4 0 Отговор
    Един унтерменш по-малко! За жалост не са 240!

    14:19 17.03.2026

  • 27 12...34

    7 1 Отговор
    Онзи ден Мирчев голяма хвалба хвърли за Божинката на месец му капеше от устата а сега му би шута.Лелееее ужасно ни чака.

    14:22 17.03.2026

  • 28 иътиу

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Най - накрая":

    Не знам дали си прав. Да не се окаже, че на негово място ще застане по-голям дарзнител.

    14:25 17.03.2026

  • 29 Бъркаш

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Прав си!":

    Както взеха костя копейкин, градинското жуже тошко и алабалабанов ли ?
    Едва ли ще им се получи на дебелаците .

    14:25 17.03.2026

  • 30 Кое не е така ?!

    2 4 Отговор
    Два пъти го изгонват заради това, че е мъжкар и си държи на принципите.

    Коментиран от #33

    14:27 17.03.2026

  • 31 Артилерист

    7 3 Отговор
    Не ме интересуват измислените "партии" Подмяната и ДъиБъ. Там няма невинни, начело с международно съдения Асен Василев. Любопитно ми е в коя "партия" ще кацне сега пчеличката Божанков. Кво нещо е само това да си професионален политикан в парламента, а?

    Коментиран от #35

    14:28 17.03.2026

  • 32 ЖАЛКО ЗА АКТИВА

    0 0 Отговор
    ДА,
    ШЕФЪТ ВИНАГИ Е ПРАВ ...

    14:28 17.03.2026

  • 33 Истинското

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кое не е така ?!":

    мъжкарство буди симпатии и има много последователи.

    14:34 17.03.2026

  • 34 Дголйх

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Синя София":

    Свесните у нас считат за луди!

    14:35 17.03.2026

  • 35 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Артилерист":

    Има къде по-фрапантни случаи в Парламента, сменили не 1 и 2 партии, а по 5-6.
    Например Копейкин е сменил 6 партии, докато от ГЕРБ не му създават проекта Възраждане.
    Възраждане е един PR проект на ГЕРБ в който Копейкин е главатаря, а останалите нямат думата, те са статисти, пълнеж, сред тях няма можещи, знаещи и образовани хора - няма нито един успял в листата им. Всички до един са със знания и умения да управляват единствено сергия за зеленчук или такси, толкова им е капацитета. .
    Главатаря им е един наемен артист, който прави политика за пари - днес е путинофил утре туркофил .
    Правил го е за 6 партии преди измамата "Възраждане".

    14:35 17.03.2026

  • 36 Айрян

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    "кого не можаха да разделят божанков и василев та станахме свидетели на тая страна?"

    Венко Сабрутев

    14:36 17.03.2026

  • 37 кауните винаги печелят

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ами те така правят отпадъците":

    Е,като отпаднаха ти за ПП ли ще гласуваш?Голяма радост в редиците на копейките.чалгарите и герберасите.Радевистите също са щастливи.Хасковският каунъ е предоволен.Сега спокойно може да сглобки с който си пожелае..

    14:37 17.03.2026

  • 38 Морски

    3 0 Отговор
    ПП да го д...т. Губят много от това!

    14:38 17.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Фгйкл

    4 0 Отговор
    Божанков дори и последен в листата би изместил водача, чрез преференции.

    14:38 17.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ццц

    3 0 Отговор
    Явка, сега 4 години ще събираш нещо различно от държавната пара. Изложи се с тия от Продъжаваме Простотията Де е...(б)а

    14:39 17.03.2026

  • 43 Слушал съм

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Божанката съм":

    ...дори от теб на трибуната,Божанков-,кога се храчиш с/у руснаците,что твой отец ...скончался...как и тьi как дупедат...
    Досвидание !

    14:43 17.03.2026

  • 44 Хелоу Кити

    1 0 Отговор
    Мяу жалко.

    14:47 17.03.2026

  • 45 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даа...":

    Щом Асен Василев се прави на голям началник като Путин, ми няма да гласувам изобщо за тях. А да видим!

    14:48 17.03.2026

  • 46 На тези избори

    1 0 Отговор
    Асен Василев ще гледа като Тодор Живков на 10 ноември..ПП..ДБ дадоха ясен сигнал,че залитат към Радев.Явор щеше да им пречи...Губят много !

    14:48 17.03.2026

